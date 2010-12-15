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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6900 serisi için Türkiye fiyatları gelmeye başladı

8 yıl
39,4b
1
125
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin resmi tanıtımını bugün yaptığı Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartları için Türkiye fiyatları da gelmeye başladı. Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ve Cayman XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 modelleri için önde gelen ekran kartı üreticilerinden Sapphire'in açıkladığı Türkiye fiyatları şu şekilde;

Tavsiye edilen SK fiyatları:

- Radeon HD 6950: 379$ + KDV
- Radeon HD 6970: 479$ + KDV
- Radeon HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition: 499$ + KDV
- Radeon HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition Aluminium Box Limited Edition: 519$ + KDV

AMD'nin Radeon HD 6970 modeli 1536x paralel işlem birimi, 256-Bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en güçlü GPU olan Cayman XT'den güç alan ekran kartı 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışırken, en yüksek güç tüketimi ise 250 Watt olarak açıklandı.

Radeon HD 6950 modeli ise Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor. 1408x parlalel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, en yüksek güç tüketimi ise 200 Watt olarak açıklandı.


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mhamadko 8 yıl

fx57

Tavsiye edilen SK fiyatları:

Radeon HD 6950: 379$ + KDV
-Radeon
HD 6970: 479$ + KDV
- Radeon
HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition: 499$ + KDV
- Radeon
HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition Aluminium Box Limited Edition: 519$ + KDV





TeknoBiyotik on-siparis fiyatlari:

HD 6950 389,00 $+KDV (10$ daha pahali)

HD 6970 522,00 $+KDV (43$ daha pahali)


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trulli 8 yıl
yanlız fiyatlar abd fiyatlarının çok üstünde diyosunuz da amazondan bakıldığında en ucuz 6950 ler 359$ dan, 6970 ler de 472$ den satılıyor ki amazon hem ucuza satan hem de vergi almayan bir site.

demekki abd de de tavsiye edilen fiyatların üstünde satış olacak.
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esenkaya20 8 yıl
Yorumlara katılıyorum arkadaşlar.Biz böyle her yeni çıkan ekran kartına kabalama atlarsak firmalar olayı daha da abartır tabi. ps3 ve xbox sahipleri aynı donanımla 10 sene oyun oynayabiliyorlar bu olay pekala pc'de de olur. He 10 değil 5 sene olsun gene yeter. Pc oyuncuları olarak bilinçli olmalıyız.
900 tl ye ps3 + oyun alınır, biz ise o parayı bi ekran kartına yetiremiyoruz
Kardeşim sen de Git o zaman 900 tl ye ps3 + oyun al diyenleri duyar gibi
oluyorum da klavye mause olmadan da oyun oynanmazki.
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sonbaron61 8 yıl

esenkaya20

Yorumlara katılıyorum arkadaşlar.Biz böyle her yeni çıkan ekran kartına kabalama atlarsak firmalar olayı daha da abartır tabi. ps3 ve xbox sahipleri aynı donanımla 10 sene oyun oynayabiliyorlar bu olay pekala pc'de de olur. He 10 değil 5 sene olsun gene yeter. Pc oyuncuları olarak bilinçli olmalıyız.
900 tl ye ps3 + oyun alınır, biz ise o parayı bi ekran kartına yetiremiyoruz
Kardeşim sen de Git o zaman 900 tl ye ps3 + oyun al diyenleri duyar gibi
oluyorum da klavye mause olmadan da oyun oynanmazki.


Çok güzel bir yorum.
Ayrıca kimseye biz high-end kart kullanmayın demiyoruz!
Fakat aldığınızı bir iki sene kullanın bari.
Bu kadar talep ederseniz, arz da fazla olacak ve dünyanın kısıtlı kaynakları yok olacak!

Sen ondan sonra high-end kartınla çölde overclocking, bios mod denemeleri yaparsın!
Gerçek şu ki, zengin olsan da zevk sahibi olsan da dünyaya zarar verecek girişimlere destek olmamak lazım.

Örneğin 4*4 ciplere kesinlikle karşıyım. Zenginim alırım anlayışı ilkel, çünkü hem çok akaryakıt tüketerek kaynağı bitiryor hem de co2 emisyonu açısından berbat birşey...


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sonbaron61 8 yıl
İlk yorumları okuyunca acaba ben Türkiye'de mi yaşıyorum diye kendime sordum?
Daha dün sizler değilmiydiniz HD 5850 5870 KARTLARI ALAN?
Ne oldu, kartlarınızın performansından memnun kalmadınız mı?
Ne bu tüketim çılgınlığı hatta tüketim cinneti?
Kesmedi mi kare saniye oranları?
Biri de 5970'e eski kart diyor! :):)
Paran olabilir elbette ama aklın olduğunu hiç sanmıyorum!
Param var istediğim yere harcarım diyebilirsin, keyfim bu diyebilirsin!
Ama israf yaptığını da ben sana söylerim!
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sezar 8 yıl
6950 tr de çok pahalı 690 tl ye denk geliyor

fiyat düşürmi tartışılır . umarım düşer ayın beşinde 6870 almayı planlıyorum ona göre beklicem yada alıcam !!!!!!!!
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CeFurkan 8 yıl

sonbaron61

İlk yorumları okuyunca acaba ben Türkiye'de mi yaşıyorum diye kendime sordum?
Daha dün sizler değilmiydiniz HD 5850 5870 KARTLARI ALAN?
Ne oldu, kartlarınızın performansından memnun kalmadınız mı?

Ne bu tüketim çılgınlığı hatta tüketim cinneti?
Kesmedi mi kare saniye oranları?

Biri de 5970'e eski kart diyor! :):)
Paran olabilir elbette ama aklın olduğunu hiç sanmıyorum!

Param var istediğim yere harcarım diyebilirsin, keyfim bu diyebilirsin!
Ama israf yaptığını da ben sana söylerim!






herkes zaten bir şeylere isyan ediyor

fakat sonuç olarak tüketime bakınca

alabildiğince var

olay sadece erkan kartı veya elektronik degil herseyde böyle gözlemlerim

ortada büyük bir paradox var
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_What_ 8 yıl
sonbaron61

İlk yorumları okuyunca acaba ben Türkiye'de mi yaşıyorum diye kendime sordum?
Daha dün sizler değilmiydiniz HD 5850 5870 KARTLARI ALAN?
Ne oldu, kartlarınızın performansından memnun kalmadınız mı?

Ne bu tüketim çılgınlığı hatta tüketim cinneti?
Kesmedi mi kare saniye oranları?

Biri de 5970'e eski kart diyor! :):)
Paran olabilir elbette ama aklın olduğunu hiç sanmıyorum!

Param var istediğim yere harcarım diyebilirsin, keyfim bu diyebilirsin!
Ama israf yaptığını da ben sana söylerim!




tamamen katılıyorum.isteyen hertürlü o kartlarla sorunsuz oyun oynar,maksat sistemin artık malları degil beyinleri pazarlaması olmuş.simdiden 7000 8000 serisi muabbetleri bile oluyor.ego meselesi.insan=ego=ilkellik kusura bakmayın


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esenkaya20 8 yıl
1.000 lira bu kartlara vereceğime üzerine 100.000 tl kredi çeker 101.000'e kral gibi ev alırım :)
nvidia+amd+tTR vergileri BAANNNNNNNNNN
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Patronage 8 yıl

esenkaya20

1.000 lira bu kartlara vereceğime üzerine 100.000 tl kredi çeker 101.000'e kral gibi ev alırım :)

nvidia+amd+tTR vergileri BAANNNNNNNNNN


Burası emlak bürosumu
ayrıca 100.000TL nekadar faiz ödeyeceksin farkındamısın
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serkan1216 8 yıl
ne yapsam acaba . 6870 mi alsam yoksa gtx460 mı .. çok pahalı 69 serisi .
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theyapici 8 yıl
GTX 580 860 LİRAYDI TOPKAPI VATANDAYDIM AKŞAM ama alan aldı kalmadı %25 indirim sanki istanbul kasada sıraya girmişti ahh 6970 de olsaydı keşke nerdeee?
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angelfall 8 yıl
Arkadaşlar Teknobiyotik Açıklamış fiyatları baya uçuk gorunuyor fiyatlar umarım indirime gider..:( İşte Linkler
teknobiyotik.com/...
teknobiyotik.com/...
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fz18 8 yıl
Mesut ÇEVİK in incelemesini bekliyorum
6900 serisi için ortaya atılan asılsız iddialar milletin beklentilerini uçurdu haliyle, oysa 580 ve 6900 muhabbetleri forumda yeni yeni dönmeye başladığında kimse 6970 in 580 i geçmesini beklemiyordu.. herkes 6990 ile 580 i karşılaştırmak için hazırlanıyordu.. şimdi ise 580 ile 6970 karşılaştırması yapılmakta.. ben 6970 in forumdaki son bir kaç gündür estirilen olumsuz havanın tersine iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. bir kaç hafta içerisinde amd aleyhine olan bu havanın değişeceğini düşünüyorum. şuan insanlar asılsız iddiaların sonucu olan hayali sükütu yaşamakta...
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aydogdu1453 8 yıl
Bu ne arkadaş fiyatlara bak.Ne pislik vergilendirme sistemimiz var yaaa.Valla artık elektronik eşyayı yurtdışından ya da malum yollardan almaya ciddi ciddi niyetlendim.Millet uygun fiyata alır bizim gibi alım gücü düşük olan insanlar aylarca çalışır didinir kredi kartı ile zor alır.
T.C. vergi sistemine bannn.
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eneshatipoglu 8 yıl

aydogdu1453

Bu ne arkadaş fiyatlara bak.Ne pislik vergilendirme sistemimiz var yaaa.Valla artık elektronik eşyayı yurtdışından ya da malum yollardan almaya ciddi ciddi niyetlendim.Millet uygun fiyata alır bizim gibi alım gücü düşük olan insanlar aylarca çalışır didinir kredi kartı ile zor alır.



T.C. vergi sistemine bannn.


ben abd dan arkadaş aracılığla zotac gtx470 aldım 345 liraya tr deki fiyatı 600 lira idi en son aradaki fiyat farkı tam bir eşşek şakası

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::Ashes:: 8 yıl
amd artık performansta geçmeyi garantilemiş maliyeti olabildiğince düşürüyor..
Saat hızlarını yükseltiyor vs..
6970 ile Gtx 580 arasında maliyet farkı çok var..
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cestvrai 8 yıl
Çok merak ediyorum buarada 6970i yerden yere vuranların 6990 çıktığında yorumu ne olacak
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ozkan_tpc 8 yıl
Durumun böyle olacağını kaç hafta öncesinden söyledik ama günah keçisi olduk, 580 e çamur atan atanaydı. Şimdi herkes de 580 e bi geri dönüş var :) iyidir iyidir, o da iyidir. Gönül isterdi ki 600-650 tl ye 6970 olsun, 580'in adını bile anmayalım. Ama şimdilik bu bir hayal. 2 hafta sonra fiyatların düşeceğini uman arkadaşlar, 2 hafta sonra yıl başı olduğunu unutmayın. Alışveriş tavana vurur ve hiçbir firma bu dönemde indirime gitmez. Hele ki sonrasında zaten amd yeni yıl zammı yapacak az da olsa, belki iyimser düşünerek bu zam türkiye fiyatlarına yansımaz diye düşünüyorum ama yine bir süre indirim olmayacağı da kesin. Sonuç olarak ben ocak sonuna kadar bir indirim olacağını düşünmüyorum. İnşallah yanılırım diyorum.
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X Files 8 yıl
Kartlar ve fiyatlar hakkında ilk yorumlar beklediğim gibi olmuş. Ancak 1 - 1,5 ay piyasanın tam olarak belirgin olacağı ve kartlar hakkında sağlıklı yorum yapabilmek için beklenmesi gereken süre. Zira yılbaşı öncesinde kartların piyasaya sürülmesi demek ilk etapta yılbaşı alış-verişlerini düşünerek adım atılmış bir strateji demek.

Burada AMD - Nvidia veya başka bir firmayı pahalı olmakla töhmet altında bırakmak pek akıllıca olmaz. Yılbaşı satışlarını değerlendirmek isteyenler ( buna üretici ve satıcı tüm firmalar dahil ) mutlak olacaktır.
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the enemy 8 yıl
gelenk bozulmaz, inceleme yine 00:01 de gelir heralde :)
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Inalough 8 yıl

the enemy

gelenk bozulmaz, inceleme yine 00:01 de gelir heralde :)


bende bekliyorum güzel bir söyleşi tarzında bir inceleme fena olmazdı
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