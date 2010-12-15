AMD Radeon HD 6900 serisi için Türkiye fiyatları gelmeye başladı

AMD'nin resmi tanıtımını bugün yaptığı Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartları için Türkiye fiyatları da gelmeye başladı. Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ve Cayman XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 modelleri için önde gelen ekran kartı üreticilerinden Sapphire'in açıkladığı Türkiye fiyatları şu şekilde;
Tavsiye edilen SK fiyatları:
- Radeon HD 6950: 379$ + KDV
- Radeon HD 6970: 479$ + KDV
- Radeon HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition: 499$ + KDV
- Radeon HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition Aluminium Box Limited Edition: 519$ + KDV
AMD'nin Radeon HD 6970 modeli 1536x paralel işlem birimi, 256-Bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en güçlü GPU olan Cayman XT'den güç alan ekran kartı 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışırken, en yüksek güç tüketimi ise 250 Watt olarak açıklandı.
Radeon HD 6950 modeli ise Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor. 1408x parlalel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, en yüksek güç tüketimi ise 200 Watt olarak açıklandı.
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TeknoBiyotik on-siparis fiyatlari:
HD 6950 389,00 $+KDV (10$ daha pahali)
HD 6970 522,00 $+KDV (43$ daha pahali)
demekki abd de de tavsiye edilen fiyatların üstünde satış olacak.
900 tl ye ps3 + oyun alınır, biz ise o parayı bi ekran kartına yetiremiyoruz
Kardeşim sen de Git o zaman 900 tl ye ps3 + oyun al diyenleri duyar gibi
oluyorum da klavye mause olmadan da oyun oynanmazki.
Çok güzel bir yorum.
Ayrıca kimseye biz high-end kart kullanmayın demiyoruz!
Fakat aldığınızı bir iki sene kullanın bari.
Bu kadar talep ederseniz, arz da fazla olacak ve dünyanın kısıtlı kaynakları yok olacak!
Sen ondan sonra high-end kartınla çölde overclocking, bios mod denemeleri yaparsın!
Gerçek şu ki, zengin olsan da zevk sahibi olsan da dünyaya zarar verecek girişimlere destek olmamak lazım.
Örneğin 4*4 ciplere kesinlikle karşıyım. Zenginim alırım anlayışı ilkel, çünkü hem çok akaryakıt tüketerek kaynağı bitiryor hem de co2 emisyonu açısından berbat birşey...
Daha dün sizler değilmiydiniz HD 5850 5870 KARTLARI ALAN?
Ne oldu, kartlarınızın performansından memnun kalmadınız mı?
Ne bu tüketim çılgınlığı hatta tüketim cinneti?
Kesmedi mi kare saniye oranları?
Biri de 5970'e eski kart diyor! :):)
Paran olabilir elbette ama aklın olduğunu hiç sanmıyorum!
Param var istediğim yere harcarım diyebilirsin, keyfim bu diyebilirsin!
Ama israf yaptığını da ben sana söylerim!
fiyat düşürmi tartışılır . umarım düşer ayın beşinde 6870 almayı planlıyorum ona göre beklicem yada alıcam !!!!!!!!
herkes zaten bir şeylere isyan ediyor
fakat sonuç olarak tüketime bakınca
alabildiğince var
olay sadece erkan kartı veya elektronik degil herseyde böyle gözlemlerim
ortada büyük bir paradox var
tamamen katılıyorum.isteyen hertürlü o kartlarla sorunsuz oyun oynar,maksat sistemin artık malları degil beyinleri pazarlaması olmuş.simdiden 7000 8000 serisi muabbetleri bile oluyor.ego meselesi.insan=ego=ilkellik kusura bakmayın
nvidia+amd+tTR vergileri BAANNNNNNNNNN
Burası emlak bürosumu ayrıca 100.000TL nekadar faiz ödeyeceksin farkındamısın
teknobiyotik.com/...
teknobiyotik.com/...
6900 serisi için ortaya atılan asılsız iddialar milletin beklentilerini uçurdu haliyle, oysa 580 ve 6900 muhabbetleri forumda yeni yeni dönmeye başladığında kimse 6970 in 580 i geçmesini beklemiyordu.. herkes 6990 ile 580 i karşılaştırmak için hazırlanıyordu.. şimdi ise 580 ile 6970 karşılaştırması yapılmakta.. ben 6970 in forumdaki son bir kaç gündür estirilen olumsuz havanın tersine iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. bir kaç hafta içerisinde amd aleyhine olan bu havanın değişeceğini düşünüyorum. şuan insanlar asılsız iddiaların sonucu olan hayali sükütu yaşamakta...
T.C. vergi sistemine bannn.
ben abd dan arkadaş aracılığla zotac gtx470 aldım 345 liraya tr deki fiyatı 600 lira idi en son aradaki fiyat farkı tam bir eşşek şakası
Saat hızlarını yükseltiyor vs..
6970 ile Gtx 580 arasında maliyet farkı çok var..
Burada AMD - Nvidia veya başka bir firmayı pahalı olmakla töhmet altında bırakmak pek akıllıca olmaz. Yılbaşı satışlarını değerlendirmek isteyenler ( buna üretici ve satıcı tüm firmalar dahil ) mutlak olacaktır.
bende bekliyorum güzel bir söyleşi tarzında bir inceleme fena olmazdı