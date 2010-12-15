AMD Radeon HD 6900 serisi için Türkiye fiyatları gelmeye başladı

AMD'nin resmi tanıtımını bugün yaptığı Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartları için Türkiye fiyatları da gelmeye başladı. Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ve Cayman XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 modelleri için önde gelen ekran kartı üreticilerinden Sapphire'in açıkladığı Türkiye fiyatları şu şekilde;

Tavsiye edilen SK fiyatları:

- Radeon HD 6950: 379$ + KDV

- Radeon HD 6970: 479$ + KDV

- Radeon HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition: 499$ + KDV

- Radeon HD 6970 BFBC2 VIETNAM Edition Aluminium Box Limited Edition: 519$ + KDV

AMD'nin Radeon HD 6970 modeli 1536x paralel işlem birimi, 256-Bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en güçlü GPU olan Cayman XT'den güç alan ekran kartı 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışırken, en yüksek güç tüketimi ise 250 Watt olarak açıklandı.

Radeon HD 6950 modeli ise Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor. 1408x parlalel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, en yüksek güç tüketimi ise 200 Watt olarak açıklandı.