Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 7000 serisi 2012'ye ertelendi

7 yıl
9,6b
1
80
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerColor'ın üst düzey yöneticilerinden Elaine Liao ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz bir röportajda kendisine Radeon HD 7000 serisi yeni nesil ekran kartlarının çıkış tarihini de sormuş ve "2012" yanıtını almıştık. Dünya genelinde ilk defa Donanım Haber ekranlarında paylaşılan bu bilgiye kimi çevreler şüphe ile yaklaşmış, ortada bir yanlış anlaşılma olabileceğini, yeni kartların 2011 son çeyreğinde çıkacağını telaffuz etmişlerdi. Ancak PowerColor'ı doğrulayan bir başka bilgi NordicHardware sitesinden geldi ve HD 7000 serisi ekran kartlarının önümüzdeki yıla kaldığı bildirildi.
Nvidia, Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde çıkmayacağını resmi olarak doğrulamıştı. Nvidia sonrasında AMD cephesinden gelen bilgiler de bu durumu doğrular nitelikte yani yeni yıl öncesinde ekran kartı pazarı mevcut çözümler (belki bir kaç yeni model güncellemesiyle) ile yoluna devam edecek gibi görünüyor.
AMD'nin ertelemeye gitmesinde iki neden öne çıkıyor ki bunlar; Radeon HD 6000 serisinin hala ilgi görmesi ve üreticilerinde elinde önemli miktarlarda stok bulunması ve 28nm üretim teknolojisine yönelik olarak TSMC'nin yaşadığı kapasite sorunları. Radeon HD 7000 serisi ile kademeli olarak yeni GPU mimarisine geçmeyi planlayan AMD'nin, ilk etapta Radeon HD 6900 serisindeki VLIW4 tasarımını yeni teknolojiler ve performans optimizasyonları ile tüm ürün gamına yansıtması ardından Haziran ayındaki Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde açıkladığı GPU mimarisine yönelik yeni özellikleri adım adım ürünlerine adapte etmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zgn94 7 yıl en beğenilen
28nm ile çıksın da isterse 2012nin ortasında çıksın. zaten şu an hd6000 ve gtx500 serisi güncel tüm oyunları rahatlıkla çalıştırıyor yeni nesil ile önemli güncellemeler gelmeyecekse bir önemi kalmıyor. şu ısı ve yüksek güç tüketimine çözüm gelsin artık.
28nm ile çıksın da isterse 2012nin ortasında çıksın. zaten şu an hd6000 ve gtx500 serisi güncel tüm oyunları rahatlıkla çalıştırıyor yeni nesil ile önemli günce...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 7 yıl

veto1214

?????????? bu konusma daha oncede konulmustu


çok begenmişler konuşmamızı tekrarını istediler...
veto1214?????????? bu konusma daha oncede konulmustuçok begenmişler konuşmamızı tekrarını ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sajuuk 7 yıl

ayzer

1-http://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDden-Bulldozer-FX-islemcileri-icin-ilk-test-sonuclari-geldi.htm
i5 i ancak geçmiş
geçse geçse 650 yi geçer
8 e 2 çekirdekte ne olmalı sence..bi tek 650 dedim diyemi üzüldün...

2-sen fiyattan bahsediyorsun..ve hakkaten haklısın 6 tl daha ucuzmuş(bknz.vatan bil.480tl-486tl)

3-%30 fark yemiş bir kartı 560 ile aynı kefeye bırakıyorsan daha söylenecek ne kalırki ???





Ve ayrıca git bak bakalım 6970 CF VS 580 SLi . 6970 CF yaklaşık 700 TL daha ucuz
ayzer1-http://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMDden-Bulldozer-FX-islemcileri-icin-ilk-test-sonuclari-geldi.ht...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MeGaDave06 7 yıl
Bu kadar kasmanıza gerek yok. 7000 serisinden hiç bir neticeyi istediğiniz performansı bulamassanız sizde 6000 serisinden crossfire yaparsınız hem böylece daha ucuza gelir ve zaten tek kart günümüz oyunlarını rahatça açtığına göre crossfire ile yılların performansını getirirsiniz.
FX işlemcilerle 7000 Serisi bir olursa işte ben buna patlama derim. Fx işlemciler aylardır yeri sallayacak derecede açıklamalar ve teknolojilerle getireceklerini söylüyorlar e zaten FX ile yapılan rekoruda gördük. AMD 2012 yılında Nvidia ve Intel Cephesini arkada bırakacaktır büyük ihtimalle.
Bence Bilgisayar Toplama yılı 2012 olarak gözüküyor. 2012'nin ilkbahar yazı gibi bir sistem dizerseniz süper olur bence kesinlikle hemen şu saatte bilgisayar toplamayın. Hatta 2 seneye sonra falanda erteleyin benim gibi öss lys ygs derdiniz yoksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pyotr Alekseyeviç 7 yıl
MeGaDave06

Bu kadar kasmanıza gerek yok. 7000 serisinden hiç bir neticeyi istediğiniz performansı bulamassanız sizde 6000 serisinden crossfire yaparsınız hem böylece daha ucuza gelir ve zaten tek kart günümüz oyunlarını rahatça açtığına göre crossfire ile yılların performansını getirirsiniz.

FX işlemcilerle 7000 Serisi bir olursa işte ben buna patlama derim. Fx işlemciler aylardır yeri sallayacak derecede açıklamalar ve teknolojilerle getireceklerini söylüyorlar e zaten FX ile yapılan rekoruda gördük. AMD 2012 yılında Nvidia ve Intel Cephesini arkada bırakacaktır büyük ihtimalle.

Bence Bilgisayar Toplama yılı 2012 olarak gözüküyor. 2012'nin ilkbahar yazı gibi bir sistem dizerseniz süper olur bence kesinlikle hemen şu saatte bilgisayar toplamayın. Hatta 2 seneye sonra falanda erteleyin benim gibi öss lys ygs derdiniz yoksa.

Aynen FX işlemcilerle bir olursa fena patlar:D şuan günümüzde bile 9800gt ile dirt 3 metro 2033 gta4 gibi oyunları rahatça kasmadan oynadım.Adamlar işi biliyor 7000 serisini 2012ye ertelediler belkide 2013 olur şuan için 7000 serisi çıkarsa her türlü talep görmez heleki doların tavan yaptığı şu günlerde...Adamlar işi biliyo:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yesil1026 7 yıl
Pesidelphia
Peki Benim 6970 Var 7xxx Serisi Bir Kart İle CF Yapabilecekmiyim.

olmaz büyük ihtimalle. Zaten bazı arkadaşların dedikleri gibi bu kartlara yetecek oyun yok doğru düzgün piyasada. CF yapmaya hiç değmez. Hadi diyelim Battlefield 3, Metro 2033 Last night veya Elder Scrolls V: Skyrim filan oynayacaksanız bile tek bir HD7950/7970 işinizi görmesi lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pyotr Alekseyeviç 7 yıl
aslında iyi olmamış cıksada 68lerin fiyatı düşsse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d3wil55 7 yıl
valla 2013 e erteleyebilirler nası olsa biz hala gtx 260 kullanıyoruz :D 6xx olmasın da moralimiz bozulmasın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 7 yıl
yahu oyunmu varki karta ihtiyaç duyalım aldık kartlar yatıyor evde

şöyle biraz nefes alsın piyasa kartlara güçlü yenilikçi özellikler kazandırılsın var olanlar dahada geliştirip güçlendirilsin

Kötümü olur Yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 7 yıl
veto1214
1.kardeş beni suçluyorsun ancak testi yapan amd nin kendisi,linkte verdim iyi oku..a be fanatikuslar 8 işlemciyle 2 işlemciyi hala geçememişsin illa 2500 den bahsediyorsunuz…
tamam dediğiniz gibi olsun.bahsedilen 2500 olsun. Öyleyse daha 2500 ü anca geçebilmiş bir cpu yu savunuyorsanız devam edin…tekrar ediyorum 8 sene sonra çıkarılacak mimariyle intelin 1 seri gerisinde kalmak
amd için ve siz fanatikuslar için başarıysa devam edin.
(2600 den kaçıyor amd niye?950 ye %50 fark attıklarını ilan ediyorlardı.yani ancak 980ni %10 la geçebilecekler bakıyorsun 4 çekirdekli.ama 990ndan öcü gibi asla kataa söz etmiyorlar
daha ivy ler gelecek.sizce buldozer kimin rakibi olması gerekir?sandyninmi ivynin mi??)
2-3. 6950 yi niye öneriyorsun daha güçlü olduğu için .peki kardeşim senin deyiminle 2 si aynı olan 2 karttan biri senin deyiminle %30 fark atıyorsa hangisini alırsın??? aaa amdyle nvidia eşit segmentte kart çıkartmış nvidia
%30 fark atmış ama olsun ben amd alacağım dermisin???
LAPTOP konusunu açan ve 6770m ile 560m i karşılaştıran sensin UNUTMA. Laptop gpuları hakkında konuşmadım ben.diğer arkadaşlarda anlasın polemik olmasın
a.ben burda fanatiklik yapmıyorum amd nin yavaş yavaş gerilediğini insanların fanatik olarak değil samimi olarak baktıklarında gördükleri; amd dün intelle enazından aynı zamanda cpu çıkararak birazda olsa ayakta
kalmayı sağladığıydı. ancak bugün amd intelin 1 seri öncesini takip ediyor.tıpkı nvidiayda olduğu gibi.ferminin karşısında 7000ler olacakken keplerin karşısına 7000leri çıkarıyorsa bu ÇUVALLADIĞI anlamına gelir.
c.orta seviye gpu fiyatları 250 tl iken, amd 6000 serisiyle 400 tl seviyesine çıkardı.niye? Çünkü nvidiayla ufacıkta olsa mücadele edeceğini düşündüğü anda fiyatları yükseltti.oysa fiyatları yükseltmek için
enazından fanatikusları kandırmak için bakın yeni mimarili gpu çıkarıyoruz bile diyemedi çünkü yeni mimarili gpu 2012de gelecek.bakın nvidia fermi tabanlı(mimari olarak) 2.seriyi çıkarıyor buda ona hem daha optimal gpu sunarken
daha iyi yanı fiyat avantajı sunacak.orta segmentin 400tl de sabit kalacağının garantisi varmı? Yarın 600tl olursa ne diyeceğiz oh oh çok güzel oldu oh oh mu diyeceğiz??
d.buldozeri sandynin 7000leri ferminin karşısına çıkarabilseydi tüm avantaj amdye geçecekti.
b.amd nin yanlışlıklarla dolu olması inteli ve nvidiayı şımarttı.
e.ben kesinlikle polemik yaratmak istemiyorum.benim kendi düşüncem bu.sürçü lisan ettiysem affola
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 7 yıl
iyi olmuş, hiç acelesi yok zaten.
şu anki çözümleri zorlayacak doğru dürüst oyun mu var ki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 7 yıl
yaw arkadaş şu TSMC den kurtulamadı hala kendi fabrikası ne oldu bu adamların
bitmed,m, hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 7 yıl
Elimdeki 4870'i 28nm kartlar cikana kadar kullanacagim diye bu zamana kadar bekledim. 2012'de cikiyorsa uzulmeme acikcasi aksine seviirim elimdeki 4870'i bir sene daha kulanma sansim olacak. Suan icin gerci hic bir sIkInti olusturmuyor. Her oyuu ful yada fule yakin oynuyorum. Tek sIkInti guc tuketimi zaten o nedenle 28nm kart beklemem. Artik bakacaz 1 sene sonra kartlarin durumu guc tuketimi bekledigimize degecekmi.

Aslinda benim icin her halukarda deger diye dusunuyorum !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecronLord 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tabloya bakarsak 7870 bugünkü 6970'in yerini alıyor gibi.Hatta kağıt üstünde daha iyi gözüküyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
son zamanlarda cikan ekran kartlarini hic begenmiyorum her iki firmada musterileri kandiriyormus gibi geliyor yaptiklari urunleri cevirip cevirip bize kakaladilar simdide yeni teknolojileri tee 2012 de cikariyolar adamlarin bahaneye bak 6000 serisini yeterli goruyolar piyasa icin .. aslinda her iki firmaninda fiyatlandirma ve performan oranlarini gozden gecirmeleri lazim ama ortada sadece 2 firma olunca buda olmuyor tabi kesin bi agiz birligi var 47 serisinden 57-67 serilerinin gelisimine bakin berbat ayni sey 460 - 560 serisindeki performan fiyat farkinda da gecerli normalde 560 serisinin 460 serisinin yerine gelip fiyatininda ayni seviyede olmasi gerekirdi cunku uretim teknolojisi daha yeni onun yerine oc li urunu 40-50 dolar daha pahaliya satiyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl
Bu kadar zaman geçti Ne GTX560 TI ne de HD6950 için iki taraftan da ne yaz indirimi geldi ne de sanırım bu sonbaharda bir indirim göremeyeceğiz. Galiba gizli bir mutakabakat var ki iki tarafta geçen yıl görülen o hızlı süreçten sonra biraz takılmaya karar vermişler ve fiyatlarda herhangi bir iyileştirme de düşünmüyorlar. E ben de zaten 560 TI ve 6950'den en fazla %10-15 geride kalan HD6870'i 350 TL'ye alarak bu konuyu da kapatmış oldum. Yakında bir tane daha almayı da düşünüyorum. Skorlar da fiyatlarda ortada. Ucuuuz ve serin serin....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyCoDeR 7 yıl
adilazimdegilx
MyCoDeR
MyCoDeR Herkeze selam Ya bu 28 nm grafik kartları gelince diyer kartlara nazaran hemen hemen ne kadar performans farkı olur acaba günümüzdeki aynı fiyat gamındaki grafik kartlarıyla ? intel lin yeni nesil işlemcileri gibi olur mu acaba ? yeni nesil i5 ile eski nesil i5 arasındaki fark gibi mi olur acaba ?
Cevap verecek yokmu arkaadaşlar
40nmden 28nmye geçiş daha önceki bütün nanometrik küçülmelerden daha yüksek alan ve termal tasarruf sağlayacak oranda. Bunda 32nmnin atlanacak olmasının etkisi büyük. Ayrıca her iki firma da yeni bir mimari kullanacak. Buna şu anki rekabeti de eklersek ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ertelemelerle kartların mükemmelleştirilecek olması da cabası. Fakat son seride çok yükselen güç tüketimini de aşağı çekmek adına performans konusundan taviz verebilirler. Bütün bunlara dayanarak bana kalırsa yeni seri eski seriye oranla %40-%50ye yakın performans artışı getirebilir. Benim düşüncem bu yönde.

Benim sorumu iyi anladınızmı bilmiyorum ama şöyle demek istemiştim ben
şimdi bende msi gtx 560 ti var bunun ortalama fiyatı 550 tl ben vatandan 580 tl ye almıştım 3 5 ay önce şimdi bu fiyat gamına yeni 28 nm üretilen kartlar gelicek atıyorum hd 7950 gibi şu anki hd 6950 ve gtx 560 ti hemen hemen aynı performans sunuyo bu yeni çıkacak olan bunlardan yani aynı fiyata %50 daha hızlı olucağınımı söylüyosunuz veya günümüzdeki en hızlı olan kartlardan biri olan 6990 dan yeni çıkacak olan 28 nm'lik yüksek performans kartı mı %50 daha hızlı olucak. Yine anlatabildimmi bilmiyorum ama.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl

MyCoDeR

adilazimdegilx

MyCoDeR
MyCoDeR Herkeze selam Ya bu 28 nm grafik kartları gelince diyer kartlara nazaran hemen hemen ne kadar performans farkı olur acaba günümüzdeki aynı fiyat gamındaki grafik kartlarıyla ? intel lin yeni nesil işlemcileri gibi olur mu acaba ? yeni nesil i5 ile eski nesil i5 arasındaki fark gibi mi olur acaba ?
Cevap verecek yokmu arkaadaşlar
40nmden 28nmye geçiş daha önceki bütün nanometrik küçülmelerden daha yüksek alan ve termal tasarruf sağlayacak oranda. Bunda 32nmnin atlanacak olmasının etkisi büyük. Ayrıca her iki firma da yeni bir mimari kullanacak. Buna şu anki rekabeti de eklersek ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ertelemelerle kartların mükemmelleştirilecek olması da cabası. Fakat son seride çok yükselen güç tüketimini de aşağı çekmek adına performans konusundan taviz verebilirler. Bütün bunlara dayanarak bana kalırsa yeni seri eski seriye oranla %40-%50ye yakın performans artışı getirebilir. Benim düşüncem bu yönde.

Benim sorumu iyi anladınızmı bilmiyorum ama şöyle demek istemiştim ben
şimdi bende msi gtx 560 ti var bunun ortalama fiyatı 550 tl ben vatandan 580 tl ye almıştım 3 5 ay önce şimdi bu fiyat gamına yeni 28 nm üretilen kartlar gelicek atıyorum hd 7950 gibi şu anki hd 6950 ve gtx 560 ti hemen hemen aynı performans sunuyo bu yeni çıkacak olan bunlardan yani aynı fiyata %50 daha hızlı olucağınımı söylüyosunuz veya günümüzdeki en hızlı olan kartlardan biri olan 6990 dan yeni çıkacak olan 28 nm'lik yüksek performans kartı mı %50 daha hızlı olucak. Yine anlatabildimmi bilmiyorum ama.




%50 olmaz ama ben en az %25-30 daha hızlı olmasını bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 7 yıl MyCoDeR
MyCoDeR

adilazimdegilx

MyCoDeR
MyCoDeR Herkeze selam Ya bu 28 nm grafik kartları gelince diyer kartlara nazaran hemen hemen ne kadar performans farkı olur acaba günümüzdeki aynı fiyat gamındaki grafik kartlarıyla ? intel lin yeni nesil işlemcileri gibi olur mu acaba ? yeni nesil i5 ile eski nesil i5 arasındaki fark gibi mi olur acaba ?
Cevap verecek yokmu arkaadaşlar
40nmden 28nmye geçiş daha önceki bütün nanometrik küçülmelerden daha yüksek alan ve termal tasarruf sağlayacak oranda. Bunda 32nmnin atlanacak olmasının etkisi büyük. Ayrıca her iki firma da yeni bir mimari kullanacak. Buna şu anki rekabeti de eklersek ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ertelemelerle kartların mükemmelleştirilecek olması da cabası. Fakat son seride çok yükselen güç tüketimini de aşağı çekmek adına performans konusundan taviz verebilirler. Bütün bunlara dayanarak bana kalırsa yeni seri eski seriye oranla %40-%50ye yakın performans artışı getirebilir. Benim düşüncem bu yönde.

Benim sorumu iyi anladınızmı bilmiyorum ama şöyle demek istemiştim ben
şimdi bende msi gtx 560 ti var bunun ortalama fiyatı 550 tl ben vatandan 580 tl ye almıştım 3 5 ay önce şimdi bu fiyat gamına yeni 28 nm üretilen kartlar gelicek atıyorum hd 7950 gibi şu anki hd 6950 ve gtx 560 ti hemen hemen aynı performans sunuyo bu yeni çıkacak olan bunlardan yani aynı fiyata %50 daha hızlı olucağınımı söylüyosunuz veya günümüzdeki en hızlı olan kartlardan biri olan 6990 dan yeni çıkacak olan 28 nm'lik yüksek performans kartı mı %50 daha hızlı olucak. Yine anlatabildimmi bilmiyorum ama.




Çift GPUlar için durum farklı olabilir. Zira onlar tek GPUlar ile beraber sunulmayacaklardır zaten. Orta seviyede %50ye yakın, üst seviyede %40 civarı bir fark olacağını düşünüyorum, evet. Daha önce 55nm'den 40nm'ye geçişte orta-üst seviye 5850 GTX285'i geçmeyi başarmıştı mesela. GTX480 ise çift GPUlu GTX295'i geçiyordu ortalama performansta. Benzer bir tablonun tekrar yaşanması mümkün, zira 28nm'ye geçiş 40nm'ye geçişten %10 daha kazanımlı. Hatta 2. nesil 28nm kartlar %20-%25 daha ekleyebilir bu performansa.
Eğer firmalar sorun yaşamazsa şu anki rekabet ile tablonun böyle olacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMRaDe1923 7 yıl
40nm'den 28nm'ye geçiş daha önceki bütün nanometrik küçülmelerden daha yüksek alan ve termal tasarruf sağlayacak oranda. Bunda 32nm'nin atlanacak olmasının etkisi büyük. Ayrıca her iki firma da yeni bir mimari kullanacak. Buna şu anki rekabeti de eklersek ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ertelemelerle kartların mükemmelleştirilecek olması da cabası. Fakat son seride çok yükselen güç tüketimini de aşağı çekmek adına performans konusundan taviz verebilirler. Bütün bunlara dayanarak bana kalırsa yeni seri eski seriye oranla %40-%50'ye yakın performans artışı getirebilir. Benim düşüncem bu yönde.



Yeni kartlar 28nm olmayacaksa ve yeni mimari olmayacaksa boşuna kart çıkarmasınlar. Zaten 28nm ile gelecek düşük güç tüketimi ve az ısınma ile daha fazla oc yapılabilecek ama amd için bir sorun var amd'nin mevcut mimarisi 1GHz üzerine çıkmak için uygun değil. Çıksada fazla verimli olmuyor. Birde Fermi'ye bak en ufak mhz artışı bile performansa büyük etki ediyor. Nvidia durumu iyi değerlendirirse AMD'yi mahvedebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
bu şu demek oluyor aslında:

7000 serisi yeni mimarinin izlerini taşırken, 8000 serisi ise tam olarak oturmuş yeni bir gpu mimarisiyle gelecek. yani 2013 de çok iyi bir gpu görebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl
acmtncy
AMD TSMCyi bırakacaktı global foundriese ürettirecekti yanlış mı hatırlıyorum? eğer TSMC iphone işlemcileri ile uğraşırsa biz daha çok bekleriz 28nm TSMCden...

Globalfoundries şu an için işlemci üretimi yapıyor AMD nin tüm 32 nm işlemcileri onun bantlarından çıkıyor 28nm lik yeni fusionlar için üretime 2012 2. çeyrekte geçmeyi düşünüyordu planlama öyleydi muhtemelen o zamanlarda gpu üretiminide kendi ortağı olduğu fabrikalarda yapar
şuan için Apple,AMD,NVidia hepsi TSMC acımasız ellerinde olmaya mahkumlar ki bu noktada Apple A6 işlemcileriyle tahmin ediyorum ki TSMC yi yoracak ve sıkıntı çıkacak bi nebze daha gecikme potansiyeli var gibi geliyor.Bu arada 22 nm AMD işlemciler için planlanan tarih 2013 içerisinde ve Globalfoundries fabrikalarında üretilecek.
Kısacası Gecikmeler çok doğal o zamana kadarda AMD ve NVidia Argeye yüklenecek optimal anlamada geliştirmeler yapacaklar ve en olgun şeklini piyasaya sürecekler AMD HD 7000 ile ciddi sıçrama yapacağı kaanatindeyim sitelerde dolaşan XDR2 ram muhabbeti doğru olursa ram band genişliği artıp yeni mimari güçlü gelirse nvidia ile sıkı bir rekabete girebilir.
2012 yılının bu zamanlar AMD için çok hareketli geçecek HD 7000 ve Fusion II sayesinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 7 yıl
bende hd6870 cf yapmakla iyi mi ettim diyordum.performansını gödükten sonra bide bu erteleme olayı iyi geldi bana açıkçası..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9581 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gpu ve
3 etiket daha amd radeon erteleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Wave 3'ü inceledik 7 yıl Samsung'un en ince tableti Galaxy Tab 7.7'yi inceledik 7 yıl Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim