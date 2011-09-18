AMD Radeon HD 7000 serisi 2012'ye ertelendi

PowerColor'ın üst düzey yöneticilerinden Elaine Liao ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz bir röportajda kendisine Radeon HD 7000 serisi yeni nesil ekran kartlarının çıkış tarihini de sormuş ve "2012" yanıtını almıştık. Dünya genelinde ilk defa Donanım Haber ekranlarında paylaşılan bu bilgiye kimi çevreler şüphe ile yaklaşmış, ortada bir yanlış anlaşılma olabileceğini, yeni kartların 2011 son çeyreğinde çıkacağını telaffuz etmişlerdi. Ancak PowerColor'ı doğrulayan bir başka bilgi NordicHardware sitesinden geldi ve HD 7000 serisi ekran kartlarının önümüzdeki yıla kaldığı bildirildi.

Nvidia, Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde çıkmayacağını resmi olarak doğrulamıştı. Nvidia sonrasında AMD cephesinden gelen bilgiler de bu durumu doğrular nitelikte yani yeni yıl öncesinde ekran kartı pazarı mevcut çözümler (belki bir kaç yeni model güncellemesiyle) ile yoluna devam edecek gibi görünüyor.

AMD'nin ertelemeye gitmesinde iki neden öne çıkıyor ki bunlar; Radeon HD 6000 serisinin hala ilgi görmesi ve üreticilerinde elinde önemli miktarlarda stok bulunması ve 28nm üretim teknolojisine yönelik olarak TSMC'nin yaşadığı kapasite sorunları. Radeon HD 7000 serisi ile kademeli olarak yeni GPU mimarisine geçmeyi planlayan AMD'nin, ilk etapta Radeon HD 6900 serisindeki VLIW4 tasarımını yeni teknolojiler ve performans optimizasyonları ile tüm ürün gamına yansıtması ardından Haziran ayındaki Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde açıkladığı GPU mimarisine yönelik yeni özellikleri adım adım ürünlerine adapte etmesi bekleniyor.