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AMD Radeon HD 7000 serisi yaz aylarında gelebilir; Southern Islands serisi ilk GPU'ların tasarımı tamamlandı

8 yıl
25,2b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hatırlanacağı üzere daha önceki bazı haberlerimizde, AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil mobil grafik yongalarına ait detayları dünyada ilk defa açıklamış ve ilk modellerin son çeyrekte lanse edileceğini belirtmiştik. Aynı haberlerimizde, AMD'nin mevcut GPU stratejisi çerçevesinde mobil GPU'lardan bir çeyrek önce 28nm masaüstü GPU'larını pazara sunmaya başlayabileceği ihtimalini de değerlendirmiştik. Gelen son bilgiler de bu ihtimali arttırdı ve AMD'nin, Southern Islands kod adını taşıyan Radeon HD 7000 serisine yönelik 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'ların tasarım çalışmasını Şubat ayında tamamlandığı bildiriliyor.

Radeon HD 6800 serisinde kullandığı Barts kod adlı grafik yongalarını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlamayı planlayan ancak TSMC'nin 40nm'den sonraki süreç olarak 28nm'ye yoğunlaşması nedeniyle planlarında değişiklik yaparak 40nm üretim sürecine bağlı kalan AMD, yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş yarışındaki lider pozisyonunu korumak istiyor. Bilindiği üzere 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi Nvidia'dan çok daha önce geçiş yapan AMD, 28nm için de benzer bir başarıyı tekrarlama peşinde. Yeni üretim teknolojisi için ilk grafik yongalarını TSMC'ye ürettirecek olan AMD'nin zaman içerisinde GlobalFoundries'i devreye sokmayı planlıyor.

Yeni üretim teknolojisi ile hazırlanan Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının ilk modellerinde ciddi mimari güncellemeler beklenmiyor. İlk defa Radeon HD 6900 serisinde kullanılan WLIV4 tabanlı Cayman mimarisinin geliştirilmiş versiyonuna sahip, verimliliği arttırılmış ve yeni üretim teknolojisine adapte edilmiş GPU'ların sunulması bekleniyor. Ancak ilerleyen aylarla birlikte AMD'nin farklı ürün grupları için yeni mimariye sahip GPU tasarımlarını kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Radeon HD 7000M serisi mobil grafik yongaları için mevcut jenerasyona kıyasla ortalama %20 performans artışı öngören AMD'nin masaüstü GPU'larında da yeni nesil üretim teknolojisinin avantajlarını kullanarak performansı arttırıcı önemli bazı yenilikler sunması da bekleniyor. Henüz resmi herhangi bir çıkış tarihi bulunmasa da Radeon HD 4870 X2 modelini Ağustos 2008'de, Radeon HD 5800 serisini de Eylül 2009'da lanse eden AMD'nin, 28nm GPU'lara yer vereceği Radeon HD 7000 serisini de Ağustos-Eylül döneminde lanse etmesi beklenebilir.


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born2bemad 8 yıl en beğenilen
Güzel gelişmeler. @fx57 helal valla bu saatte haber peşinde
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M@U 8 yıl
setek01

Ağustos Eylül geç olur. Rakip Nvidia 3 aydan fazla rahat durmuyor E zaten 6800'ler de 3 ay yaşamadan 6900'ler gelmişti. Ağustosta GTX860 870 880 falan piyasada olur hatta 860'se duyurulur 336 shaderli olarak. Bu 336 shader baya bi gider. Artık 28 nm gelene kadar saçmlaıklara devam. Dx11 HD6000 yada GTX400 serisi kartınız varsa aklınız da varsa devam arkadaşlar.
Zaten 2012 (eğer görürsek inşallah başka türlü de çok beklenti var 2012'den malum marduk mevzusu) Windows 8 ile beraber yeni değişimleri getirecek. Gerçek değişim ne zaman olacak? Yeni değişimler artık satmadığında tabi ki.

Bu nedir yahu? Bu nasıl bir analiz? HD6800 serisi HD6900 serisi ile aynı segment mi? Sanki HD6900'ler çıkınca HD6800'ler piyasadan çekilmiş gibi yazmışsın. Ayrıca G800 serisi nerden çıktı? Nvidia nanometrik küçülme yapılan seride çift haneli, aynı nod'da üretilen kartları ise tek haneli olarak sunuyor. Yani G200 55nm, G300 55nm, G400 40nm, G500 40nm gibi... Bu nedenle 28nm gpu'lar büyük ihtimalle Nvidia tarafında G600 olarak isimlendirilecektir. Yani G800 nasıl olabilir? Hadi onu da geçtim, Nvidia G500'den G800'e Ağustos ayına kadar geçmiş olur diyorsun, hatta üst ve orta sınıf kartları piyasada olur diyorsun. Yani 5 ay içinde... Ayrıca yeni seride orta sınıf gpu'larda performans hiç yükselmeyecek mi diyorsun? 336 shader nedir? Şuan GTX460'lar bile 336 adet shader'a sahipken...

Bak şimdi dostum, hem Nvidia hem de AMD 40nm ve 28nm üretim süreçlerindeki durumu bildiklerinden yeni serilerini 40nm'de yapılandırmak zorunda kaldılar. Aslında iki firma da bir an önce yeni üretim teknolojisine geçmek istiyordu ancak olmadı. Çünkü 28nm daha yeni yeni kullanılabilir hale geliyor. AMD'nin hızlı davranma isteği Nvidia'yı da 40nm'de rekabet edebilecek bir seri sunmaya itti. Ancak iki firma da bir sonraki serilerini 28nm'de sunmak zorunda. Başka çıkar yolu yok. Çünkü 40nm'de sınıra dayandı adamlar. İkisi de 40nm'de zar alanını artırmadan performansı artırmaya çalıştı ve az da olsa yaptılar. Ancak artık son noktadalar. 28nm'ye kadar saçmalıklar devam eder diye bir durum yok, beklenen saçmalıklar zaten HD6990, GTX550 TI, GTX590 adı ilebu ay içerisinde gerçekleşti. Biri garanti vermez, diğerinin kartları yanar... Bundan sonra saçmalık olarak pek bir beklentin olmasın. Çünkü 28nm'ye kadar çok ilgi çekici bir ürün sunulacağını sanmam. İki firmada üst ve orta sınıf kartlara sahip. Belki AMD'nin HD6790'ı ve Nvidia'nın rakip olarak sunacağı GTX560'ı(?) ilgi çekebilir ancak onlar da saçma olmayacaktır büyük ihtimalle. Çünkü rekabet sebebiyle iyi F/P oranları olacaktır sanıyorum. Bunun haricinde alt seviyede de 1-2 ürün duyurusu olabilir, onlar da bizi pek bağlamaz. 28nm'ye kadar ellerinde pek bir şey kalmadı ikisinin de. Belki AMD'den yeni mimarili bir gpu görürüz diyeceğim ama o da çok ütopik geliyor.

Habere gelirsek, iki firmanın da yaz aylarında yeni bir şeyler sunması kaçınılmaz ancak bunların yeni seri kartlar olacağına şüpheliyim. Eğer 28nm'ye geçiş biraz daha hızlı olabilirse ki Nvidia'nın Kasım ayında ilk (giriş seviyesi) gpu'ları ürettiği söyleniyordu. Bu sayede giriş seviyesi de olsa 28nm gpu'ları yaz aylarında görebiliriz ki şahsen yaz aylarını da bu şekilde geçiştireceklerini düşünüyorum. Daha sonrasında da yine ortalık yeni seri kartların sahte haberleri ile dolmaya başlar ve yeni seriler ortaya çıkar. Tahminen Kasım gibi. Ancak haberde geçtiği üzere Şubat ayında AMD 28nm gpu'lar üretmeyi başarmışsa, en iyi ihtimalle Ağustos ayında kartlara ait ilk test sonuçları gelir. Eylül gibi de sunulur. Ancak 28nm'ye de geçişin kolay olmadığı ortada olduğundan bence iki firma da ilk üretimlerden 6 ay sonra kartları kullanıma sunamayacaklar. Biraz rötar sonucunda Ağustos + 3 ay = Kasım'da kapışırlar.
setek01Ağustos Eylül geç olur. Rakip Nvidia 3 aydan fazla rahat durmuyor E zaten 6800'ler de 3 ay yaşamadan 6900'ler gelmişti. Ağustost...
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cagancelik 8 yıl
Arkadaşlar bence yazıda da bahsedildiği üzre 6900'ün getirdiği Dual Rasterizer mimarisini ve VLIW4 shaderları kullanıp, shaderları ikiye katlayıp, tmu ve rop'ları da biraz artıracaklar.
7990= (7970'ten iki tane, saat hızları düşürülmüşü)
7970= 3072 shader, 48 rop, 128 tmu
7950 (shader+tmu kırpılmış hali)
yaz sonu gibi güncelliyorum zaten pc'yi. güzel haber odlu. 6990 düşünüyordum ama muhtemelen bunu beklerim. en güçlü tek gpu'yu alırım muhtemelen, 6990 gibi bir tuğladansa...
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TrMhMt 8 yıl
Amd-Intel, Amd-Nvidia istediginiz kadar yeni urun cikarin simdi ... Ben pes ettim !! Elimdeki makinayida 1 sene daha kullanir satarim. Gider bir konsol alirim. Eger gamepad ile oynaya bilirsem, oynayamama sorunumu asarsam guzel olur. Yoksa onuda satar ve oyun oynamaya elveda derim !!

Bundan sonra benden kurus calismaz pc'ye !!! Su hale bak paso kart cikiyor ama oyun yok. Cikan bir kac uyduruk konsol portu oyunla elimizdeki bin kusurluk makinalari avutuyoruz +kendimizide ....

Hergun kart cikaracaginiza oyun yapimcilarini biraz desdekleyin'de o kartlariniz oyun oynatsin ... Yoksa test sistemi olup rekor kirmaktan oteye gidemez !!!
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
ben performans mahiyetinde hiçbişey beklemiyorum açık söylim
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babaeski39 8 yıl
Açıkçasını söylemek gerekirse bende karttan çok oyun bekliyorum. Kartlar ekmek fabrikasından nasıl seri şekilde çıkıyorsa bu ekran kartlarıda öyle üretiliyorlar

Fakat görünürde Direct x 11 destekleyen kaç tane oyun var yada oynanır oyun diyelim.

crysis 2 çıktı direct x 9 destekli hani 11 nerde onunda yamayla çıkıcağaı söyleniyor belli değil oda ama kart üreticilerinin payı büyük burada

windows 8 çıkıcak microsoft son dakika golü atıp direct x 12 ile birlikte sunarsa sil en baştan başla bunlarla birlikte amd ile nvidia da bayram havası yaşanır

yeni kartlar destek sunmayan oyunlar gibi vs vs kart üreticilerinin gelir duyurularını duymaktansa

elinizde 460 470 480 6870 6950 gibi kartlar varsa bence 22 nm kadar devam edin bir şey kaybetmezsiniz


benim burda demek istedim her yıl kart değişimlerine yüksek miktarda para harcıyorsunuz yenisi 6 ay gibi bir sürede çıkıyor ama eski kartlar sanki

taş devrinden kalma misali ortada kalıyorlar en azından 2 nm kadar sonra alın bir nevze olsun oyun olmadıktan sonra kart değişmenin ne alemi var



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zultaran 8 yıl
hd6990'nında heyecanı kalmadı ,sırada buldozer ne yapacak o var :)
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Akbaba89 8 yıl
Teknolojiyi takip etmek zor.Hevesle aldığım laptobun ekran kartı bile 1.5 senede demode oluverdi,artık oyunların minimum sistem özelliklerinde yer alıyor :(
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theyapici 8 yıl
bırak bunları hacı fabrikan yoksa tsmc ye yaptırıyorsan beklemeye mahkumsun demektir arap ortaklığı amd ye iyi gelecek
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dodomoco 8 yıl
en üst düzet gpular çıksaydı keşke bir an önce ama daha 6990ın kaymağını yiyecekler
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Batuist 8 yıl
bu kartlarla performans artışı olmasa bile 28nm geçiş bile çok şey kazandırır.. bu süreç önce gpular ile başlar sonra mobil işlemcilere sıçrar mobil pazarda daha hızlı ve daha düşük güç tüketen işlemcilerle devam eder.. yeterki bir başlangıç olsun performans sonrasında gelir nasılsa.. zaten crysis2 çok rahat oynanıyor crysis3'e kadar kart değiştirmeye gerek kalmayacak.. o yüzden üretim teknolojisi bile gelişse yeter..
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spaydix 8 yıl
aldım su soğutmalı gtx 570 i 2014 e kadar devam :D
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İstan34bul 8 yıl

spaydix
aldım su soğutmalı gtx 570 i 2014 e kadar devam :D

Link verirmisin bi bakayım nasıl.Fiyattıda belirtirmisin
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uniqron 8 yıl
ya daha sistem upgradi yapacam 4 yıldır bekliyorum biraz dahamı beklicem :S amd biraz sabırlı ol biraz satış yap kardeşim ne bu acele
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Source 8 yıl
Her iki tarafında 28nm kartlarını merakla bekliyorum..
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Fire.Sword 8 yıl
çoğu kişi kartların çıkmasından şikayetçi, erken olduğunu, kartları değiştirmekten bıktıklarını söylüyorlar. eğer siz bütün oyunları çok rahat birşekilde oynatan ekran kartınız varken, sırf en son modele sahip olmak için, hava atmak için o ekran kartını satıp, ondan ortalama %10 daha iyi ekran kartını alırsanız, sürekli yeni ekran kartları çıkar tabi. suç adamlarda değil, ekran kartlarını moda gibi takip edenlerde.siz sürekli en iyisine, en son medele sahip olmak isterseniz, adamlar da sürekli yeni ekran kartları çıkartıp sizi soyar. arz talep meselesi.
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namigencan 8 yıl
Bana teknolojisi hikaye bir ekran kartına para verirsen ozamanın ortalama güzellerinden alırım. 2 Sene kullanır satar yenisini alırım en üst modeli asla almam biraz daha alt model alır hem fazla para vermem zaten kartlar yeterince güzel abartmanın anlamı yok. Bu şekilde hem bütün oyunları neredeyse son ayarlarda açarım (ki gerek yok bazen gaza geliyorum.) ama genel olarak yüklendiği ayarların biraz üzerine çıkarım. Bu şekilde yaklaşık 3 kartımı alma zamanı geldi. Alacağım kart GTX560Ti çok fazla bana ama yeterli bir kart alırım 2 sene daha elimi sürmem öle aylık kart değiştirecek doğru düzgün babayiğit olduğunu zannetmiyorum.
Saygılarımla.
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