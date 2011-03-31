AMD Radeon HD 7000 serisi yaz aylarında gelebilir; Southern Islands serisi ilk GPU'ların tasarımı tamamlandı

Hatırlanacağı üzere daha önceki bazı haberlerimizde, AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil mobil grafik yongalarına ait detayları dünyada ilk defa açıklamış ve ilk modellerin son çeyrekte lanse edileceğini belirtmiştik. Aynı haberlerimizde, AMD'nin mevcut GPU stratejisi çerçevesinde mobil GPU'lardan bir çeyrek önce 28nm masaüstü GPU'larını pazara sunmaya başlayabileceği ihtimalini de değerlendirmiştik. Gelen son bilgiler de bu ihtimali arttırdı ve AMD'nin, Southern Islands kod adını taşıyan Radeon HD 7000 serisine yönelik 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'ların tasarım çalışmasını Şubat ayında tamamlandığı bildiriliyor.
Radeon HD 6800 serisinde kullandığı Barts kod adlı grafik yongalarını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlamayı planlayan ancak TSMC'nin 40nm'den sonraki süreç olarak 28nm'ye yoğunlaşması nedeniyle planlarında değişiklik yaparak 40nm üretim sürecine bağlı kalan AMD, yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş yarışındaki lider pozisyonunu korumak istiyor. Bilindiği üzere 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi Nvidia'dan çok daha önce geçiş yapan AMD, 28nm için de benzer bir başarıyı tekrarlama peşinde. Yeni üretim teknolojisi için ilk grafik yongalarını TSMC'ye ürettirecek olan AMD'nin zaman içerisinde GlobalFoundries'i devreye sokmayı planlıyor.
Yeni üretim teknolojisi ile hazırlanan Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının ilk modellerinde ciddi mimari güncellemeler beklenmiyor. İlk defa Radeon HD 6900 serisinde kullanılan WLIV4 tabanlı Cayman mimarisinin geliştirilmiş versiyonuna sahip, verimliliği arttırılmış ve yeni üretim teknolojisine adapte edilmiş GPU'ların sunulması bekleniyor. Ancak ilerleyen aylarla birlikte AMD'nin farklı ürün grupları için yeni mimariye sahip GPU tasarımlarını kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
Radeon HD 7000M serisi mobil grafik yongaları için mevcut jenerasyona kıyasla ortalama %20 performans artışı öngören AMD'nin masaüstü GPU'larında da yeni nesil üretim teknolojisinin avantajlarını kullanarak performansı arttırıcı önemli bazı yenilikler sunması da bekleniyor. Henüz resmi herhangi bir çıkış tarihi bulunmasa da Radeon HD 4870 X2 modelini Ağustos 2008'de, Radeon HD 5800 serisini de Eylül 2009'da lanse eden AMD'nin, 28nm GPU'lara yer vereceği Radeon HD 7000 serisini de Ağustos-Eylül döneminde lanse etmesi beklenebilir.
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Bu nedir yahu? Bu nasıl bir analiz? HD6800 serisi HD6900 serisi ile aynı segment mi? Sanki HD6900'ler çıkınca HD6800'ler piyasadan çekilmiş gibi yazmışsın. Ayrıca G800 serisi nerden çıktı? Nvidia nanometrik küçülme yapılan seride çift haneli, aynı nod'da üretilen kartları ise tek haneli olarak sunuyor. Yani G200 55nm, G300 55nm, G400 40nm, G500 40nm gibi... Bu nedenle 28nm gpu'lar büyük ihtimalle Nvidia tarafında G600 olarak isimlendirilecektir. Yani G800 nasıl olabilir? Hadi onu da geçtim, Nvidia G500'den G800'e Ağustos ayına kadar geçmiş olur diyorsun, hatta üst ve orta sınıf kartları piyasada olur diyorsun. Yani 5 ay içinde... Ayrıca yeni seride orta sınıf gpu'larda performans hiç yükselmeyecek mi diyorsun? 336 shader nedir? Şuan GTX460'lar bile 336 adet shader'a sahipken...
Bak şimdi dostum, hem Nvidia hem de AMD 40nm ve 28nm üretim süreçlerindeki durumu bildiklerinden yeni serilerini 40nm'de yapılandırmak zorunda kaldılar. Aslında iki firma da bir an önce yeni üretim teknolojisine geçmek istiyordu ancak olmadı. Çünkü 28nm daha yeni yeni kullanılabilir hale geliyor. AMD'nin hızlı davranma isteği Nvidia'yı da 40nm'de rekabet edebilecek bir seri sunmaya itti. Ancak iki firma da bir sonraki serilerini 28nm'de sunmak zorunda. Başka çıkar yolu yok. Çünkü 40nm'de sınıra dayandı adamlar. İkisi de 40nm'de zar alanını artırmadan performansı artırmaya çalıştı ve az da olsa yaptılar. Ancak artık son noktadalar. 28nm'ye kadar saçmalıklar devam eder diye bir durum yok, beklenen saçmalıklar zaten HD6990, GTX550 TI, GTX590 adı ilebu ay içerisinde gerçekleşti. Biri garanti vermez, diğerinin kartları yanar... Bundan sonra saçmalık olarak pek bir beklentin olmasın. Çünkü 28nm'ye kadar çok ilgi çekici bir ürün sunulacağını sanmam. İki firmada üst ve orta sınıf kartlara sahip. Belki AMD'nin HD6790'ı ve Nvidia'nın rakip olarak sunacağı GTX560'ı(?) ilgi çekebilir ancak onlar da saçma olmayacaktır büyük ihtimalle. Çünkü rekabet sebebiyle iyi F/P oranları olacaktır sanıyorum. Bunun haricinde alt seviyede de 1-2 ürün duyurusu olabilir, onlar da bizi pek bağlamaz. 28nm'ye kadar ellerinde pek bir şey kalmadı ikisinin de. Belki AMD'den yeni mimarili bir gpu görürüz diyeceğim ama o da çok ütopik geliyor.
Habere gelirsek, iki firmanın da yaz aylarında yeni bir şeyler sunması kaçınılmaz ancak bunların yeni seri kartlar olacağına şüpheliyim. Eğer 28nm'ye geçiş biraz daha hızlı olabilirse ki Nvidia'nın Kasım ayında ilk (giriş seviyesi) gpu'ları ürettiği söyleniyordu. Bu sayede giriş seviyesi de olsa 28nm gpu'ları yaz aylarında görebiliriz ki şahsen yaz aylarını da bu şekilde geçiştireceklerini düşünüyorum. Daha sonrasında da yine ortalık yeni seri kartların sahte haberleri ile dolmaya başlar ve yeni seriler ortaya çıkar. Tahminen Kasım gibi. Ancak haberde geçtiği üzere Şubat ayında AMD 28nm gpu'lar üretmeyi başarmışsa, en iyi ihtimalle Ağustos ayında kartlara ait ilk test sonuçları gelir. Eylül gibi de sunulur. Ancak 28nm'ye de geçişin kolay olmadığı ortada olduğundan bence iki firma da ilk üretimlerden 6 ay sonra kartları kullanıma sunamayacaklar. Biraz rötar sonucunda Ağustos + 3 ay = Kasım'da kapışırlar.