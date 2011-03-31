AMD Radeon HD 7000 serisi yaz aylarında gelebilir; Southern Islands serisi ilk GPU'ların tasarımı tamamlandı

Hatırlanacağı üzere daha önceki bazı haberlerimizde, AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil mobil grafik yongalarına ait detayları dünyada ilk defa açıklamış ve ilk modellerin son çeyrekte lanse edileceğini belirtmiştik. Aynı haberlerimizde, AMD'nin mevcut GPU stratejisi çerçevesinde mobil GPU'lardan bir çeyrek önce 28nm masaüstü GPU'larını pazara sunmaya başlayabileceği ihtimalini de değerlendirmiştik. Gelen son bilgiler de bu ihtimali arttırdı ve AMD'nin, Southern Islands kod adını taşıyan Radeon HD 7000 serisine yönelik 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'ların tasarım çalışmasını Şubat ayında tamamlandığı bildiriliyor.

Radeon HD 6800 serisinde kullandığı Barts kod adlı grafik yongalarını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlamayı planlayan ancak TSMC'nin 40nm'den sonraki süreç olarak 28nm'ye yoğunlaşması nedeniyle planlarında değişiklik yaparak 40nm üretim sürecine bağlı kalan AMD, yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş yarışındaki lider pozisyonunu korumak istiyor. Bilindiği üzere 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi Nvidia'dan çok daha önce geçiş yapan AMD, 28nm için de benzer bir başarıyı tekrarlama peşinde. Yeni üretim teknolojisi için ilk grafik yongalarını TSMC'ye ürettirecek olan AMD'nin zaman içerisinde GlobalFoundries'i devreye sokmayı planlıyor.

Yeni üretim teknolojisi ile hazırlanan Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının ilk modellerinde ciddi mimari güncellemeler beklenmiyor. İlk defa Radeon HD 6900 serisinde kullanılan WLIV4 tabanlı Cayman mimarisinin geliştirilmiş versiyonuna sahip, verimliliği arttırılmış ve yeni üretim teknolojisine adapte edilmiş GPU'ların sunulması bekleniyor. Ancak ilerleyen aylarla birlikte AMD'nin farklı ürün grupları için yeni mimariye sahip GPU tasarımlarını kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Radeon HD 7000M serisi mobil grafik yongaları için mevcut jenerasyona kıyasla ortalama %20 performans artışı öngören AMD'nin masaüstü GPU'larında da yeni nesil üretim teknolojisinin avantajlarını kullanarak performansı arttırıcı önemli bazı yenilikler sunması da bekleniyor. Henüz resmi herhangi bir çıkış tarihi bulunmasa da Radeon HD 4870 X2 modelini Ağustos 2008'de, Radeon HD 5800 serisini de Eylül 2009'da lanse eden AMD'nin, 28nm GPU'lara yer vereceği Radeon HD 7000 serisini de Ağustos-Eylül döneminde lanse etmesi beklenebilir.