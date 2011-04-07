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AMD, Radeon HD 7000 serisi yeni nesil GPU tasarımının detaylarını Haziran ayında açıklayacak

8 yıl
19,3b
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43
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD önümüzdeki Haziran ayında Fusion Geliştirme Zirvesi adı altında geniş kapsamlı özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik kapsamında hem AMD'den hem de farklı şirketlerden çok sayıda yönetici sunumlar yapacak, çeşitli seanslarda başta Fusion olmak üzere çok sayıda teknolojiye yönelik "derin dalış" seansları gerçekleştirilecek.

AMD'nin yayınldığı etkinlik programına dikkatlice bakıldığında, yapılacak seanslardan birinde Southern Islands serisi yeni nesil GPU'ların yani Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının da tanıtılacağını görüyoruz. "Graphics Core Next architecture" başlığı altında yapılacak sunumda yeni GPU'lardaki mimari güncellemeler masaya yatırılacak.

Yapılan kısa açıklamaya göre seans kapsamında özellikle "yeni shader sistemi" sistemi ve bunun yazılım tarafında sunduğu kazanımlar ile programlama esnekliği üzerinde durulacak. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile Southern Islands serisi GPU'ların genel olarak Cayman mimarisini temel alması ve üzerine ciddi güncellemeler ve yeni özellikler getirmesi bekleniyor.

Tasarım çalışmalarının Şubat ayında tamamlandığı belirtilen Southern Islands kod adlı Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının üçüncü çeyrekte, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Mobility Radeon HD 7000M serisinin ise son çeyrekte pazara sürülmesi beklenirken, burada belirleyici asık faktör ise TSMC'nin 28nm konusunda yeterli verimliliğe ulaşıp ulaşmadığı olacak.

AMD aynı etkinlik kapsamında "Programcının APU Galaxy Rehberi" adı altında Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimlerine yönelik GPU tabanlı bilgi-işlem özelliklerine yönelik sunum da yapacak. L1ano kod adını taşıyan orta-üst sınıf Fusion işlemcilerinin üretici satışına başlayan AMD özellikle grafik performansında fark yaratacağını belirtiyor.


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Proximity 8 yıl en beğenilen

OverClocKing

Valla 7000 değil isterse 8000 çıkartsın. Beklemekten gına geldi. Oyun oynamak istiyorum. Pazartesi kısmetse İstanbul'a giden otobüse atlayıp gidip MSI GTX560Ti Twin FrozrII mi alacağım. Ne bu ya bekle bekle. 35 i de deviriyorum zaten.



İyide kart almak için taa istanbul a neden gidiyonuz hocam?Verin siparişi netten ayağınıza gelsin.
OverClocKingValla 7000 değil isterse 8000 çıkartsın. Beklemekten gına geldi. Oyun oynamak istiyorum. Pazartesi kısmetse İstanbul'a ...
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Tensi 7 yıl
Ben hala 3850 kullaniyorum. Skyrim 'i 1680x1050 de high detaylarda (AA/AF kapali tabii) min 30 FPS ile oynatiyor. BF3 oynatamaz tabii ama oyunlarin cogunu oynatiyor. Adam gibi teknoloji degistirdiklerini gorene kadar aynen devam.
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Poyri 7 yıl Tensi
Tensi

Ben hala 3850 kullaniyorum. Skyrim 'i 1680x1050 de high detaylarda (AA/AF kapali tabii) min 30 FPS ile oynatiyor. BF3 oynatamaz tabii ama oyunlarin cogunu oynatiyor. Adam gibi teknoloji degistirdiklerini gorene kadar aynen devam.

EEE bunu yazdında ne oldu kaç aydır mesaj atılmayan konuyu sırf bunu yazmak için mi arayıp buldun
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cenkyyy 7 yıl Tensi
Tensi
Ben hala 3850 kullaniyorum. Skyrim 'i 1680x1050 de high detaylarda (AA/AF kapali tabii) min 30 FPS ile oynatiyor. BF3 oynatamaz tabii ama oyunlarin cogunu oynatiyor. Adam gibi teknoloji degistirdiklerini gorene kadar aynen devam.

Konuya mesaj yazmak yenimi aklina geldi kac ay gecmis sirf bunu yazmayami geldin buraya
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rog maximus 8 yıl
hd4890 alalı 2 yıl kadar oluyor hala yetiyor bana bu ne hızdır ya. sanki 4890'da tepe noktadaydı da şimdi aşağı gidiyor paldır küldür gibi :D bu benzetmeyi sadece yeni nesil çıkış hızı için yaptım :D bekle bekle sıkılmışlar sanırım bakalım ben kart değiştirmeye kadar verene kadar neler çıkacak gerçi o zamanda parasızlıktan alırım bi 6000 küsür bişiler o olur
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

AMD artik su yenilikcilik sacmaligini bir kenara birakmali, artik anlamali oyunlar AMD'nin yeniliklerini ve avantajlarini kullanacak sekilde kodlanmiyor... Bu gidisle ilk nesil yine cuvallar, guncelleme ile kendilerini oyunlara uydururlar...

Tesekkurler,

Hicks
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ALBAY 8 yıl
Şimdi tavsiye başlığındaki tavsiyeleri tahmin edebiliyorum."Az daha bekle 7 serisi al"
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NinjaNejat 8 yıl
Sonunda beklediğim haber 4670i güncelleyecektim en iyisi bunları beklemek olacak.
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DH Misafiri 8 yıl
bu 7000 seriside video işlemcisi olarak yeni bir teknoloji kulanılacak mı bilen var mı?
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CyberDiamond 8 yıl
28nm kartlar çıksın. gtx460 ayarında ama ekstradan güç girişine gerek duymayan bi kart çıkarsa alacağım. Yoksa 4670 ile yola devam.
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6.cadde 8 yıl
dx10da nvidia genellikle isim değişikliği yaptı. dx11de de amd kartlara birkaç özellik ekleyip tesellation performanslarını yükseltti. dx10 kartlarda nvidianın yaptığı ile dx11 kartlarda amdnin yaptığı çok farklı.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
öyle çünki zaten radeonun nvidiakadar köklü bir firma olmasıdır
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Nevfel 8 yıl
Mevcut konsollarda bir yenileme olmadığı sürece oyunların geneli dx9 ağırlıklı olarak çıkacak bu kaçınılmaz. Bakın her zaman en üst düzey teknoloji uygulayan crytek bile teknoloji karın doyurmaz dedi dx 9 ile yetindi. Pc için kasmadı zaten satışları az olacak diye. 3. nesilde çıksa dx12 hatta 13 de çıksa mevcut konsollar yenilenmediği sürece bunların hepsi fasaryada kalacak ve biz %90 dx9'lu oyun oynayacağız.
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Batuist 8 yıl
yine 7x serisi kartlar olası ertelemeler vesaire düşünüldüğünde yılın son çeyreğine yaklaşırlar.. genelde zamanında çıkan kart olmamıştır.. zaten şimdikiler herşeye yetiyor gerçi..
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namigencan 8 yıl
Buradan oyun yapımcılarına sesleniyorum geç olsun sağlam olsun adam gibi oyunlar bekliyoruz. 1 Yıldır saçma sapan oyunlarla uğraşıyoruz 4 tane oyun dışında oyun yok bu nedir ya önceden oyun oynamak için kart alırdık şimdi hikaye.
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla 7000 değil isterse 8000 çıkartsın. Beklemekten gına geldi. Oyun oynamak istiyorum. Pazartesi kısmetse İstanbul'a giden otobüse atlayıp gidip MSI GTX560Ti Twin FrozrII mi alacağım. Ne bu ya bekle bekle. 35 i de deviriyorum zaten.
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