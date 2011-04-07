AMD, Radeon HD 7000 serisi yeni nesil GPU tasarımının detaylarını Haziran ayında açıklayacak

AMD önümüzdeki Haziran ayında Fusion Geliştirme Zirvesi adı altında geniş kapsamlı özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik kapsamında hem AMD'den hem de farklı şirketlerden çok sayıda yönetici sunumlar yapacak, çeşitli seanslarda başta Fusion olmak üzere çok sayıda teknolojiye yönelik "derin dalış" seansları gerçekleştirilecek.

AMD'nin yayınldığı etkinlik programına dikkatlice bakıldığında, yapılacak seanslardan birinde Southern Islands serisi yeni nesil GPU'ların yani Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının da tanıtılacağını görüyoruz. "Graphics Core Next architecture" başlığı altında yapılacak sunumda yeni GPU'lardaki mimari güncellemeler masaya yatırılacak.

Yapılan kısa açıklamaya göre seans kapsamında özellikle "yeni shader sistemi" sistemi ve bunun yazılım tarafında sunduğu kazanımlar ile programlama esnekliği üzerinde durulacak. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile Southern Islands serisi GPU'ların genel olarak Cayman mimarisini temel alması ve üzerine ciddi güncellemeler ve yeni özellikler getirmesi bekleniyor.

Tasarım çalışmalarının Şubat ayında tamamlandığı belirtilen Southern Islands kod adlı Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının üçüncü çeyrekte, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Mobility Radeon HD 7000M serisinin ise son çeyrekte pazara sürülmesi beklenirken, burada belirleyici asık faktör ise TSMC'nin 28nm konusunda yeterli verimliliğe ulaşıp ulaşmadığı olacak.

AMD aynı etkinlik kapsamında "Programcının APU Galaxy Rehberi" adı altında Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimlerine yönelik GPU tabanlı bilgi-işlem özelliklerine yönelik sunum da yapacak. L1ano kod adını taşıyan orta-üst sınıf Fusion işlemcilerinin üretici satışına başlayan AMD özellikle grafik performansında fark yaratacağını belirtiyor.