AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu

AMD’nin uzun süredir merakla beklenen yeni Navi grafik mimarisi E3 2019 fuarında detaylı bir şekilde tanıtılacak ancak Computex 2019 fuarında firma bir ön gösterim yaptı. İlk değerler oldukça dikkat çekici.

Radeon RX 5700 özellikleri

AMD Navi mimarisi mevcut Vega mimarisinin sonrasında geliyor. Yeni mimariyi Radeon RX 5000 ailesi altında göreceğiz. İlk örnekler ise Radeon RX 5700 serisi altında piyasaya sürülecek. AMD yeni grafik mimarisi için RDNA çözümünü geliştirmiş.

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RDNA birden çok teknolojiyi bir arada topluyor. IPC ve enerji verimliliğinde iyileşme sağlayan işlem kümesi geliştirmeleri, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sunan çok seviyeli ön bellek hiyerarşisi, yüksek frekanslar sunan iyileştirilmiş grafik hatları bunlar arasında. Bununla birlikte çekirdek mimarisinde önceki iddiaların aksine bir değişiklik yok ve tek bir işlem kümesi 64 çekirdek barındırıyor.

Radeon RX 5700 serisi Vega mimarisine göre yüzde 25 daha iyi performans ve yüzde 50 daha iyi enerji verimliliği sunuyor. GDDR6 bellek teknolojisi ile bant genişlikleri de tatmin edici seviyelere çıkıyor.

Diğer taraftan Navi mimarisi PCIe 4.0 desteği ile de dikkat çekiyor. Daha önce Vega tabanlı Radeon Instinct hızlandırıcısında bu desteği görmüştük. PCIe 4.0 desteği ile bant genişliğine önemli katkılar olacak.

AMD yeni kartlarının karşılaştırma testlerini GeForce RTX 2070 ile Strange Brigade oyunu üzerinden yaptı ve yaklaşık yüzde 10 civarında bir performans farkı olduğunu belirtiyor.

Şimdilik RX 5700 serisinin detayları ve modelleri belli değil. Yukarıda bahsedilen değerler en üst seviyedeki karta mı yoksa en alt seviyedeki karta mı ait bu da bilinmiyor. Gelecek ay yapılacak E3 2019 fuarının ardından yeni kartlar piyasaya sürülecek.