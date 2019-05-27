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AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu

Vega serisi ile oyuncuları pek memnun edemeyen AMD şimdi Navi silahını devreye sokuyor. Radeon RX 5000 ailesi yüzde 25 daha iyi performans ve yüzde 50 daha iyi enerji verimliliği ile geliyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Haber Editörü
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AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu

AMD’nin uzun süredir merakla beklenen yeni Navi grafik mimarisi E3 2019 fuarında detaylı bir şekilde tanıtılacak ancak Computex 2019 fuarında firma bir ön gösterim yaptı. İlk değerler oldukça dikkat çekici.

Radeon RX 5700 özellikleri

AMD Navi mimarisi mevcut Vega mimarisinin sonrasında geliyor. Yeni mimariyi Radeon RX 5000 ailesi altında göreceğiz. İlk örnekler ise Radeon RX 5700 serisi altında piyasaya sürülecek. AMD yeni grafik mimarisi için RDNA çözümünü geliştirmiş.

Ayrıca Bkz. "Huawei bir yıllık işlemci stoğu yaptı"

RDNA birden çok teknolojiyi bir arada topluyor. IPC ve enerji verimliliğinde iyileşme sağlayan işlem kümesi geliştirmeleri, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sunan çok seviyeli ön bellek hiyerarşisi, yüksek frekanslar sunan iyileştirilmiş grafik hatları bunlar arasında. Bununla birlikte çekirdek mimarisinde önceki iddiaların aksine bir değişiklik yok ve tek bir işlem kümesi 64 çekirdek barındırıyor.

Radeon RX 5700 serisi Vega mimarisine göre yüzde 25 daha iyi performans ve yüzde 50 daha iyi enerji verimliliği sunuyor. GDDR6 bellek teknolojisi ile bant genişlikleri de tatmin edici seviyelere çıkıyor.

AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu
 

Diğer taraftan Navi mimarisi PCIe 4.0 desteği ile de dikkat çekiyor. Daha önce Vega tabanlı Radeon Instinct hızlandırıcısında bu desteği görmüştük. PCIe 4.0 desteği ile bant genişliğine önemli katkılar olacak.

AMD yeni kartlarının karşılaştırma testlerini GeForce RTX 2070 ile Strange Brigade oyunu üzerinden yaptı ve yaklaşık yüzde 10 civarında bir performans farkı olduğunu belirtiyor.

Şimdilik RX 5700 serisinin detayları ve modelleri belli değil. Yukarıda bahsedilen değerler en üst seviyedeki karta mı yoksa en alt seviyedeki karta mı ait bu da bilinmiyor. Gelecek ay yapılacak E3 2019 fuarının ardından yeni kartlar piyasaya sürülecek.

 

https://www.anandtech.com/show/14412/amd-teases-first-navi-gpu-products-rx-5700-series-in-july-25-improved-perf Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 2 hf. en beğenilen
Radeon VII 2080'le yarışa girecekmiş ama anca 1080 ti ile yarışa girmiş diyor ya neremle gülsem bilemedim.
2080 performansı oyununa göre değişmekle birlikte ortalama üç aşağı beş yukarı zaten 1080 ti performansı veriyor daha bunu bilmiyor kalkıp burada birde küçümser tarz da yorum yapıyor.

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techspot.com/...
Radeon VII 2080'le yarışa girecekmiş ama anca 1080 ti ile yarışa girmiş diyor ya neremle gülsem bilemedim.2080 performansı oyununa göre değişmekle ...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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mamad 2 hf. Mutlak.Sıfır
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1080ti'la yarışıyor derken, ben gönlü bol davrandım. Yoksa zorlama şekilde anca denklik kurabiliyor. Ama aslında onu da tam yapamıyor. 2080'i falan unutsun.

7nm + hbm2 olup daha fazla güç tüketmesi, gürültülü çalışması, oc olmaması falan tabiki konuşmamalı, günah çünkü.
1080ti'la arasındaki 2 yıllık süreyi, buna rağmen 1080ti'ın her anlamda gerisinde olup aynı fiyata (hatta daha pahalıya) çıkmasını da elbette konu edemeyiz. Çünkü fanboyluk bunu gerektirir.
Bu arada genco, sen beni engellememiş miydin? Her mesajıma bir cevap veriyorsun. Yapma böyle güceniyorum bak.

@Steelo
O zaman salla. Aynı testte VII de 2080'i geçiyordu. Zaten Amd'nin reklam için kullandığı oyun oldu, kimsenin haberi bile yok oyundan.
@ecs_elite_group
Yeni PS'in ray tracing desteği olacağı söylendi. O da Amd gpu kullanacağına göre... Belki bir sonraki seride güncellenecek mimariyi kullanır tabi, orasını bilemeyiz.
Yazık la kimin çocuğuysa...
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5 Yanıt Yanıtla +7
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mamad 2 hf. Mutlak.Sıfır
Yazık la kimin çocuğuysa...

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1080ti'la yarışıyor derken, ben gönlü bol davrandım. Yoksa zorlama şekilde anca denklik kurabiliyor. Ama aslında onu da tam yapamıyor. 2080'i falan unutsun.

7nm + hbm2 olup daha fazla güç tüketmesi, gürültülü çalışması, oc olmaması falan tabiki konuşmamalı, günah çünkü.
1080ti'la arasındaki 2 yıllık süreyi, buna rağmen 1080ti'ın her anlamda gerisinde olup aynı fiyata (hatta daha pahalıya) çıkmasını da elbette konu edemeyiz. Çünkü fanboyluk bunu gerektirir.
Bu arada genco, sen beni engellememiş miydin? Her mesajıma bir cevap veriyorsun. Yapma böyle güceniyorum bak.

@Steelo
O zaman salla. Aynı testte VII de 2080'i geçiyordu. Zaten Amd'nin reklam için kullandığı oyun oldu, kimsenin haberi bile yok oyundan.
@ecs_elite_group
Yeni PS'in ray tracing desteği olacağı söylendi. O da Amd gpu kullanacağına göre... Belki bir sonraki seride güncellenecek mimariyi kullanır tabi, orasını bilemeyiz.
Yazık la kimin çocuğuysa...
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5 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
-erna- 1 hf.
Şu fırsatçı nvidia ya intele attığı gibi bir tokat atsa amd de piyasa vga tarafında da kendine gelse. Intel 6 jenerasyon 4c 8t cpu ile milleti oyaladı bu çakal nvidia da gelmiş 1500dolardan ekran kartı satmaya çalışıyor. Rtx gibi 1080p de dahi 2080ti ile performans olarak yerlerde sürünen bir teknolojiyi millete kakalamaya çalışıyor. Bunlar ayıp şeyler. İnsanlar araştırmasa gidip ihtiyacının olmadığı teknolojiye sahip diye bu overrated kartlara 2 katı para verecek.
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MDV 2 hf.
yeni ryzen lar ile ilgili haber niye paylasilmamis?
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blackzeros 2 hf.
bu karti vega 64 yerine değerlendirmekse, vega 56 yerine değerlendirmek daha mantıklı olacaktır çünkü 10,54 tflik navi 13,17 tflik vegaya eşit ve aşağı yukari 175 watt tdpye sahip olmasi gerekiyor,söylenen rakamlar bu şekilde tutuyor.
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TheNewAtilla 2 hf.
Vega 64’ten yüzde 10 daha iyi. Bence güzel ama bir üst model radeon vii 700 dolar. Rx 5700 ya da adı her neyse 500 dolardan gelir bence
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sniper23 2 hf.
Piyasa Directx 12 ve Vulkan'a adapte oldukça AMD kartlarının performansı artacaktır. AMD kartları bunu üzerine kuruyor. Bence doğru karar.
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guzmann06 2 hf. sniper23
Total War Three Kingdoms DX11 200k kişi oynuyor yoğun saatlerde,
Fortnite,Pubg ,Gta5 ,Witcher,R6 Siege ,AC,FarCry dx11
Metro ve BF de bile DX 11 daha çok tercih ediliyor
Vulkan pek yaygınlaşıcağını düşüğnmüyorum ama DX 12 2-3 yıla aca tam oturur. 3 yıla kim öle kim kala
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DH Misafiri 2 hf.
Peeh, rakibinden daha performanslı da ne demek? Android'de bildirimi bu başlıkla geldi, karşıma DH çıktı ama Webtekno'da bu başlık var. İnsan 2080 Ti'den daha performanslı olacağını sanıyor. Çünkü rakibinden demesi her modeli kapsıyor. Ulan VII zaten 2080 kadar hızlı, bu karta ne gerek var? Hayır, daha ucuz olur, f/p olur anlarım da rakibinden daha hızlı diyerek yükseltmek niye?
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DH Misafiri 2 hf.
Yav bu kartla 8K'yı nasıl verecek merak ediyorum.
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mamad 2 hf.
@Steelo
Bana göre sana göre diye bir şey değil bu. Tek uygulama üzerinde test yapıp genel çıkarımda bulunmak, kullanıcıyı kandırmaktır. Örneğini çokça gördük. İki taraf da yapıyor. En son VII içinde iyi olduğu 2-3 tane test gösterip bakın 2080'i geçiyor dediler, sonuç yukarıda verdiğim gibi. O yüzden %10 hızlı diyeceksen de şu testte bu kadar hızlı diyeceksin. Ha 15 tane oyun/uygulamada denersin, ortalama bu kadar hızlı dersin, o zaman tamam. Ama en son o tip bir işi 1060 vs 480 arasında, Nvidia yapıp yayınlamıştı. Çoktandır yok yani.
500 dolar olaraksa işi zor. Çünkü şuan gayet güzel tasarımlı 2070'in fiyatı 500 dolar altında bulunabiliyor. Bu kartın, resmi ağızdan 2070'le rekabet edeceği açıklandıktan sonra geçen yıl çıkmış 2070'ten daha pahalı olması çok hoş karşılanmaz. Tabi bir de ondan daha hızlı olmazsa, işi iyice zorlaşır. Bence bu seviyede bir gpu ve onun kartı 350-400 dolar seviyesinde olur. En azından güzel bir rekabet sunar.
@ecs_elite_group
Elbette özel üretim olacak. Hatta bildiğimiz gpu, cpu gibi birimler bile değil. Son nesilde apu/soc şeklinde yongalar gördük. Kaldı ki pc'de çalışması için farklı birimlere de sahip bildiğimiz gpular. Konsolda bunlar da değişiyor. Ama neticede mimari pcdeki ile aynı olmuştu geçen sefer. Ve yeni nesilde de pc'ye gelecek olan Navi kullanılacak dendi ve bu mimari ray tracing destekli olacak dendi. O yüzden baktım ben de.
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Steelo 2 hf. mamad
Yanlış okudun sanırım.2070 500 dolar dedim, 5700 serisinin en üst segmenti taş çatlısın 350 dolardan gelicek zaten.
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mamad 2 hf.
@Steelo
Bana göre sana göre diye bir şey değil bu. Tek uygulama üzerinde test yapıp genel çıkarımda bulunmak, kullanıcıyı kandırmaktır. Örneğini çokça gördük. İki taraf da yapıyor. En son VII içinde iyi olduğu 2-3 tane test gösterip bakın 2080'i geçiyor dediler, sonuç yukarıda verdiğim gibi. O yüzden %10 hızlı diyeceksen de şu testte bu kadar hızlı diyeceksin. Ha 15 tane oyun/uygulamada denersin, ortalama bu kadar hızlı dersin, o zaman tamam. Ama en son o tip bir işi 1060 vs 480 arasında, Nvidia yapıp yayınlamıştı. Çoktandır yok yani.
500 dolar olaraksa işi zor. Çünkü şuan gayet güzel tasarımlı 2070'in fiyatı 500 dolar altında bulunabiliyor. Bu kartın, resmi ağızdan 2070'le rekabet edeceği açıklandıktan sonra geçen yıl çıkmış 2070'ten daha pahalı olması çok hoş karşılanmaz. Tabi bir de ondan daha hızlı olmazsa, işi iyice zorlaşır. Bence bu seviyede bir gpu ve onun kartı 350-400 dolar seviyesinde olur. En azından güzel bir rekabet sunar.
@ecs_elite_group
Elbette özel üretim olacak. Hatta bildiğimiz gpu, cpu gibi birimler bile değil. Son nesilde apu/soc şeklinde yongalar gördük. Kaldı ki pc'de çalışması için farklı birimlere de sahip bildiğimiz gpular. Konsolda bunlar da değişiyor. Ama neticede mimari pcdeki ile aynı olmuştu geçen sefer. Ve yeni nesilde de pc'ye gelecek olan Navi kullanılacak dendi ve bu mimari ray tracing destekli olacak dendi. O yüzden baktım ben de.
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estrofem 2 hf.
Vega müthiş pahalıydı, üstelik fiyatına göre performansı Nvidia GPU larla kıyaslanamayacak berbatlıktaydı.
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Mutlak.Sıfır 2 hf.
Espri yaptığını falan mı sanıyorsun laf mı vuruyorsun? İyi izle şimdi...

Çözünürlük 1080p
Battlefield 5 ultra ayarlar 65 fps
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Shadow of Tomb Raider en yüksek ayarlar 52 fps
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Metro Exodus ultra ayarlar 35 fps
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Far Cry New Dawn ultra ayarlar 66 fps
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Performans tablolarının alındığı kaynak:
guru3d.com/...
Cevabını aldın umarım.
Edit: Arkadaşın cevabına müteakip kırpıldı.
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sky__walker 2 hf. Mutlak.Sıfır
Hakkaten aldım cevabımı. iyi oyunlar sana.
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