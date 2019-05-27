Huawei bir yıllık işlemci stoğu yaptı

Geçen hafta büyük teknoloji geliştiricilerden ardı ardına yasaklar yiyen Huawei’nin geleceği sorgulanmaya başladı. Manzara çok umut verici gibi görünmese de Huawei tedbiri elden bırakmamış.

Stok yaptı

Gelen bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde Huawei ihtiyaçtan daha fazla yonga satın aldı. Normalde firmanın yaptığı satın alımlar yonga pazarının yüzde 8 veya 9’una denk geliyordu. Yılın ilk çeyreğinde ise Huawei yüzde 8 civarında daha ek alım yapmış. Bu nedenle yonga pazarında ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir satış ve gelir tablosu oluşmuş.

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Yani Huawei bir yasaklama beklentisi içerisinde olduğu için stokları doldurmuş. Bununla birlikte bundan sonra Intel, Qualcomm, Xilinx gibi ortaklarından yonga tedarik edemeyecek. Bu da yonga pazarının ikinci çeyrekte yüzde 4 düşüş yaşamasına sebep olacak.

Huawei en azından yıl sonuna kadar kendisine yetecek yonga stoğunu yapmış gibi görünüyor. Bu bakımdan üretim tarafında bir sorun olmayacak gibi. Google desteği kesildiği için kendi Android modifikasyonunu hazırlamış durumda. Yine Aptoide ile bir mağaza ortaklığı yapılacak. Yani şimdilik Huawei bir süre daha idare edebilecek durumda.

Bununla birlikte tüketicilerin kaçışına yapılacak pek fazla bir şey yok gibi. Bu bakımdan üretim aksamasa bile talep azalacak. Bu da haliyle üretimin azalmasına sebep olacak. Yıl içerisinde en fazla 157 milyon telefon satışı ön görülüyor. En kötü senaryo ise yılın sonlarına doğru bu stokların bitmesi ile birlikte başlayacak.