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Huawei bir yıllık işlemci stoğu yaptı

Global pazarda büyük bir engelleme ile karşılaşan Huawei aslında bunu daha önceden bekliyordu. Kendi yazılımlarını geliştirmeye başlayan firma ayrıca yonga stoğu da yapmış durumda.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
17,8b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen hafta büyük teknoloji geliştiricilerden ardı ardına yasaklar yiyen Huawei’nin geleceği sorgulanmaya başladı. Manzara çok umut verici gibi görünmese de Huawei tedbiri elden bırakmamış.

Stok yaptı

Gelen bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde Huawei ihtiyaçtan daha fazla yonga satın aldı. Normalde firmanın yaptığı satın alımlar yonga pazarının yüzde 8 veya 9’una denk geliyordu. Yılın ilk çeyreğinde ise Huawei yüzde 8 civarında daha ek alım yapmış. Bu nedenle yonga pazarında ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir satış ve gelir tablosu oluşmuş.

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Yani Huawei bir yasaklama beklentisi içerisinde olduğu için stokları doldurmuş. Bununla birlikte bundan sonra Intel, Qualcomm, Xilinx gibi ortaklarından yonga tedarik edemeyecek. Bu da yonga pazarının ikinci çeyrekte yüzde 4 düşüş yaşamasına sebep olacak.

Huawei en azından yıl sonuna kadar kendisine yetecek yonga stoğunu yapmış gibi görünüyor. Bu bakımdan üretim tarafında bir sorun olmayacak gibi. Google desteği kesildiği için kendi Android modifikasyonunu hazırlamış durumda. Yine Aptoide ile bir mağaza ortaklığı yapılacak. Yani şimdilik Huawei bir süre daha idare edebilecek durumda.

Bununla birlikte tüketicilerin kaçışına yapılacak pek fazla bir şey yok gibi. Bu bakımdan üretim aksamasa bile talep azalacak. Bu da haliyle üretimin azalmasına sebep olacak. Yıl içerisinde en fazla 157 milyon telefon satışı ön görülüyor. En kötü senaryo ise yılın sonlarına doğru bu stokların bitmesi ile birlikte başlayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Huaweis-stockpiling-of-chips-in-Q1-pumped-up-revenue-to-a-misleading-level_id116309 Yorum Yaz
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sistemli adam 2 hf. en beğenilen
Bizimkiler soğan stoklar, adamlar işlemci stoklar.
1 Yanıt Yanıtla +70
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Bloodin 2 hf.
Huawei basit bir firma değil, esasen bir telefon firması da değil, telekomünikasyon altyapı firması ve gelirinin büyük kısmı da oradan geliyor. Çin hükümetinin desteği ile 1 yıl içerisinde kendi işlemcisini bile geliştirebilir ama ARM veya x86 mimarisini kullanmadan işlemci geliştirmek oldukça zor malesef. Yönünü Mediatek veya Samsung işlemcilere de dönemez çünkü onlar da ARM mimarili. Şu anda çok kullanılmayan ve adını pek duymadığımız RISC-V ve MIPS mimarileri olsa da bu mimariler hiçbir zaman yüksek performanslı cihazlar için kullanılmadı. Yine de Huawei için sıfırdan bir mimari geliştirmek yerine söz konusu mimariler gibi ABD'ye bağımlı olmayan mimarileri kullanarak yüksek performanslı işlemciler üretmek daha mantıklı olacaktır. Huawei'nin yeni işletim sistemi HongmengOS'nin de zaten Android uygulamaları ile tam uyumlu olacağı belirlendi. Hatta kendi mağazasına sahip olacağı için belki Android'de olmayan uygulamalar bile görebiliriz :)
Belki de ZTE olayında olduğu gibi bunların hiçbiri olmadan sarışın psikopat arkadaşımız "Huawei istediklerimizi yaptı, artık sorun yok, bu çok olumlu" gibi bir tweet atabilir ve Huawei hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edebilir...
Huawei basit bir firma değil, esasen bir telefon firması da değil, telekomünikasyon altyapı firması ve gelirinin büyük kısmı da oradan geliyor. Çin hükümetinin ...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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hayqbusa 2 hf. yeni yorumcu
Sonları hayır olsun
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GameboyColor 2 hf.
Olay düzelmezse huawei telefon pazarında biter boşuna superman muamelesi yapmayın markaya.
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DH Misafiri 2 hf.
kendinin ama bütün büyük üreticiler gibi oda telefon işlemcilerinde ARM mimarisi kullanıyor ARM da baskıya bogun eğdi askıya aldı huawei anlaşmasını ama huawei güçlenerek çıkacaktır
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Symbianist 2 hf.
Niye Android uygulamaları yahu yapmayın şu mallığı. İşletim sisteminin kendi orjinal diliyle uygulama yazın ve geliştiricileri çekin. Ben yeni bir işletim sistemi deneyimlemek istiyorum ama o da ne? Kurduğum uygulama Android tabanlı. Yeni olmasının hiçbir anlamı yok. Zaten emaülatör olacak bir de düşük performanslı kendi işlemcileriyle durum daha da vahimleşecek. Hadi onu da geçtim ARM kullanamayacak ve nispeten ARM'a göre düşük performanslı RISC-V mimarili işlemci ve işlemciyi sömüren emülatör ikilisinin üzerine bir de her türlü özelleştirmeye kapalı yazılımla gelmesi durumunda sonuç ne olur artık bilemiyorum.
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Johan Elmander 2 hf.
Daha çok kirin 710 yani
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DH Misafiri 2 hf.
Amerika dunyanin lideri ve her konuda dunya birincisi .Sen huawei neyine guvendin kimin gazina geldinki kendini böyle rezil ve maskara ettin yazik oldu mis gibi markaydi samsungdan katve kat iyiydi. Artik şemsiye açılmaz zorlama huawei.
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zotacing 2 hf. DH Misafiri
ABD Dünya'nın lideri falan değil, senin gibi tarih bilmeyenlerin uydurduğu bir yalan sadece bu.
Bizler belki görmeyiz ama bir 3. Dünya savaşı durumunda ilk yok edilecek ülke ABD olacaktır.
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Suyheuti 2 hf. DH Misafiri
Boş konuşmuşsun birader. Daha meselenin ne olduğunu bile bilmiyorsun.
Bilmiyorsan söyleyeyim, bütün mesele 5G. Şu an batının telekomünikasyon devleri 5G teknolojisinde istenilen sonuca ulaşamadı. Huawei şu haliyle 5G teknolojisi hazır, kurulmaya başlandı ve sattığı fiyatlar, diğer telekomünikasyon devlerinin maliyetlerinin bile altında ve eğer önlem alınmasaydı, diğer bütün firmaları batıracaktı ve dünyada tekel kalacaktı. Abd'nin Irak'a girmek için kitle imha silahlarını bahane ettiği gibi Huaweinin çin hükümetine istihbarat sağlıyor diye bahane ederek, diğer ülkeleri Huaweiye karşı cephe oluşturup diz çökertmek. Huawenin dünyanın tüm iletişim altyapısını kontrol ettiğinizi düşünsenize. Bakmayın, bizim "zeki" siyasetçilerin TürkTelekom'u özelleştirmeyi mantık kılıfına sokmaya çalışmalarına.
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sistemli adam 2 hf. en beğenilen
Bizimkiler soğan stoklar, adamlar işlemci stoklar.
1 Yanıt Yanıtla +70
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Keahsonn 1 hf. sistemli adam
Efsane yorum

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smart1978 2 hf.
O stoklar mevcut cihazlara olasi arizalar veya ucretli onarimlar icindir.
Ek olarak artik Huawei bu kitlikta dusuk kaynaklarini da yeni cikacak ve cikmis cihazlarina ait tuketici hatasi olmayan donanimsal arizalari da artik bir kilifini bulup garanti disidir deme egilimi mantiken artacaktir! Belki de parasiylan bile hizmet almak zorlacaktir.
Kaynaklarin kitligi Huawei icin cok fena ...
Suana kadar dise dokunur bir vizyonerligi veya orta uzun vadeli planlarina dair saglam istikrarli bir icraatleri planlamalari vs yoktur.
Akli olan uzak durur. Velevki barisma sartlara gore olsa da bu surecte magdur ve sorunlarin turlu turlusune muhatap olmak isteyemen Huawei ve Honnor vs BIRAKIR .
Bircok ulkede birakilmaktadir gerek buyuk zincir magazalar gerek gsm operatorleri gerek son kullanici tuketici babinda . Devletler de zaten adimlarini cok onceden kamuoyuna bu rezaleti pek bahsetmeden atmaktadir . Turkiye acaba ne durumdaydi ve suan ne duruma gelmistir merak ediyorum ...
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DIA 2 hf.
Vursunlar birbirlerini. Ben daha büyüğüm desinler.
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Bloodin 2 hf.
Huawei basit bir firma değil, esasen bir telefon firması da değil, telekomünikasyon altyapı firması ve gelirinin büyük kısmı da oradan geliyor. Çin hükümetinin desteği ile 1 yıl içerisinde kendi işlemcisini bile geliştirebilir ama ARM veya x86 mimarisini kullanmadan işlemci geliştirmek oldukça zor malesef. Yönünü Mediatek veya Samsung işlemcilere de dönemez çünkü onlar da ARM mimarili. Şu anda çok kullanılmayan ve adını pek duymadığımız RISC-V ve MIPS mimarileri olsa da bu mimariler hiçbir zaman yüksek performanslı cihazlar için kullanılmadı. Yine de Huawei için sıfırdan bir mimari geliştirmek yerine söz konusu mimariler gibi ABD'ye bağımlı olmayan mimarileri kullanarak yüksek performanslı işlemciler üretmek daha mantıklı olacaktır. Huawei'nin yeni işletim sistemi HongmengOS'nin de zaten Android uygulamaları ile tam uyumlu olacağı belirlendi. Hatta kendi mağazasına sahip olacağı için belki Android'de olmayan uygulamalar bile görebiliriz :)
Belki de ZTE olayında olduğu gibi bunların hiçbiri olmadan sarışın psikopat arkadaşımız "Huawei istediklerimizi yaptı, artık sorun yok, bu çok olumlu" gibi bir tweet atabilir ve Huawei hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edebilir...
2 Yanıt Yanıtla +19
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V4LKyR 2 hf. Bloodin
Güzel yorum kral. Sarışın pisiko dünyayı sallıyor.
Fakat Hongmeng Android uygulamaları ile nasıl tam uyumlu olacak? APK sistemi android'in kendi lisanslı sistemi değil midir? Hatta uygulama manifestosu, imzası falan hep Google'a ait.
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astegon 2 hf.
O twit temmuz ağustos gibi gelecek bence de
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serafon 2 hf. Bloodin
mips i çinliler satın aldı diye biliyorum. Batının imkanlarını kullanarak önce batıya yetişip sonra geçmenin planlarını yapıyorlar. Epey de ilerlediler ama ne hikmetse batı önünü kesti. Yalnız zamanlama çok enteresan. Gelişmesini istemiyorsan daha erken davranmalıydın, bu saatten sonra öldürmeyen daha güçlü yapabilir. Bu arada kendimiz için burada yapılan tartışmalar vardı. Örneğin saab, mips gibi şirketlerin kelepir fiyata ciddi bilgi birikimi vaat ettiğini, bizim kaçırdığımızı ve çinlilerin kaptığını konuşmuştuk. Bakalım ne olacak?
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