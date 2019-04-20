AMD Ryzen 3 3200G APU’su görüntülendi

Donanım tutkunları işlemci tarafında Zen 2 mimarisini heyecanla beklemeye devam ediyor. Sızıntılardan az çok tanıdığımız yongalardan sonra bu kez firmanın Ryzen 3000 APU ailesinden bir yongası görüntülendi.
Yeni ortaya çıkan model halihazırdaki Ryzen 2000 modelleriyle aynı mimari üzerinde yükseliyor. 12 nm tabanlı Zen+ çekirdeklerini barından Ryzen 3 3200G, işlemci bloğunda Ryzen 3 2200G’de olduğu gibi 4/4 bir konfigürasyon içerdiği gibi GPU yine 512 işlem birimli bir üniteden oluşacak.2. nesil Ryzen’larda olduğu gibi frekans-güç tüketimi iyileştirmelerine gidilecek APU’nun işlemcisi 3.6 GHz’den 3.9 GHz’e kadar yükselebiliyor. Yine sızıntılardan elde edilen bilgiler göre GPU’da da hafif bir yükselme söz konusu, 1250 MHz’den söz ediliyor ki bu değer Ryzen 3 2200G’de 1100 MHz şeklindeydi.
Zen 2+Navi'li APU ne zaman?Görüntülenen Picasso Ridge APU’su Zen 2 ve Navi’yi aynı paket altında deneyimlemek isteyenlerin beklediği model değil. Eğer bu ikiliyi istiyorsanız Renoir kod adlı APU’ları beklemeniz gerekecek, bu da yol haritasına göre 2020’ye tekabül ediyor. Bakalım şu günlerde dizüstülerde karşımıza çıkan Ryzen 3000 APU’ları AM4 soketinde nasıl bir performans sunacak.
https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-apu-ryzen-3-3200g-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet bende oyunlar için yetmeyeceğinin farkındayım. Ama o ekran kartı ile photoshop veya premier gibi programlarda grafik hızlandırma yani performans artışı, 4K video oynatmada donanımsal destek gibi sıradan ofis veya iş kuşlanıcısının bike ihtiyaç duyacağı herşeyi çok uygun fiyata karşılıyosunuz. Birde bu grafik birimi ile masaüatü video kaydını 4K ya kadar sorunsuz yapabildiğinizi hatırlatmak isterim. Sadece driver kurulumu ulaştırıyor. Otomatik kurulan driverda o özellik bulunmuyor.
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