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AMD Ryzen 3 3200G APU’su görüntülendi

AMD’nin Ryzen işlemci ailesinin 3. nesil üyelerinin ayak sesleri duyulmaya devam ediledursun son gelen haberlerde hali hazırdaki mümari üzerinde şekillenen bir Ryzen APU’suna yer verildi.
1 ay
7,2b
1
17
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Donanım tutkunları işlemci tarafında Zen 2 mimarisini heyecanla beklemeye devam ediyor. Sızıntılardan az çok tanıdığımız yongalardan sonra bu kez firmanın Ryzen 3000 APU ailesinden bir yongası görüntülendi.
AMD Ryzen 3 3200G APU’su görüntülendi

Yeni ortaya çıkan model halihazırdaki Ryzen 2000 modelleriyle aynı mimari üzerinde yükseliyor. 12 nm tabanlı Zen+ çekirdeklerini barından Ryzen 3 3200G, işlemci bloğunda Ryzen 3 2200G’de olduğu gibi 4/4 bir konfigürasyon içerdiği gibi GPU yine 512 işlem birimli bir üniteden oluşacak.
2. nesil Ryzen’larda olduğu gibi frekans-güç tüketimi iyileştirmelerine gidilecek APU’nun işlemcisi 3.6 GHz’den 3.9 GHz’e kadar yükselebiliyor. Yine sızıntılardan elde edilen bilgiler göre GPU’da da hafif bir yükselme söz konusu, 1250 MHz’den söz ediliyor ki bu değer Ryzen 3 2200G’de 1100 MHz şeklindeydi.

Zen 2+Navi'li APU ne zaman? 

Görüntülenen Picasso Ridge APU’su Zen 2 ve Navi’yi aynı paket altında deneyimlemek isteyenlerin beklediği model değil. Eğer bu ikiliyi istiyorsanız Renoir kod adlı APU’ları beklemeniz gerekecek, bu da yol haritasına göre 2020’ye tekabül ediyor. Bakalım şu günlerde dizüstülerde karşımıza çıkan Ryzen 3000 APU’ları AM4 soketinde nasıl bir performans sunacak.
https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-apu-ryzen-3-3200g-leak/ Yorum Yaz
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CoreXXX 1 ay en beğenilen lterlemez
intelle karıştırdın amdyi galiba. üstelik bu en alt seviye ürün. intel yıllarca 2/2 yi dayatırken amd geldi ve çekirdek bolluğu yarattı. intele hayatta yapmayacağı şeyler yapdırdı. amd olmasa i3 2/4 150 dolardan alırdın
intelle karıştırdın amdyi galiba. üstelik bu en alt seviye ürün. intel yıllarca 2/2 yi dayatırken amd geldi ve çekirdek bolluğu yarattı. intele hayatta yapmaya...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Mutlak.Sıfır 1 ay .T.
Var zaten piyasadaki çoğu oyunu oynatan Apu, ayrıca bu ürünlerin genel amacı ekonomik sistem oluşturmak isteyen, iş yaparken arada oyun oynarım diyen insanlar için. Bilgisayar kullanan herkes oyun oynamıyor şunu anlayamıyorsunuz herhalde.
Var zaten piyasadaki çoğu oyunu oynatan Apu, ayrıca bu ürünlerin genel amacı ekonomik sistem oluşturmak isteyen, iş yaparken arada oyun oynarım diyen insanlar ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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The white warrior 4 hf.
Ddr5 ram ler olmadığı sürece apu lar istenilen performansı veremeyecek
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DH Misafiri 4 hf.
Şuan ki R3 2200G APU sunun 660-700tl civarlarında. Bunun 750-800TL fiyat bandından çıkacağını düşünürsek bence yeterli. O beğenilmeyen 4/4 dizilimli çekirdek yapısı daha düne kadar intelin 7. nesile kadar i5 işlemcilerde verdiği çekirdek yapısı. Size bu fiyata arttırlmış frekanslar ile eski i5 den bile çok daha ucuz bir işlemci ve en az 400-500TL değerinde ekran kartı veriyor.
Evet bende oyunlar için yetmeyeceğinin farkındayım. Ama o ekran kartı ile photoshop veya premier gibi programlarda grafik hızlandırma yani performans artışı, 4K video oynatmada donanımsal destek gibi sıradan ofis veya iş kuşlanıcısının bike ihtiyaç duyacağı herşeyi çok uygun fiyata karşılıyosunuz. Birde bu grafik birimi ile masaüatü video kaydını 4K ya kadar sorunsuz yapabildiğinizi hatırlatmak isterim. Sadece driver kurulumu ulaştırıyor. Otomatik kurulan driverda o özellik bulunmuyor.
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Buffon The Legend 4 hf. DH Misafiri
Güzel yorum. Apular oyun için çıkartılmaz. Hiçbir zaman ucuza bir Apu alayım oyun işini bitireyim gibi bir şey olmayacak
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bluedevil866 1 ay
Ryzen 2 3700u islemcili laptoplar satiliyor almanya da. ayni sey mi bu yazilan ile?
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pUnduli 1 ay
3200G 4/4 ise , söylendiği gibi 3300G nin 6/12 ve 3600G nin 8/16 olması pek olası gelmedi bana ama bakalım. Hatta 3300G ve 3600G gelmemesi onun yerine 3400G nin kısmi iyileştirme ile gelmesi daha olası sanki.
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lterlemez 1 ay
Benim, asıl problem ettiğim şey neden 4/4; artık aşmaları lazım bunları. En azından 4/8 olmalı ya, bu ne arkadaş? Çocuk mu kandırıyorlar anlamıyorum ki? 4/4 artık sistemi genel olarak götüremiyor. Bu tür işlemciler tek görevler için, ama günümüzde en dandik işlemci bile en az iki görev yapıyor çalışırken.
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CoreXXX 1 ay lterlemez
intelle karıştırdın amdyi galiba. üstelik bu en alt seviye ürün. intel yıllarca 2/2 yi dayatırken amd geldi ve çekirdek bolluğu yarattı. intele hayatta yapmayacağı şeyler yapdırdı. amd olmasa i3 2/4 150 dolardan alırdın
1 Yanıt Yanıtla +20
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.T. 1 ay
İyi güzel de, hala daha 2013 yılında konsollara koydukları gpu'nun yarısı kadar birime sahip bir yonga geliyor, herhalde ekran kartı satışlarını baltalar diye pek yanaşmıyor amd. Keşke yapsa şöyle 250w tdp muadili gpu+cpu'dan daha ucuz, istediği karı karşılayıp insanları o pazara yönlendirebilecek bir çip, hem aradan bu devre kartı üreten markları çıkaracağı için daha bile karlı olur ama.
3 Yanıt Yanıtla +2
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L.J 1 ay .T.
Ona ram yetmez muhtemelen. Aldığımız ekran kartlarında da bellek mevcut. Apularda bellek yok, anakarta takılan bellek de igpu için kullanılıyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Mutlak.Sıfır 1 ay .T.
Var zaten piyasadaki çoğu oyunu oynatan Apu, ayrıca bu ürünlerin genel amacı ekonomik sistem oluşturmak isteyen, iş yaparken arada oyun oynarım diyen insanlar için. Bilgisayar kullanan herkes oyun oynamıyor şunu anlayamıyorsunuz herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +6
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MogoLKhan 4 hf. .T.
Konsol firmaları oraya çomak sokuyordurlar.
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