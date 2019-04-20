AMD Ryzen 3 3200G APU’su görüntülendi

Donanım tutkunları işlemci tarafında Zen 2 mimarisini heyecanla beklemeye devam ediyor. Sızıntılardan az çok tanıdığımız yongalardan sonra bu kez firmanın Ryzen 3000 APU ailesinden bir yongası görüntülendi.

Yeni ortaya çıkan model halihazırdaki Ryzen 2000 modelleriyle aynı mimari üzerinde yükseliyor. 12 nm tabanlı Zen+ çekirdeklerini barından Ryzen 3 3200G, işlemci bloğunda Ryzen 3 2200G’de olduğu gibi 4/4 bir konfigürasyon içerdiği gibi GPU yine 512 işlem birimli bir üniteden oluşacak.

Zen 2+Navi'li APU ne zaman?

https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-apu-ryzen-3-3200g-leak/

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2. nesil Ryzen’larda olduğu gibi frekans-güç tüketimi iyileştirmelerine gidilecek APU’nunkadar yükselebiliyor. Yine sızıntılardan elde edilen bilgiler göreda hafif bir yükselme söz konusu,söz ediliyor ki bu değerşeklindeydi.GörüntülenenZen 2 ve Navi’yi aynı paket altında deneyimlemek isteyenlerin beklediği model değil. Eğer bu ikiliyi istiyorsanız Renoir kod adlı APU’ları beklemeniz gerekecek, bu da yol haritasına göre 2020’ye tekabül ediyor. Bakalım şu günlerde dizüstülerde karşımıza çıkan Ryzen 3000 APU’ları AM4 soketinde nasıl bir performans sunacak.