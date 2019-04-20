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AMD Navi 10’un çıkış tarihi sızdı

Hem işlemci tarafında hem de GPU pazarında duyuracağı yeni modeller nedeniyle gözler AMD’nin üstünde. Orta segmente konumlandırılacak Navi 10 GPU’larının lçıkış tarihi sızdı.
1 ay
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin GCN mimarisinden yeni GPU mimarisine geçiş yapacağı ilk nesil olacak Navi için donanım dünyasında beklentiler büyük. Orta segmente hitap edecek 7 nm GPU’ların çıkış tarihi sızdırıldı. Ayrıca modeller güç tüketimi/performans noktasında da iddialı olacağa benziyor.

RTX 2080'in az gerisinde

Sızıntıya göre AMD Navi 10 GPU’lu kartlarını E3 2019’da 12-15 Haziran arasında tanıtacak. Kartların raflardaki yerini alması ise 7 Temmuz’u bulacak. 7 nm süreciyle üretilecek yongalardan beklenti büyük. AMD’nin bir önceki tepe modeli RX Vega 64’ün önünde olması beklenen kartlar bazı iddialara göre RTX 2080’in biraz gerisinde kalacak.
Sonuçları zaman gösterecek. Eğer AMD bu sefer güç tüketimi başlığında güzel geliştirmelere gider bir de performans/fiyat dengesini de iddialı bir seviyede tutarsa orta segment şenlenecektir. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-might-launch-its-navi-10-next-gen-gpu-by-june.html Yorum Yaz
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BoşnakAğa 1 ay en beğenilen
Hype yaratılıyor boş yere. 2080 yakınında olması mümkün değil. Yabancı sitelerdeki sızıntı denilen şeylerin tamamına yakınının hikaye olduğunu düşünüyorum. Navi orta segmente geliyor birkere. 1 yıldır söylüyorlar bunu. 580 seviyesini 1080'e çeksin aynı fiyat bandında daha ne. Ne 2080'i? 1080'i görsün öpüp başımıza koyalım
Hype yaratılıyor boş yere. 2080 yakınında olması mümkün değil. Yabancı sitelerdeki sızıntı denilen şeylerin tamamına yakınının hikaye olduğunu düşünüyorum. Na...
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_Dominic_Toretto_ 1 ay BoşnakAğa
Hype sonrası insanların beklentisi
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Gerçekte olan
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Ne yazık ki genelde böyle oluyor.
Hype sonrası insanların beklentisiGerçekte olanNe yazık ki geneld...
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Tugrul_512bit 1 ay
Bir sızıntıya göre çok yakında çıkış tarihi sızıntısı olacak.
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Alex5 3 hf. yeni yorumcu
7 temmuzda bizde satışa başlar mı arkadaşlar. Bu konularda bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar yanıtlayabilir mi
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BoşnakAğa 3 hf. _Dominic_Toretto_
Buildzoid videosunu* izledin mi hocam? Adam video boyunca umarım bu 2X8 pin güç girişli (250-300 Watt demek oluyor bu
) blower fan için delik açılmış, sağlam TDP ye göre dizayn edilmiş VRM bileşenleri bulunduran kart tüketici kartı değilde pro karttır yada deneysel tasarım kartıdır deyip durdu. Baya gömdü tüm video boyunca. Gerçektende bu Navi ise, custom kartlar çıkmayıp blower ile 250+ Watt gelirse eyvah eyvah. Adam endişelenmekte haklı.
Şu da var birçok kaynakta yeni çıkan driver ile eklendiği görülen Navi INT32 operasyonlarının** Pascal sonrası Voltada olduğu gibi FP32 üzerinden değil ayrı birim ile FP32 ile simültane olarak yapılacağı ve diğer boştaki çekirdeklerin çevrim boyunca tamsayı operasyonunun bitmesini beklemek yerine FP32 operasyonuna devam edebileceği yada en kötü ihtimalde INT32 operasyonlarının 4 kat az çevrimde tamamlanarak darboğazın azaltılacağı iddaları var. Navi'ye tam sayı operasyonları için ayrı zar alanı ayırdılar da TDP'yi mi şişirdiler yine acaba diyesi geliyor insanın 8X2 pin görünce. Zar alanı büyüyecekse maliyet artacak bu sefer de. Voltada gördüğümüz bu yapısal değişiklik Navi'ye uygulanmaz ise önümüzdeki kış gelmesi beklenen büyük kardeş Navi 20 nasıl olacak ta 2080-2080ti ile kapışacak sorular sorular...
Bir şeyler oluyor ama henüz ucundan görebiliyoruz. Yalnız Navi 250 Watt çıkarsa INT32 operasyonları veya diğer küçük dokunuşlarla kazandıkları performans kimseyi ilgilendirmez kart 2070 seviyesini aşmadıkça. Umarım deneysel bir PCB'dir bu. 7nm orta segment kart 250-300 wattlık güç girişi nedir aga...
* youtube.com/...
** github.com/...
OPERAND_REG_IMM_FIRST = OPERAND_REG_IMM_INT32,
devblogs.nvidia.com/...
" Unlike Pascal GPUs, which could not execute FP32 and INT32 instructions simultaneously, the Volta GV100 SM includes separate FP32 and INT32 cores, allowing simultaneous execution of FP32 and INT32 operations at full throughput, while also increasing instruction issue throughput. Dependent instruction issue latency is also reduced for core FMA math operations, requiring only four clock cycles on Volta, compared to six cycles on Pascal."
devblogs.nvidia.com/...
" The Turing SM supports concurrent execution of FP32 and INT32 operations (more details below), independent thread scheduling similar to the Volta GV100 GPU. "
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DH Misafiri 3 hf.
Adamlar, vega mimarisini baz alacak diye söyledi zaten orta segment için büyük ihtimal 7nm üretimi kırpılmış ve biraz geliştirilmiş DDR6'lı VEGA göreceğiz. Veganın HBM2 ile neler yaptığını gördük DDR6 ile daha iyisini yapacak hali yok çok beklentiye girmemek lazım.
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DH Misafiri 4 hf.
2080 ya da 2080tiye yakalanmasına gerek yok 2070 ile aynı performansı 400$a sunsa RTXin de 1000 serisinin de 3 yıllık balonu patlatmış olur
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# Ace # 1 ay
Gelsin diğeri Rtx var abooo diye kartlarını bir önceki nesle göre %20-30 arası zam yapıp keriz silkelediği bir dönemden geçiyoruz sonuçta.
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Suppordle 1 ay
Siz yine de beklentinizi düşük tutun ve işlemci tarafına odaklanın.
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Aerosol 34 1 ay
2060 performansı versin o bile yeter 2080 falan çok iyimser pek inanmamak lazım
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brokengineer 1 ay
Beyler performansına göre fiyatı beni ilgilendirir. Bugün vega64 performansını navi bana maksimum 180w tdp ve 300dolar msrp ile versin başım gözüm üstüne.
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guzmann06 1 ay brokengineer
Rx 580 180 w tdp, rx 590 225 w tdp ama pikledikleri güç değerleri hemen hemen aynı,180 w tdpli 1070ti daha tasarruflu.
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naak98 1 ay
Hep aynı muhabbet 2060la eşdeğer performansı ucuza verse yeter bana.
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Mutlak.Sıfır 1 ay
En azından Ray Tracing diye hype yapıp kart aldırıp sonra da eski modellere de getirmiyorlar. İşin içinde Amd varsa biliyorum ki benim cebime en iyi hitap eden de o'dur. Kartını çıkarır, rakibinden daha ucuza satar ve zamanla aynı segmentteki rakibini de tokatlar.
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