AMD Navi 10’un çıkış tarihi sızdı

AMD’nin GCN mimarisinden yeni GPU mimarisine geçiş yapacağı ilk nesil olacak Navi için donanım dünyasında beklentiler büyük. Orta segmente hitap edecek 7 nm GPU’ların çıkış tarihi sızdırıldı. Ayrıca modeller güç tüketimi/performans noktasında da iddialı olacağa benziyor.

RTX 2080'in az gerisinde

https://www.guru3d.com/news-story/amd-might-launch-its-navi-10-next-gen-gpu-by-june.html

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Sızıntıya görekartlarınıarasında tanıtacak. Kartların raflardaki yerini alması isebulacak. 7 nm süreciyle üretilecek yongalardan beklenti büyük. AMD’nin bir önceki tepe modelin önünde olması beklenen kartlar bazı iddialara görekalacak.Sonuçları zaman gösterecek. Eğerbu sefer güç tüketimi başlığında güzel geliştirmelere gider bir de performans/fiyat dengesini de iddialı bir seviyede tutarsa orta segment şenlenecektir. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.