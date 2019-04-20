AMD Navi 10’un çıkış tarihi sızdı

AMD’nin GCN mimarisinden yeni GPU mimarisine geçiş yapacağı ilk nesil olacak Navi için donanım dünyasında beklentiler büyük. Orta segmente hitap edecek 7 nm GPU’ların çıkış tarihi sızdırıldı. Ayrıca modeller güç tüketimi/performans noktasında da iddialı olacağa benziyor.
RTX 2080'in az gerisindeSızıntıya göre AMD Navi 10 GPU’lu kartlarını E3 2019’da 12-15 Haziran arasında tanıtacak. Kartların raflardaki yerini alması ise 7 Temmuz’u bulacak. 7 nm süreciyle üretilecek yongalardan beklenti büyük. AMD’nin bir önceki tepe modeli RX Vega 64’ün önünde olması beklenen kartlar bazı iddialara göre RTX 2080’in biraz gerisinde kalacak.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-might-launch-its-navi-10-next-gen-gpu-by-june.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekte olan
Ne yazık ki genelde böyle oluyor.