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AMD Ryzen 9 3950X çevrimiçi bir satıcıda ortaya çıktı

Son aylarda merakla beklenen işlemcilerden Ryzen 9 3950X İsviçre’de bir satıcıda ortaya çıktı. Model 16 çekirdek barındırmasıyla bir heyecan verici.
3 sa.
1,2b
13
9
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin 16 çekirdekli AM4 soket Ryzen işlemcisi üst seviye sistem kurmak isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Model İsviçre’de bir çevrimiçi teknoloji perakendecisinin sayfasında ortaya çıktı.

Ryzen 9 3950X satış listesinde

16 çekirdek 32 izlekli Ryzen yongası 3.5 GHz’den 4.7 GHz’e çıkabilirken 8 MB L2 ve 64 MB’lık L3 önbelleğiyle destekleniyor. 749$’dan satışa sunulacak model İsveç perakendecinin sayfasında 999 İsveç Frank’ından listelendi. Bu da yaklaşık 925-950 dolara tekabül ediyor ki aradaki fark bölgesel vergilendirmeler ve fiyatlandırmalarla açıklanabilir düzeyde.
Heyecan verici teknik detayların 105 watt TDP ile 750 dolar fiyatta birleşmesi nedeniyle Ryzen 9 3950X bir hayli iddialı bir yonga. Yeni işlemcinin pazardaki dengeleri nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Son olarak modelin bu ayın 30’unda satışa sunulmasının beklendiğini aktararak sözlerimizi noktalayalım.


https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-9-3950x-spotted-at-etailer-available-september-30th.html Yorum Yaz
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sniper23 27 dk.
Hem iyi oyun performansı, hem de bir yandan render veya stream yapanlar için büyük nimet olacaktır. HEDT platformuna bulaşmadan (anakart için büyük meblağlar vermeden) HEDT platform seviyesinde performans için gerçekten çok iyi olacaktır.
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snakefatih 50 dk.
Adamlarda para var
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der_Kaiser 56 dk.
İsveç'in para birimi İsveç Kron'u. Ama İsviçre Frank'ı denmek istendiyse tutarsızlık oluşmuş.
Editör arkadaş gerekli düzenlemeyi yaparsa karmaşıklık giderilmiş olur.
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Chagotta 1 sa.
Beni ilgilendiren Türkiye'de fiyatların nasıl pompalanacağı.
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Orodruin 1 sa.
Bu işlemciyi de oyun odaklı değerlendirenler ve alanlar olcak ya yanarım ona yanarım.
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Chagotta 1 sa. Orodruin
Siz geçtiğimiz aylarda yapılan ilk sunumu kaçırdınız galiba.
En hızlı gaming pc olacak diye yorumlar yapıldı buna.
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Spider_hip 1 sa.
Vay anasını. Süper bir işlemci gerçekten. Yani hem oyun, hem sunucu ikisi bir arada resmen. Eminim ilk stokları kısa sürede bitecektir. 3700x hızla bitmişti, çok zor bulmuştum kendime.
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mpolat35 3 sa.
Masaüstü için 16 çekirdek ve 4.7 ghz. Birden ne seviyeye geldik :) Daha bir kaç sene öncesinde i3 2 çekirdek yanına 2 de izlek ile kulllanıyorduk.
Helal olsun amd çıtayı birden yükselttin. Fiyat bizim için şuan çok fazla ama bir kaç seneye biz kullanıcılar için 8 çekirdek 16 izlek orta düzey işlemci haline gelecek. Büyük ihtimalle Ryzen 4600 yada 5600 serisinde 8 çekirdek olur artık.
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Lana-Del-Rey 1 sa. mpolat35
Kesin çıkıyordur 4.7'ye, bak çıktı şuan
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