AMD Ryzen 9 3950X çevrimiçi bir satıcıda ortaya çıktı

AMD’nin 16 çekirdekli AM4 soket Ryzen işlemcisi üst seviye sistem kurmak isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Model İsviçre’de bir çevrimiçi teknoloji perakendecisinin sayfasında ortaya çıktı.
Ryzen 9 3950X satış listesinde16 çekirdek 32 izlekli Ryzen yongası 3.5 GHz’den 4.7 GHz’e çıkabilirken 8 MB L2 ve 64 MB’lık L3 önbelleğiyle destekleniyor. 749$’dan satışa sunulacak model İsveç perakendecinin sayfasında 999 İsveç Frank’ından listelendi. Bu da yaklaşık 925-950 dolara tekabül ediyor ki aradaki fark bölgesel vergilendirmeler ve fiyatlandırmalarla açıklanabilir düzeyde.
Heyecan verici teknik detayların 105 watt TDP ile 750 dolar fiyatta birleşmesi nedeniyle Ryzen 9 3950X bir hayli iddialı bir yonga. Yeni işlemcinin pazardaki dengeleri nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Son olarak modelin bu ayın 30’unda satışa sunulmasının beklendiğini aktararak sözlerimizi noktalayalım.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-9-3950x-spotted-at-etailer-available-september-30th.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Editör arkadaş gerekli düzenlemeyi yaparsa karmaşıklık giderilmiş olur.
En hızlı gaming pc olacak diye yorumlar yapıldı buna.
Helal olsun amd çıtayı birden yükselttin. Fiyat bizim için şuan çok fazla ama bir kaç seneye biz kullanıcılar için 8 çekirdek 16 izlek orta düzey işlemci haline gelecek. Büyük ihtimalle Ryzen 4600 yada 5600 serisinde 8 çekirdek olur artık.