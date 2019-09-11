AMD Ryzen 9 3950X çevrimiçi bir satıcıda ortaya çıktı

AMD’nin 16 çekirdekli AM4 soket Ryzen işlemcisi üst seviye sistem kurmak isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Model İsviçre’de bir çevrimiçi teknoloji perakendecisinin sayfasında ortaya çıktı.

Ryzen 9 3950X satış listesinde

Heyecan verici teknik detayların 105 watt TDP ile 750 dolar fiyatta birleşmesi nedeniyle Ryzen 9 3950X bir hayli iddialı bir yonga. Yeni işlemcinin pazardaki dengeleri nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Son olarak modelin bu ayın 30’unda satışa sunulmasının beklendiğini aktararak sözlerimizi noktalayalım.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-9-3950x-spotted-at-etailer-available-september-30th.html

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16 çekirdek 32 izlekliyongası 3.5 GHz’den 4.7 GHz’e çıkabilirkendestekleniyor.satışa sunulacak model İsveç perakendecinin sayfasındalistelendi. Bu da yaklaşık 925-950 dolara tekabül ediyor ki aradaki fark bölgesel vergilendirmeler ve fiyatlandırmalarla açıklanabilir düzeyde.