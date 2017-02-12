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AMD Ryzen işlemci modelleri, hızları ve fiyatları

Bekleyiş sona ermek üzere. AMD'nin Ryzen işlemci ailesi için son dönemeç öncesinde merak edilen yeni detaylar da ortaya çıktı. İşte tüm Ryzen modeller, hızlar ve fiyatları...
2 yıl
12,2b
1
108
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde resmi duyurusunu yapıp Mart ayında kullanıma sunmayı planladığı Ryzen işlemci ailesi için gün geçmiyor ki yeni bilgi ve detaylar ortaya çıkmasın. Şimdi de tüm Ryzen ailesi, yani 17 modelden oluşan tüm işlemci gamı detaylı bir şekilde sızdırıldı. 4, 6 ve 8 çekirdekli modellerden oluşan yeni nesil AMD işlemci ailesi için önem arz eden özellikler, detaylar ve fiyat bilgilerini sizler için bir araya getirdim.
Ryzen ailesinin ilk etapta piyasaya çıkacak 17 işlemci modelinin 5 tanesi 8 çekirdekli, 4 tanesi 6 çekirdekli ve 8 tanesi de 4 çekirdekli model. Sonu X ile biten, yani Black Edition olarak yorumlayabileceğimiz, yüksek performansı gelişmiş hız aşırtma kabiliyeti ile harmanlayan işlemci modelleri 8 çekirdek seviyesinde iki adet, 6 çekirdek seviyesinde bir adet ve dört çekirdek seviyesinde ise iki adet olacak. Bu işlemcilerin teorik olarak en dikkat çekici farkı, AMD Zen mimarisinin temel yeniliklerinden biri olan XFR yani Extended Frequency Range özelliğine destek vermesi. Daha önce çok defa anlatmıştım ama bilmeyen ve merak edenler için bu özelliğin, saat hızı arttırımını farklı bir düzeye taşıyor. İşlemci sensörleri, gelişmiş bir soğutma algıladığında XFR devreye giriyor ve otomatik olarak standart Turbo frekansını daha da ileri noktaya taşıyarak kullanıcısı suya sabuna dokunmadan hız artışı yaşıyor.
Dün yazdığım haberde, Ryzen işlemci ailesi için geliştirilen yeni nesil stok soğutucuları anlatmıştım. Black Edition serisi işlemciler, en kaslı soğutucu ile gelecek gibi duruyor. Her ne kadar X serisi için AMD'nin soğutucusuz sunma planları daha önce gündeme gelmiş olsa da Wraith soğutucusunun müthiş performansı, AMD'yi bu konuda farklı düşünmeye sevk etmiş olabilir. Peki yeni nesil işlemcilerin saat hızları ne olacak ? Ortaya çıkan tablo, çekirdek ve izlek desteği haricinde frekansa ışık tutmasa da, özellilke üst seviye modeller için daha önce sızdırılan detaylar bizlere frekans ve performans hakkında önemli ipuçları veriyor. Lansman döneminde AMD'nin en hızlı Ryzen modeli olacak Ryzen 7 1800X, 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunup standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve Turbo ile 4GHz veya soğutma karakteristiğine bağlı olarak daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Eğer eldeki bilgiler doğruysa AMD'nin en hızlı Ryzen işlemcisi 499 dolardan piyasaya çıkmış olacak. Ancak ülkemizin koşıulları gereği fiyatlandırmanın Türkiye yansıması belki biraz daha yüksek olabilir.  
AMD'nin bir diğer iddialı modeli olan Ryzen 7-1700X ise 3.4GHz baz frekansa ve 3.8GHz Turbı hızına ulaşacak ve iyi bir soğutucu ile eşlendiğinde daha yüksek hızları da görebilecek. Bu işlemci için öngörülen fiyat ise 390 dolar civarında. AMD'nin 8 çekirdekli bir diğer işlemci modeli ise Ryzen 7-1700. Diğer iki modelden farklı olarak 95 Watt değil 65 Watt ile gelen bu işlemci için frekans bilgisi bulunmuyor ancak aynı üretim geometrisinde olduğunu dikkate alırsak eğer,  TDP kazanımı için hız optimizasyonu yapılmış olabilir. Her ne kadar Turbo hızı 3.7GHz görünse de baz frekansı büyük merak konusu. Diğer iki işlemci modeli için 400MHz'lik standart-turbo frekans ölçeğini baz aldığımızda 3.3GHz güçlü bir seçenek gibi duruyor ancak 65 Watt'lık TDP değeri temkinli olmamıza işaret ediyor. Fiyat konusu ise 320 dolar gibi görünüyor dolayısıyla Core i7-7700'ün karşısına geçecek diyebiliriz.
AMD'nin yeni mimarisi, temel iş hatlarında akıllı yönetim kabiliyetine sahip. Yapay sinir ağır konseptinden izler taşıyan mimari, iş yükü dağıtımında eğilime göre öncelik ataması yapabiliyor ki AMD'nin yüksek oyun başarımı için vurguladığı gelişimlerden biri de bu. IPC yani döngü başına komut konusunda %40 artış hedefi koyulan Zen mimarisi, AMD'nin laboratuvar testlerine göre öngörülenin üzerinde başarım sergiledi. Bir firmanın iki jenerasyonu arasındaki en büyük sıçramaya denk bu kazanım önemli ancak AMD'nin rekabetçi olabilmesi de şart. Çünkü Bulldozer mimarisi için son güncelleme olan ama piyasada FX ile yer almayan Excavator dışında AMD'nin zaten hissedilir mimari atağı olmamıştı. Günün sonunda ortaya çıkan testler gösteriyor ki AMD Ryzen son derece rekabetçi geliyor. Tam sayı ve kayar nokta hesaplamalarında Intel'in 1000 dolarlık işlemcisine kafa tutabilen Ryzen ailesi, tek izlek performansında ise Kaby Lake'e ne ölçüde yanıt verecek bilmiyoruz ama görünen genel performans analizinde piyasaya yepyeni bir soluk getirecek ve beklenen performans rekabet ateşlenmiş olacak.
İşin bir de anakart ve toplam platform maliyeti var. AMD'nin yeni nesil işlemcileri için X370 ve A350 gibi farklı çipset çözümleri olacak. En iyisini isteyenler için X370 tabanlı anakartlar raflarda boy gösterecek. Ancak AMD bu jenersayonda konsolidasyona giderek masaüstü işlemcilerini Soket AM4 etrafında topladığı için aynı anakart, mevcut son nesil APU'lar ve gelecekte çıkacak Zen tabanlı APU'lara ev sahipliği yapabilecek. Asus, Gigabyte ve MSI gibi firmalar tam donanımlı X370 modellerini tamamlamış durumda. Yüksek hız aşırtma, DDR4 ile yüksek hızda bellek kullanımı, Crossfire / SLI desteği, USB 3.1 Gen 2 ve Tip-C desteği ile NVMe tabanlı modern SSD'ler de bu anakartlar ile kullanılabilecek. Henüz anakart fiyatlarını bilmiyoruz ama Intel tarafındaki üst seviye Z270'lerden ucuz olması bekleniyor.

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Mutlak.Sıfır 2 yıl en beğenilen
Fiyatları gören Intel cephesi. (Temsili)
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nightsniffer 2 yıl FİT GYM
AMD'nin şu anda sattığı işlemcilerin Newegg fiyatına ve TR fiyatına bakalım;
X4 860K; 75 USD. En ucuz TR fiyatı: 75*4= 300 TL
FX 8350+Wraith Cooler; 185 USD. En ucuz TR Fiyatı: 185*3,91= 723 TL
FX 9590; 190 USD. En ucuz TR Fiyatı: 190*4,42= 840 TL
FX 6300; 95 USD. En ucuz TR Fiyatı 4,18*95= 397 TL
4,18+4,42+3,91+4=16,51
16,51/4=4,13
Demek ki bir AMD işlemci Türkiye'de Newegg USD fiyatının ortalama 4,13 katı kadar TL'ye satılıyormuş. O zaman fiyatlar;
AMD Ryzen 7 1800X 8/16 16MB 95W 3.6GHz 4.0GHz 4.0GHz+ Yes $499= 2065 TL/Benim tahminim 1950 TL
AMD Ryzen 7 1700X 8/16 16MB 95W 3.4GHz 3.8GHz 3.8GHz+ Yes $389= 1605 TL/Benim tahminim 1500 TL
AMD Ryzen 7 1700 8/16 16MB 65W 3.0GHz 3.7GHz N/A Yes $319= 1315 TL/Benim tahminim 1230 TL
AMD Ryzen 5 1600X 6/12 16MB 95W 3.3GHz 3.7GHz 3.7GHz+ Yes $259= 1070 TL/Benim tahminim 1000 TL
AMD Ryzen 5 1500 6/12 16MB 65W 3.2GHz 3.5GHz N/A Yes $229= 945 TL/ Benim tahminim 875 TL
AMD Ryzen 5 1400X 4/8 8MB 65W 3.5GHz 3.9GHz 3.9GHz+ Yes $199= 822 TL/ Benim tahminim 775 TL
AMD Ryzen 5 1300 4/8 8MB 65W 3.2GHz 3.5GHz N/A Yes $175= 723 TL/ Benim tahminim 675 TL
AMD Ryzen 3 1200X 4/4 8MB 65W 3.4GHz 3.8GHz 3.8GHz+ Yes $149= 615 TL/ Benim tahminim 575 TL
AMD Ryzen 3 1100 4/4 8MB 65W 3.2GHz 3.5GHz N/A Yes $129= 533 TL/ Benim tahminim 500 TL
Ben fiyatların en az %10 daha düşük olacağı kanaatindeyim çünkü Shopblt'nin bir şeyi karsız satması söz konusu olamaz. MSRP'nin üzerine en az %5 her üründe koyuyorlar. Birkaç örneğe bakarsan bunu görürsün. Dolayısıyla fiyatlar benim tahminlerime çok yakın olacaktır. Not alabilirsin köşeye.
AMD'nin şu anda sattığı işlemcilerin Newegg fiyatına ve TR fiyatına bakalım;X4 860K; 75 USD. En ucuz TR fiyatı: 75*4= 300 TLFX 8350+Wraith Cooler; 185...
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FİT GYM 2 yıl
Azıcık mantıklı olun 499 dolar diyor daha çıkmadı, çıkınca olacak 600 dolar üstüne Tr'de olmadık vergilerle olacak 800 dolar azcık Türkiye mantığı kurun
Azıcık mantıklı olun 499 dolar diyor daha çıkmadı, çıkınca olacak 600 dolar üstüne Tr'de olmadık vergilerle olacak 800 dolar azcık Türkiye mantığı kurun
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Alkan1905 2 yıl
Gençler kullananlar memnun mu ryzenlerden
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Agababangida 2 yıl
Ryzen için tek denilecek söz, AMD- SAMSUNG ortaklığı müthiş bir iş çıkardı.
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Benim fiyat tahminim
1700 : 1.350 - 1.550 TL
1700x : 1.550 - 1.800 TL
1800x : 1.800 - 2.100 TL
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jitemci 2 yıl _Dominic_Toretto_
7700k 6700k varken kimse bu fiyatlara amd almaz
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DH Misafiri 2 yıl
Muhtemel Fiyat Tahmini
-Öncelikle sadece R7 serisi satışa çıkacağı önceki bilgilerde mevcuttur, R5 ve R3'ü şimdi çıkacak diye beklemeyin arkadaşlar.
-AMD: Ryzen 7 1800x 4.0GHZ 8 CORE (Stok Fan Dahil) 2.450,00 TL
-AMD: Ryzen 7 1800x 4.0GHz 8 CORE (Stok Fan Hariç) 2.350,00 TL
-AMD: Ryzen 7 1700X 3.8GHz 8 CORE (Stok Fan Dahil) 1.935,00 TL
-AMD: Ryzen 7 1700X 3.8GHz 8 CORE (Stok Fan Hariç) 1.835,00 TL
-AMD: Ryzen 7 1700 3.7GHZ 8 CORE (Stok Fan Dahil) 1.500,00 TL
-AMD: Ryzen 7 1700 3.7GHZ 8 CORE (Stok Fan Hariç) 1.400,00 TL
Türkiye satılacak modeller belki sırf Stok Fan Dahil modellerde olabilir ya da tam terside olabilir ya da listenin tamamıda gelebilir.
Not: Bu değerler tamamen tahmindir gerçeği yansıtmamaktadır. Aşağı-yukarı vergi dahil benim tahmin ettiğim fiyatlardır.
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edacrpk 2 yıl
performansı yüksek olması lazım
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qrznBot 2 yıl
Ben sistemi 2.50 kurda topladım gelse dahi daha pahalıya alınacak benim tuzum kuru pişman değilim :d
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GENERAL006 2 yıl
Bu fiyatlarda cikacaksa o performansı yakalamak zorunda yoksa millet gidip neden alsın.
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WARTIME 2 yıl GENERAL006
Iste zaten ben dahıl bırcok kımse oyun testlerını beklıyoruz.Oyunlarda ıyı olmayacak gıbı gelıyor nedenıde cok dusuk olan sıngle core performansı.
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AC_Hawker 2 yıl
Çok ayrıntılı testler yok. Benchmark ve oyun testlerine bakar öyle alırız.
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WARTIME 2 yıl
Oyun performansı olarak ıntelı yakalaması zor o sıngle core performansıyla.Anca yapay testlerde yuksek skor alır gerısı tras.
Amd bayılıyor urununu cıkarmadan ucuyor,kacıyor,atlıyor demeye sonra urun cıkınca bız guc verımlılıgıne onem verdık fıyatları makul tuttuk.Ya bı gıt amd ya.
Gıt dedıgıme sakın bakmayın gıtmesın bı yere yoksa ıntel bızı duduk manyagı yapar.Tekellesmeye HAYIR.
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