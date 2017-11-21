AMD Ryzen işlemcili ilk oyuncu bilgisayarı satışa çıktı

Computex 2017 fuarında en dikkat çeken ürünlerden birisi olan ve hem işlemci hem de grafik tarafında AMD yongalarına yer veren Asus ROG STRIX GL702ZC oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu.

Üst seviye oyunculuk

Asus ROG STRIX GL702ZC oyuncu dizüstü bilgisayarı hem AMD Ryzen 7 1700 işlemci hem de AMD Radeon RX 580 4GB ekran kartı ile fuarda dikkat çekmişti. Donanım Haber ekibi yeni dizüstü modelini sizler için incelemişti.

Güçlü işlemci ve grafik kartını soğutabilmek için Hyper Cool Duo-Copper adı verilen bir sistem kullanılıyor. Sistemde iki adet fan ve ısı boruları yer alıyor. Her iki yonga da bağımsız olarak soğutuluyor.

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17.3 inçlik Full HD ekrana sahip olan bilgisayar modeli, daha gelişmiş Freesync 2.0 teknolojisi ile oyunlarda yırtılmaların ve gecikmelerin yaşanmasına imkan vermiyor. 32GB’a kadar DDR4 2400MHz RAM bellek seçeneği sunan modelde 1TB HDD ve 512GB’a kadar NVMe SSD seçenekleri de bulunuyor. Klavye arka aydınlatmalı ve 1.6mm tuş seyahat aralığına sahip.

Alüminyum kasa yapısı ile birlikte toplamda 3Kg ağırlığa sahip olan Asus ROG STRIX GL702ZC modeli daha çok masaüstü oyunculuğa hitap ediyor. Zaten nispeten kısa kullanım süreleri de kısa süreli taşınabilirliğe izin veriyor.

Dizüstü modelinin 16GB DDR4 RAM, 256GB SATA SSD ve 1TB HDD barındıran versiyonu 1450 Pound fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Donanım yükseldikçe fiyat da yükseliyor.