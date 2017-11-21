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AMD Ryzen işlemcili ilk oyuncu bilgisayarı satışa çıktı

Computex 2017 fuarının dikkat çeken ürünlerinden birisi Asus’un tamamen AMD yongaları ile donattığı yeni ROG STRIX GL702ZC adındaki oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıktı.
1 yıl
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24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Ryzen işlemcili ilk oyuncu bilgisayarı satışa çıktı

Computex 2017 fuarında en dikkat çeken ürünlerden birisi olan ve hem işlemci hem de grafik tarafında AMD yongalarına yer veren Asus ROG STRIX GL702ZC oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu.

Üst seviye oyunculuk

Asus ROG STRIX GL702ZC oyuncu dizüstü bilgisayarı hem AMD Ryzen 7 1700 işlemci hem de AMD Radeon RX 580 4GB ekran kartı ile fuarda dikkat çekmişti. Donanım Haber ekibi yeni dizüstü modelini sizler için incelemişti.

Güçlü işlemci ve grafik kartını soğutabilmek için Hyper Cool Duo-Copper adı verilen bir sistem kullanılıyor. Sistemde iki adet fan ve ısı boruları yer alıyor. Her iki yonga da bağımsız olarak soğutuluyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni iMac Pro modelinde Apple A10 Fusion izleri"

17.3 inçlik Full HD ekrana sahip olan bilgisayar modeli, daha gelişmiş Freesync 2.0 teknolojisi ile oyunlarda yırtılmaların ve gecikmelerin yaşanmasına imkan vermiyor. 32GB’a kadar DDR4 2400MHz RAM bellek seçeneği sunan modelde 1TB HDD ve 512GB’a kadar NVMe SSD seçenekleri de bulunuyor. Klavye arka aydınlatmalı ve 1.6mm tuş seyahat aralığına sahip.

Alüminyum kasa yapısı ile birlikte toplamda 3Kg ağırlığa sahip olan Asus ROG STRIX GL702ZC modeli daha çok masaüstü oyunculuğa hitap ediyor. Zaten nispeten kısa kullanım süreleri de kısa süreli taşınabilirliğe izin veriyor.

Dizüstü modelinin 16GB DDR4 RAM, 256GB SATA SSD ve 1TB HDD barındıran versiyonu 1450 Pound fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Donanım yükseldikçe fiyat da yükseliyor.

 

http://hexus.net/tech/news/laptop/112370-asus-rog-strix-gl702zc-amd-ryzen-7-cpu-released/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 1 yıl en beğenilen baysan240
baysan240
6000 tl ye aynı konfügrasyonun gtx 1060 lı versiyonunu almak varken kim niye bunu alsınki ? fiyat çok saçma olmuş.

8/16 ryzen 7 1700 olduğundan olabilir mi?
baysan2406000 tl ye aynı konfügrasyonun gtx 1060 lı versiyonunu almak varken kim niye bunu alsınki ? fiyat çok saçma olmuş.8/1...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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tahir40 1 yıl
Ben de AMD el atsa da oyuncu dizüstüleri Nvidia intel tekelinden kurtulsa diyordum ki fiyatı gördüm. 1450 pound 7600 lira eder ki kdv ötv ithalatçı payı derken i7 işlemcili gtx 1060'lı laptop fiyatını katlar...
Ben de AMD el atsa da oyuncu dizüstüleri Nvidia intel tekelinden kurtulsa diyordum ki fiyatı gördüm. 1450 pound 7600 lira eder ki kdv ötv ithalatçı payı derken ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Patren 1 yıl
Ucuz yollu ryzen 1500 ve rx 570 4gblı laptoplar çıksada nvidia nın ağzina ağzina vursa amd.
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BarbaraPalvin 1 yıl
Vatandaki modelin ekranı kaç hz acaba? Ben gaming ve render için kullanmak istiyorum sizce böyle birşey mi yoksa 1060 lı i7 mi alayım. 4 sene götürmesini istiyorum. (Ocakta alacağım belki 8700hq çıkar o zamana)
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sniper23 1 yıl
ASUS gene yüksek fiyat koymuş.
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lg02561 1 yıl
millet de sanıyo ki amd kapitalist bi şirket değil de hayır kurumu. hemen gelmiş intel-nvidia ölsün amdden selamcılar. kardeşim adamların en temel amacı kar etmek. piyasada tekeli önlüyorlar eyvallah ama bu fiyatlara biraz saçma geldi bana.
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kar98-k 1 yıl
Dolar 4 lira oldu artik aliriz
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marsli61 1 yıl
notebookcheck.net/...
islemci olarak iyi oyun performansi gtx1060 in biraz altinda
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MetalWave 1 yıl
fiyatı yüzünden tercih edilmeyecektir. o fiyatlara daha güçlü gtx1060 i7li laptoplar var.
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V2 1 yıl MetalWave
MetalWave
fiyatı yüzünden tercih edilmeyecektir. o fiyatlara daha güçlü gtx1060 i7li laptoplar var.

daha güçlü i7 laptop nerede var?
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Elsa 1 yıl
Nvidia battlestation by Ryzen, ilk Ryzen'li oyuncu bilgisayarı; bu Ryzen işlemcili piyasaya sunulan ilk dizüstü oyuncu bilgisayarı
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Guest-F8946C419 1 yıl
Orta seviye olur ancak. Üst seviyede Intel ve NVDIA tercih ediliyor ;)
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black_flood 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Orta seviye olur ancak. Üst seviyede Intel ve NVDIA tercih ediliyor ;)

Çakma U ibareli İ5 ve İ7 işlemciler ile bir ömür mutluluk dilerim DÜNYA EVİNİZDE

Amd' nin U ibareli çakma ürünleri yok bu arada masa üstündeki gibi 6 core ve 4 core modelleri de var. 4 core Ryzen 3 ve Ryzen 5 modelleri. 6 core Ryzen 5 ve Ryzen 7 modelleri de var ayrıca. Nvidia kartlı modelleri olmayacağını kim fısıldadıysa size bence o şahsa söyleyin kendisini buğday ambarında sanmaktan çıksın artık İNTEL = ÇÖP Masaüstü RX 580 gibi kıyaslama yapmanız ekran kartına ayrı bir muamma doğrusu.
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grafman09 1 yıl
Makina güzel, yalnız ben şahsen bu tip dizüstülerde klavyesi önde olanları beğeniyorum, ne hikmetse az ve pahalı çıkıyorlar. Hazel menteşeli bir model vardı Acer'ın o baya kullanışlıydı.
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baysan240 1 yıl
6000 tl ye aynı konfügrasyonun gtx 1060 lı versiyonunu almak varken kim niye bunu alsınki ? fiyat çok saçma olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +1
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canguler917 1 yıl baysan240
baysan240
6000 tl ye aynı konfügrasyonun gtx 1060 lı versiyonunu almak varken kim niye bunu alsınki ? fiyat çok saçma olmuş.

8/16 ryzen 7 1700 olduğundan olabilir mi?
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black_flood 1 yıl baysan240
baysan240

6000 tl ye aynı konfügrasyonun gtx 1060 lı versiyonunu almak varken kim niye bunu alsınki ? fiyat çok saçma olmuş.

Bu cihazlarında Nvidia çipli olanları elbet çıkacaktır ve ayrıca İNTEL' in çöp mimarisinin hiç bir şansı yok bu işlemciler karşısında Her şey Oyun demek değildir kafayı yemişsiniz oyun diye
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