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AMD, Steamroller CPU tasarımı ile "önemli" performans artışı bekliyor

7 yıl
5,9b
1
36
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştirme çalışmaları yıllar süren ve FX işlemci ailesiyle geçtiğimiz yıl içerisinde pazara sunulan Bulldozer mimarisi, AMD adına beklentileri karşılayan bir çözüm olamadı. Performans noktasında rekabetçi olamayan ve üst seviye Intel çözümlerine karşı fiyat odaklı satış stratejisi dışında pek fazla varlık gösteremeyen Bulldozer mimarisi için ilk güncelleme bu yıl içerisinde raflardaki yerini almış olacak. FX Next kod adını taşıyan ikinci nesil FX işlemcileri ve Trinity kod adlı yeni jenerasyon Fusion işlemcilerinde kullanılan Piledriver kodlu güncellenmiş tasarım ile AMD,Bulldozer mimarisinin mevcut performansını %15'e varan oranda arttırmayı, bunu da özellikle döngü başına işlem yeteneğini geliştirerek yapmayı hedefliyor.
Piledriver tasarımının ikinci nesil FX işlemci ailesiyle nasıl performans göstereceğini zamanla göreceğiz ancak AMD'nin asıl "önemli" performans güncellemesini Steamroller jenerasyonu ile yapacağı ifade ediliyor. Piledriver sonrasında 2013 sonu veya 2014 içerisinde sunulacak olan Steamroller tasarımlı masaüstü ve iş istasyonu işlemcileriyle AMD, kaydadeğer performans artışı sağlama amacında. Şirketin daha önceki yol haritası, yapılacak güncellemeler ile her yıl düzenli olarak %10-15 oranında performans artışı öngörürken, Steamroller ile birlikte AMD'nin saf performans artışına ek olarak PCI Express 3.0 desteği, yıllardır kullanmakta olduğu çift kanal yerine daha fazla bellek kanalına olanak tanıyan yeni kontrolcüye geçiş, döndüş başına komutseti performansında geliştirmeler ve heterojen bilgi-işlem yatırımlarına yönelik daha iyi CPU ve GPU entegrasyonu gibi güncellemeler/yenilikler sunmaya hazırlanıyor.
AMD'nin geçtiğimiz Şubat ayındaki Finansal Analist Günü'nde yayımladığı en güncel yol haritasına göre Steamroller mimarisine sahip ilk işlemciler 2013'te pazara sunulacak Kaveri kod adlı 3. nesil Fusion işlemci ailesi olacak. 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek bu işlemciler, Steamroller işlemci çekirdekleri ve ilk defa Radeon HD 7000 serisinde kullanılmaya başlanan Graphics Core Next mimarisine sahip yeni nesil GPU tasarımını birlikte sunacak. Orta segment için geliştirilen bu işlemci ailesi, Steamroller mimarisini kullanacak ancak hitap ettiği segment gereği, yeni tasarımın tüm özelliklerine veya olması gereken performans seviyesinin tamamını yansıtamayacak. Bu noktada Steamroller mimarisinin gerçek gücünü 2014 ile birlikte pazara sunulacak üst seviye masaüstü işlemciler ve aynı dönem için planlanan yeni nesil Opteron platformında göreceğiz.
Kaveri ile birlikte AMD, grafik işlem birimine daha fazla iş yükü veren tasarım güncellemelerine de gidecek. Heterojen bilgi-işlem yaklaşımına büyük önem veren ve sistem mimarisini bu şekilde biçimlendiren AMD, Steamroller mimarisi ve yeni GPU tasarımı ile ilgili segmenttlerde hem görsel deneyim hem de genel işlem performansı açısından daha rekabetçi bir çözüm sunmayı hedefliyor. Bilindiği üzere aynı dönem içerisinde Intel de Haswell mimarisini lanse etmiş olacak ve bu mimari, Sandy Bridge sonrasındaki ilk büyük Intel güncellemesi olup özellikle iGPU olarak bilinen entegre grafik birimi için "bağımsız L3 ataması" gibi henüz iddia aşamasında olan ancak genel kanı olarak gerçekleşeceği düşünülen bir takım önemli güncellemeleri de bünyesinde barındıracak. Pek tabi ikinci nesil 22nm fabrikasyon süreci de Haswell mimarisinin bir başka avantajı olarak yansıyacak.
Bulldozer mimarisi ile istediğini bulamayan AMD cephesinde mevcut yol haritası, yüksek performans segmenti için kısa dönem odaklı çalışmaların bir miktar yavaşlatıldığını ve muhtemelen kaynakların Steamroller güncellemesine aktarıldığını gösteriyor. Zira şu anki yol haritasına göre bu sene çıkması beklenen Piledriver tasarımlı ikinci nesil FX işlemci ailesi, yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, ufak güncellemeler haricinde (saat hızı arttırılmış modeller, revizyon güncellemeleri vb.) önümüzdeki yıl da AMD'nin üst segmentteki temsilcileri olacak gibi görünüyor. En iyi ihtimalle 2013 sonu gibi tahmin edilen Steamroller tabanlı öte nesil FX işlemci ailesi ise Bulldozer sonrasında AMD'nin bu alandaki ilk gerçek sınavı olacak gibi görünüyor ki o vakte kadar tüm yükü 4-8 çekirdekli Piledriver modelleri üstlenecek.

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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Fusion ''Trinty'' ile öncül sızıntı testlerle şuanlık FX8150 yi geçmiş görünüyor ama netleşmesi için mayısın ilk haftasını beklemek lazım ama steamroller AMD nin daha üzerine düşeceği bir platform olacağı şimdiden belli yüksek segment için yarışacam diye hızlı davranıp FX gibi işlemciler çıkarıyordu bunun benzerini 2008 de ilk nesil Phenomlarda yaşadık.
AMD sonunda elindeki Radeon çekirdeklerinden verim alabilmeyi ve bu şekilde gpgpu ve opencl in tüm nimetlerinden yararlanmayı kafasına koymuş öte yandan ivy brigde işlemcileriylede intel HD 4000 grafik birimi ile opencl ve gpgpu olaylarına önem verdiği için platform biraz entegre grafik birimine kaymakta ve destekli yazılımların piyasada çoğalacağını varsayarsak artık içerisinde gpusu olmayan bir işlemci belli sınır değerlerde kalacak yada o işlemci üst segment işlemci olarak konumlandırılacak.
@VokalAnestezi arkadaşın belirttiği gibi FM2 ile aydınlatıcı bilgiler lazım. AMD Türkiye ofisi tarafından geçenlerde yaptığı bazı ön sunumlarla 15 Mayısta duyrulacağı söylendi ama DH de buna ilşkin bir haber bulunmadı.
Ama ''Trinty'' yi bekleyenler için Soket FM2 olacağı kesin 904 pin yapı ve yeni A85FX chipset gelmesi muhtemel Ayrıca A75 ve A55 chipsetlerinde Soket FM2 ye uyarlanmış hali ile piyasaya çıkacağı düşünülüyor
Steamroller noktasından Soket FM2 ye uyumlu olurmu diye düşünenler olabilir bunu zaman gösterecektir...
Son olarak AMD artık hem cpu hemde gpu tasarımını beraber götürmeyi planlıyor hem arge masraflarını azaltıyor hemde işlemci içerisinde maximum verim ile çalışabilecek gpular geliştiriyor AMD nin bunu 2008 de yapması lazımdı ama hep diyoruz herşey bütçeden geçiyor ve bunu yapamamasının en büyük nedenide ATi aldıktan sonra 16 çeyrek zarar açıklaması ve bütçe daralmasına girdiği bir gerçek anca kendine geldi ve geç kalmış olsada bir takım teknolojiler geliştirme derdinde...
Fusion ''Trinty'' ile öncül sızıntı testlerle şuanlık FX8150 yi geçmiş görünüyor ama netleşmesi için mayısın ilk haftasını beklemek lazım ama steamroller AMD ni...
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Rubisco 7 yıl
Şimdiki tasarımın üstüne pilerdriver ile %15 ileri, streamroller ile de o civarlarda, yani FX den %30 civarlarında hızlı olması bekleniyor diyor. Tasarım olarak FX üstünde geliştirilebilecek çok çok fazla yerler var, yani olabilir olmayacak iş değil.

Endişe edilmesi gereken yer AMD bunu sağlar mı sağlamaz mı değil. Intel o zman aralığında ne kadar ileri gidebilir. IB SB nin üstüne %15 lere kadar fark koyabiliyor. Haswell'de AMD nin başını çok fena belaya sokabilecek şeyler, uygun şekilde kullanılırsa(en azından teorik oalrak belaya sokabilecek kadar, TSX gibi).
Haswell şimdiki SB den mesela single-thread olarak %50 daha hızlı olurlsa AMD ne yapsın? Streamroller FX den isterse %50 hızlı olsun atı alan Üsküdarı geçmiş oalcak. TSX'in amacı zaten programcıya daha kolay çok-çekirdekli kod yazma kolaylığı tanımak.

İlave olarak da Intel belki Haswell'de Speculative MultiThreading diye bişey kullanabilir (spMT). Bunun da amacı tek bir threadin(single-thread), CPU'da birden çok kaynak / çekirdek tarafından işlenilmesi. Intel'in geçen hafta aldığı bi patent ile haber vardı. Bir işlem birimindeki işin durdurulması / başka birime aktarılması ile ilgili. Bunun ilk ve esas amacı Tegra3 deki gibi 4+1 benzeri düşük güçlü çekirdek/yüksek güçlü çekirdek arasında geçiş yapabilmek. Ama diğer taraftan spMT(speculatif Multi threading) için de kullanıma olanak tanıyabilir.

Tek bir threadin, CPU birden çok çekirdek veya CPU kaynağı kullanıp daha hızlı işlemesi bi şekilde sağlanırsa bu AMD için çok çok kötü bi haber demek (Her ne kadar AMD çok önceleri piyasaya hiç çıkmamış Hardware Transactional Memory ile denemeleri araştırmaları yapıp prototipi olmuş olsa da).
Şimdiki tasarımın üstüne pilerdriver ile %15 ileri, streamroller ile de o civarlarda, yani FX den %30 civarlarında hızlı olması bekleniyor diyor. Tasarım olara...
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aceleciburak 7 yıl
saf işlem performansında geride olabilir ama i7 3770K ile A8 3870K nin gpu testini yapmışlar intel o kadar gpu yu geliştirmesine rağmen neredeyse 1 sene önceki HD 6550D yi geçememiş testlerde

işte gpu karşılaştırması

anandtech.com/...
saf işlem performansında geride olabilir ama i7 3770K ile A8 3870K nin gpu testini yapmışlar intel o kadar gpu yu geliştirmesine rağmen neredeyse 1 sene önceki...
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Zaidax 7 yıl
2020'de bunu görme ihtimalimiz yüksek
img52.imageshack.us/...
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V4LKyR 7 yıl
I-ıh. AMD gg beyler. Ama evet, iGPU konusunda rakipsiz tabi, orası öyle. Onu da bünyesine kattığı ATi'ye borçlu. Intel'in bünyesinde de Imagination var. Öyle işte.
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rabitelli 7 yıl
Artık sadece gülüyoruz AMD... Sen güç tüketimini ve performansı bir önceki nesile göre bile artıramazken böyle tablo yayınlarsan gülmek dışında seçenek kalmıyor.


Valla nerenizden çıkıyo bu yorumlar bi anlasam

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aceleciburak 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

I-ıh. AMD gg beyler. Ama evet, iGPU konusunda rakipsiz tabi, orası öyle. Onu da bünyesine kattığı ATi'ye borçlu. Intel'in bünyesinde de Imagination var. Öyle işte.

intel Imagination Technologies in sadece %2.9 una sahip sadece kullanabiliyor ki oda ancak GMA500 ve GMA600 Atom yongalarında başkası yok intel için Imagination Technologies firmasını en etkili kullanan Apple bi çok cihazında PowerVR grafik birimleri bulunmakta. (Apple ın Hissesi %3.6)

AMD nin elindeki grafik gücü azımsanmayacak kadar güçlü ve bunu ATi ye borçlu olduğu bir gerçek ama satın alma sonrasındaki 4 sene aralıksız zarar açıklaması her projenin ötelenmesine neden oldu.

bir çok kişi Bulldozer mimarisinin 2005 te ortaya atıldığını ve geliştirilmeye başlandığını düşünüyor. 5.5 yıllık başarısızlık diyor ama AMD 2006 da ATi ye 5.6 Milyar Dolar verip zaten kaynaklarının bi kısmını aktarıyor sonrasında zararlar zaten cabası bide 2008 de Phenom faciası var.Bulldozerin proje aşaması raftan Phenom II ler üretildikten sonra indirildi ve çalışmalara o zaman başlandığı gün gibi açık çünkü aceleye geldiği Performansından bariz belli...
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Salvation27 7 yıl
bi konu yorumu okuyalım dedik kitap gibi arkadaş..
oku oku bitmez. yorum yazısı konuyu geçmiş..
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vidoko 7 yıl
amd arkandayız ancak nereye kadar hep bir umut bekliyoruz sonuç hüsran .benim beklentim enaz i5 2500 kadar performans ve hd7600 civarı apu sistemi çıkartması , ayrıyetten apu lu sistemle 7000 serisi her türlü harici ekran kartını cf de auto çalıştırır sa çok ekmek yer .
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demircibu 7 yıl
inş bu sefer sadece kağıt üstünde kalmaz yaparız ederizleri realitede sunarlar..28nm ile daha ucuza mal eder daha uyguna yeni serileri satar bundada 2013diyor intel 22nm cpular çıkmasına ne kaldı şurda
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berkkarabacak 7 yıl
umarım bu sefer olur amd
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redoracle 7 yıl
alienlord
arkadaşlar Steamroller işlemciler am3+ mı olucak acaba ya da 9xx serisi anakartlarla kullanılabilecek mi? bu konuda net bir bilgi var mı?
fudzilla.com/...
Burda kaverinin(stremroller tabanlı 3. nesil apu) socket FS2L kullanacağı söylenmiş ama yorumlarda birisi o soket mobil soket demiş ayrıca 2133 ddr3 desteğiylegeleceği bilgiside verilmiş.
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suluuguru 7 yıl
Ders alalım, bir kenara yazalım.
Bir gün işlemci üretilirse,
İşlemci ailesine
Bulldozer, greyder, kodumuoturtur gibi kalantor tumturaklı isimler verilmeyecek.
Harfli rakamlı "Mütevazi" bir şeyler uydurulacak,
gereksiz beklenti oluşturulmayacak.
Noolur noolmaz...
Excavator denilen şey kanal kepçesi yahu,
Bulldozerden daha zavallı bir iş makinesidir kendileri.
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ikista 7 yıl
AMD mobil cozumlere yonelmeli, cpu performasi olarak intel ile rekabeti artik zor ve bence gereksiz. insanlar artik mobil cihazlara yoneliyor. Gpu entegreli Fusion gibi modeller ile telefon, tablet ultrabook tarzi urunlerde basarili olabilir diye dusunuyorum
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Applejack 7 yıl
şu habere yapacağım yorum "yav he he" den öteye gidemiyor malesef.
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theyapici 7 yıl
%15 kurtarmaz amd yi %25 lazım ancak
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Chembond 7 yıl
AMD Bulldozere harcadığı gibi bir arge harcaması daha yapabilirmi acaba... Yapamazsa Intel'in kırpılmış, özelliği kapatılmış, kastırılmış ettirilmiş ama gerçektende teknoloji harikası olan işlemcilerini yüksek fiyattan alırız yine, şuan 3 serisinde olduğu gibi...
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E_Aydin35 7 yıl
Amd'nin ileriye yönelik hedeflerinde yüksek performasn işlemcilerin olacağından bahsediliyor, eğer f/p uygunluğu eskisi gibi iyi olursa kazanır AMD aksi takdirde yüksek performasn OC isteyen herkezin adresi Intel'in 22nm yeni nesil Ivy Bridge işlemcileri olur, AMD gelecek ile ilgili planların tam kafalarda oturması ve yapım aşaması 2014 yılı gibi gösteriyor o yilda Intel tarafından Haswell mimarisini duyurulmuş olucak, her türlü AMD bu sektörde işi zor rekabet değilde kendi çapında f/p işlemcileri ile belki kullanıcıların gönüllerinde olan eski yerini kazanır :P :)
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