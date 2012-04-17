AMD, Steamroller CPU tasarımı ile "önemli" performans artışı bekliyor

Geliştirme çalışmaları yıllar süren ve FX işlemci ailesiyle geçtiğimiz yıl içerisinde pazara sunulan Bulldozer mimarisi, AMD adına beklentileri karşılayan bir çözüm olamadı. Performans noktasında rekabetçi olamayan ve üst seviye Intel çözümlerine karşı fiyat odaklı satış stratejisi dışında pek fazla varlık gösteremeyen Bulldozer mimarisi için ilk güncelleme bu yıl içerisinde raflardaki yerini almış olacak. FX Next kod adını taşıyan ikinci nesil FX işlemcileri ve Trinity kod adlı yeni jenerasyon Fusion işlemcilerinde kullanılan Piledriver kodlu güncellenmiş tasarım ile AMD,Bulldozer mimarisinin mevcut performansını %15'e varan oranda arttırmayı, bunu da özellikle döngü başına işlem yeteneğini geliştirerek yapmayı hedefliyor.

Piledriver tasarımının ikinci nesil FX işlemci ailesiyle nasıl performans göstereceğini zamanla göreceğiz ancak AMD'nin asıl "önemli" performans güncellemesini Steamroller jenerasyonu ile yapacağı ifade ediliyor. Piledriver sonrasında 2013 sonu veya 2014 içerisinde sunulacak olan Steamroller tasarımlı masaüstü ve iş istasyonu işlemcileriyle AMD, kaydadeğer performans artışı sağlama amacında. Şirketin daha önceki yol haritası, yapılacak güncellemeler ile her yıl düzenli olarak %10-15 oranında performans artışı öngörürken, Steamroller ile birlikte AMD'nin saf performans artışına ek olarak PCI Express 3.0 desteği, yıllardır kullanmakta olduğu çift kanal yerine daha fazla bellek kanalına olanak tanıyan yeni kontrolcüye geçiş, döndüş başına komutseti performansında geliştirmeler ve heterojen bilgi-işlem yatırımlarına yönelik daha iyi CPU ve GPU entegrasyonu gibi güncellemeler/yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

AMD'nin geçtiğimiz Şubat ayındaki Finansal Analist Günü'nde yayımladığı en güncel yol haritasına göre Steamroller mimarisine sahip ilk işlemciler 2013'te pazara sunulacak Kaveri kod adlı 3. nesil Fusion işlemci ailesi olacak. 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek bu işlemciler, Steamroller işlemci çekirdekleri ve ilk defa Radeon HD 7000 serisinde kullanılmaya başlanan Graphics Core Next mimarisine sahip yeni nesil GPU tasarımını birlikte sunacak. Orta segment için geliştirilen bu işlemci ailesi, Steamroller mimarisini kullanacak ancak hitap ettiği segment gereği, yeni tasarımın tüm özelliklerine veya olması gereken performans seviyesinin tamamını yansıtamayacak. Bu noktada Steamroller mimarisinin gerçek gücünü 2014 ile birlikte pazara sunulacak üst seviye masaüstü işlemciler ve aynı dönem için planlanan yeni nesil Opteron platformında göreceğiz.

Kaveri ile birlikte AMD, grafik işlem birimine daha fazla iş yükü veren tasarım güncellemelerine de gidecek. Heterojen bilgi-işlem yaklaşımına büyük önem veren ve sistem mimarisini bu şekilde biçimlendiren AMD, Steamroller mimarisi ve yeni GPU tasarımı ile ilgili segmenttlerde hem görsel deneyim hem de genel işlem performansı açısından daha rekabetçi bir çözüm sunmayı hedefliyor. Bilindiği üzere aynı dönem içerisinde Intel de Haswell mimarisini lanse etmiş olacak ve bu mimari, Sandy Bridge sonrasındaki ilk büyük Intel güncellemesi olup özellikle iGPU olarak bilinen entegre grafik birimi için "bağımsız L3 ataması" gibi henüz iddia aşamasında olan ancak genel kanı olarak gerçekleşeceği düşünülen bir takım önemli güncellemeleri de bünyesinde barındıracak. Pek tabi ikinci nesil 22nm fabrikasyon süreci de Haswell mimarisinin bir başka avantajı olarak yansıyacak.

Bulldozer mimarisi ile istediğini bulamayan AMD cephesinde mevcut yol haritası, yüksek performans segmenti için kısa dönem odaklı çalışmaların bir miktar yavaşlatıldığını ve muhtemelen kaynakların Steamroller güncellemesine aktarıldığını gösteriyor. Zira şu anki yol haritasına göre bu sene çıkması beklenen Piledriver tasarımlı ikinci nesil FX işlemci ailesi, yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, ufak güncellemeler haricinde (saat hızı arttırılmış modeller, revizyon güncellemeleri vb.) önümüzdeki yıl da AMD'nin üst segmentteki temsilcileri olacak gibi görünüyor. En iyi ihtimalle 2013 sonu gibi tahmin edilen Steamroller tabanlı öte nesil FX işlemci ailesi ise Bulldozer sonrasında AMD'nin bu alandaki ilk gerçek sınavı olacak gibi görünüyor ki o vakte kadar tüm yükü 4-8 çekirdekli Piledriver modelleri üstlenecek.