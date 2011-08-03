AMD Türkiye resmi Facebook sayfası açıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fusion işlemcilerini pazara sunan, Bulldozer işlemcileri için de son hazırlıklarını yapan AMD, sosyal ağlardaki varlığını arttırıyor. Youtube kanalıyla video tarafında oldukça aktif olan, Facebook sayfasıyla yurt dışındaki kullanıcılarla buluşan firmanın Türkiye operasyonu, "AMD Türkiye Resmi Facebook Sayfası"nı yayına alarak ülkemizdeki AMD kullanıcılarına Facebook üzerinden de ulaşmaya başladı.
Zaman içerisinde içeriğinin genişlemesi ve AMD'ye ait ürünler, gelişmeler ve kampanyalarla ilgili detaylara ev sahipliği yapması beklenen sayfaya ulaşmak için ilgili adres; http://www.facebook.com/amdturkiye
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Sayfa yeniden açılmış
+1905 sayfa bulunamıyor diyor.
istersen kezbanı koysunlar bro
Ne pazarlık yapacağım. Adres benim değil mi? İstediğim fiyatı ben belirlerim. İsterlerse alırlar, istemezlerse şu anki gibi amatörce Facebook sayfasından devam ederler.
Kendileri bilir. Umurumda bile değil. Ben bunu 10 yıl önce AMD benden alsın diye değil, AMD ci olduğum için aldım.
Bu güne kadar AMD li 1000 tane sistem satmışımdır. Hiç AMD den birşey gördük mü? Hayır. Bizim AMD sevgimiz karşılıksız.
Haa adresi almak isterse herşeyin de bir bedeli var. Ticaret bu. İsterse alır istemezse almaz. Almazsa da niye almadı demem. Ömrümün sonuna kadar da zevkle tutarım.
Üstelik "Şark kurnazı" gibi bir tabir de hiç hoş değil. Ne demek istiyorsun ki öyle demekle?
Ben sana 7 tane mesajın var diye "Çömez" diyor muyum?
Zoruna mı gitti ???
Amdturkey.com 10 yıldır bende. AMD almak isterse uygun bir şekilde anlaşırız. AMD sever birisi olarak kesinlikle almaları gerektiğini düşünüyorum...
Eğer Türkiye sayfası açmak isterse amd.com.tr sizin elinizdeki alan adından daha kullanışlı olur. Türkiyede açacağı ofise ait alan adının uluslararası olması gerekmez kanaatindeyim, neticede hitap edilecek kesim Türk milleti.
https://www.facebook.com/intelturkiye