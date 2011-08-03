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AMD Türkiye resmi Facebook sayfası açıldı

7 yıl
17,2b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Türkiye resmi Facebook sayfası açıldı
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Fusion işlemcilerini pazara sunan, Bulldozer işlemcileri için de son hazırlıklarını yapan AMD, sosyal ağlardaki varlığını arttırıyor. Youtube kanalıyla video tarafında oldukça aktif olan, Facebook sayfasıyla yurt dışındaki kullanıcılarla buluşan firmanın Türkiye operasyonu, "AMD Türkiye Resmi Facebook Sayfası"nı yayına alarak ülkemizdeki AMD kullanıcılarına Facebook üzerinden de ulaşmaya başladı.

Zaman içerisinde içeriğinin genişlemesi ve AMD'ye ait ürünler, gelişmeler ve kampanyalarla ilgili detaylara ev sahipliği yapması beklenen sayfaya ulaşmak için ilgili adres;  http://www.facebook.com/amdturkiye 

AMD Türkiye resmi Facebook sayfası açıldı
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DH Misafiri 5 yıl
facebook.com/...
Sayfa yeniden açılmış
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ZFT 5 yıl DH Misafiri
Sayfa bana Technopatın gibi geldi ama neyse...
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GENERAL006 7 yıl
Sayfaya girilmiyor
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@lexiS 7 yıl GENERAL006
GENERAL006

Sayfaya girilmiyor

+1905 sayfa bulunamıyor diyor.
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KroLyne93 7 yıl
AMD Türkiye +5000 iyiymiş :)
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mundt 7 yıl
Hemen beğenelim sayfayı :) AMD hakkındaki gelişmeleri ve yeni haberleri birazda facebook üzerinden takip etmek isteriz tabi ama biraz geç kalmış AMD daha önce açması gerekirdi bu sayfayı, nede olsa facebookta bir reklam alanı fırmalar icin ve oradan yüzbinlerce insana ulaşabilirler.
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emregök 7 yıl
radeon kız yerine zeybek kız koysalar ya
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demircibu 7 yıl emregök
ungood20

radeon kız yerine zeybek kız koysalar ya


istersen kezbanı koysunlar bro
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combofix 7 yıl
Şark kurnazı donanım haber forumlarında amd ile pazarlık yapıyor.
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OverClocK1ng 7 yıl combofix
combofix

Şark kurnazı donanım haber forumlarında amd ile pazarlık yapıyor.


Ne pazarlık yapacağım. Adres benim değil mi? İstediğim fiyatı ben belirlerim. İsterlerse alırlar, istemezlerse şu anki gibi amatörce Facebook sayfasından devam ederler.
Kendileri bilir. Umurumda bile değil. Ben bunu 10 yıl önce AMD benden alsın diye değil, AMD ci olduğum için aldım.
Bu güne kadar AMD li 1000 tane sistem satmışımdır. Hiç AMD den birşey gördük mü? Hayır. Bizim AMD sevgimiz karşılıksız.
Haa adresi almak isterse herşeyin de bir bedeli var. Ticaret bu. İsterse alır istemezse almaz. Almazsa da niye almadı demem. Ömrümün sonuna kadar da zevkle tutarım.

Üstelik "Şark kurnazı" gibi bir tabir de hiç hoş değil. Ne demek istiyorsun ki öyle demekle?

Ben sana 7 tane mesajın var diye "Çömez" diyor muyum?

Zoruna mı gitti ???
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OverClocK1ng 7 yıl
AMD Uluslararası şirket ve Uluslararası isimler gözönüne alınırsa AMD nin Türkiye sayfasının amdturkey.com olması gerekirdi.
Amdturkey.com 10 yıldır bende. AMD almak isterse uygun bir şekilde anlaşırız. AMD sever birisi olarak kesinlikle almaları gerektiğini düşünüyorum...
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WinteR 7 yıl
Şimdiden başlamış geyikler, öneriler , Allah Allah! :)OverClocking hocam, umarım satarsın ama amd.com üzerinden bir linkle tr sayfasına gitmek varken neden Amdturkey.com'a gidilmesi gerek, pek mantıklı değil.
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brucelee 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

AMD Uluslararası şirket ve Uluslararası isimler gözönüne alınırsa AMD nin Türkiye sayfasının amdturkey.com olması gerekirdi.

Amdturkey.com 10 yıldır bende. AMD almak isterse uygun bir şekilde anlaşırız. AMD sever birisi olarak kesinlikle almaları gerektiğini düşünüyorum...


Eğer Türkiye sayfası açmak isterse amd.com.tr sizin elinizdeki alan adından daha kullanışlı olur. Türkiyede açacağı ofise ait alan adının uluslararası olması gerekmez kanaatindeyim, neticede hitap edilecek kesim Türk milleti.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
yakında donanım haberin sitesine girmek için neden kalmayacak böyle giderse :D
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#Gakko_ 7 yıl
Asus, MSI, Gigabyte ve Intel'i facebook'tan takip ediyorduk zaten.. AMD de geldi, hoşgeldi.. Ne diyelim... :)
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Castiel 7 yıl
çok guzel bır haber bence, Iyı kı varsın AMD
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Chembond 7 yıl
2009'da açılmış, bir haberi bile yapılmamış. Ben paylaşayım dedim, aynı şekilde haber niteliği taşıyor nede olsa...


https://www.facebook.com/intelturkiye
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