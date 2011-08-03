AMD Türkiye resmi Facebook sayfası açıldı

Fusion işlemcilerini pazara sunan, Bulldozer işlemcileri için de son hazırlıklarını yapan AMD, sosyal ağlardaki varlığını arttırıyor. Youtube kanalıyla video tarafında oldukça aktif olan, Facebook sayfasıyla yurt dışındaki kullanıcılarla buluşan firmanın Türkiye operasyonu, "AMD Türkiye Resmi Facebook Sayfası"nı yayına alarak ülkemizdeki AMD kullanıcılarına Facebook üzerinden de ulaşmaya başladı.





http://www.facebook.com/amdturkiye Zaman içerisinde içeriğinin genişlemesi ve AMD'ye ait ürünler, gelişmeler ve kampanyalarla ilgili detaylara ev sahipliği yapması beklenen sayfaya ulaşmak için ilgili adres;



