AMD, Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinde performans artışı bekliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'i heyecanla bekleyenlerden biri de AMD. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesinin, Windows 8 altında daha yüksek performans sergileyeceğini ifade eden AMD, işletim sisteminin çok çekirdekli işlemciler için daha gelişmiş destek sunan yeni programlayıcısı sayesinde Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinin oyunlarda %10'a varan ekstra performans sunacağına vurgu yapıyor.
AMD'nin resmi dökümanında oyunlar haricindeki uygulamalarda ne seviyede performans artışı olduğuna dair herhangi bir detay yer almazken, bu noktada Phenom II ailesi ve Intel işlemcilere ise değinilmiyor. Bilindiği üzere Microsoft, BUILD Geliştiriciler Konferansı'nda, Windows 8 işletim sisteminin yerini alacağı Windows 7 ile kıyaslandığında daha az sistem kaynağı tüketeceğini ve modern donanımlarla daha yüksek uyumluluk sergileyeceğini açıklamıştı. Bu noktada AMD'nin bahsettiği kazanımın yenilenen programlayıcının modül yapılı Bulldozer tasarımıyla daha uyumlu olmasından mı kaynaklandığı yoksa diğer işlemci tasarımlarının da mı benzer kazanımlar elde ettiği sorusunu şu an için bilinmiyor.
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sen öle düşünüyorsun ama microsoft öyle düşünmüyor
1- İşlemcimizden max. performans alacak uygulama işletim sistemi henüz yok deniyor. E o zaman olduğunda çıkarsaydın. Hem o zamana kadar sıkı bir test sürecinden geçirir hatalarını telafi ederdin.
2- Cpu içinde gereksiz hantallığa ve fazlalığa sebep olan transistörleri program otomatik olarak ekledi. Bu sistemi ilk defa denedik vs vs. Bizim suçumuz yok suçlu bilgisayarlar ne demek. Hiç mi kontrol etmiyorsunuz bunu.
3- Bazı tablolarda "işte bak şunda hızlıyız" diye gösteriyorlar. İyi de kaçımız kullanıyor o programları, şifrelemeyi ya da ne bilim şıkıştırmayı vs vs. Yani winrarla sıkıştırma yaparken 10 sn yerine 12 sn beklesem ne zararı var. Son kullanıcı için cpu satacaksın haliyle windows açılışı ya da oyunlarda loading süresi gibi yerlerde performans vermen bizim için önemli.
Komik olan win8 de L4D oyununda %10 artış var. Win8 çıktığında o oyunu kim oynuyor olur ki. Rage, BF3 yada MW3 te şöyle bir %30 fark olsa değmiş diyececeğim. Ben %2-10 arası performansı overclock yaparak alırım zaten.
Yani ettin bir halt sıvayıp durma artık AMD...
Arttı zaten. Bugün 22nm Ivybridge işlemcilerin isimlendirmesinin i7 3xxx şeklinde olacağı hakkında haber vardı.
3xxx serisi olarak lanse edecek olmaları, fiyatların da kolcenter şeklinde olacağının da haberi bence...
Bir i7 3xxx fiyatına, AMD Bulldozer sistem toplanır yine.
Intel disiplinli bir satış stratejisi var, bu demek değil ki kolcenter şeklinde olsun, örnek ilk generasyon ile ikinci generasyon i serisi, burda da bunun paralelinde olacaktır, hani kıyaslayacağınız şeyin karşısındaki ile arasında uçurum yok, i5 750 vs i5 2400 vb..
realworldtech.com/...
Burayı okumanı öneririm IPC için elmalar armutlar mevzu bahis.
1 Misafir
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