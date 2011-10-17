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AMD, Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinde performans artışı bekliyor

7 yıl
27,8b
1
51
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinde performans artışı bekliyor
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'i heyecanla bekleyenlerden biri de AMD. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesinin, Windows 8 altında daha yüksek performans sergileyeceğini ifade eden AMD, işletim sisteminin çok çekirdekli işlemciler için daha gelişmiş destek sunan yeni programlayıcısı sayesinde Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinin oyunlarda %10'a varan ekstra performans sunacağına vurgu yapıyor.
AMD'nin resmi dökümanında oyunlar haricindeki uygulamalarda ne seviyede performans artışı olduğuna dair herhangi bir detay yer almazken, bu noktada Phenom II ailesi ve Intel işlemcilere ise değinilmiyor. Bilindiği üzere Microsoft, BUILD Geliştiriciler Konferansı'nda, Windows 8 işletim sisteminin yerini alacağı Windows 7 ile kıyaslandığında daha az sistem kaynağı tüketeceğini ve modern donanımlarla daha yüksek uyumluluk sergileyeceğini açıklamıştı. Bu noktada AMD'nin bahsettiği kazanımın yenilenen programlayıcının modül yapılı Bulldozer tasarımıyla daha uyumlu olmasından mı kaynaklandığı yoksa diğer işlemci tasarımlarının da mı benzer kazanımlar elde ettiği sorusunu şu an için bilinmiyor. 
AMD, Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinde performans artışı bekliyor
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highgen 7 yıl en beğenilen
microsoft kabul etti win7 Amd nin çekirdekleri görmediği çift çekirdekli modüllerin çalışma mantığı iki ayrı fiziksel çekirdekten çok hyper threadinge benziyor. ve iş parçacıklarını izleklere paketlerken ikinci bir iş parçasını boşta kalan izleğe değil mevcut izleğe gönderdiğini açıkladı amd şu anda izlek performansı sunmuyor modül tasarımıysa şuanda hiçbir anlam ifade etmiyor. win8 ile bence şuanki durumdan çok daha iyi bir performans tablosu ortaya çıkabileceğini düşünüyorum b3 revizyonlarla da iyi tablolar çıkabilir.
microsoft kabul etti win7 Amd nin çekirdekleri görmediği çift çekirdekli modüllerin çalışma mantığı iki ayrı fiziksel çekirdekten çok hyper threadinge benziyo...
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Castiel 7 yıl
tum amd konularında ıntelı savunanlar ne anlıyorsunuz arkadaşım samsung haberınde apple överek ne olacak ceo mu yapacaklar ? nefret edıyorum bu tur ınsanlardan ya
tum amd konularında ıntelı savunanlar ne anlıyorsunuz arkadaşım samsung haberınde apple överek ne olacak ceo mu yapacaklar ? nefret edıyorum bu tur ınsanlardan...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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MDK 6 yıl
hangi cpu ne kadar puan i7920 vs X - kıyaslayın
cpubenchmark.net/...
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MxFxOx 7 yıl
tablodan gördüğüm çok büyük artışlar yok aynı durum intel'de de olabilir.Windows 7 memmnunum ancak tek eksiği çok fazla sistem kaynağı tüketiyor Win8 daha az olacak güzel olur ancak şu windows daha az güvenliğe önem verse daha iyi olur çok daha az kaynak kullanımı münkün zaten windows'daki güvenlik sadece kendi yazlımı korumaya yönelik oda bir işe yaramıyor :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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lapry 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

tablodan gördüğüm çok büyük artışlar yok aynı durum intel'de de olabilir.Windows 7 memmnunum ancak tek eksiği çok fazla sistem kaynağı tüketiyor Win8 daha az olacak güzel olur ancak şu windows daha az güvenliğe önem verse daha iyi olur çok daha az kaynak kullanımı münkün zaten windows'daki güvenlik sadece kendi yazlımı korumaya yönelik oda bir işe yaramıyor :D

sen öle düşünüyorsun ama microsoft öyle düşünmüyor
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turanlib 7 yıl
Bu işlemcilere merak saran kafalar sizin aklınız çarçuramı çalışıyor.Sizin gibi aklı kıtlar yüzünden milyonlarca insan kurdukları sistemler 1/2 yılda enkaza dönüşüyor .Sırf 100/5-10 fark performans elde edeceğim diye delice her çıkan ürünün peşindenden ahmakça koşuyorsunuz hiç bunun sonu uçurum diyen yok.Paranız bolsa sonsuz ahiret hayatına yatırım yapında Allahu Tealada size günahlarınızdan dolayı size merhamet etsin!...
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desert_rain 7 yıl
Bu yeni AMD işlemciler IBM Cell işlemciler gibi galiba. Her çekirdeği çalıştırmak için takla atmak gerekiyor programlarken.
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alpabi 7 yıl
Arkadaşlar en güçlü Ferrari ile en güçlü Audi'yi karşılaştırırsanız tabiki açık ara Ferrari önde olur. Ama şu kadar param var. Bu kadarlık paraya hangi arabayı alırım diye düşününce Audi'de çok iyi alternatifler sunar değil mi? Ben i-7 işlemci almam o kadar parayı bilgisayara gömmek çok saçma geliyor bana. Bundan dolayı benide sükutu hayale uğratan AMD yine de ön sıralara geçiyor.
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janparey 7 yıl
Ben açıkçası windows 8 den pek hoşlanmadım öyleyse istemediğim halde bulldozerimin asıl performansını almak için windows 8'e upgrade etmek zorunda mıyım?Saçma olmuş
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QuakeM 7 yıl
10 yıldan beri Amd kullanan ve tavsiye eden biri olarak hayal kırıklığına uğramış arkadaşların görüşlerine katılıyorum. Bu kadar zamandan bu kadar reklamdan sonra çıkan işlemcilerin performansı gerçekten tam bir hüsran. Aklıma yatmayan birden fazla nokta var:
1- İşlemcimizden max. performans alacak uygulama işletim sistemi henüz yok deniyor. E o zaman olduğunda çıkarsaydın. Hem o zamana kadar sıkı bir test sürecinden geçirir hatalarını telafi ederdin.
2- Cpu içinde gereksiz hantallığa ve fazlalığa sebep olan transistörleri program otomatik olarak ekledi. Bu sistemi ilk defa denedik vs vs. Bizim suçumuz yok suçlu bilgisayarlar ne demek. Hiç mi kontrol etmiyorsunuz bunu.
3- Bazı tablolarda "işte bak şunda hızlıyız" diye gösteriyorlar. İyi de kaçımız kullanıyor o programları, şifrelemeyi ya da ne bilim şıkıştırmayı vs vs. Yani winrarla sıkıştırma yaparken 10 sn yerine 12 sn beklesem ne zararı var. Son kullanıcı için cpu satacaksın haliyle windows açılışı ya da oyunlarda loading süresi gibi yerlerde performans vermen bizim için önemli.
Komik olan win8 de L4D oyununda %10 artış var. Win8 çıktığında o oyunu kim oynuyor olur ki. Rage, BF3 yada MW3 te şöyle bir %30 fark olsa değmiş diyececeğim. Ben %2-10 arası performansı overclock yaparak alırım zaten.
Yani ettin bir halt sıvayıp durma artık AMD...
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theyapici 7 yıl
2011 olmadı 2012 de hadi olmadı 2013 amd yılı olacak diyelim ?
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OverClocK1ng 7 yıl
WinteR
Eminim İntelin değerleri de artacaktır.

Arttı zaten. Bugün 22nm Ivybridge işlemcilerin isimlendirmesinin i7 3xxx şeklinde olacağı hakkında haber vardı.

3xxx serisi olarak lanse edecek olmaları, fiyatların da kolcenter şeklinde olacağının da haberi bence...
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The Shogun 7 yıl
OverClocK1ng

WinteR
Eminim İntelin değerleri de artacaktır.

Arttı zaten. Bugün 22nm Ivybridge işlemcilerin isimlendirmesinin i7 3xxx şeklinde olacağı hakkında haber vardı.

3xxx serisi olarak lanse edecek olmaları, fiyatların da kolcenter şeklinde olacağının da haberi bence...

Bir i7 3xxx fiyatına, AMD Bulldozer sistem toplanır yine.
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WinteR 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

WinteR
Eminim İntelin değerleri de artacaktır.

Arttı zaten. Bugün 22nm Ivybridge işlemcilerin isimlendirmesinin i7 3xxx şeklinde olacağı hakkında haber vardı.

3xxx serisi olarak lanse edecek olmaları, fiyatların da kolcenter şeklinde olacağının da haberi bence...

Intel disiplinli bir satış stratejisi var, bu demek değil ki kolcenter şeklinde olsun, örnek ilk generasyon ile ikinci generasyon i serisi, burda da bunun paralelinde olacaktır, hani kıyaslayacağınız şeyin karşısındaki ile arasında uçurum yok, i5 750 vs i5 2400 vb..
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eeevrim 7 yıl
Win 8 le Fx sadece 1 oyunda %10 artarsa, eminim İntel de bu oran her oyun için %10 artar...
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veleciraptor 7 yıl
Internette şimdi bir de registry fix geyiği dönüyor. Güya Bulldozer'in hızı %40 artıyormuş. Win 8 il %10 hızlansa ne olacak zaten IPC olarak aynı saat hızındaki rakiplerinden %50 geride neredeyse.
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Rubisco 7 yıl veleciraptor
veleciraptor

Internette şimdi bir de registry fix geyiği dönüyor. Güya Bulldozer'in hızı %40 artıyormuş. Win 8 il %10 hızlansa ne olacak zaten IPC olarak aynı saat hızındaki rakiplerinden %50 geride neredeyse.

realworldtech.com/...

Burayı okumanı öneririm IPC için elmalar armutlar mevzu bahis.
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