AMD, Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinde performans artışı bekliyor

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'i heyecanla bekleyenlerden biri de AMD. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesinin, Windows 8 altında daha yüksek performans sergileyeceğini ifade eden AMD, işletim sisteminin çok çekirdekli işlemciler için daha gelişmiş destek sunan yeni programlayıcısı sayesinde Windows 8 ile birlikte FX işlemci ailesinin oyunlarda %10'a varan ekstra performans sunacağına vurgu yapıyor.

AMD'nin resmi dökümanında oyunlar haricindeki uygulamalarda ne seviyede performans artışı olduğuna dair herhangi bir detay yer almazken, bu noktada Phenom II ailesi ve Intel işlemcilere ise değinilmiyor. Bilindiği üzere Microsoft, BUILD Geliştiriciler Konferansı'nda, Windows 8 işletim sisteminin yerini alacağı Windows 7 ile kıyaslandığında daha az sistem kaynağı tüketeceğini ve modern donanımlarla daha yüksek uyumluluk sergileyeceğini açıklamıştı. Bu noktada AMD'nin bahsettiği kazanımın yenilenen programlayıcının modül yapılı Bulldozer tasarımıyla daha uyumlu olmasından mı kaynaklandığı yoksa diğer işlemci tasarımlarının da mı benzer kazanımlar elde ettiği sorusunu şu an için bilinmiyor.