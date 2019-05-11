AMD Zen 2 ile 5000 MHz DDR4 kitlere destek sunabilir

AMD’nin yeni Ryzen modelleri donanım dünyası tarafından merakla beklenilmekte. 16 çekirdeğe kadar ölçekleneceği düşünülen işlemciler uyumluluk tarafında da kaydadeğer iyileştirmelere ev sahipliği yapacağa benziyor.
Bir kullanıcının yaptığı incelemeler sonucunda keşfettiği üzere AMD yeni modellerinde bellek kontrolcüsünü işlemciden hariç tutacak. ½ ayırıcı modu eklenen yonga aktif edildiğinde 5000 MHz bellek hızını mümkün kılarken IF’nin çalışma hızını ise 1250 MHz’e düşürecek. Dolayısıyla aslında bir kayıp söz konusu ancak AMD daha geniş bellek uyumluluğu ve yüksek frekanslara izin vermek için böyle bir tasarıma gitmiş olabilir.
Samsung'un kararı etkili olabilirDoğrusu geçtiğimiz günlerde Samsung’un B-die sınıfı kaymak tabaka DRAM yongalarının üretimini sonlandırma kararını göz önünde bulundurursak, bellek uyumluluğu başlığının Ryzen işlemciler için önümüzdeki günlerde daha bir önemli hale geleceği aşikar. Bu durum firmayı yeni stratejiye itmiş olabilir.
Ayrıca 5000 MHz bellek frekansı X570 yongasetli anakartlara has tutulabilir. Yine de isteyen kullanıcı diğer kartlarda da bu denli yüksek seviyelere erişebilir ancak ayıcı modunun yokluğu bir engel olacaktır.
Diğer taraftan AMD’nin işlemcilerine SoC OC modunun yanı sıra VDDG voltaj kontrolü desteği eklediğini de aktarılan diğer detaylar arasında. Görünüşe göre AMD Zen 2’de hız aşırtma ve bellek uyumluluğu konuları üzerine bir hayli eğilmiş.
https://www.techpowerup.com/255405/amd-ryzen-3000-zen-2-a-memory-oc-beast-ddr4-5000-possible Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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ramlere 1500 lira vermeye alıştık nasılsa ama bunlar da samsung b die.hynix nasıl 5000 kit yapıp max 1.45v ve cl20 21 gibi tutacak ben onu anlamadım.
bakalım vadedilenin % kaçı gerçek olacak !
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