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AMD Zen 2 ile 5000 MHz DDR4 kitlere destek sunabilir

AMD’nin Ryzen 3000 serisi işlemcileri hakkında gün geçtikçe daha fazla detay açığa çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlerde yongaların bellek desteği kanadına yer verildi.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin yeni Ryzen modelleri donanım dünyası tarafından merakla beklenilmekte. 16 çekirdeğe kadar ölçekleneceği düşünülen işlemciler uyumluluk tarafında da kaydadeğer iyileştirmelere ev sahipliği yapacağa benziyor.

Bir kullanıcının yaptığı incelemeler sonucunda keşfettiği üzere AMD yeni modellerinde bellek kontrolcüsünü işlemciden hariç tutacak. ½ ayırıcı modu eklenen yonga aktif edildiğinde 5000 MHz bellek hızını mümkün kılarken IF’nin çalışma hızını ise 1250 MHz’e düşürecek. Dolayısıyla aslında bir kayıp söz konusu ancak AMD daha geniş bellek uyumluluğu ve yüksek frekanslara izin vermek için böyle bir tasarıma gitmiş olabilir.

Samsung'un kararı etkili olabilir 

Doğrusu geçtiğimiz günlerde Samsung’un B-die sınıfı kaymak tabaka DRAM yongalarının üretimini sonlandırma kararını göz önünde bulundurursak, bellek uyumluluğu başlığının Ryzen işlemciler için önümüzdeki günlerde daha bir önemli hale geleceği aşikar. Bu durum firmayı yeni stratejiye itmiş olabilir.
Ayrıca 5000 MHz bellek frekansı X570 yongasetli anakartlara has tutulabilir. Yine de isteyen kullanıcı diğer kartlarda da bu denli yüksek seviyelere erişebilir ancak ayıcı modunun yokluğu bir engel olacaktır.
Diğer taraftan AMD’nin işlemcilerine SoC OC modunun yanı sıra VDDG voltaj kontrolü desteği eklediğini de aktarılan diğer detaylar arasında. Görünüşe göre AMD Zen 2’de hız aşırtma ve bellek uyumluluğu konuları üzerine bir hayli eğilmiş.

https://www.techpowerup.com/255405/amd-ryzen-3000-zen-2-a-memory-oc-beast-ddr4-5000-possible Yorum Yaz
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djduke 4 hf. en beğenilen
5 ghz ısınmadan o.c desteklesin. Piyasayı domine ederler.
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napolyon94 4 hf.
Ayin sonunda AMD yeni kobralarini masaya cikaracak.
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Lana-Del-Rey 3 hf.
Yemişim 5ghz ram desteğini. Önce piyasadaki 3000/3200'lük tüm ramler ile adam akıllı çalışsınlar ondan sonra 5000'e bakarız.
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Brother ToLGa 3 hf.
5ghz DDR4 hayal üzerine AMD ryzen bunu desteklemesi extra hayal ve komik
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ankaland 3 hf.
AMD piyasaya çıkmadan o kadar fazla beklenti oluştu ki, adamlar ne çıkarırlarsa çıkarsın yetersiz görünecektir.. geçmişte CPU ve GPU larda aynı aynı psikolojik barikatlar AMD nin bir hayli canını yaktı.. umarım yine tekrarlanmaz..
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DH Misafiri 3 hf.
Isınmadan kastın nedir ?
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sniper23 3 hf.
Olursa güzel olur. Olmazsa bile Ryzen 2'de 2933 MHZ olan desteği 3600 gibi bir hıza çıkarsalar bile benim için ideal olur.
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Wilson Fisk 3 hf.
4600 ramler var henüz gelmemiş.şu anda bu var 1639 vatanda 2100 falan
nanokatalog.com/...
ramlere 1500 lira vermeye alıştık nasılsa ama bunlar da samsung b die.hynix nasıl 5000 kit yapıp max 1.45v ve cl20 21 gibi tutacak ben onu anlamadım.
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mito1172 3 hf. Wilson Fisk
aman hocam o siteye bulaşmada
artık 5000 mhz ramleri 2500 tl ye satarlar tr de alanda konu açıp okadar para verdik hani la 5000 mhz olmuyor bu rammler deyip amd ye bela okur
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SEO-Uzmanı 3 hf.
ekran kartı piyasasını işlemciye entegre noktasında devrim niteliğinde bir durum !
bakalım vadedilenin % kaçı gerçek olacak !
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Lana-Del-Rey 3 hf.
Yemişim 5ghz ram desteğini. Önce piyasadaki 3000/3200'lük tüm ramler ile adam akıllı çalışsınlar ondan sonra 5000'e bakarız.
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Hobar 3 hf.
İyi de piyasada doğru düzgün kit mi var? 3200 den sonra fiyat zaten uçuyor.
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proxima35 3 hf.
Zeki Müren de bizi görecek mi? Zen 1 ler 2133 mhz den ötesini bi desteklesin önce.
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Bloodin 3 hf.
5000 Mhz DDR4 demek APU'ların grafik performansının coşması demek, umarım gerçekleşir, 3600G'de gözüm var :)
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