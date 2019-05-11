16 çekirdekli Ryzen 9 işlemciler detaylanıyor

AMD’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 mimarisini temel alacak üçüncü nesil Ryzen işlemciler için geri sayım başlarken detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ailede ilk kez göreceğimiz Ryzen 9 serisi ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Ryzen 9 3850X özellikleri

İlk etapta 10 işlemci olacak yeni ailede isimlendirme geçen yıldan farklı değil. Ryzen 3, 5 ve 7 şeklinde giden serilerde en son 8 çekirdek/16 izlek birimi ölçeklendirmesi göreceğiz. AMD’nin asıl silahı ise Ryzen 9 serisi olacak.

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Ailede daha ayrı bir yerde duracak Ryzen 9 serisinde 16 çekirdek ve 32 izlek birimi yer alıyor. Bu seri daha çok Intel Core i9 serisindeki işlemcilerle rekabet etmek amacıyla geliştirilmiş. Devre kartı üzerinde iki adet 7nm 8 çekirdekli işlemci yongası yer alıyor. Kontrolcü birimi ise 14nm sürecini taşıyor.

İşlemci sızıntılarının ünlü ismi TUM APISAK da bir Ryzen 9 mühendislik örneği edindiğini iddia ediyor. Örnek 3.3GHz hızında çalışıyor ve 4.3GHz hızına kadar çıkıyor. Bu işlemcinin Ryzen 9 3800X olması muhtemel zira nihai sürümde 3.90 GHz - 4.70 GHz frekans değerlerinden bahsediliyor ve 125W termal tasarım gücü mevcut.

Bu serinin ve ailenin en güçlü işlemcisi ise Ryzen 9 3850X olacak. 4.3GHz taban frekansı olan işlemci 5.1GHz seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca 135W termal gücü mevcut. Bu iki işlemcinin 506$-562$ şeklinde olacağı daha önce gündeme gelmişti.

Intel’in 2022 yılına kadar geçmeyi düşünmediği masa üstü segmentinde 7nm sürecini sunacak olması AMD için önemli bir avantaj olacak. Yıl sonuna kadar Intel’in üretim verimliliği sorununu gideremeyecek olması da önemli bir etken olarak görülüyor.