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16 çekirdekli Ryzen 9 işlemciler detaylanıyor

Masa üstü Ryzen ailesinde bugüne kadar en güçlü işlemci olması beklenen Ryzen 9 3800X ve Ryzen 9 3850X modelleri detaylanıyor. Tanıtım ise ay sonunda yapılacak.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
5,8b
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 mimarisini temel alacak üçüncü nesil Ryzen işlemciler için geri sayım başlarken detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ailede ilk kez göreceğimiz Ryzen 9 serisi ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Ryzen 9 3850X özellikleri

İlk etapta 10 işlemci olacak yeni ailede isimlendirme geçen yıldan farklı değil. Ryzen 3, 5 ve 7 şeklinde giden serilerde en son 8 çekirdek/16 izlek birimi ölçeklendirmesi göreceğiz. AMD’nin asıl silahı ise Ryzen 9 serisi olacak.

Ayrıca Bkz. "Intel yonga yol haritasını açıkladı"

Ailede daha ayrı bir yerde duracak Ryzen 9 serisinde 16 çekirdek ve 32 izlek birimi yer alıyor. Bu seri daha çok Intel Core i9 serisindeki işlemcilerle rekabet etmek amacıyla geliştirilmiş. Devre kartı üzerinde iki adet 7nm 8 çekirdekli işlemci yongası yer alıyor. Kontrolcü birimi ise 14nm sürecini taşıyor.

İşlemci sızıntılarının ünlü ismi TUM APISAK da bir Ryzen 9 mühendislik örneği edindiğini iddia ediyor. Örnek 3.3GHz hızında çalışıyor ve 4.3GHz hızına kadar çıkıyor. Bu işlemcinin Ryzen 9 3800X olması muhtemel zira nihai sürümde 3.90 GHz - 4.70 GHz frekans değerlerinden bahsediliyor ve 125W termal tasarım gücü mevcut.

Bu serinin ve ailenin en güçlü işlemcisi ise Ryzen 9 3850X olacak. 4.3GHz taban frekansı olan işlemci 5.1GHz seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca 135W termal gücü mevcut. Bu iki işlemcinin 506$-562$ şeklinde olacağı daha önce gündeme gelmişti.

Intel’in 2022 yılına kadar geçmeyi düşünmediği masa üstü segmentinde 7nm sürecini sunacak olması AMD için önemli bir avantaj olacak. Yıl sonuna kadar Intel’in üretim verimliliği sorununu gideremeyecek olması da önemli bir etken olarak görülüyor.

 

https://www.techpowerup.com/255386/amd-ryzen-9-3000-is-a-16-core-socket-am4-beast Yorum Yaz
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interwap 4 hf. en beğenilen
Çok yavaşsınız. Listelendi bile.
Adamlar 8 gün önce haberini yaptı. Haberi yapılan siteler kim bilir kaç gün önce listeledi.
Haberi : ginjfo.com/...
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Çok yavaşsınız. Listelendi bile.Adamlar 8 gün önce haberini yaptı. Haberi yapılan siteler kim bilir kaç gün önce listeledi.Haberi :ginjfo.com/......
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sniper23 4 hf. Tugrul_512bit
EPYC zaten 64 çekirdek, geçen sene duyurmuşlardı. Amazon falan almıştı bunları.
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Orodruin 3 hf.
AMD işlemci segmentasyonu da değişmiş oluyor böylece.
Özellikle Yeni Ryzen 5'ler favori olacaktır.
Ryzen 9 - 16/32
Ryzen 7 - 12/24
Ryzen 5 - 8/16 (2000 Serisi Ryzen 7'ler buna denk düşüyor artık)
Ryzen 3 - 6/12 (2000 Serisi Ryzen 5'ler buna denk düşüyor artık)
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interwap 4 hf. en beğenilen
Çok yavaşsınız. Listelendi bile.
Adamlar 8 gün önce haberini yaptı. Haberi yapılan siteler kim bilir kaç gün önce listeledi.
Haberi : ginjfo.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Güney Mestan 4 hf.
Ryzen 7 serisi 8 çekirdekte kalirsa büyük hayal kirikliği olur. 12 çekirdek bekliyoduk. İntelin ekmeğine bal sürerler.
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samuray_x 4 hf. Güney Mestan
12 geçiyordu zaten en son technopatta da 12 geçiyordu.
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Tugrul_512bit 4 hf.
Ryzen 16 olunca Threadripper 32 olur. Epyc 64 olur.
Intel de insanları düşünmeye başlar biraz, o da çekirdek açar.
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sniper23 4 hf. Tugrul_512bit
EPYC zaten 64 çekirdek, geçen sene duyurmuşlardı. Amazon falan almıştı bunları.
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SEO-Uzmanı 4 hf.
sağlam bir şeye benziyor
keşke enerji tüketimi 100 W altında kalsaymış daha iyi olurdu !
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