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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD: Zen işlemciler, Intel Skylake ile her kriterde rekabet edebilecek

AMD'nin yeni nesil işlemci mimarisi Zen merakla bekleniyor. Yıl sonuna doğru çıkacak işlemcilerin Intel Skylake ile rekabet edebileceği bilgisi geldi. Tüm detayları haberimizde.
3 yıl
9,8b
1
68
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'ye yıllarını vermiş üst düzey yöneticilerinden John Taylor, Zen işlemci ailesi için önemli açıklamalarda bulundu. Sıfırdan geliştirilen ve modern dünyanın gereksinimleri çerçevesinde yüksek performans ve yüksek enerji verimliliğini baz alan Zen işlemci ailesi, Taylor'ın açıklamalarına göre Intel'in Skylake jenerasyonu ile her konuda mücadele edebilecek.
Kimi beklentiler Zen tabanlı işlemcilerin Skylake kadar hızlı olmasa da bir miktar düşük performansı çok daha uygun fiyatla sunacağı etrafında şekillense de AMD, çok daha fazlasını vereceğini söylüyor. Yapılan açıklamaya göre Zen mimarisini kullanan yeni işlemciler sadece fiyat değil, performans, güç tüketimi ve her türlü teknik seviyede Intel'in Skylake olarak bildiğimiz, şu an piyasada bulunan 6. nesil Core işlemci ailesine meydan okuyacak.
AMD'nin şu ana kadar yaptığı teknik açıklama ve bilgi paylaşımları, en güncel işlemci mimarisi olan Excavator'a kıyasla Zen mimarisinin döngü başına %40 daha yüksek performans sunacağını ifade ediyor. Buna ek olarak 14nm FinFET üretim geometrisinin kazanımları sayesinde daha yüksek çalışma frekansına daha düşük güç tüketimiyle çıkılabilecek. Watt başına düşen performansın çok daha yüksek olduğu Zen'de ayrıca DDR4 bellek desteğine de geçilecek.
Komutseti seviyesinde de önemli güncellemelerle gelecek olan yeni işlemci mimarisi, her ne kadar isim değişikliği gündemde olsa bile FX işlemci ailesi ve APU'lara güç verecek. Kurumsal tarafta ise yeni nesil Opteron'lar, Zen tabanlı olacak. Hatta 32 çekirdeğe kadar farklı CPU tasarımları, yapılan işbirliği kapsamında CERN'deki sistemlerde de kullanılacak. AMD'nin yeni mimarisinin, PS4.5 ve Xbox One güncellemelerinde olup olmayacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor.
Mevcut CEO'su Lisa Su ile birlikte değişime giren ve kaynaklarını yüksek başarımlı performans ürünleri ve yeni grafik teknolojilerine kanalize eden AMD, 9000 çalışanının mühendis olan 7000 kadarıyla ar-ge çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Sektör analistleri, AMD'nin yol haritasından şaşmaması ve vaadlerini gerçekleştirmesi halinde hisse değerinin yakın vadede 5 ila 10 kat arasında artış göstereceğini öngörerek, 2017 için yatırım yapılabilir işareti vermeyi düşünüyor.
Yakın gelecekte Polaris tabanlı ekran kartlarını, orta vadede Zen tabanlı işlemcilerini, gelecek yıl içinse Vega serisi yeni GPU ürünlerini piyasaya sürmeyi planlayan AMD için 2017 gerçek bir sınav yolu olacak gibi görünüyor. Samsung ile yapılan işbirliği, Çin tarafındaki yeni iş ortakları ve diğer gelişmeler şirkete ivme kazandırabilir. Hatta ana iş kollarda yeniden yükselişe geçmesi durumunda mobil cihaz ve otomotiv endüstrisi için de planlamaya girişebilir.  

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Gray Code 3 yıl en beğenilen
Fiyat olarak da yarışmazsa iyidir
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Schmerzhaft 3 yıl
Umarım güçlü gelirde intelle rekabet edebilir yoksa şu an olduğu gibi her sene intelin %5-10 performans artışlı "sözde" yeni nesil işlemcileri çıkmaya devam eder.
Umarım güçlü gelirde intelle rekabet edebilir yoksa şu an olduğu gibi her sene intelin %5-10 performans artışlı "sözde" yeni nesil işlemcileri çıkmaya devam ed...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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KalemKolik 3 yıl
Amd:ecek-acak
1 Yanıt Yanıtla +18
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Sertan-57 2 yıl
Zen islemcinin Cok Guclu Olacagini Zamaninda Hepinize Soylemistim Jim Keller Ve Ekibi Daha Fazlasini Basaricak Diye.
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NeganGLA 2 yıl
hadi bakalim amd merakla bekliyoruz yine çok merak etmeyelim :D
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magicrea 3 yıl
arkadaş ben amdciyim. zen bokuna skylake e geçmedim. haswellde devam ediyorum.
skylake olmasada olur. haswell ayarında çıkarsın benim için yeterli. ddr4 ramimi takayım keyfime bakayım.
bilmem kaç zamandır 8000 ailesi var artık eski nesil i5 lerle rekabet edemez oldu.
hikayeler üstüne hikayeler. olacak, gelecek, çıkacak.
ekran kartı tarafında ise artık amdci değilim. GT serilerinden yediğim kazığın acısı artık geçti. nvida çalışıyor. az enerji bol verim. bolca da kazık. oda gülü şerbeti olsun.
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Frozzy45 3 yıl magicrea
magicrea

arkadaş ben amdciyim. zen bokuna skylake e geçmedim. haswellde devam ediyorum.

skylake olmasada olur. haswell ayarında çıkarsın benim için yeterli. ddr4 ramimi takayım keyfime bakayım.

bilmem kaç zamandır 8000 ailesi var artık eski nesil i5 lerle rekabet edemez oldu.
hikayeler üstüne hikayeler. olacak, gelecek, çıkacak.

ekran kartı tarafında ise artık amdci değilim. GT serilerinden yediğim kazığın acısı artık geçti. nvida çalışıyor. az enerji bol verim. bolca da kazık. oda gülü şerbeti olsun.

"Çalıyorlar ama çalışıyorlar"
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GOD OF THE TECH 3 yıl
1 ay önce söylemiştim osmanlı tokatı diye inanmamıştınız
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kerokeso 3 yıl
madiko
V4LKyR2011den beri Core i3-550 kullanıyorum, 4.6 GHz de... İnanılmaz bir işlemci, bu kadar beklemezdim. Bu böyleyse, Skylake i7ler nasıldır yahu?
o işlemciye nasıl hızaşırtma yaptın çarpan kilidi kapalı ? bende de corei5 650 var nvidia 1070 veya 1060 aldığımda işlemcime hızaşırtma yapmak istiyorun

1.nesil i3-i5ler fsb ile çok iyi overclock oluyorlar. Çarpan değil north bridge hızını değiştiriyorsunuz. Ancak i5 650 ile overclocklu da olsa gtx 1060-1070 kullanmanızı önermem. gtx 750ti'dan güçlü kartlarla feci darboğaz yaşarsınız. Ekran kartınız %50-60 kullanımda kalır. İşlemciniz tam yükte çalışıp yetişmeye çalışır. Bütçeniz el verirse yanında en azından i5 6600k benzeri bir işlemci veya hiç olmazsa 2.elden 300-350tlye bir i5 2500k alıp overclocklarsanız 2 kat performans alırsınız 1070 ile.
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Nostromo- 2 yıl kerokeso
kerokeso

madiko

V4LKyR2011den beri Core i3-550 kullanıyorum, 4.6 GHz de... İnanılmaz bir işlemci, bu kadar beklemezdim. Bu böyleyse, Skylake i7ler nasıldır yahu?
o işlemciye nasıl hızaşırtma yaptın çarpan kilidi kapalı ? bende de corei5 650 var nvidia 1070 veya 1060 aldığımda işlemcime hızaşırtma yapmak istiyorun


1.nesil i3-i5ler fsb ile çok iyi overclock oluyorlar. Çarpan değil north bridge hızını değiştiriyorsunuz. Ancak i5 650 ile overclocklu da olsa gtx 1060-1070 kullanmanızı önermem. gtx 750ti'dan güçlü kartlarla feci darboğaz yaşarsınız. Ekran kartınız %50-60 kullanımda kalır. İşlemciniz tam yükte çalışıp yetişmeye çalışır. Bütçeniz el verirse yanında en azından i5 6600k benzeri bir işlemci veya hiç olmazsa 2.elden 300-350tlye bir i5 2500k alıp overclocklarsanız 2 kat performans alırsınız 1070 ile.

Merhaba hocam vatanbilgisayar.com/... İşlemci soğutucum linkteki üründür. Core i5 650 işlemcime 4 gigahertze hızaşırtma yapsam olurmu yüzde olarak ne kadar bir performans artışı getirir bana ? North bridge dediğin kuzey köprüsü sanırım. Eğer ben hızaşırtma yaparsam işlemciyle birlikte kuzey köprüsünede ekstra yük bünecek ve ısınacak doğrumudur. Artı olarak belirtmem gerekirse multiplayerden ziyade genelde singleplayer oyunlar oynuyorum, yüksek fps şart değil, benim için 45-50 fps olsa kabulumdur. Ben oyunlarda gtx 1060 alıp görsel ayarları köklemek istiyorum full hd televizyonda oynuyorum bu arada. Yanıtlarsan sevinirim
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MahalleAndroidi 3 yıl
Hesap001
28metrekare bir islemci dusunun bide 14metre kare bir islemci dusunun 28metre karenin icine 4 tane 14metrekare lik islemci koyulabiliyo teorik olarak ama %40artış hoşuma gitmedi. Snapdragon bilgisiyar segmentine bir el atsın isterim :)

sen ciddiminisn yoksa trollmüsün nanometrenin ne olduğunu gerçekten biliyomusun nanometre değeri iki transistörün birbiri arasındaki mesafeyi ifade ediyo yani ne kadar düşükse okadar transistör konulabiliyo gece gece çıldırdım
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Castle Bravo 3 yıl
Çekirdek başına performansta Skylake ile baş edebilirse, AMD adına büyük başarı olur. Tabii Intel de böyle bir durum karşısında boş durmayacaktır. Sürekli gelişen IGP yerine, çekirdek performansında ciddi artış getirmeye başlayabilirler.
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Nostromo- 3 yıl
V4LKyR
2011den beri Core i3-550 kullanıyorum, 4.6 GHz de... İnanılmaz bir işlemci, bu kadar beklemezdim. Bu böyleyse, Skylake i7ler nasıldır yahu?

o işlemciye nasıl hızaşırtma yaptın çarpan kilidi kapalı ? bende de corei5 650 var nvidia 1070 veya 1060 aldığımda işlemcime hızaşırtma yapmak istiyorun
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Hesap001 3 yıl
28metrekare bir islemci dusunun bide 14metre kare bir islemci dusunun
28metre karenin icine 4 tane 14metrekare lik islemci koyulabiliyo teorik olarak ama %40artış hoşuma gitmedi. Snapdragon bilgisiyar segmentine bir el atsın isterim :)
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Doom II 3 yıl Hesap001
Hesap001

28metrekare bir islemci dusunun bide 14metre kare bir islemci dusunun

28metre karenin icine 4 tane 14metrekare lik islemci koyulabiliyo teorik olarak ama %40artış hoşuma gitmedi. Snapdragon bilgisiyar segmentine bir el atsın isterim :)

İlk önce 14nm hassasiyetinde üretim yapılıyor ama bakalım 28nm olan çiple aynı zar boyutuna mı sahip, genelde bununla birlikte çipin boyutunu da küçültüyorlar, ikincisi yeteri kadar boş alanın olsa bile kağıttaki proje neyse onu slikona aktarıyorlar ve cpu mimarisi geliştirmek gpu'ya paralel işlem birimi eklemekten çok daha zor ve karmaşık bir iş diye biliyorum yani istediğin ölçekte büyütüp burada boş yer varmış buraya da bir şeyler sıkıştıralım işini cpu mimarisinde uygulayamazsın ama fazladan çekirdek ekleyerek kolaya kaçabilirsin buda sanırım düşük arge gerektiren amd'nin son yıllarda yaptığı zayıf ama fazla işlem birimi içeren cpularında görebilir tabi bununda dezavantajları var ''Snapdragon bilgisiyar segmentine bir el atsın isterim'' x86 çok farklı bir yapı bu konuda hiç bir deneyimleri yok ve lisansları da ayrıca kendi segmentlerinde neyi ikiye katladılar ki böyle düşünüyorsun, bu işin zorluğuna şöyle bir örnek vermek istiyorum bir arabayı 0 kilometreden 100 kilometreye çıkarmak için atıyorum 10 beygir gerekiyorsa 100'den 200'ye çıkarmak içinde ekstradan 10 beygirin yeterli geleceğini beklememiz gibi bir şey bu, geçekte çıkartamayız öyle değil mi peki ne oldu işler zorlaşmaya başladı bu iş de aynen böyle, arm mimarisinde şimdi sıçraya sıçraya gidiyorlar ama zamanı gelince onlarda bazı engellerle boğuşmaya başlayacaklar biri iki yapmakla ikiyi dört yapmak arasında fark var bilmiyorum hesapçı sensin.
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The Balance 3 yıl
Kaby Lake ile Zen+ mı yarışacak? Peki tamam da,Zen'in bile ne zaman çıkacağını bilemezken. Zen mimarisi bir sene önceki işlemcilerle mi yarışacak.

Şaka bir yana ,Intel'in son zamanlarda yaptığı performans artırmaları düşük olduğu için. Skylake ile Kabylake arasında da %5-10'luk bir fark olur. Zen mimarisi de %15'lik bir fark yapsa bile gayet yeterli olacağı gibi,AMD'nin uygun fiyat politikasıyla birlikte bence bize hitap edecek işlemcilere nihayet kavuşabiliriz. Fakat Allah aşkına Zen işlemciler nerede kaldı? Hani 2016 başıydı? Yıl sonu çıkacak falan derken,fos çıkmasın sonra
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black modern 3 yıl
Adamlar broadwel-e yi cikardi canonlake e gecicekler amd hala zeni cikaricak böle giderse zeni ben öldükten sonraki nesil görücek hani ihtiyacım varmı zenin cıkmasına yok daha yeni skylake gectim ama istiyorum ki rekabet olsun fiyatlar dussun yeni sistem toplayacak arkadaslar yararlansin.
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