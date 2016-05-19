AMD: Zen işlemciler, Intel Skylake ile her kriterde rekabet edebilecek

AMD'ye yıllarını vermiş üst düzey yöneticilerinden John Taylor, Zen işlemci ailesi için önemli açıklamalarda bulundu. Sıfırdan geliştirilen ve modern dünyanın gereksinimleri çerçevesinde yüksek performans ve yüksek enerji verimliliğini baz alan Zen işlemci ailesi, Taylor'ın açıklamalarına göre Intel'in Skylake jenerasyonu ile her konuda mücadele edebilecek.

Kimi beklentiler Zen tabanlı işlemcilerin Skylake kadar hızlı olmasa da bir miktar düşük performansı çok daha uygun fiyatla sunacağı etrafında şekillense de AMD, çok daha fazlasını vereceğini söylüyor. Yapılan açıklamaya göre Zen mimarisini kullanan yeni işlemciler sadece fiyat değil, performans, güç tüketimi ve her türlü teknik seviyede Intel'in Skylake olarak bildiğimiz, şu an piyasada bulunan 6. nesil Core işlemci ailesine meydan okuyacak.

AMD'nin şu ana kadar yaptığı teknik açıklama ve bilgi paylaşımları, en güncel işlemci mimarisi olan Excavator'a kıyasla Zen mimarisinin döngü başına %40 daha yüksek performans sunacağını ifade ediyor. Buna ek olarak 14nm FinFET üretim geometrisinin kazanımları sayesinde daha yüksek çalışma frekansına daha düşük güç tüketimiyle çıkılabilecek. Watt başına düşen performansın çok daha yüksek olduğu Zen'de ayrıca DDR4 bellek desteğine de geçilecek.

Komutseti seviyesinde de önemli güncellemelerle gelecek olan yeni işlemci mimarisi, her ne kadar isim değişikliği gündemde olsa bile FX işlemci ailesi ve APU'lara güç verecek. Kurumsal tarafta ise yeni nesil Opteron'lar, Zen tabanlı olacak. Hatta 32 çekirdeğe kadar farklı CPU tasarımları, yapılan işbirliği kapsamında CERN'deki sistemlerde de kullanılacak. AMD'nin yeni mimarisinin, PS4.5 ve Xbox One güncellemelerinde olup olmayacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Mevcut CEO'su Lisa Su ile birlikte değişime giren ve kaynaklarını yüksek başarımlı performans ürünleri ve yeni grafik teknolojilerine kanalize eden AMD, 9000 çalışanının mühendis olan 7000 kadarıyla ar-ge çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Sektör analistleri, AMD'nin yol haritasından şaşmaması ve vaadlerini gerçekleştirmesi halinde hisse değerinin yakın vadede 5 ila 10 kat arasında artış göstereceğini öngörerek, 2017 için yatırım yapılabilir işareti vermeyi düşünüyor.

Yakın gelecekte Polaris tabanlı ekran kartlarını, orta vadede Zen tabanlı işlemcilerini, gelecek yıl içinse Vega serisi yeni GPU ürünlerini piyasaya sürmeyi planlayan AMD için 2017 gerçek bir sınav yolu olacak gibi görünüyor. Samsung ile yapılan işbirliği, Çin tarafındaki yeni iş ortakları ve diğer gelişmeler şirkete ivme kazandırabilir. Hatta ana iş kollarda yeniden yükselişe geçmesi durumunda mobil cihaz ve otomotiv endüstrisi için de planlamaya girişebilir.