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AMD Zen mimarisi ilk kez görüntülendi

AMD’nin yıl sonuna doğru piyasaya süreceği yeni Zen mimarisi, ilk kez resmi olarak Computex 2016 fuarında görücüye çıktı. Yeni mimari Skylake ile sıkı bir rekabete girecek.
2 yıl
14,9b
1
75
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Polaris grafik mimarisini lanse ederek dikkatleri üzerine çeken AMD, yeni işlemci mimarisi Zen hakkında da bazı küçük detaylar verdi. Ayrıca Zen mimarisini temel alan tepe model işlemci de ilk kez kameraların karşısına geçti.

AMD’nin büyük yatırımlar yaptığı Zen mimarisi sıfırdan geliştiriliyor ve modern çağın gerekliliklerine göre optimize ediliyor. Yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar, sunucular, dizüstüler ve entegre sistemler gibi geniş bir yelpazede mücadele edecek olan Zen, Intel Skylake ile de sıkı bir rekabete girişecek. AMD, sık sık performans konusunda artık aynı seviyede olduklarını belirtiyor.

AMD, Polaris mimarisinde de gördüğümüz gibi fiyat-performans dengesine de büyük önem veriyor. Skylake işlemcilerden çok daha uygun fiyatlara piyasaya çıktığı takdirde, kaybettiği pazar payını geri almasına yardımcı olabilir.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 480: En ucuz VR ekran kartı"

X86 tabanlı yeni Zen mimarisinde 8 çekirdek ve 16 izlek birimi bulunuyor. Excavator mimarisine göre döngü başına yüzde 40 daha iyi performans sunan mimari, ayrıca 14nm FinFET süreci sayesinde watt başına performansta da önemli artışlar elde ediyor. Zen mimarisi ayrıca DDR4 bellek desteğini de sunacak.

Lisa Su’nun tanıttığı Zen işlemci tasarımı, mevcut FX serisi ile oldukça benziyor ancak biraz daha dikkatli bakıldığında soket tarafında AM4 platformuna geçişin izleri net bir şekilde görülebiliyor. Yeni AM4 soketlerin, masaüstü tarafındaki yedinci nesil APU ailesi ile kullanıma sunulması bekleniyor.


AMD Zen mimarisi en erken yıl sonunda Summit Ridge masaüstü APU ailesi ile piyasaya çıkmayı hedefliyor. 2017 yılının başlarında ise Raven Ridge APU ailesini göreceğiz. Zen işlemcili ve Polaris grafik birimli özelleştirilmiş APU’ları yeni nesil konsollarda görebilmemiz de çok olası. 

 

http://wccftech.com/amd-zen-summit-ridge-fx-processor/ Yorum Yaz
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crysef 2 yıl en beğenilen killnOd
killnOd
Hala neden israrla intel Skylake ile rekabet edecek diye haber yapiliyor anlamis degilim.AMD ZEN cikis tarihi itibari ile intel Kaby Lake ile rekabete girecek.Haliyle butun degerlendirmeler Kaby Lake ye gore yapilmali.Hatta Kaby Lake , AMD ZEN den bile once cikabilir.Su durumda kesin olan birsey varsa AMD ZEN gercek rakibi ve testlerde karsilastirilacagi islemci serisi intel Kaby Lake dir.Bu iki islemcinin fiyat performansina gore insanlar tercihlerini yapacaklar.

Şuan piyasadaki en iyi cpular skylake ondan dolayı skylake her türlü kapışır dior

Kaby lake işlemciler daha çıkmadığından onlarla performansını zaten karşılaştıramazlar.

Kaby lake erken çıkarsa amd gene skylake karşılaştırırsa dedinizde çok haklı olursunuz.

Ama şuan kabylake olmadığından meydanda skylake ile karşılaştırıyolar.
killnOdHala neden israrla intel Skylake ile rekabet edecek diye haber yapiliyor anlamis degilim.AMD ZEN cikis tarihi itibari ile intel Kaby La...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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rodri 2 yıl
Eğer bekleneni veremezse, gelmesi muhtemel olan açıklamalar:

-Biz, zen ile bir geçiş dönemi hedefliyoruz. Asıl atağa çıkacağımız işlemciler, 20xx yılında çıkacak olan .... mimarisiyle olacak.

-Zen'in intel işlemcilerden geri kalıyor gibi gözükmesi sizi yanıltmasın, directx ... çıkınca işlemcilerimiz çoşacak.

-Microsoft yazılımları bizim mimarimize göre yapmıyor. Yapılacak yamayla performans sorunu çözülecek.

-Bizim işlemcilerimiz daha iyi, çünkü 8 çekirdekli.

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Eğer bekleneni veremezse, gelmesi muhtemel olan açıklamalar:-Biz, zen ile bir geçiş dönemi hedefliyoruz. Asıl atağa çıkacağımız işlemciler, 20xx yılı...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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killnOd 2 yıl
Cikmamis bir islemci nasil cikmis olan bir islemciyle karsilastirilabiliyorsa , cikmamis bir islemci de cikmamis baska bir islemciylede karsilastirilabilir.Ayrica kabylake nin en azindan skylake den %5 daha performansli olacaginida varsayarsak ve bu sitede onlarca dedikodu uzerinden ozellikle ceptelefonlarinda haber yapildiginida varsayarsak soylediklerim cokda havada kalmiyor.Ben zaten suanda herhangi bir karsilastirma yapmiyorum.Sadece AMD ZEN cikdiginda skylake nin degil kabylake nin rakibi olacak diyorum.Cunku intelin ve AMD nin aciklamalarina bakarsak kabylake AMD ZEN den once cikacak veya ayni zamanda cikacaklar.
Cikmamis bir islemci nasil cikmis olan bir islemciyle karsilastirilabiliyorsa , cikmamis bir islemci de cikmamis baska bir islemciylede karsilastirilabilir.Ayr...
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6 Yanıt Yanıtla +13
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Predator X 2 yıl
Simdi zen 2017 ye mi ertelendi ?
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Theared 2 yıl
2017'ye ertelenmesi kötü olmuş.
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Opeth 2 yıl
Bulldozer için de olay olacak efsane işlemciler geliyor diyerek beni pişman eden AMD ve Gigabyte'ın son çıkan AM3 platformunun Bulldozer destekleyeceği haberi ile beni yarı yolda bırakmasından dolayı artık AMD işlemci tarafında güvenim kalmadı.
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Baturalps 2 yıl
Takip.
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Sertan-57 2 yıl
Zen islemcinin Biran Once Cikmasi Sart Eger Bulldozer Gibi Husran Cikarsa Hepimiz SkyLake Yada KabyLake Almak Zorunda Kalicaz. intel 1.350 TL'yi Hak Etmiyor Ben O Fiyati Yakistirmiyorum Zaten i7 6700 K'nin Asil Fiyati 1000 TL.
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Yggdrasil Asgard 2 yıl
Skylake, Nvidia, DDR 4 bellek teknolojileri neredeyse mukemmel bir uyum içindeler. Pazar içinde birbirlerinin kaymağına yağ süren bir satış döngüsüne girdiler. Ki kullanici psikolojisi de Intel - Nvidia'yı bir bütün olarak görüyor. Güç tüketimleri muazzam. Bu tekeli kıramaz AMD.
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Mutlak.Sıfır 2 yıl Yggdrasil Asgard
Yggdrasil Asgard

Skylake, Nvidia, DDR 4 bellek teknolojileri neredeyse mukemmel bir uyum içindeler. Pazar içinde birbirlerinin kaymağına yağ süren bir satış döngüsüne girdiler. Ki kullanici psikolojisi de Intel - Nvidia'yı bir bütün olarak görüyor. Güç tüketimleri muazzam. Bu tekeli kıramaz AMD.

Bunlar tekel olmadılar ki kırsın bunları. En son Amd konsolları alarak ağır bir darbe vurmuştu zaten, RX 480'le birlikte Nvidia'ya fiyat konusunda baya zarara sokacak Nvidia indirim yapmazsa işi zor sıkıntılı günler bekliyor. Amd bu işlemcileriyle Intel'den performans olarak geri düşmesine rağmen pazarda baya söz sahibi olmasına bakarsan, Zen'den sonra olacakları otur izle. Apu kısmına hiç girmiyorum bile, Intel'in fiyat politikasına bakamıyorum bile.
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DH Misafiri 2 yıl
adamın elindeki tek taşı fark eden ....
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DoubleDragon 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

adamın elindeki tek taşı fark eden ....

Kadın olabilir mi?
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OldGamers86 2 yıl
Bekleyip görelim bakalım. Belli bir performansta olsun da sidik yarışının önemi yok.
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fullflavor1977 2 yıl
Ne intel ne amd. Benim 3 kiriterim var. Fiyat , performans ve guc tuketimi. Gelecek baharda hangisi daha iyise onu secerim.islemci veya gpu da olsa bu boyle.paralar kolay kazanilmiyor.
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kasezo 2 yıl
cinebench'te 1 puan bazında 1 lira fiyata denk gelirse süper olur.16 çekirdekle bu mümkün. 1300 0lsa 1300de puan alsa tadından yenmez. tam render farm kurulacak işlemci olur.
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Tensi 2 yıl
Cekirdek basina %70 performans vadediyor yani. Intel Kaby Lake ile %20-25 artis verirse herkes gidip yine i5 alacak. AMD'nin 8 cekirdekte verdigi performansin %90'ini i5 4 cekirdekte verirse kimse AMD'ye donup bakilmaz. Hizli ama dusuk sayida cekirdek her zaman iyidir. 8 tane ilkokul ogrencisi yerine 4 tane yetiskin ilk tercih olur. :D
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redoracle 2 yıl Tensi
Niye herkes intel alsın ki o kadar az performans kalınca arada,her sene anakart değiştirmek içinmi,yoksa aynı özellikte anakarta 2 kat fazla vermek için mi?

Bak amd 480 rx ile piyasayı nasıl salladı,zaten donanımlar yeterince güçlendi,az bi fark oldu diye kimse intel tercih etmez,paranın kalanını ssdye,fazladan rame filan yatırır eğer fan,yada pro amaçlı değilse tabi.

Pek çok kişi 1000 tl civarı apu sistem toplamak için uğraşırken,gidipte sadece tek bir işlemciye o parayı vermek çoğu kullanıcı için çok gereksiz.
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Faustus 2 yıl Tensi
Intel'in %25 performans artışı verdiği nerede görülmüş? 22nm'den 14'e geçerken bile %7-8 performans artışı oldu, Kaby Lake Skylake Refresh olacağından onu da göremeyiz, en fazla %1-2-3 olur.
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