AMD Zen mimarisi ilk kez görüntülendi

Polaris grafik mimarisini lanse ederek dikkatleri üzerine çeken AMD, yeni işlemci mimarisi Zen hakkında da bazı küçük detaylar verdi. Ayrıca Zen mimarisini temel alan tepe model işlemci de ilk kez kameraların karşısına geçti.

AMD’nin büyük yatırımlar yaptığı Zen mimarisi sıfırdan geliştiriliyor ve modern çağın gerekliliklerine göre optimize ediliyor. Yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar, sunucular, dizüstüler ve entegre sistemler gibi geniş bir yelpazede mücadele edecek olan Zen, Intel Skylake ile de sıkı bir rekabete girişecek. AMD, sık sık performans konusunda artık aynı seviyede olduklarını belirtiyor.

AMD, Polaris mimarisinde de gördüğümüz gibi fiyat-performans dengesine de büyük önem veriyor. Skylake işlemcilerden çok daha uygun fiyatlara piyasaya çıktığı takdirde, kaybettiği pazar payını geri almasına yardımcı olabilir.

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X86 tabanlı yeni Zen mimarisinde 8 çekirdek ve 16 izlek birimi bulunuyor. Excavator mimarisine göre döngü başına yüzde 40 daha iyi performans sunan mimari, ayrıca 14nm FinFET süreci sayesinde watt başına performansta da önemli artışlar elde ediyor. Zen mimarisi ayrıca DDR4 bellek desteğini de sunacak.

Lisa Su’nun tanıttığı Zen işlemci tasarımı, mevcut FX serisi ile oldukça benziyor ancak biraz daha dikkatli bakıldığında soket tarafında AM4 platformuna geçişin izleri net bir şekilde görülebiliyor. Yeni AM4 soketlerin, masaüstü tarafındaki yedinci nesil APU ailesi ile kullanıma sunulması bekleniyor.





AMD Zen mimarisi en erken yıl sonunda Summit Ridge masaüstü APU ailesi ile piyasaya çıkmayı hedefliyor. 2017 yılının başlarında ise Raven Ridge APU ailesini göreceğiz. Zen işlemcili ve Polaris grafik birimli özelleştirilmiş APU’ları yeni nesil konsollarda görebilmemiz de çok olası.