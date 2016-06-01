Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış

Bugün otomobil dünyasına yakın duran hemen herkesin aklının bir köşesinde Tesla ihtimali minik de olsa yer etmiş desek abartmış sayılmayız. Buna rağmen yapılan ARGE çalışmaları, yatırımlar derken henüz Tesla kâr etmeyi başarabilmiş değil. Mesela 2013 yılında 74 Milyon, 2014’te 294, 2015 yılında ise 889 Milyon Dolar zarar açıklandı.
Bu rakamı sadece 2015 yılı satışları ile orantıladığımızda ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2015’te toplamda 50.580 adet araç satışı gerçekleştiren Tesla, bu rakamlar ile 2015 yılında sattığı araç başında 17.500 Dolar zarar etmiş oluyor. Tabi ki rakamları bu kadar sığ işlemlerle hesaplamak çok mantıklı değil ancak durumu ortaya koymak için belirtmek uygun olacaktır.
Borsadaki hisselerin değerlenişine bakınca da zaten Elon Musk’ın vizyonu daha net ortaya çıkacaktır. Bugün Tesla Motors hisseleri 220 Dolar seviyelerinde seyrediyor. 2011 yılında hisselerin değeri 27 Dolar olan bir şirketten bahsediyoruz. Örnek olması adına General Motors hisseleri 2011 yılında 32 Dolar’dı. Bugün de 32 Dolar seviyesinde.
Bugüne kadar 4 farklı Tesla modelini tüm dünya ile paylaşan Elon Musk, 2008 Aralık ayından bugüne gelinceye kadar araçlarında nasıl bir evrim ortaya koymuş olabilir? Gelin şimdi modellerin detaylarına yakından bakalım:
Tesla Roadster
- Çıkış Yılı: 2008
- Tork: 280nm
- Motor Gücü: 288 beygir
- 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 3.7 saniye
- Maksimum hız: 200km/h
- Menzil: 390km
- Fiyat: 109.000 Dolar
- Üretim: Sadece 2450 adet üretildi.
- NOT: Ekim 2009’da tek şarj ile en uzun menzile sahip araç rekorunu kırdı.
Tesla Model S
- Çıkış Yılı: 2012
- Tork: 713nm
- Motor Gücü: 532 beygir
- 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 2.8 saniye
- Maksimum hız: 250km/h
- Menzil: 475km
- Fiyat: 57.400 Dolar
- Üretim: Bugüne kadar 112.400 adet üretildi.
- NOT: Bu model ile Çin başta olmak üzere farklı ülkelerde fabrikalar açıldı.
Tesla Model X
- Çıkış Yılı: 2015
- Tork: 713nm
- Motor Gücü: 532 beygir
- 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 3.2 saniye
- Maksimum hız: 250km/h
- Menzil: 415km
- Fiyat: 80.000 Dolar
- Üretim: Şu anda haftada 750 adet üretiliyor.
- NOT: Haziran ayı sonuna kadar üretimin haftada 1000 adete çıkarılması hedefleniyor.
Tesla Model 3
- Çıkış Yılı: 2017
- Tork: Bilinmiyor
- Motor Gücü: Bilinmiyor
- 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 6 saniyenin altında
- Maksimum hız: 250km/h
- Menzil: 346km
- Fiyat: 35.000 Dolar
- Üretim: Bir haftadan kısa bir süre içinde 325.000 adet ön sipariş toplamayı başardı.
- NOT: Tesla’nın en ucuz modeli konumunda.
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o denilen şey zarar değil !
beklenti kaybı !
gelmeyen şeyi kazanmadan , kazanmadığına kayıp diyemezsin !
bu hesaba göre AMD 20 yıldır zarar üzerine zarar ediyor ama nedense hiç kar etmiyor dimi yani ! :)
Model S p90d 4 çeker elektrikli hayvan.
Elektrikli arabalar hiç sempati duyamıyorum malesef ama tesla olayı bambaşka boyutlara taşıyor.
Daha Türkiye ye dahi girmeyen firmaya nasıl böyle sevgi gösteriyorsunuz anlayamıyorum