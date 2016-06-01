Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış





Tesla Roadster modelini pazara sunduğunda elektrikli araçlar için kafalarda oluşmuş tüm algıyı değiştirmişti. Bir araç hem çevreci olup, hem ekonomik olacak hem de spor bir otomobilden tüm beklentileri fazlasıyla karşılayacak… 2008 yılı sonunda tanıtılan Tesla Roadster ortaya çıkana kadar kimse bu üç etkenin tek otomobilde buluşabileceğine ihtimal dahi vermiyordu. Elon Musk’ın yarattığı Tesla efsanesinin başlangıcı işte tam da bu andı.

Bugün otomobil dünyasına yakın duran hemen herkesin aklının bir köşesinde Tesla ihtimali minik de olsa yer etmiş desek abartmış sayılmayız. Buna rağmen yapılan ARGE çalışmaları, yatırımlar derken henüz Tesla kâr etmeyi başarabilmiş değil. Mesela 2013 yılında 74 Milyon, 2014’te 294, 2015 yılında ise 889 Milyon Dolar zarar açıklandı.

Bu rakamı sadece 2015 yılı satışları ile orantıladığımızda ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2015’te toplamda 50.580 adet araç satışı gerçekleştiren Tesla, bu rakamlar ile 2015 yılında sattığı araç başında 17.500 Dolar zarar etmiş oluyor. Tabi ki rakamları bu kadar sığ işlemlerle hesaplamak çok mantıklı değil ancak durumu ortaya koymak için belirtmek uygun olacaktır.

Borsadaki hisselerin değerlenişine bakınca da zaten Elon Musk’ın vizyonu daha net ortaya çıkacaktır. Bugün Tesla Motors hisseleri 220 Dolar seviyelerinde seyrediyor. 2011 yılında hisselerin değeri 27 Dolar olan bir şirketten bahsediyoruz. Örnek olması adına General Motors hisseleri 2011 yılında 32 Dolar’dı. Bugün de 32 Dolar seviyesinde.

Bu arada ülkemizdeki faaliyetlerine de resmiyet kazandıran Tesla Motors, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi adıyla resmi bir kimlik kazanmıştı.

Bugüne kadar 4 farklı Tesla modelini tüm dünya ile paylaşan Elon Musk, 2008 Aralık ayından bugüne gelinceye kadar araçlarında nasıl bir evrim ortaya koymuş olabilir? Gelin şimdi modellerin detaylarına yakından bakalım:

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Tesla Roadster

Çıkış Yılı: 2008

2008 Tork: 280nm

280nm Motor Gücü: 288 beygir

288 beygir 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 3.7 saniye

3.7 saniye Maksimum hız: 200km/h

200km/h Menzil : 390km

: 390km Fiyat : 109.000 Dolar

: 109.000 Dolar Üretim: Sadece 2450 adet üretildi.

Sadece 2450 adet üretildi. NOT: Ekim 2009’da tek şarj ile en uzun menzile sahip araç rekorunu kırdı.

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Tesla Model S

Çıkış Yılı: 2012

2012 Tork: 713nm

713nm Motor Gücü: 532 beygir

532 beygir 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 2.8 saniye

2.8 saniye Maksimum hız: 250km/h

250km/h Menzil : 475km

: 475km Fiyat : 57.400 Dolar

: 57.400 Dolar Üretim: Bugüne kadar 112.400 adet üretildi.

Bugüne kadar 112.400 adet üretildi. NOT: Bu model ile Çin başta olmak üzere farklı ülkelerde fabrikalar açıldı.

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Tesla Model X

Çıkış Yılı: 2015

2015 Tork: 713nm

713nm Motor Gücü: 532 beygir

532 beygir 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 3.2 saniye

3.2 saniye Maksimum hız: 250km/h

250km/h Menzil : 415km

: 415km Fiyat : 80.000 Dolar

: 80.000 Dolar Üretim: Şu anda haftada 750 adet üretiliyor.

Şu anda haftada 750 adet üretiliyor. NOT: Haziran ayı sonuna kadar üretimin haftada 1000 adete çıkarılması hedefleniyor.

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Tesla Model 3

Çıkış Yılı: 2017

2017 Tork: Bilinmiyor

Bilinmiyor Motor Gücü: Bilinmiyor

Bilinmiyor 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 6 saniyenin altında

6 saniyenin altında Maksimum hız: 250km/h

250km/h Menzil : 346km

: 346km Fiyat : 35.000 Dolar

: 35.000 Dolar Üretim: Bir haftadan kısa bir süre içinde 325.000 adet ön sipariş toplamayı başardı.

Bir haftadan kısa bir süre içinde 325.000 adet ön sipariş toplamayı başardı. NOT: Tesla’nın en ucuz modeli konumunda.



