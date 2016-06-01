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Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış

Elektrikli otomobilleri ile çağının ötesinde işler başaran Tesla’nın, Roadster, Model S, Model X ve Model 3 araçlarının evrimine ve her modelin teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.
2 yıl
10,1b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla Roadster modelini pazara sunduğunda elektrikli araçlar için kafalarda oluşmuş tüm algıyı değiştirmişti. Bir araç hem çevreci olup, hem ekonomik olacak hem de spor bir otomobilden tüm beklentileri fazlasıyla karşılayacak… 2008 yılı sonunda tanıtılan Tesla Roadster ortaya çıkana kadar kimse bu üç etkenin tek otomobilde buluşabileceğine ihtimal dahi vermiyordu. Elon Musk’ın yarattığı Tesla efsanesinin başlangıcı işte tam da bu andı.

Bugün otomobil dünyasına yakın duran hemen herkesin aklının bir köşesinde Tesla ihtimali minik de olsa yer etmiş desek abartmış sayılmayız. Buna rağmen yapılan ARGE çalışmaları, yatırımlar derken henüz Tesla kâr etmeyi başarabilmiş değil. Mesela 2013 yılında 74 Milyon, 2014’te 294, 2015 yılında ise 889 Milyon Dolar zarar açıklandı.

Bu rakamı sadece 2015 yılı satışları ile orantıladığımızda ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2015’te toplamda 50.580 adet araç satışı gerçekleştiren Tesla, bu rakamlar ile 2015 yılında sattığı araç başında 17.500 Dolar zarar etmiş oluyor. Tabi ki rakamları bu kadar sığ işlemlerle hesaplamak çok mantıklı değil ancak durumu ortaya koymak için belirtmek uygun olacaktır.

Borsadaki hisselerin değerlenişine bakınca da zaten Elon Musk’ın vizyonu daha net ortaya çıkacaktır. Bugün Tesla Motors hisseleri 220 Dolar seviyelerinde seyrediyor. 2011 yılında hisselerin değeri 27 Dolar olan bir şirketten bahsediyoruz. Örnek olması adına General Motors hisseleri 2011 yılında 32 Dolar’dı. Bugün de 32 Dolar seviyesinde.

Bu arada ülkemizdeki faaliyetlerine de resmiyet kazandıran Tesla Motors, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi adıyla resmi bir kimlik kazanmıştı. 

Bugüne kadar 4 farklı Tesla modelini tüm dünya ile paylaşan Elon Musk, 2008 Aralık ayından bugüne gelinceye kadar araçlarında nasıl bir evrim ortaya koymuş olabilir? Gelin şimdi modellerin detaylarına yakından bakalım:

Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış
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Tesla Roadster

  • Çıkış Yılı: 2008
  • Tork: 280nm
  • Motor Gücü: 288 beygir
  • 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 3.7 saniye
  • Maksimum hız: 200km/h
  • Menzil: 390km
  • Fiyat: 109.000 Dolar
  • Üretim: Sadece 2450 adet üretildi.
  • NOT: Ekim 2009’da tek şarj ile en uzun menzile sahip araç rekorunu kırdı.

Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış
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Tesla Model S

  • Çıkış Yılı: 2012
  • Tork: 713nm
  • Motor Gücü: 532 beygir
  • 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 2.8 saniye
  • Maksimum hız: 250km/h
  • Menzil: 475km
  • Fiyat: 57.400 Dolar
  • Üretim: Bugüne kadar 112.400 adet üretildi.
  • NOT: Bu model ile Çin başta olmak üzere farklı ülkelerde fabrikalar açıldı.

Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış
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Tesla Model X

  • Çıkış Yılı: 2015
  • Tork: 713nm
  • Motor Gücü: 532 beygir
  • 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 3.2 saniye
  • Maksimum hız: 250km/h
  • Menzil: 415km
  • Fiyat: 80.000 Dolar
  • Üretim: Şu anda haftada 750 adet üretiliyor.
  • NOT: Haziran ayı sonuna kadar üretimin haftada 1000 adete çıkarılması hedefleniyor.

Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış
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Tesla Model 3

  • Çıkış Yılı: 2017
  • Tork: Bilinmiyor
  • Motor Gücü: Bilinmiyor
  • 0-60 MPH hızlanması (Yaklaşık 97km/h): 6 saniyenin altında
  • Maksimum hız: 250km/h
  • Menzil: 346km
  • Fiyat: 35.000 Dolar
  • Üretim: Bir haftadan kısa bir süre içinde 325.000 adet ön sipariş toplamayı başardı.
  • NOT: Tesla’nın en ucuz modeli konumunda.



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SEO-Uzmanı 2 yıl en beğenilen
çeviriyi doğru yapamıyorlar !
o denilen şey zarar değil !
beklenti kaybı !
gelmeyen şeyi kazanmadan , kazanmadığına kayıp diyemezsin !
bu hesaba göre AMD 20 yıldır zarar üzerine zarar ediyor ama nedense hiç kar etmiyor dimi yani ! :)
çeviriyi doğru yapamıyorlar !o denilen şey zarar değil !beklenti kaybı !gelmeyen şeyi kazanmadan , kazanmadığına kayıp diyemezsin !bu hesab...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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SıradanÇinkoKarbonPil 2 yıl
Hangi bakanımız di tesla dan iyiyiz demişti :)

Model S p90d 4 çeker elektrikli hayvan.

Elektrikli arabalar hiç sempati duyamıyorum malesef ama tesla olayı bambaşka boyutlara taşıyor.
Hangi bakanımız di tesla dan iyiyiz demişti :)Model S p90d 4 çeker elektrikli hayvan.Elektrikli arabalar hiç sempati duyamıyorum malesef...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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The Balance 2 yıl
Hayırdır donanımhaber olarak Tesla ya ortak mi oldunuz ne bu sevgi


Daha Türkiye ye dahi girmeyen firmaya nasıl böyle sevgi gösteriyorsunuz anlayamıyorum
Hayırdır donanımhaber olarak Tesla ya ortak mi oldunuz ne bu sevgiDaha Türkiye ye dahi girmeyen firmaya nasıl böyle sevgi gösteriyorsun...
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MrKemal17 2 yıl
OverClocK1ng
Benim anlamadığım şey şu:Tesla Model S, Model X denhem daha çabuk hızlanıyor, menzili daha fazla, fiyatı da 32600 Dolar daha ucuz.İnsanlar niye daha yavaş hızlanan, menzili daha az olan bir araca 1 araba parası daha (Bakınız Model 3 Fiyatına) fazla para versinler ki? Üste açılan kapı yüzünden mi ne?

SUV olduğu için. Her zaman SUVler aynı segment sedanına göre daha pahalı olur. SUV alacağına bir üst segment sedan alabilirsin ama buna rağmen araç şehirde kullanılacak olmasına rağmen bir sürü insan SUV alıyor. Daha konforsuz, daha dar, daha çok yakıt tüketen bir araç sahibi oluyorlar. Neden alıyorlar peki? Çünkü daha yüksek.
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backend 2 yıl
Önümdeki 20 Yıl içerisinde yolların tek hakimi tesla olacak
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kadirirdem 2 yıl
Tesla sevdiğim beğendiğim firmalardan
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Maximuss_one 2 yıl
Güzel konu +rep
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AKTeknisyen 2 yıl
KalemKolik
O devrimi nedense pil için göremiyoruz. Her şey gelişiyor pil aynı. 2008 için çıkan araç 390km menzil. 2018 içinde belki çıkacak araç menzil 345km. Aynı klasman olmasada 10 yılda gelişme yok aksine yerinde sayıyor hatta geriye gitmiş. Lanet olası pil teknolojisi. Biri çıkıp pil işini çözdük desin artık.

Burada yanlış var. P90'nin EPA standartı ile menzili 430 km.Yani P40'tan sonra 150 km menzil artışı sağlanmış.Bu bataryanın dizayn enerji yoğunluğu invertör v.s gibi sistemlerin gelişmesi sayesinde sağlanmış.Sektörde Li-İon pillerin gelişimi senede % 5 civarında gözüküyor.ortlama şu anda bu sayede.
Yanlış bilmiyorsam 100KWh bir batarya paketi koyulacak bir sonraki S modele.Oda 500 km nin üzerinde bir menzile denk gelir.Bu açıdan 10 senede 2 katı kadar bir menzil artışı sağlanmış demektir.
Tabi bunun yeterli olmadığı konusunda hemfikiriz.Eğer pil kimyasında radikal bir değişiklik olmazsa %5 senelik güç artışı bence de yeterli değil.5 sene içinde 1500 km menzillere ulaşsalar tadından yenmez bir araç olur elektrikli araçlar.
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AKTeknisyen 2 yıl
OverClocK1ng
Benim anlamadığım şey şu:Tesla Model S, Model X denhem daha çabuk hızlanıyor, menzili daha fazla, fiyatı da 32600 Dolar daha ucuz.İnsanlar niye daha yavaş hızlanan, menzili daha az olan bir araca 1 araba parası daha (Bakınız Model 3 Fiyatına) fazla para versinler ki? Üste açılan kapı yüzünden mi ne?

Hayır birinin Sedan diğerinin SUV sınıfı olması yüzünden.Aynı katagoride değiller X daha geniş ve 7 kişiliğe kadar opsiyonu var.Amerikan ailesi için biçilmiş kaftan ailecek doluş arkasınıda tıka basa doldur istediğin yere git türü bir şey.S bunlara değil D sınıfı araçların hitap ettiği pazara hitap ediyor.Auidi A8 ile Q7 arasındaki gibi bir fark var sayılabilir..
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mhmtfrt. 2 yıl
burakko9
Kapitalizm sizcr petrol kullanimini bitirir mi?

kapitalizm şekil ve yöntem değiştiriyor. örneğin kapitalizmin bir ailesi petrolden çekildi (rockefeller) diğerleri de buna hazırlık yapıyor . tabiii bana göre
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AKTeknisyen 2 yıl
_AsDeRf_
SıradanÇinkoKarbonPil Hangi bakanımız di tesla dan iyiyiz demişti :) Model S p90d 4 çeker elektrikli hayvan. Elektrikli arabalar hiç sempati duyamıyorum malesef ama tesla olayı bambaşka boyutlara taşıyor.
Bir ipucu vereyim oglu kumarhanelerde desifre olmus bir bakanimiz. Yeni basbakanimiz

O söz şimdiki başbakana ait değil :)
Milletçe kompleksimiz var.Arabada uçakta hatta kürdan yapsak amerikalılardan iyi oluyor nedense.Yahu bir şeyimizde Amerikalıdan iyi olmasın.Sınıfında kaliteli olsun yeter nedir bu amerika ile kıyaslama saplantısı anlamak güç.
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burakko9 2 yıl
Kapitalizm sizcr petrol kullanimini bitirir mi?
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Adieu 2 yıl burakko9
Suriye'de harcadığı Zaman, para ve emekten sonra hayır. Hatay'a kadar bir kürt koridoru açıldığında bizde Hatay'ı korumayı düşünürken kapitalizm elektrikli araçları kontrol altında tutma planını uygulamakla meşgul olur. Dünyada petrol coğrafyasında Amerika'nın taşeronluğunu yapıp boynuna tasma geçirecekler oldukça petrol hep sağlanır, şu anda boynunda tasma olanlara sahte bir kahramanlık destanı yazılmakla meşgul tabi petrol coğrafyasında; herkes bizim gibi değil dört yanı düşmanken içinden vatan evlatları çıkıp Çanakkale'de çarpışsın, padişahı İngiliz'in elini öpen bir imparatorluktan Mustafa Kemal gibi bir deha çıkarıp her şeyiyle kendi bağımsız kurtuluş mücadelesini vererek küllerinden doğsun kimilerinin sözde bağımsızlık mücadelesi Okyanus ötesinden gelen johnnylerin koluna taktığı uydurma bir bez parçası ile oluyor, dillerinde bile özgün kelime 83 ama mevcut halde Ortadoğu'da durumun yararıcısı 80'lerden beri malum boynu tasmalılar.
Sonuç gördüğünüz gibi büyük bir yatırım var milyarlarca dolarlık bomba kullanıldı umutları olmasaydı hiç girmezlerdi bu işe.

Not; kısaca şunu da söyleyeyim bizim uyduruk araçlarımızın yakıtı hiçbir şey esas olan koca tankerlerin yakıtı haliyle o petrol halen onların her şeyi.
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The Balance 2 yıl burakko9
Petrol bitmesine yakın bitirir
.

İnsanlarda algı da bırakırlar. Bilim adamları şunu bunu dedi diye o zaman tamamdır
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mhmtfrt. 2 yıl
Arkadaşlar bi ara 3gen diye bi türk firması vardı prototip araçta üretmişlerdi seri üretime geciceklerdi noldu ona bilen var mı?
(Elektrikliydi o da)
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korsanzeki168 2 yıl
tesla aaba piyasasının iphone g3 ü dür
geri kalansa sadece 5800 expressmusic yani devir kapanmak üzere teslayı durduran tek şey pilin şarjı ve kapasitesi diger markalar otomobil segmentinde ya bitecek yada dönüşecek örnek bmw i8 i3 bunlar bitişin ayak sesleri...
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