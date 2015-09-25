AMD : Zen mimarisini sıfırdan tasarladık

Grafik pazarı tarafında HBM bellek teknolojisine yer vererek ses getirmeyi başaran AMD, işlemci pazarı tarafında da gelecek yıl Zen mimarisi ile yeniden doğmayı amaçlıyor. Firma için ölüm kalım meselesi haline gelen Zen mimarisi ile ilgili önemli açıklamalar var.





AMD'nin efsane işlemci mühendisi Jimmy Keller'in ayrılışı sonrasında Zen mimarisinin akibeti ile ilgili soru işaretleri ortaya çıkmış ve firma hızlı bir açıklama ile yol haritasında herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağını dile getirmişti.





2016/2017 döneminde piyasaya süreceği işlemcilerini Zen mimarisi üzerine inşa edecek olan AMD, sonraki yıllarda da Zen+ olarak iyileştirdiği mimariyi kullanmaya devam edecek. Bu bakımdan Zen mimarisinde yaşanacak en ufak bir sıkıntı AMD'nin geleceğini de tehdit altına sokacak.





Zen ekibinin lideri olan Suzanne Palmer verdiği bir demeçte, AMD tarihinde ilk kez mühendislere tamamen bağımsız işlemci geliştirme imkanının verildiğini ve kendilerinin de Zen mimarisini sıfırdan tasarladıklarını açıkladı. Palmer artık tünelin çıkışının göründüğünü düşünüyor ve Zen mimarisinin önceki nesle göre çok büyük gelişmeler sağladığını aktarıyor.





Zen mimarisi üzerine oldukça fazla önem gösteren AMD, yüksek performanslı çekirdek tasarımları geliştirirken, enerji tüketimini de minimum düzeyde tutmayı amaçlıyor. Yeni önbellek sistemi ise daha geniş bantgenişliği sunuyor.





AMD Zen mimarisi aynı saat hızlarında Excavator mimarisine göre çekirdek başına yüzde 40 daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca çoklu işlemler arasındaki veri paylaşımını ifade eden IPC değerleri de yüzde 40 oranında artırılan Zen, her yıl tek haneli artış sağlayabilen Intel işlemcilere karşı da önemli bir avantaj elde ediyor.





PassMark veritabanı üzerinden yapılan hesaplamalara göre AMD Zen mimarisi Skylake tabanlı Core i7 6700 işlemcisi ile hemen hemen aynı performansı gösterecek. GCN tabanlı entegre grafik birimi, SMT, DDR4 gibi önemli desteklerle Zen mimarisi daha çok tercih edilen bir seviyeye de gelebilecek. AMD ayrıca yeni mimarisi için 16nm FinFET üretim sürecini tercih edecek. Performans artışı ve enerji tasarrufuna katkı yapacak olan 16nm FinFET üretim süreci ise bilindiği üzere TSMC tarafından kullanılıyor.





AMD'nin Zen çekirdeklerinin ilk etapta Summit Ridge olarak adlandırılacak masaüstü FX işlemci ailesinde kullanılacağı tahmin ediliyor. Sonrasında ise sunucu işlemcileri yeni mimariden faydalanacak. AMD'nin ayrıca AM4 adında uyumlu soketlerini de gelecek yıl başlarında tanıtması bekleniyor .

http://hexus.net/tech/news/cpu/86714-zen-developers-given-total-freedom-says-amd-engineer/