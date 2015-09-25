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AMD : Zen mimarisini sıfırdan tasarladık

3 yıl
11,1b
1
159
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD : Zen mimarisini sıfırdan tasarladık

Grafik pazarı tarafında HBM bellek teknolojisine yer vererek ses getirmeyi başaran AMD, işlemci pazarı tarafında da gelecek yıl Zen mimarisi ile yeniden doğmayı amaçlıyor. Firma için ölüm kalım meselesi haline gelen Zen mimarisi ile ilgili önemli açıklamalar var.

AMD'nin efsane işlemci mühendisi Jimmy Keller'in ayrılışı sonrasında Zen mimarisinin akibeti ile ilgili soru işaretleri ortaya çıkmış ve firma hızlı bir açıklama ile yol haritasında herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağını dile getirmişti. 

2016/2017 döneminde piyasaya süreceği işlemcilerini Zen mimarisi üzerine inşa edecek olan AMD, sonraki yıllarda da Zen+ olarak iyileştirdiği mimariyi kullanmaya devam edecek. Bu bakımdan Zen mimarisinde yaşanacak en ufak bir sıkıntı AMD'nin geleceğini de tehdit altına sokacak. 

Zen ekibinin lideri olan Suzanne Palmer verdiği bir demeçte, AMD tarihinde ilk kez mühendislere tamamen bağımsız işlemci geliştirme imkanının verildiğini ve kendilerinin de Zen mimarisini sıfırdan tasarladıklarını açıkladı. Palmer artık tünelin çıkışının göründüğünü düşünüyor ve Zen mimarisinin önceki nesle göre çok büyük gelişmeler sağladığını aktarıyor. 

Zen mimarisi üzerine oldukça fazla önem gösteren AMD, yüksek performanslı çekirdek tasarımları geliştirirken, enerji tüketimini de minimum düzeyde tutmayı amaçlıyor. Yeni önbellek sistemi ise daha geniş bantgenişliği sunuyor. 

AMD Zen mimarisi aynı saat hızlarında Excavator mimarisine göre çekirdek başına yüzde 40 daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca çoklu işlemler arasındaki veri paylaşımını ifade eden IPC değerleri de yüzde 40 oranında artırılan Zen, her yıl tek haneli artış sağlayabilen Intel işlemcilere karşı da önemli bir avantaj elde ediyor. 

PassMark veritabanı üzerinden yapılan hesaplamalara göre AMD Zen mimarisi Skylake tabanlı Core i7 6700 işlemcisi ile hemen hemen aynı performansı gösterecek. GCN tabanlı entegre grafik birimi, SMT, DDR4 gibi önemli desteklerle Zen mimarisi daha çok tercih edilen bir seviyeye de gelebilecek. AMD ayrıca yeni mimarisi için 16nm FinFET üretim sürecini tercih edecek. Performans artışı ve enerji tasarrufuna katkı yapacak olan 16nm FinFET üretim süreci ise bilindiği üzere TSMC tarafından kullanılıyor. 

AMD'nin Zen çekirdeklerinin ilk etapta Summit Ridge olarak adlandırılacak masaüstü FX işlemci ailesinde kullanılacağı tahmin ediliyor. Sonrasında ise sunucu işlemcileri yeni mimariden faydalanacak. AMD'nin ayrıca AM4 adında uyumlu soketlerini de gelecek yıl başlarında tanıtması bekleniyor . 
AMD : Zen mimarisini sıfırdan tasarladık
 

http://hexus.net/tech/news/cpu/86714-zen-developers-given-total-freedom-says-amd-engineer/ Yorum Yaz
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Dreamer Apartment 3 yıl en beğenilen
Ah AMD, keşke yeni teknolojilerini bu kadar geciktirmeZEN.
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CVenturas 3 yıl
bonser24

BORUBEY06 fx 6300 4.4ghz ile fx 8320 4.0ghz kullanmış akabinde i5 4690k (O.C. suz) ye terfi eden biri olarak ,aradaki farkı anlamış bulunuyorum.Oyunlar için 15 - 20 fps fark + + akıcılık ++ serin bir işlemci.. başka söze gerek yok , benim için.
Doğru yolu bulman çok sevindirici bir olay.En güzelide adım adım test ederek farketmen.Gerçek oyun deneyimi yaşamak isteyen için tek adres intel.


Bir siz oyun oynuyorsunuz zaten biz başka bir şey yapıyoruz. Bir sizin göz zevkiniz var biz körüz. Siz gerçek oyun oynuyorsunuz biz çakma. Görende ne sanır var ya. Damarlarınızdan yeşil mavi kan geçiyor sizin. Güncel olan bütün oyunları FX6300+7850 ile yüksek ayarlarda FHD monitörle oynuyorum. Zen+ da da sistem toplayacağım. Intel'e o kadar parayı bende versem benim de aynı sizler gibi psikolojim bozulur. Haklısınız aslında. Yıllardır forumdayım sizin grubun AMD'ye hakkını veren 1 tane yorumunu göremedim. Bu kadar batıksa bu AMD biz salak mıyız? Ben yeri geldi gömdüm yeri geldi hakkını verdim batasıca amerikan firmasının. Sizin dantel vida neyse artık o kadar seviyorsunuz ki adamları hepsinden ayrı kazık yediniz hala aşıksınız. Örn: 3.5GB, ivy bridge'lerden bu yana dandik macunlu yanan işlemciler
bonser24BORUBEY06 fx 6300 4.4ghz ile fx 8320 4.0ghz kullanmış akabinde i5 4690k (O.C. suz) yeterfi edenbiri olara...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Glorfindel1907 3 yıl BORUBEY06
BORUBEY06

fx 6300 4.4ghz ile fx 8320 4.0ghz kullanmış akabinde i5 4690k (O.C. 'suz) ye terfi eden biri olarak ,aradaki farkı anlamış bulunuyorum.Oyunlar için 15 - 20 fps fark + + akıcılık ++ serin bir işlemci.. başka söze gerek yok , benim için.

Arkadaşım iyi güzel yazmışsın ama ne bekliyordun'ki başka 4690K dediğin işlemcinin fiyatına zaten FX8320 + en iyi 970 yongalı anakartı alabiliyorsun (FX8350 + yine 970 yongalı bir anakart'da alınabiliyor bu paraya ) FX6300'ü hiç söylemiyorum bile hala bazı şeyleri fiyatlarına göre değerlendirmeyi beceremiyorsunuz.
BORUBEY06fx 6300 4.4ghz ile fx 8320 4.0ghz kullanmış akabinde i5 4690k (O.C. 'suz) yeterfi edenbiri olarak ,aradaki farkı an...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 3 yıl
bu işlemcilerin tasarımının başında jim keller yer aldı. isterseniz kim olduğunu nasıl önemli bir tasarımcı olduğunu siz araştırıp öğrenin.
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ankaland 3 yıl
AMD tüm yeni teknolojilerinin öncülüdür. Her teknolojik sıçramayı son yıllarda amd gerçekleştirdi. Gddr5, HBM, x64, 8 çekirdek, 3 katman üretim, DX11 destekli ilk ekran kartı DX11.1 destekli ekran kartı üretiminin öncülü AMD dir..
AMD bulur yapar. İNTEL ve NVIDIA geliştirir satar..(BU EZBER HİÇ BOZULMADI YİNE BOZULMAYACAK)
2 Yanıt Yanıtla +2
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mamad 3 yıl ankaland
ankaland
AMD tüm yeni teknolojilerinin öncülüdür. Her teknolojik sıçramayı son yıllarda amd gerçekleştirdi. Gddr5, HBM, x64, 8 çekirdek, 3 katman üretim, DX11 destekli ilk ekran kartı DX11.1 destekli ekran kartı üretiminin öncülü AMD dir..
AMD bulur yapar. İNTEL ve NVIDIA geliştirir satar..(BU EZBER HİÇ BOZULMADI YİNE BOZULMAYACAK)

Mete?

Sen misin?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Sertan-57 3 yıl ankaland
AMD'nin En iyi icad'lari 64 Bit Teknolojisini + Cift Cekirdegi + 3 Cekirdegi + 8 Cekirdegi + Hyper-Transport Teknolojisi + Cift Modul Teknolojisini + L3 Onbellegi + Gibi Seyleri AMD icad Etti.
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ankaland 3 yıl
amd bulldozer mimarisinde piyasada öyle bir beklenti oluşturdu ki; çok başarılı olsaydı bile tatmin seviyesinin altında kalacaktı..
Bulldozerin en büyük engeli üretim teknolojisiydi.. işlemci gücünü ortaya koyması için elektrik sobası gibi elektrik tüketmesi lazımdı. o zamanda soğutma ve elektrik tüketimi sorunu ortaya çıkıyordu. çünkü 32nm üretim teknolojisi büyük engel oluşturuyordu. Zen ile 16nm mimarisi kullanılacak. bu gelişme ile bulldozer üretilse yüzde 70 daha az enerji kullanımı ve ısınma demek olacaktır ki performans ciddi oranda ortaya çıkacaktır. Buldozerin ezilmesinin ikinci sebebi yine Amd nin eski anakart chipsetini kullanmasıydı. pcı 2.0 veri yolunu halen kullanmakta.. pci 3.0 desteği ne yazık ki buldozerlerde yoktu..(nedenini anlamak mümkün eğil)
AMD çok iyi kamyon motoru yaptı Ferrariye taktı ve Ferrariyi dağ yollarında kullanmaya çalıştı. Olan buydu aslında..
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ankaland 3 yıl
amd bulldozer mimarisinde piyasada öyle bir beklenti oluşturdu ki; çok başarılı olsaydı bile tatmin seviyesinin altında kalacaktı..
Bulldozerin en büyük engeli üretim teknolojisiydi.. işlemci gücünü ortaya koyması için elektrik sobası gibi elektrik tüketmesi lazımdı. o zamanda soğutma ve elektrik tüketimi sorunu ortaya çıkıyordu. çünkü 32nm üretim teknolojisi büyük engel oluşturuyordu. Zen ile 16nm mimarisi kullanılacak. bu gelişme ile bulldozer üretilse yüzde 70 daha az enerji kullanımı ve ısınma demek olacaktır ki performans ciddi oranda ortaya çıkacaktır. Buldozerin ezilmesinin ikinci sebebi yine Amd nin eski anakart chipsetini kullanmasıydı. pcı 2.0 veri yolunu halen kullanmakta.. pci 3.0 desteği ne yazık ki buldozerlerde yoktu..(nedenini anlamak mümkün eğil)
AMD çok iyi kamyon motoru yaptı Ferrariye taktı ve Ferrariyi dağ yollarında kullanmaya çalıştı. Olan buydu aslında..
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Sertan-57 3 yıl
Zen islemci ile Bulldozerler Asla Ayni Kefeye Koyulamaz. Yabanci Kaynaklari Cok Arastirdim Zen islemcilerde Darbogaz'a Raslanmamis Ama Bulldozerler'de Cok Darbogaz Sorunu Vardi Kendi islemcim'den Biliyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
forumda yazan çoğu kişi pc'yi oyun için topluyor. Ben 2011 yılında aldığım amd fx6100 işlemciyi kullanıyorum ve hala işlemcim hiç bir oyunda programda kasmıyor. corel phhotsop illstrator gibi ve basit 3d çizimlerde de. intel i7 de alsam fx6100 de alsam verdiği perfonmans bana gerçek hayata aynı. amd herzaman bu sektörde olmalı inteli ve nvidiyayı zorlamalı bu olmasa beyler hepimiz çok daha para öderiz bu tip firmalara. sonuç olarak oyun ve film için tonla para harcamayın işlemciye giriş üstü bir işlemci alın paranız cebinizde kalsın.
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realthing 3 yıl DH Misafiri
Alakası yok. İnsanlara şu örnekleri vermekten vazgeçin artık.
Paranız varsa hiç düşünmeden Intel alın.
Bütçeniz kısıtlıysa iyice araştırın, son çare olarak AMD alın.
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BarışN 3 yıl
Genelde hep amd işlemciler özellikle son zamanlarda tekli çekirdek bazında performans olarak zayıf ve güç tüketimi konusunda başarısızdı.
İnşallah zenle bu konularda iyileşmeler olur zaten çalışmalar da bu yönde gibi duruyor.
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efemelih 3 yıl
Umarım bu sefer bu kadar insanın bekledigine deger zen yapısı. İntel e yetişmesini hatta geçmesini diliyorum. Forumda cogu arkadaşımızda sahip oldugu malı markayı koruma ve gözü kapalı savunma durumu söz konusu lakin hiç kızmıyorum yadırgamıyorum bu durumu. Neden derseniz ülkemizde bu tarz ürünlere zor ulaşır olduk. Sistem toplamamız ülkemizde oldukça pahalı. Parasını verip alınca insan ister istemez toz kondurmak istemiyor.
Son dönemde bu piyasadaki intel başarısı amd e ders olsun umarım. Sadece müşteri değil marka imajı zedelendi, iş ortaklarını bir düşündürdü amd. Umarım zen serisi başarılı olur. Unutmayın rekabetin çok oldugu yerde gülen herzaman son kullanıcıdır. İntel yada amd nin tek oldugu bir pazarda biz hep zararlı çıkıcaz. Ne alırsak tek el olan marka bir üstünü piyasaya sürer ve bu kavga bu sefer model kavgasına dönüşür.
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Sertan-57 3 yıl
Bonser Kardesimiz Gibi Basit Dusunen Kisiler Yuzunden AMD iflas Esigine Geldi
.
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Sanat Günesi 3 yıl
yahu bulldozer mimariside böyle uzun süre bekletti buldozer resminden başka birşey göremedik senelerce
bir çıktı phenomlar bile ezdi o mimariyi ilk zamanlar. amd bir işi geciktiriyorsa bilinki o işten bi cacık olmaz. ellerinde inteli ezecek veyahut intele yaklaşacak kadar teknoloji olsa adamlar neden beklesin ? belli ki hala sorunlar var..
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The white warrior 3 yıl
Zen mimarili Apular 2017 ortalarında gelecek maalesef. Dizüstü tarafında ne olur onu bilemem
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