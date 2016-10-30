AMD Zen tanıtım ve satış tarihi kesinleşti

AMD'nin uzun süredir beklenen Zen işlemci mimarisi için tünelin sonundaki ışık göründü. 5-8 Ocak 2017'de CES 2017 fuarında AMD Zen işlemcilerin lansmanını yapacak.

Büyük tanıtım CES 2017'de

AMD'nin yıllardır beklenen yeni mimarisi için tanıtım ve satışa sunulacakları tarihler kesinleşti. 5-8 Ocak 2017 tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2017 fuarında son tanıtımı ve büyük lansmanı yapılacak. Ardından Şubat ayı ile birlikte dünya genelinde satışına başlanacak.

APU'lar Computex 2017'de

Zen mimarisini temel alan APU sistemler ise 30 Mayıs-3 Haziran 2017 tarihlerinde Taipei'de düzenlenecek Computex 2017 fuarında lanse edilecek. Temmuz 2017 itibariyle de Zen tabanlı APU'ların satışına başlanacak.

AMD Zen'in yenilikleri

AMD, Zen mimarisi ile birlikte verimlilik, uyumluluk ve yüksek performans konusunda tekrar rekabetçi bir noktada olmayı hedefliyor. Bu noktada 970 AM3+ çipsetine kıyasla %70'e varan seviyede enerji verimliliği sunmayı hedefleyen AMD ayrıca işlemci ve APU için 1311 pinli yeni AM4 soket yapısına geçiyor. Böylece 7. nesil tüm AMD işlemci ve APU'lar aynı soket yapısına sahip olacak.

2400MHz'e kadar doğal DDR4 bellek desteği, 3. nesil PCI-E, USB 3.1 Gen 2 10Gbps, NVMe ve Sata Express bağlantılarına da doğal destek AMD tarafında da gelmiş olacak.

En üst seviye için tasarlanan x370 AM4 çipseti ise Aralık ayında sevkiyata başlayacak. Nisan 2017 itibariyle de kullanıcılara sunulması bekleniyor.

http://wccftech.com/amd-zen-launching-ces-january-2017/