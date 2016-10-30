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AMD Zen tanıtım ve satış tarihi kesinleşti

AMD Zen işlemciler geldi gelecek derken sonunda tarihler kesinleşti. 5-8 Ocak tarihlerinde yapılacak CES 2017'de Zen tabanlı işlemciler, Mayıs 2017'de Computex 2017'de de APU sistemler tanıtılacak.
2 yıl
6,8b
1
59
İşlemci
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 AMD'nin uzun süredir beklenen Zen işlemci mimarisi için tünelin sonundaki ışık göründü. 5-8 Ocak 2017'de CES 2017 fuarında AMD Zen işlemcilerin lansmanını yapacak. 

Büyük tanıtım CES 2017'de 

AMD'nin yıllardır beklenen yeni mimarisi için tanıtım ve satışa sunulacakları tarihler kesinleşti. 5-8 Ocak 2017 tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2017 fuarında son tanıtımı ve büyük lansmanı yapılacak. Ardından Şubat ayı ile birlikte dünya genelinde satışına başlanacak.

APU'lar Computex 2017'de

 Zen mimarisini temel alan APU sistemler ise 30 Mayıs-3 Haziran 2017 tarihlerinde Taipei'de düzenlenecek Computex 2017 fuarında lanse edilecek. Temmuz 2017 itibariyle de Zen tabanlı APU'ların satışına başlanacak.

AMD Zen'in yenilikleri

 AMD, Zen mimarisi ile birlikte verimlilik, uyumluluk ve yüksek performans konusunda tekrar rekabetçi bir noktada olmayı hedefliyor. Bu noktada 970 AM3+ çipsetine kıyasla %70'e varan seviyede enerji verimliliği sunmayı hedefleyen AMD ayrıca işlemci ve APU için 1311 pinli yeni AM4 soket yapısına geçiyor. Böylece 7. nesil tüm AMD işlemci ve APU'lar aynı soket yapısına sahip olacak.
2400MHz'e kadar doğal DDR4 bellek desteği, 3. nesil PCI-E, USB 3.1 Gen 2 10Gbps, NVMe ve Sata Express bağlantılarına da doğal destek AMD tarafında da gelmiş olacak.
En üst seviye için tasarlanan x370 AM4 çipseti ise  Aralık ayında sevkiyata başlayacak. Nisan 2017 itibariyle de kullanıcılara sunulması bekleniyor.

http://wccftech.com/amd-zen-launching-ces-january-2017/ Yorum Yaz
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karragenan 2 yıl en beğenilen
kaç gencin ömrü çürüdü zen i bekleyecem diye.
3 Yanıt Yanıtla +106
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sheff2x 2 yıl
Çok değil 6. nesil i5 performansını ve enerji verimliliğini %30 daha ucuza versinler hiç düşünmeden alırım. intel iyice tekelleşti orta seviye işlemcilerini fahiş fiyatlardan insanlara dayatıyor.
Çok değil 6. nesil i5 performansını ve enerji verimliliğini %30 daha ucuza versinler hiç düşünmeden alırım. intel iyice tekelleşti orta seviye işlemcilerini fah...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 2 yıl
Umarım çok güçlü bir şekilde gelir ve intel'le rekabete girer. Bu da fiyatlara yansır ve gülen son kullanıcı olur. AMD'nin güçlü olması demek intel'in daha güçlü işlemci ve daha düşük fiyata sunması demektir.
Umarım çok güçlü bir şekilde gelir ve intel'le rekabete girer. Bu da fiyatlara yansır ve gülen son kullanıcı olur. AMD'nin güçlü olması demek intel'in daha güçl...
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Yanıtla +16
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yakarabulut 2 yıl
C64 A 500 600 Derken A 1200 sonra; Sonrası mı Pc ve sonrası inadına AMD
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ozknbyndr 2 yıl
Bu yeni zen mimarisi oyunlarda skylake 6700'e 10-15 fps fark atarmı yoksa gerisinde kalır mı?
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BalistikBomba 2 yıl
5-8 Ocakta Las Vegas'ta olmayı çok isterdim. Beni de götürsenize ey Donanımhaber editörleri
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Executor Arhentir 2 yıl
AM4 platforuma ilk çıkacak olan bristol ridge apular ZEN mimarili değil, Excavator'un iyileştirilmiş versiyonları olacaklar.
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aykutx 2 yıl
Amd çok geriden geliyor. bu nedenle piyasa hep intelin.
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S,W,A,T 2 yıl
Amd kagit ustu delikanlisi zamaninda bizde cok kandik
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Juan Cobra 2 yıl S,W,A,T
@S,W,A,T
Kandırdı derken? Resmi paylaşılan hiçbir dökümanla, satış sonrası ürünlerin benchmarkları arasında tutarsızlık olduğunu hiç hatırlamıyorum.
Ha şöyle dersen aynı Erdi özdağ'ın yaptığı haberdeki gibi nerden aldığını açıklamadağı sözde resmi sızdırrılmış verileri içeren haberleri diyorsan iş başka.
İlgi çekmek için yapılan asparagas haberden başka birşey değil.ilgili habere ait link:
donanimhaber.com/...
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FaLCoN^ 2 yıl
Dolar olmuş 3.11 neyin ucuzluğundan bahsediyorsunuz. Bu millete az bile.
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ookami 2 yıl
Zen işi çok uzadı kabul etmeleri gerekir. Bu durumda çıkaracakları modellerin beklentiyi karşılayamayacağından endişeliyim
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FaLCoN^ 2 yıl ookami
ookami
Zen işi çok uzadı kabul etmeleri gerekir. Bu durumda çıkaracakları modellerin beklentiyi karşılayamayacağından endişeliyim

Fx serisinde de bu kadar bekletmişlerdi. Sonuç hayal kırıklığıydı aynı şey tekrarlanmaz umarım.
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-TheDoctor- 2 yıl
şu an amd phenom x3 8450 2.1 ghz işlemci ddr2 667mhz ramli bir sistemim var ne güzel millet zen çıksada alsak diyor, ben de zen çıksada fx sistem kursam ucuza diyorum. Hey yavrum hey
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CavaLieR-G 2 yıl
Daha da gecikirse artık benim 8320 anakartın soketine kaynayacak .
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