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AMD daha hızlı işlemci çıkaracak; Brazos platformuna yeni Fusion işlemciler geliyor

8 yıl
21,1b
1
16
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD önümüzdeki aylarda Fusion işlemci ailesinin giriş seviyesindeki modellerini güncellemeye hazırlanıyor. Intel ile rekabette güç kazanmak ve daha fazla pazar payı elde edebilmek amacıyla, eski stratejisine nazaran daha kısa aralıklarla daha fazla sayıda işlemci sunmayı planlayan AMD, Brazos platformu için önemli güncellemeler planlıyor.

Hatırlanacağı üzere AMD, yıllardır merakla beklenen Fusion işlemci ailesini Brazos platformuyla birlikte Ocak ayında lanse etmişti. Netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'ları hedef alan Brazos platformu kapsamında C ve E serisi düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerini pazara sunan AMD, kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla satmayı başarmıştı.

Elde edilen bilgilere göre AMD, Zacate kod adını taşıyan E serisi Fusion işlemcilerine yeni modeller ekleyecek. AMD'nin eklemeyi planladığı ilk model E-300 olacak. Ocak ayında lanse edilen tek çekirdekli E-240 ve çift çekirdekli E-350 modellerinin arasına konumlandırılması beklenen işlemci çift çekirdekli tasarımı esas alıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Fusion E-300, 1.3GHz'de çalışıyor yani 1.6GHz'de çalışan Fusion E-350 ve 1.5GHz'de görev yapan tek çekirdekli Fusion E-240'dan daha düşük frekans ile geliyor. Aynı şekilde grafik işlemci hızının da düşürüldüğünü ve Radeon HD 6310 IGP'sinin 488MHz'e çekildiği belirtiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Fusion E-300 işlemcisi 1.3GHz'de çalışıyor ancak çok önemli bir fark ile destekleniyor; TurboCore teknolojisi. AMD'nin ilk defa Thuban işlemci tasarımıyla tanıttığı TurboCore teknolojisi sayesinde işlemci çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak yükselterek ihtiyaç duyulduğunda daha yüksek performans verebiliyor.

Henüz AMD tarafından yapılan resmi herhangi bir açıklama olmasa da, Fusion E-300 işlemcisi, 1.3GHz'deki standart hızını TurboCore teknolojisi ile arttırabilecek. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1MB bellek kapasitesine sahip olan çift çekirdekli işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile 1066MHz'e kadar DDR3 desteği sunuyor.

AMD'nin üçüncü çeyrekte lanse etmeyi planladığı diğer yeni Fusion işlemcisi ise Fusion E-450 olacak. Fusion E-350 ile kıyaslandığında daha yüksek hızlara sahip olacak ancak bu sadece çekirdek çalışma frekansıyla sınırlı kalmayacak. Teknik verilere göre Fusion E-450 işlemcisinde bellek desteği ve GPU hızları da geliştiriliyor.

AMD'nin mevcut ve yeni çıkacak E serisi Fusion işlemcileri
Model E2-3250 E-450 E-350 E-300 E240
Çekirdek Husky Bobcat Bobcat Bobcat Bobcat
Çekirdek Sayısı 2 2 2 2 1
GPU Paralel İşlemci 160 80 80 80 80
Saat Hızı Bilinmiyor 1.65GHz 1.60GHz 1.30GHz 1.50GHz
GPU Hızı 443MHz 508/600MHz 492MHz 488MHz 500MHz
GPU Model İsmi HD 6370 HD 6320 HD 6310 HD 6310 HD 6310
Önbellek 1MB 1MB 1MB 1MB 512KB
Bellek Desteği - IMC DDR3, 1600MHz DDR3, 1333MHz DDR3, 1066MHz DDR3, 1066MHz DDR3, 1066MHz
Üretim Teknolojisi 32nm 40nm 40nm 40nm 40nm
TDP 65W 18W 18W 18W 18W
Turbo Core Bilinmiyor + - + -
Packaging FM1 FT1 FT1 FT1 FT1

Saat hızı 1.65GHz olarak belirlenen ve TurboCore teknolojisine destek sunduğu bildirilen Fusion E-450 işlemcisi, aynı seri altındaki diğer modellerden farklı olarak DDR3-1066MHz yerine DDR3-1333MHz'e kadar bellek desteği sunacak. İşlemci üzerindeki Radeon HD 6310 IGP'si de 508-600MHz hızlarında görev yapacak.

Geliştirilen tüm özelliklerine rağmen Fusion E-450, serinin diğer üyeleri gibi 18 Watt ısıl tasarım gücüyle sunulacak. AMD'nin daha ileriki bir dönem için planladığı bir diğer işlemci ise E2-3250. Bu işlemcinin giriş seviyesi L1ano tasarımını baz alacaği ve Husky kod adlı iki çekirdek ile donatılacağı ayrıca entegre grafiğin de geliştirileceği belirtiliyor.

Çift çekirdekli olan Fusion E2-3250, mevcut modellerden farklı olarak Winterpark kod adlı entegre grafik biriminin 160x paralel işlemcili versiyonunu kullanacak. Radeon HD 6370 olarak tanımlanan GPU'nun 443MHz'de görev yapması bekleniyor. 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak işlemci, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak.


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tahir40 8 yıl
Ben de kurşun kalem modu falan mı var barton 2500+ lar gibi dedim yanında kurşun kalem resmini görünce :) Bi kurşun kalem, al sana X6 işlemci :)
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xerorkun 8 yıl
kurşun kalem modu ne oluyor_?
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abdulmusavvir 8 yıl
Via'nın 1.6 ve 1.8 Ghz'de çalışan çift çekirdek işlemcileri EdenX2 ve NanoX2'ler de yukarıdaki listeden E-450 ve henüz AMD'nin netleştirmediği E2-3250 seviyesinde, bu bilgilere göre satışta Via model olsa Via ile yarışabilen olmayacak, Via'da da bir bit yeniği varki satışa gelmiyor.
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xerorkun 8 yıl
bende var amd v120 toshiba intelin çift çekirdeklere beş basar :) denedim baya fark var
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DH Misafiri 8 yıl
ürünler nerde. türkiyede amd işlemcili notebook yok nerdeyse
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RockConn 8 yıl
Bu TDP değeri işlemcinin mobil işlemci olmayacağının göstergesi : )
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theyapici 8 yıl
paralel sayısını artırmak güzel bir de turbo çaktın mı al sana performans
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hsyn2802 8 yıl
bir film dönüyor gib.. hadi hayırlısı?
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WinteR 8 yıl
Yalnız intel'in çok işlemci çıkarması talepden dolayı, o kadar çok işlemci satıyor ki kimse teknik ayrıntılara bakmıyor, model X11, X10'dan daha iyi olacağı için alıyor, arkasında da intel'in marka değeriyle tabi. Malesef AMD tarafında böyle birşey yok, "AMD mi? Acaba alsammı"larda tüketici, bu stratejiden bir başarı beklemiyorum.

Bu arada Bulldozerlerin de resmi olmayan bilgileri nette geziyor, FX-8130P,FX-8110,FX-6110,FX-4110..
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Hobar 8 yıl
çıkarmasına çıkarıyor da nerde bu ürünler arkadaş! istabnbul bilişimde bir tane sony nin modeli var onun da yurtdışında 550$ olan modeli 2000 lira
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yc#1 8 yıl
E2-3250'nin TDP'si hatalı yazılmış gibi. 25W'tan yüksek olmasını beklemiyorum.
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arseniCem 8 yıl

yc#1

E2-3250'nin TDP'si hatalı yazılmış gibi. 25W'tan yüksek olmasını beklemiyorum.


aynen.

netbook yahu bu
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renklem 8 yıl
Amd'nin İntel'i yakalaması Amd kadar son kullanıcı yani bizim için de faydalı, rekabetçi ortam, saklanmış teknolojilerin gizli odalardan daha çabuk çıkıp kullanıcıya sunulması demektir... Bugün Amd olmasaydı İntel belki de bize Core 2 Duo'ları sunuyor olacaktı :)
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F.@.T.İ.H 8 yıl
E2-3250 modeli muhtemelen atom+ion2 li platformuda geride bırakarak kendi alanında zirveye oturacaktır bu modelin bulundugu netbooklar süper olur..
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