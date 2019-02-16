AMD’den DLSS konusunda açıklama geldi

AMD’nin Radeon Vega VII kartının çıkışıyla birlikte alevlenen yarıiletken üreticisinin Nvidia’nın DLSS’i karşısında sessiz kalışı tartışmalarına nihayet firmadan yanıt geldi. Açıklamaya göre AMD hali hazırdaki teknolojiler üzerinden ilerlemeyi seçecek.

Bir teknoloji sitesine röportajda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan AMD’nın pazarlama müdürü Sasa Marinkovic, DLSS’e nasıl bir karşılık verileceği sorusuna firmanın mevcut oyunlarda sıkça kullanılan methodlar üzerinde çalışacakları cevabını verdi.

Öncelik SMAA ve TAA'de

Önceliklerinin SMAA ve TAA’dan yana olduğunu belirten Marinkovic’in yanı sıra Nish Neelalojanan da daha önce DLSS konusuna değinmişti. Makine öğrenme ile ilgili optimizasyonlara devam ettiklerine aktaran yönetici artık standart haline gelen teknolojilerle de benzer sonuçların elde edilebildiğine dikkat çekmişti. Ek olarak Neelalojanan, daha önceki sunumlarda WindowsML çatısı altında yer alan filtreler aracılığıyla yapılan yukarı ölçekleme örneklerini de bu bağlamda örnek göstermişti.

https://www.techpowerup.com/252587/amd-doesnt-believe-in-nvidias-dlss-stands-for-open-smaa-and-taa-solutions

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Görünüşe göreNvidia gibi ayrı bir standart geliştirmek yerine yaygın bir şekilde kullanılan veçözümleri tercih edecek. Firma için aslında bu strateji ilk değil.karşısında konumlandırdıklarıbuna güzel bir örnek. Umarız ilerleyen dönemdeki gelişmeler biz kullanıcıların lehine olur.