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AMD’den DLSS konusunda açıklama geldi

Nvidia’nın DLSS teknolojisine karşılık olarak AMD’nin ne tür bir strateji izleyeceği bir süredir konuşuluyordu. Son gelen haberlere göre firma açık kaynak kodlu çözümleri tercih edecek.
3 ay
12,2b
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47
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin Radeon Vega VII kartının çıkışıyla birlikte alevlenen yarıiletken üreticisinin Nvidia’nın DLSS’i karşısında sessiz kalışı tartışmalarına nihayet firmadan yanıt geldi. Açıklamaya göre AMD hali hazırdaki teknolojiler üzerinden ilerlemeyi seçecek.
AMD’den DLSS konusunda açıklama geldi
Bir teknoloji sitesine röportajda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan AMD’nın pazarlama müdürü Sasa Marinkovic, DLSS’e nasıl bir karşılık verileceği sorusuna firmanın mevcut oyunlarda sıkça kullanılan methodlar üzerinde çalışacakları cevabını verdi.

Öncelik SMAA ve TAA'de 

Önceliklerinin SMAA ve TAA’dan yana olduğunu belirten Marinkovic’in yanı sıra Nish Neelalojanan da daha önce DLSS konusuna değinmişti. Makine öğrenme ile ilgili optimizasyonlara devam ettiklerine aktaran yönetici artık standart haline gelen teknolojilerle de benzer sonuçların elde edilebildiğine dikkat çekmişti. Ek olarak Neelalojanan, daha önceki sunumlarda WindowsML çatısı altında yer alan filtreler aracılığıyla yapılan yukarı ölçekleme örneklerini de bu bağlamda örnek göstermişti.
Görünüşe göre AMD Nvidia gibi ayrı bir standart geliştirmek yerine yaygın bir şekilde kullanılan ve açık kaynak kodlu çözümleri tercih edecek. Firma için aslında bu strateji ilk değil. Gsync karşısında konumlandırdıkları Freesync buna güzel bir örnek. Umarız ilerleyen dönemdeki gelişmeler biz kullanıcıların lehine olur.
https://www.techpowerup.com/252587/amd-doesnt-believe-in-nvidias-dlss-stands-for-open-smaa-and-taa-solutions Yorum Yaz
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BaatılRhymer 3 ay en beğenilen
O resimlerde gösterilen karşılaştırmalar değiştirilmeli. DLSS TAA olarak gösterilen örneklerdeki gibi performans sunuyor. Youtubeden açıp bakabilirsiniz. Blur dan başka bir şey yaptığı yok. Nvidia güzel şişiriyor kendi başarısızlıklarını...
O resimlerde gösterilen karşılaştırmalar değiştirilmeli. DLSS TAA olarak gösterilen örneklerdeki gibi performans sunuyor. Youtubeden açıp bakabilirsiniz. Blur d...
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Suppordle 3 ay
Ya bırakın görseldeki DLSS falan değil başka bir köşe yumuşatma ve hatta AF hormonlu dokular. DLSS tam bir fiyasko gerek bile yok zaten ölçeklendirme ile bunu kullanıcı da yapar, eksik kalsın böyle şakşak.
AMD köşe yumuşatma teknolojilerine yeni bir kavram daha kazandırsın yeterli, performans kazanımı doku ve kaliteden taviz vermeden tabii ki.
Ya bırakın görseldeki DLSS falan değil başka bir köşe yumuşatma ve hatta AF hormonlu dokular. DLSS tam bir fiyasko gerek bile yok zaten ölçeklendirme ile bunu ...
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GameboyColor 3 ay
O ekran görüntüleri sahtekar nvidianın dlss yi tanıtırken yayınladığı görüntüler olmalı.
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dribblingmaster 2 ay
Bu teknoloji tamam fps arttırıyo handikap olarakta görüntüyü blurluyo falan ama çalışma prensibi şu mudur? Şimdi pc oyunculuğundan oyun oynarken konsolda olmayan değişken bi fps akışı var yoğun sahnelerde fps haliyle düşüyor. Bu nane devreye girince sürekli sabite yakın fps mi alıcaz yoksa aynı hesap blurlu ama değişken çok fps mi? Benim dediğim gibi fps düştüğünde devreye giriyorsa gayet kullanışlı bi teknolojiymiş.
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TheNewAtilla 2 ay dribblingmaster
Dinamik çözünürlük açılıyor. Çözünürlük %100 ün altına düşünce de görüntü bulanıklaşıyor. Olay bundan ibaret.
Yanlışım varsa düzeltin
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Ambarad 2 ay

Saçma sapan atılımlarla, gözle görülür bir değişiklik sunmadan, sözde teknolojilerle insanları para harcamaya teşvik eden, "bak oyunun kasıyor sen en iyisi yeni sistem topla" diyen bir "teknoloji". Ray Tracing'de aynı saçmalığın laciverti. AMD'yi tebrik ediyorum bu dayatmaya uymadıkları için. Nvidia RTX kartları adam edeceğim diye, sürücülerin ve GTX sahiplerinin içine etti. Birkaç sürümdür sürücü güncellemeye korkar oldum. Ya mavi ekran yiyorum, ya kontrast sorunları yaşıyorum.
Bir ara VR teknolojisi için de "Geleceğin teknolojisi" diyorlardı oyunlar bazında. Ne oldu? Fos.
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Mete Can Karahasan 2 ay Ambarad
VR'nin Sega'yı batırdığı hatırlarına geldi.
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viper17 3 ay
bir nvidia teknolojisi daha tarihin tozlu raflarına gömülecek gibi

Liste baya kabarık

tegra (telefonlarda kullanılan "ultra özel" THD soc, hani apk ile diğer işlemciler de de açılabilen)
physx
hairworks
gsync
yeni aday ise DLSS
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cronus75 3 ay
DLSS yapabilecek seviyede yapay zeka teknolojisi yok ki AMD'de yapsın, yapmaya kalksa beceremeyecek ya da yıllar alacak, bu yolda madara olmaktansa hiç girmemesi zekice...
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mamad 3 ay
Eğer konuyu yalnızca yeni bir anti aliasing tekniği olarak ele alıyorsa Amd (hiç zannetmiyorum, onlar da durumun farkında), bu açıklama büyük talihsizlik olmuş.
Bu yapay zeka veya derin öğrenme ya da makine öğrenmesi denen hadisenin nereye varabileceğini tahmin etmek bile güç. Google'ın geliştirdiği yapay zeka sistemi, milyonlarca görselden sonra nesneleri tanıyarak üzerinde belli değişiklikler yapabilir hale gelmiş durumda. Şimdi Nvidia'nın teknolojisi, nesneleri tanıyıp belli oranda düzeltme yapan yeni bir anti aliasing metodu olarak kullanılıyor yalnızca. Peki bu yapay zeka kullanarak grafik işleme işleri çok daha ileri giderse ne olacak? Gideceği kesin de ne zaman ve ne ölçüde olacağını bilmiyoruz. Nvidia şimdiden başladı bu işe. Amd ve Intel bu işlere giriştiğinde Nvidia en az 1,5 yıl fark atmış olacak. Hatta Volta'yı da işin içine katarsak 2 - 2,5 yıl ileride olacak.
Dlss bu haliyle görüntüyü bulanıklaştırarak performansı artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Nvidia da eşek değildir herhalde, bunu görüyordur. Bu durum karşısında da ya dlss'yi geliştirecektir ya da bizler dlss ile meşgulken buradan elde ettiği veri ile yapay zekayı çok daha farklı bir şekilde kullanmaya başlayacaktır. İkinci söylediğimi zaten yapacak ama bu ne kadar zaman alacak, onu bilemiyorum. Amd de bu işe basit bir aa tekniği gözüyle bakıyorsa, işi çok zor. Nvidia Turing'le teknoloji anlamında ciddi biçimde öne geçti ve Amd'den herhangi bir yanıt yok. Aslında Nvidia yapay zeka konusunda Volta ile öne geçmişti. Pascal'la da vr konusunda öne geçmişti. Maxwell'de de verimlilik konusunda öne geçmişti. Amd bunların hiçbirine yanıt vermiş değil. Ve yanıt vermediği teknolojileri birikmekte. Bir yerde patlamazsa iyidir.
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agent1453 3 ay
Bulanıklaştırma adına yeterince ayar var zaten.
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gizanagi 3 ay
Linkini attığım videoyu seyrederseniz zaten nasıl saçma sapan bir şey olduğunu göreceksiniz DLSS'nin. Böyle bir şeye destek olmak hiçbir fayda sağlamaz zaten.
youtu.be/...
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Manyaqçocuk 3 ay gizanagi
dlss zaman ile gelişecektir tek ihtiyacı olan şey ise zaman. Eğer ki destek kesilmez ve geliştirilmeye devam edilir ise büyük ihtimal ile son 10 yılın en büyük grafik teknolojisi olacaktır.
ilk örneklerin kötü olması teknolojinin arkasında bulunan fikri çürütmez.
zaten dlss 3d mark ve infiltrator demo ile ne kadar gelişebileceğini göstermiştir.
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rohan32 3 ay
Sitedekilerin yarısı Nvide hisselerine diğer yarısının amd hisselerine sahipler.. Bu haberden anladığım tek şey bu oldu sanırım .
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DH Misafiri 3 ay
crysis pc uncharted ps4 oyunu
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guzmann06 3 ay
DLSS şöyle kötü böyle kötü diyen mad fanboyları TAA ve FXAA nında çok kötü örnekleri çok iyi örenkleri var. Birazda iş oyun yapımcılarında ,oyun motorlarında. DLSS daha başarılı sonuçlarıda olucaktır. Final Fnatasyde denildiği kadar kötü sonuç yoktu. Ek özellik ek özelliktir beğenmesse lkpatırsın beğenirsen açarsın.
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