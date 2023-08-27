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    AMD, Starfield’da DLSS’i engellediği iddialarını yalanladı

    AMD ile Bethesda arasında Starfield özelinde iş birliğine gidilmişti. Bu iş birliği nedeniyle AMD’nin Bethesda’nın Starfield’a DLSS eklemesine izin vermediği iddia edilmişti ancak bu yalanlandı.
    AMD, Starfield’da DLSS’i engellediği iddialarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    AMD, RDNA 3 serisini tamamlamak için iki yeni ekran kartını tanıtırken, oyun geliştiricileriyle yaptığı anlaşmalarla ilgili bazı tartışmalara da açıklık getirmeye çalıştı. AMD kanadından yapılan açıklamada Starfield ve Nvidia DLSS konusuna açıklık getirildi. Firma, Bethesda’nın Starfield’a DLSS eklemesine izin vermediği iddialarını yalanladı.

    Starfield’da DLSS için bir engel yok

    AMD Oyun Çözümleri Baş Mimarı Frank Azor, Bethesda'nın yakında çıkacak RPG’si Starfield'da rakip Nvidia'nın DLSS yükseltme teknolojisini uygulamak istemesi halinde AMD'nin buna engel olmayacağını söyledi. Azor, "DLSS kullanmak istiyorlarsa AMD'nin tam desteğine sahipler" dedi ve Bethesda'nın bu teknolojiyi kullanmasını engelleyen hiçbir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

    Öte yandan AMD’nin pazarlama anlaşması imzaladığı çoğu oyunda DLSS'nin görünmesi bu şüphelerin temelini oluşturuyordu. Bununla birlikte Nvidia sponsorluğundaki çoğu büyük oyunun AMD'nin FSR teknolojisini desteklediği de bilinen bir gerçek. Azor, anlaşmaların teknik destek karşılığında maddi destek içerdiğini ve AMD'nin iş ortaklarından rakipleri yerine kendi teknolojilerine öncelik vermelerini beklediğini kabul etti ancak DLSS'nin kullanılmasını yasaklamadığını vurguladı.

    Şimdilik Starfield’da DLSS veya Intel'in XeSS'inden hiçbir iz bulunmuyor ve oyun çıkışında sadece FSR 2 desteğine sahip olacak. Azor, Bethesda'nın Starfield için FSR 2'ye odaklanmış olabileceğini çünkü Xbox ve tüm yeni PC ekran kartlarının bu teknolojiye erişebildiğini, DLSS'nin ise GeForce RTX 2000 serisi veya daha yeni bir Nvidia GPU gerektirdiğini öne sürdü.

    Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyun hakkındaki inceleme ambargosu ise 31 Ağustos tarihinde kalkacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olacak. Starfield Premium Edition PC fiyatıysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı ise 1.600 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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