Microsoft DirectSR çıktı: DLSS, FSR ve XeSS artık tek API’de birleşiyor

Microsoft DirectSR çıktı
DirectSR, yerleşik FSR 2.2 desteği içeren Microsoft'un Agility SDK 1.714.0 önizleme sürümü aracılığıyla şu anda kullanılabilir durumda. DirectSR için yerel destek, GPU sürücüleriyle sağlanacak. Ayrıca DirectSR, uygulama düzeyinde kullanılabilen GPU'dan bağımsız varyantlar için yerleşik destek de içeriyor ve bu sayede donanım konfigürasyonları arasında erişilebilir oluyor. DLSS ve XeSS için DirectSR desteğine ise Intel ve Nvidia'nın yakında çıkacak en yeni sürücüleri aracılığıyla erişilecek.
Microsoft'un yeni API'si, AMD, Intel ve Nvidia'nın yükseltme çözümlerini tek bir arayüz altında birleştiriyor ve geliştiricilerin DLSS, FSR ve XeSS'i oyunlarına entegre etmek için yapmaları gereken iş miktarını azaltıyor. Geçmişte her bir yükseltme çözümünün ayrı SDK'larla manuel olarak oyuna eklenmesi gerekiyordu. DirectSR ile üç yükseltici de tek bir hamle ile oyuna uygulanabiliyor.
Geliştiricilerin her üç yükseltme çözümü için de daha kolay erişilebilirlik ve daha akıcı entegrasyona kavuştuğunu görmek oyuncuları için oldukça iyi bir haber. Benimsenme tarafında da işler umut verici zira DirectSR, sırtını DirectX 12’ye dayıyor. Şimdilik API önizleme sürümünde ve benimsenme muhtemelen çok kısıtlı olacaktır. Tam sürümün çıkış tarihi belirsiz ancak çıktığında, yeni/gelecek/mevcut oyunlarda DirectSR desteğinin entegre edilmesi muhtemel.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98585/microsofts-directsr-out-now-combines-dlss-fsr-and-xess-into-single-api-for-game-devs/index.html https://devblogs.microsoft.com/directx/directsr-preview/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.