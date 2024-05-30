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    Anlık Bildirim

    Microsoft DirectSR çıktı: DLSS, FSR ve XeSS artık tek API’de birleşiyor

    Microsoft, DirectSR'nin önizlemesini resmen başlattı. AMD, Intel ve Nvidia ile işbirliği içinde geliştirilen yeni API, DLSS, FSR ve XeSS'i tek bir yerde topluyor ve oyunlara eklemeyi kolaylaştırıyor.
    Microsoft DirectSR çıktı: DLSS, FSR ve XeSS artık tek yerde Tam Boyutta Gör
    DirectX için AMD, Intel ve Nvidia ile işbirliği içinde geliştirilen yeni DirectSR (Direct Super Resolution) teknolojisi, geliştiricilerin oyunlarına DLSS, FSR ve XeSS eklemesini kolaylaştırıyor ve artık önizleme olarak resmen mevcut. Geliştiriciler, DirectSR API’si ile yükseltme teknolojilerini DirectX 12 oyunlarına tek bir kod yolu ile sorunsuz bir şekilde entegre edebilecek.

    Microsoft DirectSR çıktı

    DirectSR, yerleşik FSR 2.2 desteği içeren Microsoft'un Agility SDK 1.714.0 önizleme sürümü aracılığıyla şu anda kullanılabilir durumda. DirectSR için yerel destek, GPU sürücüleriyle sağlanacak. Ayrıca DirectSR, uygulama düzeyinde kullanılabilen GPU'dan bağımsız varyantlar için yerleşik destek de içeriyor ve bu sayede donanım konfigürasyonları arasında erişilebilir oluyor. DLSS ve XeSS için DirectSR desteğine ise Intel ve Nvidia'nın yakında çıkacak en yeni sürücüleri aracılığıyla erişilecek.

    Microsoft'un yeni API'si, AMD, Intel ve Nvidia'nın yükseltme çözümlerini tek bir arayüz altında birleştiriyor ve geliştiricilerin DLSS, FSR ve XeSS'i oyunlarına entegre etmek için yapmaları gereken iş miktarını azaltıyor. Geçmişte her bir yükseltme çözümünün ayrı SDK'larla manuel olarak oyuna eklenmesi gerekiyordu. DirectSR ile üç yükseltici de tek bir hamle ile oyuna uygulanabiliyor.

    Geliştiricilerin her üç yükseltme çözümü için de daha kolay erişilebilirlik ve daha akıcı entegrasyona kavuştuğunu görmek oyuncuları için oldukça iyi bir haber. Benimsenme tarafında da işler umut verici zira DirectSR, sırtını DirectX 12’ye dayıyor. Şimdilik API önizleme sürümünde ve benimsenme muhtemelen çok kısıtlı olacaktır. Tam sürümün çıkış tarihi belirsiz ancak çıktığında, yeni/gelecek/mevcut oyunlarda DirectSR desteğinin entegre edilmesi muhtemel.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98585/microsofts-directsr-out-now-combines-dlss-fsr-and-xess-into-single-api-for-game-devs/index.html https://devblogs.microsoft.com/directx/directsr-preview/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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