Microsoft DirectSR çıktı: DLSS, FSR ve XeSS artık tek API’de birleşiyor

Tam Boyutta Gör DirectX için AMD, Intel ve Nvidia ile işbirliği içinde geliştirilen yeni DirectSR (Direct Super Resolution) teknolojisi, geliştiricilerin oyunlarına DLSS, FSR ve XeSS eklemesini kolaylaştırıyor ve artık önizleme olarak resmen mevcut. Geliştiriciler, DirectSR API’si ile yükseltme teknolojilerini DirectX 12 oyunlarına tek bir kod yolu ile sorunsuz bir şekilde entegre edebilecek.

Microsoft DirectSR çıktı

DirectSR, yerleşik FSR 2.2 desteği içeren Microsoft'un Agility SDK 1.714.0 önizleme sürümü aracılığıyla şu anda kullanılabilir durumda. DirectSR için yerel destek, GPU sürücüleriyle sağlanacak. Ayrıca DirectSR, uygulama düzeyinde kullanılabilen GPU'dan bağımsız varyantlar için yerleşik destek de içeriyor ve bu sayede donanım konfigürasyonları arasında erişilebilir oluyor. DLSS ve XeSS için DirectSR desteğine ise Intel ve Nvidia'nın yakında çıkacak en yeni sürücüleri aracılığıyla erişilecek.

Microsoft'un yeni API'si, AMD, Intel ve Nvidia'nın yükseltme çözümlerini tek bir arayüz altında birleştiriyor ve geliştiricilerin DLSS, FSR ve XeSS'i oyunlarına entegre etmek için yapmaları gereken iş miktarını azaltıyor. Geçmişte her bir yükseltme çözümünün ayrı SDK'larla manuel olarak oyuna eklenmesi gerekiyordu. DirectSR ile üç yükseltici de tek bir hamle ile oyuna uygulanabiliyor.

Amazon Prime Gaming Haziran 2024 oyunları: Tam 7 oyun ücretsiz! 4 sa. önce eklendi

Geliştiricilerin her üç yükseltme çözümü için de daha kolay erişilebilirlik ve daha akıcı entegrasyona kavuştuğunu görmek oyuncuları için oldukça iyi bir haber. Benimsenme tarafında da işler umut verici zira DirectSR, sırtını DirectX 12’ye dayıyor. Şimdilik API önizleme sürümünde ve benimsenme muhtemelen çok kısıtlı olacaktır. Tam sürümün çıkış tarihi belirsiz ancak çıktığında, yeni/gelecek/mevcut oyunlarda DirectSR desteğinin entegre edilmesi muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Microsoft DirectSR çıktı: DLSS, FSR ve XeSS artık tek yerde