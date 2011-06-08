AMD doğruladı: 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi 320$'a geliyor

Las Vegas'da gerçekleştirilen E3 Fuarı, oyuncular kadar donanım tutkunları için de önemli gelişmelere sahne oldu. Etkinlik kapsamında Bulldozer FX işlemcileri için özel bir demo gerçekleştiren AMD, 8 çekirdekli yeni işlemcisini kullandığı özel bir sistemi ve Bulldozer FX ailesi için hazırladığı yeni kutu tasarımlarını da etkinliğe katılan misafirlerin beğenisine sundu.

Daha önce yol haritasında ertelemeye giden AMD'nin, Ağustos sonu veya Eylül ayından önce yani okula dönüş dönemi olarak bilinen yeni sezon öncesinde Bulldozer FX işlemcilerini pazara sunması bekleniyor. AMD bu ertelemeyi straetjik bir karar olarak açıklarken, basındaki bazı kaynaklar ise şu anki işlemci revizyonlarının AMD'nin performans beklentilerini karşılayamadığı ve firmanın daha yüksek saat hızları için yeni B2 kodlu yeni revizyonu hazırlamak için bu yönde bir erteleme kararı aldıklarını öne sürüyorlar.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin dışında yeni bir bilgi geldi ve 8 çekirdekli yeni işlemcilerin fiyatları da şekillenmeye başladı. Şimdiye kadar pek çok fiyat haberi ortaya atıldı ancak bizzat AMD kaynaklı olan Birghtside of News sitesi tarafından yayınlandı. Sitenin kurucusu Theo Valich'in E3 kapsamında AMD yönetilcilerinden edindiği bilgilere göre 8 çekirdekli en hızlı Bulldozer FX işlemcisi, AMD tarafından 320$ etiket fiyatı ile pazara sunulacak.

Dört ve altı çekirdekli modelleri daha da ucuz olacak Bulldozer FX işlemcileriyle AMD,agresif bir tutum içerisinde olmayı ve pazar payını %20'lerin üzerine çıkartmayı hedefliyor. Eğer daha önce açıklandığı gibi örneğin 4 çekirdekli Bulldozer FX, 4 çekirdekli Phenom II'den %30 seviyesinde daha hızlı olmayı başarır ise, fiyatlandırmadan da anşalılacağı üzere ciddi bir satış başarısı elde edilebilir. Diğer taraftan bu strateji Intel açısından da önemli8 çekirdekli işlemcilerin 320$ ve altı fiyat seviyesinden sunulacak olması 999$'a işlemci sunma politikasının yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir zira Core i7 990X işlemci ile aynı fiyata, 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemci, 990FX anakart, Radeon HD 6900 serisi ekran kartı , bellek ve disk alabilmek mümkün olacak.