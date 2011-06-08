AMD doğruladı: 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi 320$'a geliyor

Las Vegas'da gerçekleştirilen E3 Fuarı, oyuncular kadar donanım tutkunları için de önemli gelişmelere sahne oldu. Etkinlik kapsamında Bulldozer FX işlemcileri için özel bir demo gerçekleştiren AMD, 8 çekirdekli yeni işlemcisini kullandığı özel bir sistemi ve Bulldozer FX ailesi için hazırladığı yeni kutu tasarımlarını da etkinliğe katılan misafirlerin beğenisine sundu.
Daha önce yol haritasında ertelemeye giden AMD'nin, Ağustos sonu veya Eylül ayından önce yani okula dönüş dönemi olarak bilinen yeni sezon öncesinde Bulldozer FX işlemcilerini pazara sunması bekleniyor. AMD bu ertelemeyi straetjik bir karar olarak açıklarken, basındaki bazı kaynaklar ise şu anki işlemci revizyonlarının AMD'nin performans beklentilerini karşılayamadığı ve firmanın daha yüksek saat hızları için yeni B2 kodlu yeni revizyonu hazırlamak için bu yönde bir erteleme kararı aldıklarını öne sürüyorlar.
Yaşanan tüm bu gelişmelerin dışında yeni bir bilgi geldi ve 8 çekirdekli yeni işlemcilerin fiyatları da şekillenmeye başladı. Şimdiye kadar pek çok fiyat haberi ortaya atıldı ancak bizzat AMD kaynaklı olan Birghtside of News sitesi tarafından yayınlandı. Sitenin kurucusu Theo Valich'in E3 kapsamında AMD yönetilcilerinden edindiği bilgilere göre 8 çekirdekli en hızlı Bulldozer FX işlemcisi, AMD tarafından 320$ etiket fiyatı ile pazara sunulacak.
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Aldığınız işlemci 6 ay sonra çalışmaz mı olacak?
Elinizdeki işlemcinin 6 ay sonra piyasada satılmayacak olması neden bu kadar önemli?
Önemli olan hala işinizi görüyor olması değil mi?
AMD yarın sahibi olduğum PII X6 1090T işlemciyi üretimden kaldırsa üzülmem ve de yeni bir işlemci mi almam gerekiyor?
AMD ilk çıkacak 4 işlemciyi üretimden kaldırmadan önce yerine daha hızlı versiyonlarını muhtemelen aynı fiyattan çıkartacak zaten.
6 ay sonra yeni chipset çıkmayacak, aynı chipset ile devam.
Bu haber yabancı forumlarda da tartışıldı ama bu kadar acıklı yorumlara yol açmadı. Necip Türk milletinin kafası yine karışık maalesef.