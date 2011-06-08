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AMD doğruladı: 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi 320$'a geliyor

7 yıl
45,5b
1
63
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'da gerçekleştirilen E3 Fuarı, oyuncular kadar donanım tutkunları için de önemli gelişmelere sahne oldu. Etkinlik kapsamında Bulldozer FX işlemcileri için özel bir demo gerçekleştiren AMD, 8 çekirdekli yeni işlemcisini kullandığı özel bir sistemi ve Bulldozer FX ailesi için hazırladığı yeni kutu tasarımlarını da etkinliğe katılan misafirlerin beğenisine sundu.

Daha önce yol haritasında ertelemeye giden AMD'nin, Ağustos sonu veya Eylül ayından önce yani okula dönüş dönemi olarak bilinen yeni sezon öncesinde Bulldozer FX işlemcilerini pazara sunması bekleniyor. AMD bu ertelemeyi straetjik bir karar olarak açıklarken, basındaki bazı kaynaklar ise şu anki işlemci revizyonlarının AMD'nin performans beklentilerini karşılayamadığı ve firmanın daha yüksek saat hızları için yeni B2 kodlu yeni revizyonu hazırlamak için bu yönde bir erteleme kararı aldıklarını öne sürüyorlar.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin dışında yeni bir bilgi geldi ve 8 çekirdekli yeni işlemcilerin fiyatları da şekillenmeye başladı. Şimdiye kadar pek çok fiyat haberi ortaya atıldı ancak bizzat AMD kaynaklı olan Birghtside of News sitesi tarafından yayınlandı. Sitenin kurucusu Theo Valich'in E3 kapsamında AMD yönetilcilerinden edindiği bilgilere göre 8 çekirdekli en hızlı Bulldozer FX işlemcisi, AMD tarafından 320$ etiket fiyatı ile pazara sunulacak.

Dört ve altı çekirdekli modelleri daha da ucuz olacak Bulldozer FX işlemcileriyle AMD,agresif bir tutum içerisinde olmayı ve pazar payını %20'lerin üzerine çıkartmayı hedefliyor. Eğer daha önce açıklandığı gibi örneğin 4 çekirdekli Bulldozer FX, 4 çekirdekli Phenom II'den %30 seviyesinde daha hızlı olmayı başarır ise, fiyatlandırmadan da anşalılacağı üzere ciddi bir satış başarısı elde edilebilir. Diğer taraftan bu strateji Intel açısından da önemli8 çekirdekli işlemcilerin 320$ ve altı fiyat seviyesinden sunulacak olması 999$'a işlemci sunma politikasının yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir zira Core i7 990X işlemci ile aynı fiyata, 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemci, 990FX anakart, Radeon HD 6900 serisi ekran kartı , bellek ve disk alabilmek mümkün olacak.

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zagor33 7 yıl en beğenilen
İşlemcilerin 6 ay ömrü olduğunu nereden çıkartıyorsunuz?
Aldığınız işlemci 6 ay sonra çalışmaz mı olacak?

Elinizdeki işlemcinin 6 ay sonra piyasada satılmayacak olması neden bu kadar önemli?
Önemli olan hala işinizi görüyor olması değil mi?

AMD yarın sahibi olduğum PII X6 1090T işlemciyi üretimden kaldırsa üzülmem ve de yeni bir işlemci mi almam gerekiyor?

AMD ilk çıkacak 4 işlemciyi üretimden kaldırmadan önce yerine daha hızlı versiyonlarını muhtemelen aynı fiyattan çıkartacak zaten.

6 ay sonra yeni chipset çıkmayacak, aynı chipset ile devam.

Bu haber yabancı forumlarda da tartışıldı ama bu kadar acıklı yorumlara yol açmadı. Necip Türk milletinin kafası yine karışık maalesef.

İşlemcilerin 6 ay ömrü olduğunu nereden çıkartıyorsunuz?Aldığınız işlemci 6 ay sonra çalışmaz mı olacak?Elinizdeki işlemcinin 6 ay sonra piyas...
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Ac1DBuRN 7 yıl
Kutusunu almayayim 20 dolar düşsünler
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Cave Johnson 7 yıl
550 TL ile geliyorsa i7 2600k dan çok daha iyi olması lazım çünkü bugüne kadar biz AMD'yi hep Fiyat/performans bildik.
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rog maximus 7 yıl
320 dolar türkiyeye 400 dolar seviyesinde gelse (zamanında birçok bileşende söylenen fiyattan yukarıda piyasaya çıkışına şahit olmuşsunuzdur)
+%18 (72) ile 472 dolar = 472 x 1.6 (şu anda 1.579)=755 tl gibi bir rakam iyi ihtimalle
i7 2600k şu anda vatanda 697tl vatanbilgisayar.com/...
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setek01 7 yıl
Bizdeki fiyatı 320 USD olmaz sanırım. Ama büyük ihtimal dünyanın neresinde olursa olsun fiyatlandırmada 2600k baz alınmış. İnşallah beklenen zamanda lansman yapılır. 8 çekirdek ile 2600k seviyesinde ya da üzerinde bir performans
ve üstüne iddia edildiği gibi daha performanslı bir dahili görüntü birimi ile
iyi satış rakamları yakalanabilir. Ben SB 2500k kullanıyorum ama AMD'nin başarılı bir işlemci ile artık piyasada olması taraftarıyım. Özellikle de Phemon II'den %30 daha performanslı fx4 işlemciler gelirse 2 tane daha toplayacağım sistem var onları bir kaç ay erteledim. Bir çok kullanıcı içinde fx4'lerin performanlı olması çok daha önemli bence. Tam detayları bilmiyorum ama bir de dahili görüntü biriminde standart sağlanırsa SB'de olduğu gibi hd2000 ve HD3000 farkı gibi olmazsa çok şık olur.
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lvlono 7 yıl
"6 ay ömrü var." diyenler, doğru söylüyor galiba. Hani ileriye dönüktü AMD? LGA sokete geçmeden AMD işlemci almam ben. Hani 2012 ilk çeyreğinde LGA'ya geçmesi planlanıyordu? İlk seri FX alanlar, "kobay müşteri" yahut "lapin müşteri" şeklinde hissetmezler kendilerini umarım...
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TURK SITH 7 yıl
Pc oyuncusu olarak düşünürsem Amd'nin 6 çekirdekli işlemcileri malesef i5 760 (sandy bridge söylemiyorum bile) vs işlemcileri karşısında performans olarak öne geçemediler, çünkü oyunlar konsollara endekslendiği için çok çekirdekten ziyade yüksek frekans ve işlem kapasitesinden etkileniyorlar, demek istediğim 8 çekirdekli buldozerin çekirdek sayısından öte oyun performansını etkileyen diğer faktörlerle ilgileniyorum... yeni bulldozer mimarisi umarım oyun bakımından yüksek performans gösterir, çünkü pc oyuncularının ne kadar çok oyun amacıyla yeni sistem aldıklarını ve sistem yükselttiklerini düşünürsek pazardaki önemlerini anlarız...
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alacakll 7 yıl
2. ele düştüğünde ilanlar şöyle olabilir.
"Satılık Kutusuz FX işlemci" :D
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Lordinarius 7 yıl
tolgabes64
pinden kurtulmak çok köklü i değişiklik olur sanırım :) herkez ankartın bikere mecuren değişcek

performans kaybına neden olurmu bilmem ama araya çevirici koyulabilir
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
strateji ne 22nm yi beklicek amd ona göre şuanda elinde bulunan daha performanslı işlemcileri piyasaya vermicek bu kadar basit tekel 2 firmada çok çakal hepside inşallah viada girer piyasaya.
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DH Misafiri 7 yıl
eğer aynı fiyat ve performanslarıda 3 aşağı 5 yukarı aynı olursa intel 2600k yı aşağı çeker :) bakalım bir çıksında ne alacağıma o zaman karar vericem.Her halukarda bu bize yarayacak arkadaşlar.
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MxFxOx 7 yıl
Acele edik rastgele model üretmesinler.ilerde aynı işlemcinin revizyonlu modelini çıkarmaları çok can sıkıcı olur.Revizyon yönunden AMD'den şikayetçiyim
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nuricomx 7 yıl
resimde k unit diyor toplu alım fiyatlarımı şimdi bunlar
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tolgabes64 7 yıl
pinden kurtulmak çok köklü i değişiklik olur sanırım :) herkez ankartın bikere mecuren değişcek
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