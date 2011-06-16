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AMD doğruladı: Radeon HD 7000 serisi bu yılın sonlarına doğru pazara sunulacak

7 yıl
6,7b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD uzun süredir üzerinde çalıştığı Southern Islands serisi yeni nesil grafik işlem birimlerini yıl sona ermeden  önce pazara sunmayı planlıyor. Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarına güç verecek yeni nesil grafik işlem birimleriyle ilgili olarak, bazı beklentilerin aksine Computex 2011'de herhangi bir açıklamada bulunmayan AMD, sessizliğini bozdu ve yeni GPU'ların yılın ilerleyen aylarında pazara giriş yapacağını, bu konudaki en yetkin ismin açıklamalarıyla doğrulayarak 2012 iddialarını da sonlandırmışo oldu.
Önümüzdeki yıllarda devam etmesi ve gelenek haline dönüşmesi beklenen AMD Fusion Developers Summit - kısaca AFDS - yani AMD Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde, AMD'nin Ürüün Grubu Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Bergman, "Bu birkaç gün içerisinde yıl sonuna doğru çıkacak ve aynı zamanda yeni APU'larda da  kullanılacak heyecan verici yeni grafik mimarimizi duyacaksınız." dedi. Bu açıklamalara ek olarak AMD'nin Grafik Bölümü  Baş Teknoloji Sorumlusu ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Demers'in de AFDS'de bazı yeni detaylar açıklayacağı bildirildi. 
AMD'nin Southern Islands serisi yeni nesil grafik işlem birimleriyle ilgili henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak bazı iddialar, üst segment için var olan Cayman tasarımının mimari açıdan geliştirileceği ve yeni özelliklerle donatılacağı yönünde. Ayrıca fabrikasyon sürecinde güncellemeye gidilmesi ve Radeon HD 7000 serisi GPU'ların 28nm üretim teknolojisiyle sunulması da bekleniyor ki bu sayede hem üretim maliyetlerinin düşürülebileceği hem de kartların termal karakteristiklerinin geliştirilerek daha yüksek saat hızlarının mümkün  kılınması bekleniyor.
Resmi herhangi bir açıklama olmasa da Radeon HD 7000 serisi yan Southern Islands serisi GPU'lar için en iyimse lansman tarihi, okula dönüş dönemi olarak  ta bilinen Eylül ayı gibi görünüyor. Ancak Radeon HD 6800 serisini geçtiğimiz sene Ekim ayında, Radeon HD 6900 serisini de takip eden süreçte tanıtan AMD'nin benzer bir yol haritası izleme ihtimali de yok değil. 

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Tanarri 7 yıl en beğenilen
evet herkez merak ediyo 28nm gpu ları ama.. Ya biraz dursunlar yıl sonu olması güzel olmuş az motorları soğusun
en azından yeni ekran kartı alan adamın aklı gitmesin her 5-6 ayda bir..
evet herkez merak ediyo 28nm gpu ları ama.. Ya biraz dursunlar yıl sonu olması güzel olmuş az motorları soğusunen azından yeni ekran kartı alan ad...
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DH Misafiri 7 yıl
NVDİA'DA BAŞLAR ARTIK 600 SERİSİNE
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Rainbow6 7 yıl
Gelse nolcak her iki firmada herhangi bi performans artisi vermeden kartlari pahaliya satiyor 4870 donemlerindek kartlarla su donemdeki kartlara bakin ne kadar performans artmis ve ne kadar fiyat goya ikisininde teknolojileri yeni uretim maliyetleri dusdugune gore neden ayni kartlara sadece isimleri degisiyo diye fazladan para veriyoruz anlamadim her iki firmada isim degisikligi taktigini benimsedi bizi kekliyolar iki gun sona cikarlar 8000 derler degistirirler 6870 in kabini oldu sana yeni kart
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(((TeAcHeR))) 7 yıl
Rainbow6

Gelse nolcak her iki firmada herhangi bi performans artisi vermeden kartlari pahaliya satiyor 4870 donemlerindek kartlarla su donemdeki kartlara bakin ne kadar performans artmis ve ne kadar fiyat goya ikisininde teknolojileri yeni uretim maliyetleri dusdugune gore neden ayni kartlara sadece isimleri degisiyo diye fazladan para veriyoruz anlamadim her iki firmada isim degisikligi taktigini benimsedi bizi kekliyolar iki gun sona cikarlar 8000 derler degistirirler 6870 in kabini oldu sana yeni kart

performans artışının az olmasının yanında oyunlarında konsollar yüzünden içine ettiler


yeni oyunlar bana göre bekleneni grafik olarak veremedi[>:]

şu durumda ben ve sevgili gtx480 im en az 2 yıl sürecek bi aşk yasacakmışız gibi geliyor
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tylor 7 yıl
"olarak ta"
"olarak da" şeklinde yazılmalıdır.
konuya dönersek, şahsen ben de bu seriyi bekliyorum. ancak niye bekliyorum onu bilmiyorum, 5850 ile mutluyum ve piyasada oyun yok :S
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M@U 7 yıl

tylor

konuya dönersek, şahsen ben de bu seriyi bekliyorum. ancak niye bekliyorum onu bilmiyorum, 5850 ile mutluyum ve piyasada oyun yok :S

Merak etmeyin, bu yıl sonunda ve diğer sene grafik olarak çok sağlam oyunlar gelecek. O zaman HD5850 de yetersiz hale gelecektir. Hatta Crysis 2'nin DX11 yaması bile HD5850 gibi bir kartı yetersiz kılabilir.

Habere yorum yapmıyorum şimdilik ama Intel'in işlemci üretiminde izlediği yolun bir benzerini izleyecek gibi diyelim.
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EgoisTe91 7 yıl
İşte beklenen haber
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djduke 7 yıl
hd 6950 6970 kullanıcıları kartlarını değiştircek kadar birşey beklemiyorum.Spor olsun diye değiştirenelr olcak tabiki. gtx 580 den hızlı bir kart yapabilceklermi tek gpu da ben ona bakarım. (hd 6950 kullanmaktayım )
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Monsterbasy10 7 yıl
Tamda sistem alalım diyorduk işe bak insan en iyisini istiyor. =)
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Batuist 7 yıl
7x serisinden ziyade 28nm daha bir gündeme oturur.. artı DH için hergün yeni bir haber konusuda olmuş oldu.. hergün farklı bir hd7 serisi haber görmeye hazırlanın.. :)
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CrySystem 7 yıl
NM olarak küçülme sıkıntılı viraja giriyor, transistör boyutları bir atomun boyutuna (0.1nm) yaklaşıyor ve yakında bizlerin önüne yeni bir engel olarak çıkacak.

ARM ürün pazarlama direktörü Nandan Nayampally'ye göre 40nm'den sonra sorun transistörler değil kablo gecikmesi (sinyali çip üzerinde göndermek için geçen süre): 'Bu sınıra ulaşmaya başladık ve bu, hız için büyük bir engel.'

CPU performansındaki artışı devam ettirmek için yeni yaklaşımlar gerekecek ve endüstri, umut verici bazı projeler üzerinde çalışmaya başladı bile.

Önreğin IBM, CPU çekirdeklerinin yan yana yerleştirilmediği 3 boyutlu çip istiflemeyi araştırmakla meşgul. Çekirdekler, tüm yüzeyi kaplayan bağlantılar sayesinde iletişim kurabiliyor ve böylece transfer hızları büyük oranda artırılırken sıcaklık sorunu azalıyor.

Intel ise transistör performansını artırarak güç ihtiyacını azaltan bir proje ile meşgul.

Moore'un kanunu 2020'lerde bazı engellerle karşılaşacak ancak ufukta görülen yeni teknolojiler, onun bir süre daha devam etmesini sağlıyabilir.
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calevera 7 yıl
o kadar lanse edilen ekran kartını daha türkiye piyasasında bile göremeden 7000 serisi konu ediliyor .sabırsızlıkla gelmesini beklediğimiz ekran kartlarını geldi desek o da kimbilir kaç ay sonra gelecek tam alalım aha fiyatı düştü düşecek derken 7000 serisi gelecek artık bu işlere amerikalı olduk galiba
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Furkan! 7 yıl
met@lrock
Nvidia buna karşılık ne çıkarır merak ettim. ama 7000 guzel bi karta benziyor. Kişisel gorusum 8000 de cikarsa Yine Nvidia yine Nvidia :)

Tamam.
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met@lrock 7 yıl
Nvidia buna karşılık ne çıkarır merak ettim. ama 7000 guzel bi karta benziyor. Kişisel gorusum 8000 de cikarsa Yine Nvidia yine Nvidia :)
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vengefulghoul 7 yıl

met@lrock

Nvidia buna karşılık ne çıkarır merak ettim. ama 7000 guzel bi karta benziyor. Kişisel gorusum 8000 de cikarsa Yine Nvidia yine Nvidia :)


ne çıkaracağı belli işte; GTX600 serisi
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