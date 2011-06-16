AMD doğruladı: Radeon HD 7000 serisi bu yılın sonlarına doğru pazara sunulacak

AMD uzun süredir üzerinde çalıştığı Southern Islands serisi yeni nesil grafik işlem birimlerini yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planlıyor. Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarına güç verecek yeni nesil grafik işlem birimleriyle ilgili olarak, bazı beklentilerin aksine Computex 2011'de herhangi bir açıklamada bulunmayan AMD, sessizliğini bozdu ve yeni GPU'ların yılın ilerleyen aylarında pazara giriş yapacağını, bu konudaki en yetkin ismin açıklamalarıyla doğrulayarak 2012 iddialarını da sonlandırmışo oldu.

Önümüzdeki yıllarda devam etmesi ve gelenek haline dönüşmesi beklenen AMD Fusion Developers Summit - kısaca AFDS - yani AMD Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde, AMD'nin Ürüün Grubu Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Bergman, "Bu birkaç gün içerisinde yıl sonuna doğru çıkacak ve aynı zamanda yeni APU'larda da kullanılacak heyecan verici yeni grafik mimarimizi duyacaksınız." dedi. Bu açıklamalara ek olarak AMD'nin Grafik Bölümü Baş Teknoloji Sorumlusu ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Demers'in de AFDS'de bazı yeni detaylar açıklayacağı bildirildi.

AMD'nin Southern Islands serisi yeni nesil grafik işlem birimleriyle ilgili henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak bazı iddialar, üst segment için var olan Cayman tasarımının mimari açıdan geliştirileceği ve yeni özelliklerle donatılacağı yönünde. Ayrıca fabrikasyon sürecinde güncellemeye gidilmesi ve Radeon HD 7000 serisi GPU'ların 28nm üretim teknolojisiyle sunulması da bekleniyor ki bu sayede hem üretim maliyetlerinin düşürülebileceği hem de kartların termal karakteristiklerinin geliştirilerek daha yüksek saat hızlarının mümkün kılınması bekleniyor.

Resmi herhangi bir açıklama olmasa da Radeon HD 7000 serisi yan Southern Islands serisi GPU'lar için en iyimse lansman tarihi, okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayı gibi görünüyor. Ancak Radeon HD 6800 serisini geçtiğimiz sene Ekim ayında, Radeon HD 6900 serisini de takip eden süreçte tanıtan AMD'nin benzer bir yol haritası izleme ihtimali de yok değil.