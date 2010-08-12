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AMD dört çekirdekli en hızlı işlemcisini hazırlıyor: Phenom II X4 970 Black Edition

8 yıl
14,9b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, dört çekirdekli Phenom II X4 ailesinin en hızlı üyesini duyurmaya hazırlanıyor. Phenom II X4 970 Black Edition olarak isimlendirilen ve 3.5GHz'de çalışacağı belirtilen yeni işlemcisinin, pazara iki farklı versiyon ile sunulacağı belirtiliyor. Perakende noktaları için Deneb tasarımını baz alan versiyonu planlanan Phenom II X4 970 Black Edition, OEM üreticileri ve SI'lara ise Zosma tabanlı versiyonu ile sunulacak ve bu versiyonda, kapalı çekirdekler açılarak günün sonunda 6 çekirdekli bir işlemci elde edilebilecek.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan Phenom II X4 970 Black Edition, geriye dönük olarak bazı Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR2 ve DDR3 bellek desteği sunacak olan yeni işlemci toplamda 8MB bellek kapasitesiyle sunulacak. Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler öncesinde AMD tarafından pazara sunulacak dört çekirdekli en hızlı işlemci olması beklenen Phenom II X4 970 BE'nin 21 Eylül'de 200 doları civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Original Equipment Manufacturers(orjinal ürün üreticileri) demek.
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yasar_lives 8 yıl

DH Misafiri

Original Equipment Manufacturers(orjinal ürün üreticileri) demek.


TŞKLER
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fenerista 8 yıl
Tesla Roadster
Özelliklerine göre ucuz geldi ?
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Iron Mask 8 yıl
7 - 8 ay önce çıkması gereken bir işlemci.Belki birkaç overclockçu alır.
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fenerista 8 yıl
Bataryalar eskiyor mu ? :)
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hooper 8 yıl
Harika haberler bunlar
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brucelee 8 yıl
Bunlar bozuk x6 (1090 T) lar olacak herhalde, daha sonradan 6 çekirdek açılabildiği için aklıma geldi.
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kunglao1 8 yıl
EĞER OYUN İÇİN ALINACAKSA 4 ÇEKİRDEKLER HALEN YAZILIMSAL OLARAK DESKTEKLENMEDİĞİ SÜRECE OYUNLARDA BU TİP İSLEMCİLERİN ÇOK BÜYÜK BİR GETİRİSİ YOK ELİNİZDE OLAN İŞLEMCİLERİ BİRAZ OVERCLOCK YAPARAK BU TÜR SAÇMA İŞLEMCİLERE PARA VERMEKTEN KURTULUN
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Uzaktan Kumandan 8 yıl

kunglao1

EĞER OYUN İÇİN ALINACAKSA 4 ÇEKİRDEKLER HALEN YAZILIMSAL OLARAK DESKTEKLENMEDİĞİ SÜRECE OYUNLARDA BU TİP İSLEMCİLERİN ÇOK BÜYÜK BİR GETİRİSİ YOK ELİNİZDE OLAN İŞLEMCİLERİ BİRAZ OVERCLOCK YAPARAK BU TÜR SAÇMA İŞLEMCİLERE PARA VERMEKTEN KURTULUN


genel için mi saçma??

oyun için mi??
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hayta24 8 yıl
vaybe bız da hala 965 alacagım gunu ıple cekıyordum ıse bak forever AMD
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Deníz 8 yıl
Hem 6 çekirdek çıkar snra en hızlı 4 çekirdek çıkar
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