AMD dört çekirdekli en hızlı işlemcisini hazırlıyor: Phenom II X4 970 Black Edition

AMD, dört çekirdekli Phenom II X4 ailesinin en hızlı üyesini duyurmaya hazırlanıyor. Phenom II X4 970 Black Edition olarak isimlendirilen ve 3.5GHz'de çalışacağı belirtilen yeni işlemcisinin, pazara iki farklı versiyon ile sunulacağı belirtiliyor. Perakende noktaları için Deneb tasarımını baz alan versiyonu planlanan Phenom II X4 970 Black Edition, OEM üreticileri ve SI'lara ise Zosma tabanlı versiyonu ile sunulacak ve bu versiyonda, kapalı çekirdekler açılarak günün sonunda 6 çekirdekli bir işlemci elde edilebilecek.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan Phenom II X4 970 Black Edition, geriye dönük olarak bazı Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR2 ve DDR3 bellek desteği sunacak olan yeni işlemci toplamda 8MB bellek kapasitesiyle sunulacak. Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler öncesinde AMD tarafından pazara sunulacak dört çekirdekli en hızlı işlemci olması beklenen Phenom II X4 970 BE'nin 21 Eylül'de 200 doları civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor.