AMD dünyanın en hızlı mobil ekran kartını duyurdu; Radeon HD 6990M

Kısa bir süre önce GeForce GTX 580M'i dünyanın en hızlı mobil ekran kartı olarak pazara sunan Nvidia'da bu heyecan kısa sürdü zira AMD, Radeon HD 6990M ile mobil arenada tüm zamanların en hızlı ekran kartına imza attığını açıkladı. Kartın özelliklerine geçmeden önce önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Bilindiği üzere GeForce GTX 580M, masaüstü kartlardan GeForce GTX 560 Ti'ı temel alan bir çözümdü. AMD'nin yeni kartı Radeon HD 6990M da benzer şekilde isimlendirmeden farklı bir GPU'yu temel alıyor ve çift GPU'lu Radeon HD 6990 yerine tek GPU'lu HD 6870 modeli üzerinde şekilleniyor.

AMD'den yapılan açıklamaya göre Radeon HD 6990M, daha önce lanse edilen diğer tüm mobil ekran kartlarından %25 daha hızlı olmayı başarıyor ki burada asıl hedef tabi ki GTX 580M. DirectX 11, HD3D, CrossFireX ve Eyefinity desteği sunan ekran kartının grafik işlem birimi 40nm üretim teknolojisini esas alıyor. 1120x paralel işlem birimine sahip olan ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunan HD 6690M'in bellek kapasitesi ise 2GB GDDR5. 56x doku ünitesine sahip olan Radeon HD 6990M'in grafik işlem birimi 715MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yaparken işlem gücü ise 1.6 TeraFLOP olarak açıklandı.

Bellek bant genişliği 115.2GB/saniye olan Radeon HD 6990M için AMD'nin GPU bölümü genel müdürü Matt Skynner şunları söyledi; "AMD Radeon HD 6990M GPU sadece Eyefinity teknolojisi ve benzersiz teknik özellikler içermekle kalmıyor, tam DirectX 11 ve Stereo 3D desteği de sağlıyor. Sonuç, bu grafik birimi destansı ve burada, şimdi." dedi. Daha çok "Desktop Replacement" olarak bilinen üst seviyedeki dizüstü bilgisayarlarda ve mobil oyun sistemlerinde kullanılması beklenen HD 6990M'e ilk adapte olan üreticiler, M18x modeliyle Alienware ve Clevo'nun X7200/P170HM/P150HM modelleriyle Eurocom oldu.