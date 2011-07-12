Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD dünyanın en hızlı mobil ekran kartını duyurdu; Radeon HD 6990M

7 yıl
29,1b
1
38
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kısa bir süre önce GeForce GTX 580M'i dünyanın en hızlı mobil ekran kartı olarak pazara sunan Nvidia'da bu heyecan kısa sürdü zira AMD, Radeon HD 6990M ile mobil arenada tüm zamanların en hızlı ekran kartına imza attığını açıkladı. Kartın özelliklerine geçmeden önce önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Bilindiği üzere GeForce GTX 580M, masaüstü kartlardan GeForce GTX 560 Ti'ı temel alan bir çözümdü. AMD'nin yeni kartı Radeon HD 6990M da benzer şekilde isimlendirmeden farklı bir GPU'yu temel alıyor ve çift GPU'lu Radeon HD 6990 yerine tek GPU'lu HD 6870  modeli üzerinde şekilleniyor.
AMD dünyanın en hızlı mobil ekran kartını duyurdu; Radeon HD 6990M
Tam Boyutta Gör
AMD'den yapılan açıklamaya göre Radeon HD 6990M, daha önce lanse edilen diğer tüm mobil ekran kartlarından %25 daha hızlı olmayı başarıyor ki burada asıl hedef tabi ki GTX 580M. DirectX 11, HD3D, CrossFireX ve Eyefinity  desteği sunan ekran kartının grafik işlem birimi 40nm üretim teknolojisini esas alıyor. 1120x paralel işlem birimine sahip olan ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunan HD 6690M'in bellek kapasitesi ise 2GB GDDR5. 56x doku ünitesine sahip olan Radeon HD 6990M'in grafik işlem birimi 715MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yaparken işlem gücü ise 1.6 TeraFLOP olarak açıklandı.
AMD dünyanın en hızlı mobil ekran kartını duyurdu; Radeon HD 6990M
Tam Boyutta Gör
Bellek bant genişliği 115.2GB/saniye olan Radeon HD 6990M için AMD'nin GPU bölümü genel müdürü Matt Skynner şunları söyledi; "AMD Radeon HD 6990M GPU sadece Eyefinity teknolojisi ve benzersiz teknik özellikler içermekle kalmıyor, tam  DirectX 11 ve Stereo 3D desteği de sağlıyor. Sonuç, bu grafik birimi destansı ve burada, şimdi." dedi. Daha çok "Desktop Replacement" olarak bilinen üst seviyedeki dizüstü bilgisayarlarda ve mobil oyun sistemlerinde kullanılması beklenen HD 6990M'e ilk adapte olan üreticiler, M18x modeliyle Alienware ve Clevo'nun X7200/P170HM/P150HM modelleriyle Eurocom oldu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sahafiec 7 yıl en beğenilen
tek GPU ve 6870'i baz alıyor yani dizüstüler için optimize edilmiş hali.

bence her 2 üretici de artık bu isimlendirme kandırmacasından vazgeçmeli.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HAAltuntas 7 yıl
1e1'de izlemiştim.. daha sonra fiyatına baktım... :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali277 7 yıl
Bunun takılı olduğu laptopun fiyatını düşünemiyorum
Ama özellikleri çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Powerofdreams 7 yıl
Ben HD 5650M ile mutluyum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 7 yıl
notebookcheck.net/...
verdiğim linkte tüm mobil ekran kartlarının hangi oyunlarda kac fps verdiği var tabi bazı oyunlarda incelenmemiş olabilir. karşılaştırma yapabilirsiniz.
bunlar da 6990m ve 580m kartlarının incelemeleri
notebookcheck.net/... notebookcheck.net/...
birbirinin performans olarak benzer 2 kart, fiyatlandırma konusunda da pek fark olacağını zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuturox 7 yıl
Güzel bir gelişme olmuş her geçen gün daha güçlü yeni mobil gpu'lar çıkıyor. Fakat AMD Radeon 7xxx serisi ile birlikte yeni mobil gpu lanse edilecek diye beklerken 6xxx serisi içinde dünyanın en güçlü mobil grafik işlemcisi lanse edildi. Umarım böyle ekran kartlarının performans testlerinin bu sitede videoları yayımlanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
Amd iyi çalışıyor eskiden nvidia açık ara öndeydi nerden nereye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 7 yıl
ismini görünce amd in nvidia out yazmak için girdim buraya ama 6870 baz alınarak yapıldığına göre fazla abartmamak gerek. bence 580m'in gerisinde bile kalabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 7 yıl
Yapılmış bir inceleme var mı? AMD kendisi iddia etmiş ama bana öyle geliyor ki GTX580M ile bu kart kafakafaya olur. Zira GTX560 TI'ın HD6870'ten daha performanslı olduğunu biliyoruz. Saat hızlarındaki düşüş oranı Nvidia tarafında daha fazla olsa da bu durum eşitliği sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta biraz daha ayrıntılandırırsak GTX580M'in hâlâ lider olduğunu bile görmemiz mümkün olabilir. Tabi aradaki fark ne kadar önemli?



@homebird

Aşağı yukarı HD6850 performansındadır. Tıpkı GTX580M'in GTX460 performansında olması gibi.



@MxFxOx

DX11 performansı neye göre daha yüksek olacak? Bildiğin Barts gpu'su...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Demirel 7 yıl
580m in liderliği fazla sürmedi :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan3536 7 yıl Emre Demirel
emre37s

580m in liderliği fazla sürmedi :)


f.bahceye benzettim birden
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 7 yıl
6850'ye yakın performans gösterir..


ramazanyurt @

6970m Cf 6990m'den tabiki çok daha iyidir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 7 yıl
Masa üstündeki 6850 kadar performans verir mi ?(Diğer donanımı gözardı edersek)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
Tabloya göre 6850-6870 arasında performansa sahip ancak 6800 serisine göre dx11 performansı daha yüksek olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29057 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, 3d ve
2 etiket daha amd radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Huawei Ideos U8150 video inceleme 7 yıl Zotac GeForce GTX 580 AMP2 Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim