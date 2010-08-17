AMD en önemli kozlarını anlatıyor: Bulldozer ve Bobcat

Firma tarihinin en radikal yenilikleri için artık son dönemece giren AMD, x86 dünyasında son 10 yılın en önemli tasarım güncellemeleri olarak bahsettiği Bulldozer ve Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarilerini detaylandırmaya hazır. Teknik anlamda ilk detayları 2009 sonundaki Finansal Analist Günü'nde açıklanan yeni nesil mikroişlemci mimarileri için merak edilen tüm detaylar, kendisi küçük ancak endüstrideki etkisi büyük olan Hot Chips etkinliğinde açıklanacak. 22-24 Ağustos'ta yapılacak olan bu etkinlik AMD ile birlikte Intel, Nvidia ve sektör devi diğer yarıiletken firmalarına da açık olacak ve işlemci dünyasındaki 2011 yenilikleri, gelecek vizyonları ve projeksiyonlar katılımcılar nezdinde dünya ile paylaşılacak.

Mikroişlemci tasarımında sektörün en saygın isimleri arasında yer alan Dirk Meyer'in en ciddi projesi olarak gösterilen Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi, K7 jenerasyonundan bu yana AMD'nin yaptığı en ciddi yatırım olarak değerlendiriliyor. Digital firmasında Alfa takımını yöneten ve ardından kısa bir süre Intel için çalıştıktan sonra ekibiyle birlikte AMD'ye geçerek K7 başarısına imza atan Dirk Meyer'in tepe yöneticisi koltuğunda yönlendirdiği Bulldozer tasarım çalışmaları, uzun bir süredir gizlilik içerisinde devam ediyordu. Performans, modüler yapı, çoklu izlek desteği, enerji verimliliği ve akıllı kaynak yönetimi gibi temel argümanlar üzerine geliştirilen Bulldozer mimarisinin yanında Bobcat tasarımı da AMD için büyük önem taşıyor. Netbook'lar başta olmak üzere tablet ve akıllı telefonları da hedefleyen AMD için orta-uzun vadede Bobcat mimarisi önemli gelişmelerin başlangıcı olarak yorumlanıyor. 22-24 Ağustos'ta yapılacak Hot Chips etkinliği öncesinde AMD yeni mimarilerin tüm detaylarını basın mensuplarıyla paylaşacak.

İşte detaylar;