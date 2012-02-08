AMD: IBM ile işbirliği danışmanlık seviyesinde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde AMD'nin yeni işlemcilerin üretimi için IBM ile işbirliği yapacağı ortaya atılmıştı. Hali hazırda işlemcilerinin önemli bir kısmını ortağı olduğu GlobalFoundries firmasının Dresden, Almanya'daki tesislerinde üreten AMD, Fusion işlemcileri ve çipsetlerin üretimi noktasında ise dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan TSMC ile çalışıyor. IBM ile ilgili iddialar sonrasında resmi açıklama yapan AMD, birlikteliğin yeni çip üretiminden ziyade danışmanlık seviyesinde olduğunu ve IBM'in, GlobalFoundries'e yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş noktasında destek olacağını söyledi.
IBM ile köklü bir geçmişe sahip olan AMD, yeni üretim teknolojilerine adaptasyon noktasında şirketin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlıyor. Hali hazırda GlobalFoundries, STMicroelectronics ve Samsung ile birlikte farklı işlemci teknolojilerine yönelik ortak çalışmalar yürüten IBM, konuyla ilgili açıklamalara bakılırsa yeni üretim teknolojilerindeki sıkıntılarda GlobalFoundries'e yardımcı olacak gibi görünüyor. AMD'nin yeni yönetimi şirketi farklılaştırmayı ve özellikle Fusion mimarisini açık endüstri platformu haline getirip LEGO modeliyle farklı firmaların öne çıkan teknolojilerinin entegre edilebileceği bir yapı sunmayı planlıyor. Bununla birlikte AMD, bu yıl içerisinde dünyanın en büyük sistem üreticilerinden bir tanesinin Fusion işlemci kullanmasını da bekliyor ki bu noktada iddialar ağırlıklı olarak Apple etrafında dönüyor diyebiliriz. Bu ölçekteki firmalar ciddi üretim garantisi istediği için, yaz aylarında Fusion işlemci üretiminde bazı verimlilik sıkıntıları yaşayan AMD, sorunun tekrarlanmaması adına GlobalFoundries'in yanına IBM desteğini eklemek istemiş olabilir.
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Kim bu yaawww
IBM Contract-Manufacturing Trinity APUs for AMD boyle diyo
olacakdır Apple ıbm garantör olarakda istemesi gayet doğal bence amd bu rüzgarı cok ciddi kullanması lazım kaldıki ıbm herkese kefil olmaz
AMD - IBM ilişkisi bana gayet mantıklı geliyor. Nihayetinde AMD'nin şu anki CEO'su eski bir IBM yöneticisi. Ortak işlemci tasarlamaları pek olası değil çünkü IBM x86 ve PC işine girmeye pek tenezzül etmez fakat eğer ki bu işbiliğinin altında üretim teknolojini geliştirmek yatıyorsa orada durup iyice bakmak lazım. FX serisinin bekleneni verememesinin altında üretim sürecinde yaşanan sıkıntılar olduğu bir çok platformda dile getirildi. Dikkat ederseniz FX serisi Almanya'da, Fusion serisi de TSMC'de üretiliyor. Fusion talebine yer açabilmek için Phenom serisi üretimden kalktı. Bu noktada IBM devreye giriyorsa AMD adına yakın zamanda çok iyi gelişmeler yaşanacak diyebiliriz.
Ama bizim düşündüğümüz gibi olmuyocak büyük firmaların işlemci ihtiyaçlarını karşılamak için daha doğrusu üretim sayısını artırmak için yapılan görüşmeler.
Zaten son kullanıcının memnun olmasını kim sitiyorki apple dan başka.
ben ek olarak ibm'in kişisel tüketici seviyesinde işlemci üretim işine girmesi taraftarıyım.
bu konuyu şöyle düşüne bilirsin ;
IBM; üniversitede bir kimya labaratuvarı,
Son kullanıcı işlemcisi üreten firmalar ise özel bir kimyevi madde üretim fabrikası
(birinin daha gerçekci birinin ise tam tersi olması gelişim adına ama birbirlerine muhtaçlar gibi gibi )