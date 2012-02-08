AMD: IBM ile işbirliği danışmanlık seviyesinde

Geçtiğimiz günlerde AMD'nin yeni işlemcilerin üretimi için IBM ile işbirliği yapacağı ortaya atılmıştı. Hali hazırda işlemcilerinin önemli bir kısmını ortağı olduğu GlobalFoundries firmasının Dresden, Almanya'daki tesislerinde üreten AMD, Fusion işlemcileri ve çipsetlerin üretimi noktasında ise dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan TSMC ile çalışıyor. IBM ile ilgili iddialar sonrasında resmi açıklama yapan AMD, birlikteliğin yeni çip üretiminden ziyade danışmanlık seviyesinde olduğunu ve IBM'in, GlobalFoundries'e yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş noktasında destek olacağını söyledi.

IBM ile köklü bir geçmişe sahip olan AMD, yeni üretim teknolojilerine adaptasyon noktasında şirketin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlıyor. Hali hazırda GlobalFoundries, STMicroelectronics ve Samsung ile birlikte farklı işlemci teknolojilerine yönelik ortak çalışmalar yürüten IBM, konuyla ilgili açıklamalara bakılırsa yeni üretim teknolojilerindeki sıkıntılarda GlobalFoundries'e yardımcı olacak gibi görünüyor. AMD'nin yeni yönetimi şirketi farklılaştırmayı ve özellikle Fusion mimarisini açık endüstri platformu haline getirip LEGO modeliyle farklı firmaların öne çıkan teknolojilerinin entegre edilebileceği bir yapı sunmayı planlıyor. Bununla birlikte AMD, bu yıl içerisinde dünyanın en büyük sistem üreticilerinden bir tanesinin Fusion işlemci kullanmasını da bekliyor ki bu noktada iddialar ağırlıklı olarak Apple etrafında dönüyor diyebiliriz. Bu ölçekteki firmalar ciddi üretim garantisi istediği için, yaz aylarında Fusion işlemci üretiminde bazı verimlilik sıkıntıları yaşayan AMD, sorunun tekrarlanmaması adına GlobalFoundries'in yanına IBM desteğini eklemek istemiş olabilir.