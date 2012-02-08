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AMD: IBM ile işbirliği danışmanlık seviyesinde

7 yıl
11,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde AMD'nin yeni işlemcilerin üretimi için IBM ile işbirliği yapacağı ortaya atılmıştı. Hali hazırda işlemcilerinin önemli bir kısmını ortağı olduğu GlobalFoundries firmasının Dresden, Almanya'daki tesislerinde üreten AMD, Fusion işlemcileri ve çipsetlerin üretimi noktasında ise dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan TSMC ile çalışıyor. IBM ile ilgili iddialar sonrasında resmi açıklama yapan AMD, birlikteliğin yeni çip üretiminden ziyade danışmanlık seviyesinde olduğunu ve IBM'in, GlobalFoundries'e yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş noktasında destek olacağını söyledi. 
IBM ile köklü bir geçmişe sahip olan AMD, yeni üretim teknolojilerine adaptasyon noktasında şirketin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlıyor. Hali hazırda GlobalFoundries, STMicroelectronics ve Samsung ile birlikte farklı işlemci teknolojilerine yönelik ortak çalışmalar yürüten IBM, konuyla ilgili açıklamalara bakılırsa yeni üretim teknolojilerindeki sıkıntılarda GlobalFoundries'e yardımcı olacak gibi görünüyor. AMD'nin yeni yönetimi şirketi farklılaştırmayı ve özellikle Fusion mimarisini açık endüstri platformu haline getirip LEGO modeliyle farklı firmaların öne çıkan teknolojilerinin entegre edilebileceği bir yapı sunmayı planlıyor. Bununla birlikte AMD, bu yıl içerisinde dünyanın en büyük sistem üreticilerinden bir tanesinin Fusion işlemci kullanmasını da bekliyor ki bu noktada iddialar ağırlıklı olarak Apple etrafında dönüyor diyebiliriz. Bu ölçekteki firmalar ciddi üretim garantisi istediği için, yaz aylarında Fusion işlemci üretiminde bazı verimlilik sıkıntıları yaşayan AMD, sorunun tekrarlanmaması adına GlobalFoundries'in yanına IBM desteğini eklemek istemiş olabilir.

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DH Misafiri 6 yıl
bekleyin, yerli işlemci geliyor. Bende şahsen üretime dahil oluyorum, işlemcimizin ismi CSO.... nasıl güzel isim demi, şimdi tek ihtiyaç bir kaç bankayı konu ile ilgili ikna edebilmek,,malum parasız olmuyor. 3 yıl içinde pazara sunmayı düşünüyoruz..
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lapry 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bekleyin, yerli işlemci geliyor. Bende şahsen üretime dahil oluyorum, işlemcimizin ismi CSO.... nasıl güzel isim demi, şimdi tek ihtiyaç bir kaç bankayı konu ile ilgili ikna edebilmek,,malum parasız olmuyor. 3 yıl içinde pazara sunmayı düşünüyoruz..

Kim bu yaawww

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Rainbow6 7 yıl
Yanlis biliyor olabilirim tam emin degilim ama trinity islemcilerini ibm uretecek diye bisiler okumustum
IBM Contract-Manufacturing Trinity APUs for AMD boyle diyo
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tkbykfnr 7 yıl
bulldozer verimsizliği, mühendislerin işten kovulması, amd nin mühendis araması ve AMD&IBM yakınlaşması... para var ama kaliteli eleman bulmak zor o yüzden yüksek paralarla transfer ediliyor... IBM AMD için bi şans tabi terside
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alpa07 7 yıl
amd için güzel gelişme bizim içinde :f
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highgen 7 yıl
Amd Fusion için çok kararlı görünüyor yazın ki Fusionlu mac üretiminin geri çevrilmiş olması Amd için büyük bir kayıp olsa gerek. bu sefer işin ciddiyetinin farkında Fusion2 mimarisi gerçekten gelecek vaad ediyor. 2012 sonuna doğru yeni nesil konsol üretimi için de Fusion mimarisinin nimetlerinden fazlaca yararlanılacağını düşünüyorum.diğer taraftan IBM-Amd işbirliği özellikle Buldozer2 mimarisi için daha radikal mimari çalışmalarına yön verir önceki faciayı bundada görmeyiz. yönetici değişimi Amd'ye yaramış bence. gpudaki başarısı sonra bu anlaşma ben düzelme görüyorum ve evet diyorum
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xLmNt13 7 yıl
Bastır AMD :)
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E_Aydin35 7 yıl
Bu ortaklık AMD'din fazlasıyla işine yarıyıcak..
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KANUNI61 7 yıl
eger amd Apple işlemci ve üretise bilinki pazar paylarında cok ciddi değişim
olacakdır Apple ıbm garantör olarakda istemesi gayet doğal bence amd bu rüzgarı cok ciddi kullanması lazım kaldıki ıbm herkese kefil olmaz
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cagataykoroglu 7 yıl
Ortak işlemci felan yok ne ortaklığı? adamlar intel e nm olarak yetişmeye çalışıyor.
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Foxbat 7 yıl
Şu büyük üreticinin Apple olması muhtemel. Geçen yıl Mac serisi neredeyse Fusion donanımlı çıkacaktı ama GF tesisleri verimlilik sıkıntısı yaşayınca son dakikada AMD işlemcili Mac Pro hayali suya düştü. Eğer bu sefer AMD Apple'la anlaşmayı başarırsa çok ciddi bir ivme kazanır çünkü "Ucuz etin yahnisi" ve Intel'in kuyrukçusu" denen AMD, dünyanın en elit donanım firmasının ürünlerinde yer almaya başlarsa marka algısı dramatik oranda değişecektir.

AMD - IBM ilişkisi bana gayet mantıklı geliyor. Nihayetinde AMD'nin şu anki CEO'su eski bir IBM yöneticisi. Ortak işlemci tasarlamaları pek olası değil çünkü IBM x86 ve PC işine girmeye pek tenezzül etmez fakat eğer ki bu işbiliğinin altında üretim teknolojini geliştirmek yatıyorsa orada durup iyice bakmak lazım. FX serisinin bekleneni verememesinin altında üretim sürecinde yaşanan sıkıntılar olduğu bir çok platformda dile getirildi. Dikkat ederseniz FX serisi Almanya'da, Fusion serisi de TSMC'de üretiliyor. Fusion talebine yer açabilmek için Phenom serisi üretimden kalktı. Bu noktada IBM devreye giriyorsa AMD adına yakın zamanda çok iyi gelişmeler yaşanacak diyebiliriz.
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1ses1 7 yıl
IBM işbirliği ile çıkacak olan işlemciler intel i zorlar düşüncesindeyim . Buda bizim gibi son kullancıların fiyat olarak yüzünü güldürür.
Ama bizim düşündüğümüz gibi olmuyocak büyük firmaların işlemci ihtiyaçlarını karşılamak için daha doğrusu üretim sayısını artırmak için yapılan görüşmeler.
Zaten son kullanıcının memnun olmasını kim sitiyorki apple dan başka.
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boox 7 yıl
amd'nin fx vakası sonrasında kesinlikle sektörün deneyimli ve köklü firmalarıyla iş birliği yaparak yeni nesil işlemci teknolojisi için farklı çözüm yolları araması gerekiyor.
ben ek olarak ibm'in kişisel tüketici seviyesinde işlemci üretim işine girmesi taraftarıyım.
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artenis 7 yıl boox
boox

amd'nin fx vakası sonrasında kesinlikle sektörün deneyimli ve köklü firmalarıyla iş birliği yaparak yeni nesil işlemci teknolojisi için farklı çözüm yolları araması gerekiyor.
ben ek olarak ibm'in kişisel tüketici seviyesinde işlemci üretim işine girmesi taraftarıyım.

bu konuyu şöyle düşüne bilirsin ;
IBM; üniversitede bir kimya labaratuvarı,
Son kullanıcı işlemcisi üreten firmalar ise özel bir kimyevi madde üretim fabrikası

(birinin daha gerçekci birinin ise tam tersi olması gelişim adına ama birbirlerine muhtaçlar gibi gibi )
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makbulut 7 yıl
Amd işi ciddiye almaya başladı. Bu rekabetin iyice kızışacağı anlamına gelir.
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