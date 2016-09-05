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AMD, IFA 2016′da sanal gerçekliğin geleceğini konuştu

Berlin’de düzenlenen IFA 2016 etkinliğinde konuşan AMD CTO’su Mark Papermaster ve Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Roy Taylor, sanal gerçekliğin geleceğini masaya yatırdılar.
2 yıl
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İşlemci
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Berlin’de düzenlenen IFA 2016 etkinliğinde konuşan AMD CTO’su Mark Papermaster ve Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Roy Taylor, sanal gerçekliğin geleceğini masaya yatırdılar.
Ekranlar, bilgi işlem donanımları ve alıcılar cephesinde iki ila beş yıl arasında yaşanacak gelişmelerle performansın arttırılarak sanal gerçeklik çözümlerinin taşınabilirliğinin artacağını belirten Papermaster, böylelikle satın alınabilirlik konusunda önemli oranda iyileştirmeler meydana geleceğini ifade ediyor. CTO ayrıca teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayan sanal (VR) ve artırılmış gerçekliğin (AR) sağlık, eğitim ve eğlence gibi farklı alanlarda radikal değişiklik potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.
Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı olan ve üstelik yakın zamanda kurulan İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) sanal gerçeklik danışma kurulunda görev alan Roy Taylor ise bu teknolojilerle film, televizyon ve oyun endüstrilerinin de olumlu etkileneceğini dile getirdi.

VR pazarında yüksek büyüme potansiyeli mevcut

IDC araştırma şirketi tarafından yayınlanan son rapora göre VR ve AR pazarının 2016 ile 2020 yılları arasında 5.2 milyar dolardan yaklaşık 162 milyar dolar büyüklüğe ulaşması düşünülüyor. Kısa süre önce 200 dolar tavsiye edilen satış fiyatı ile piyasaya sürülen Radeon RX 480'le üstün grafikler ve akıcı sanal gerçeklik deneyimi sunan AMD, bu alanda en uygun maliyete sahip çözüm olarak bir adım öne çıkmayı başarıyor.
Üstelik daha önceki nesillere nazaran çekirdek başı komutlarda yüzde 40 performans artışına ulaşan AMD, gelecek nesil yüksek performanslı "Zen" işlemci çekirdeğinin bir ön gösterimini gerçekleştirdi. "Zen" temelli "Summit Ridge" masaüstü işlemcilerinin ise 2017 yılının başında pazara sunulması bekleniyor. 

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Mushi-Shi 2 yıl
Sanılanın aksine yaygınlaşmaya başlaması eğitimde olacak gibime geliyor. Mühendislik, tarih, tıp, askerlik gibi eğitim alanlarında oldukça kullanışlı olabilir. Daha sonra eğlence sektöründe kullanılabilir. Belirli bir zaman sonra da bilgisayarların yerini alması kaçınılmaz gözüküyor. Oturduğun yerden bir gözlük takarak işini yapmak varken, ekranın önünde oturmayı kim tercih eder ?
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umut_baris 2 yıl
Sadece tıp ve birkaç endüstriyel alanda geleceği var.

Onun dışında üç beş zengin meraklı.

Son kullanıcıda geleceği yok.
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selahattın ısık 2 yıl umut_baris
umut_baris

Sadece tıp ve birkaç endüstriyel alanda geleceği var.

Onun dışında üç beş zengin meraklı.

Son kullanıcıda geleceği yok.

Bu teknolojinin porno sektöründe kullanılıp kit halinde elle tutulur ürün olarak satışa sunulduğunu düşünün..son kullanıcıda geleceğini görürsünüz..



NOT:BİRİLERİNİN BUNUN DENEMELERİNİ YAPTIĞIMDAN DA EMİNİM..
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