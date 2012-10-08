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AMD, ikinci nesil FX işlemci ailesindeki performans gelişimlerini anlattı

6 yıl
3,7b
1
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemciailesini kısa bir önce kullanıma sunan AMD, yüksek performans segmentine konumlandırdığı FX işlemci ailesini de yenileye hazırlanıyor. Bulldozer mimarisini temel alan mevcut FX modellerinden farklı olarak yeni işlemci ailesi, Piledriver kod adını kullanan ve ilk defa Trinity Fusion işlemcileriyle piyasaya giriş yapan geliştirilmiş Bulldozer tasarımına sahip olacak.
Vishera adıyla da anılan yeni FX modellerinin performansı için piyasayada dolaşan çok sayıda iddia ve mühendislik örneği işlemcilere ait çeşitli test sonuçları olmakla birlikte AMD tarafında performansa yönelik kaydadeğer en somut açıklama, Brent Berry'den geldi. Tiger Direct TV'ye konuşan Brent, ikinci nesil FX işlemci ailesinin, piyasada satılmakta olan güncel modeller ile kıyaslandığında %15 daha verimli olduğunu söyledi. 
Modül merkezli paylaşımlı birim dağıtımını esas alan Bulldozer mimarisinin rafine edilerek daha olgun bir hale getirildiği işlemciler, yine Berry'nin açıklamalarına göre %7 daha yüksek frekans değeri sunacak olan ikinci nesil FX işlemciler, buna bağlı olarak %7 daha fazla IPC başarımı yani döngü başına komut performansı gösterecek. 
Performans anlamında bir takım kazanımlar sağlayacak olan  Piledriver tasarımı ile AMD'nin rekabetçiliği bir nebze gelişecek olsa bile Intel tarafından Core i7-39xx serisi uzunca bir süre daha rakipsiz kalacak gibi görünüyor. Kaldı ki yeni işlemcilerin, Intel Core i7-3770K gibi modelleri geçmesi de açıklanan veriler doğrultusundaeğer AMD bir sürpriz yapamaz ise pek mümkün görünmüyor. Tüm bunlara ek olarak yeni işlemciler, geriye dönük olarak mevcut anakartlar ile uyumlu olacak ve çarpan kilitleri açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddia sergileyecekler. Konuşulan fiyatlar dikkate alındığında, AMD'nin platform bazında komple güncelleme maliyeti açısından iddialı olma üzerine gitmesi de muhtemel. 

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grafman09 6 yıl en beğenilen
İşi oyun olan çocuklara bu kadar pahalı, iddalı işlemci ne gerek?? Bu sadece bizim ülkemizde olur, gösteriş meraklısıyız.. Sözü edilen i7 işlemci ile fx 8150 arasında %15 performans farkı varmış,, bu farkı bugüne kadar gözüyle gören oldumu çok merak ediyorum.. iki işlemcide oyunlarda, ve uygulamalarda aynı performansı verirken.. birine 700 tl ödüyoruz, diğerine 400 tl.. fps değerleri ile render sonuçlarına bakın, arada fark yok,, diğer testler benim için boşş..
İşi oyun olan çocuklara bu kadar pahalı, iddalı işlemci ne gerek?? Bu sadece bizim ülkemizde olur, gösteriş meraklısıyız.. Sözü edilen i7 işlemci ile fx 8150 ar...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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OverClocK1ng 6 yıl
Geçenlerde AMD A10 5800K incelemesinde yorum yapan arkadaşlardan birisi Tom's Hardware tarafından yapılmış bir testi görene kadar AMD ye kızıyordum. Fakat testi gördükten sonra AMD ye hak vermeye başladım ve helal olsun dedim.
Esasında AMD nin yaptığı işlemci belki de olduğundan çok çok daha hızlı çalışabilir. Gerek yeni teknoloji olduğundan olsun gerekse oyun veya programların bir çoğunun hâlâ eski teknolojiyi kullanıyor olmasından dolayı olsun (örneğin çok çekirdek kullanamaması gibi) AMD nin işlemcilerinde Uyuyan Performansın uyanmadığını ve gücün kullanılamadığını görüyorum.
Örnek vermek gerekirse testte A8 3870 işlemcisiyle ve Intel'in Pentium G630 işlemcisiyle 2011 yılında kurulan 2 sistemi 2012 yılında tekrar işletim sistemi ve aynı yazılımların yeni sürümlerini kurarak test ettikleri görülüyor.
tomshardware.com/... ve tomshardware.com/... adresinden
bakabilirsiniz.
AMD li sistem Winrar 4.1 ile 2 dakika 2 saniyede yaptığı işlemi Open CL kullanılarak yapmasıyla 2 katından da daha hızlı yani 51 saniyede bitiriyor. %100 den bile fazla bir performans artışı söz konusu.
Aynı şekilde verdiğim linklerde Photoshop CS6 ile yapılan testlerde 2011 ve 2012 de yapılan iki ayrı testte AMD nin A8 3870 işlemcisi 2011 de kurulan sistemde 16 Mb lık bir resme 6 tane filtreyi 6 dakika 31 saniyede uygularken 2012 de Open CL desteğiyle testi 4 dakika 1 saniyede uygulayabilmiş. Bunda da %50 den fazla hız kazanma söz konusu.
Yine 2011 de Winzip Pro 15.5 ile yapılan testte 2 dakika 41 saniyede yaptığı dosya sıkıştırmasını, 2012 de Winzip Pro 16.5 ile 1 dakika 29 saniyede bitirerek %81 e yakın bir sıçrama gerçekleştirmiş.
Burada işlemcide resmen yerine göre %51 ile %100 oranında kullanılmayan uyuyan bir performans var. Bu yazılımları AMD yapacak değil.
Winrar veya Photoshop, AMD nin değil. AMD bu işlemciyi iyi performans verecek şekilde üretmiş ama yazılımcılar yüzünden bu performanstan yararlanamıyor olabiliriz. İşte bu yüzden AMD ye bazı noktalarda hak verdim...
Geçenlerde AMD A10 5800K incelemesinde yorum yapan arkadaşlardan birisi Tom's Hardware tarafından yapılmış bir testi görene kadar AMD ye kızıyordum. Fakat testi...
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Profizocker 6 yıl
Şu an Fx6100 Kullanıyorum Çok Memnunum :)
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1 Avatar
LowRider055 6 yıl
OverClocK1ng
Geçenlerde AMD A10 5800K incelemesinde yorum yapan arkadaşlardan birisi Toms Hardware tarafından yapılmış bir testi görene kadar AMD ye kızıyordum. Fakat testi gördükten sonra AMD ye hak vermeye başladım ve helal olsun dedim.Esasında AMD nin yaptığı işlemci belki de olduğundan çok çok daha hızlı çalışabilir. Gerek yeni teknoloji olduğundan olsun gerekse oyun veya programların bir çoğunun hâlâ eski teknolojiyi kullanıyor olmasından dolayı olsun (örneğin çok çekirdek kullanamaması gibi) AMD nin işlemcilerinde Uyuyan Performansın uyanmadığını ve gücün kullanılamadığını görüyorum.Örnek vermek gerekirse testte A8 3870 işlemcisiyle ve Intelin Pentium G630 işlemcisiyle 2011 yılında kurulan 2 sistemi 2012 yılında tekrar işletim sistemi ve aynı yazılımların yeni sürümlerini kurarak test ettikleri görülüyor.http://www.tomshardware.com/reviews/amd-llano-opencl,3284-8.html ve tomshardware.com/... adresindenbakabilirsiniz.AMD li sistem Winrar 4.1 ile 2 dakika 2 saniyede yaptığı işlemi Open CL kullanılarak yapmasıyla 2 katından da daha hızlı yani 51 saniyede bitiriyor. %100 den bile fazla bir performans artışı söz konusu.Aynı şekilde verdiğim linklerde Photoshop CS6 ile yapılan testlerde 2011 ve 2012 de yapılan iki ayrı testte AMD nin A8 3870 işlemcisi 2011 de kurulan sistemde 16 Mb lık bir resme 6 tane filtreyi 6 dakika 31 saniyede uygularken 2012 de Open CL desteğiyle testi 4 dakika 1 saniyede uygulayabilmiş. Bunda da %50 den fazla hız kazanma söz konusu.Yine 2011 de Winzip Pro 15.5 ile yapılan testte 2 dakika 41 saniyede yaptığı dosya sıkıştırmasını, 2012 de Winzip Pro 16.5 ile 1 dakika 29 saniyede bitirerek %81 e yakın bir sıçrama gerçekleştirmiş.Burada işlemcide resmen yerine göre %51 ile %100 oranında kullanılmayan uyuyan bir performans var. Bu yazılımları AMD yapacak değil.Winrar veya Photoshop, AMD nin değil. AMD bu işlemciyi iyi performans verecek şekilde üretmiş ama yazılımcılar yüzünden bu performanstan yararlanamıyor olabiliriz. İşte bu yüzden AMD ye bazı noktalarda hak verdim...

Verdiğiniz linkleri iyice incelerseniz iyi olur. Intel g630 $65, AMD A8 3870k ise $105 dolar değerindedir. Bu kadar fiyat farkı olduğuna rağmen karşılaştırılması çok saçma. G630 un çift çekirdek ve A8 3870k nin dört çekirdekli olduğu kısma gelmiyorum bile. Ve makalenin üstündeki bannera bakarsanız "Sponsored by AMD" yazdığını görebilirsiniz.
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LowRider055 6 yıl
@OverClocK1ng
Verdiğiniz linkleri iyice incelerseniz iyi olur. Intel g630 $65, AMD A8 3870k ise $105 dolar değerindedir. Bu kadar fiyat farkı olduğuna rağmen karşılaştırılması çok saçma. G630 un çift çekirdek ve A8 3870k nin dört çekirdekli olduğu kısma gelmiyorum bile. Ve makalenin üstündeki bannera bakarsanız "Sponsored by AMD" yazdığını görebilirsiniz.
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OverClocK1ng 6 yıl
3DFF
8350 yi beliyorum inşallah alacağım 8350 yi. ilk 4 ghz işlemci olacak kendileri.

İlk 4 Ghz ????

amd.com/...
FX4170 - 4.2/4.3 GHz - 4MB/8MB Socket AM3+ 125W 32nm SOI
27 Şubatta duyuruldu. Çoktandır satışta... forum.donanimhaber.com/... newegg.com/...
Bir de şöyle bir şey var tabi:
ark.intel.com/...
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Chris Brown 6 yıl
Asrock 990FX/FX6100/4.5Ghz/Beklemeye devam... İntelde cpu fiyatına anakart+cpu devam ediyoruz bakalım , sokette değişmiyor zaten. Güzel bir işlemcisi olursa ona geçeriz..
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OverClocK1ng 6 yıl
Geçenlerde AMD A10 5800K incelemesinde yorum yapan arkadaşlardan birisi Tom's Hardware tarafından yapılmış bir testi görene kadar AMD ye kızıyordum. Fakat testi gördükten sonra AMD ye hak vermeye başladım ve helal olsun dedim.
Esasında AMD nin yaptığı işlemci belki de olduğundan çok çok daha hızlı çalışabilir. Gerek yeni teknoloji olduğundan olsun gerekse oyun veya programların bir çoğunun hâlâ eski teknolojiyi kullanıyor olmasından dolayı olsun (örneğin çok çekirdek kullanamaması gibi) AMD nin işlemcilerinde Uyuyan Performansın uyanmadığını ve gücün kullanılamadığını görüyorum.
Örnek vermek gerekirse testte A8 3870 işlemcisiyle ve Intel'in Pentium G630 işlemcisiyle 2011 yılında kurulan 2 sistemi 2012 yılında tekrar işletim sistemi ve aynı yazılımların yeni sürümlerini kurarak test ettikleri görülüyor.
tomshardware.com/... ve tomshardware.com/... adresinden
bakabilirsiniz.
AMD li sistem Winrar 4.1 ile 2 dakika 2 saniyede yaptığı işlemi Open CL kullanılarak yapmasıyla 2 katından da daha hızlı yani 51 saniyede bitiriyor. %100 den bile fazla bir performans artışı söz konusu.
Aynı şekilde verdiğim linklerde Photoshop CS6 ile yapılan testlerde 2011 ve 2012 de yapılan iki ayrı testte AMD nin A8 3870 işlemcisi 2011 de kurulan sistemde 16 Mb lık bir resme 6 tane filtreyi 6 dakika 31 saniyede uygularken 2012 de Open CL desteğiyle testi 4 dakika 1 saniyede uygulayabilmiş. Bunda da %50 den fazla hız kazanma söz konusu.
Yine 2011 de Winzip Pro 15.5 ile yapılan testte 2 dakika 41 saniyede yaptığı dosya sıkıştırmasını, 2012 de Winzip Pro 16.5 ile 1 dakika 29 saniyede bitirerek %81 e yakın bir sıçrama gerçekleştirmiş.
Burada işlemcide resmen yerine göre %51 ile %100 oranında kullanılmayan uyuyan bir performans var. Bu yazılımları AMD yapacak değil.
Winrar veya Photoshop, AMD nin değil. AMD bu işlemciyi iyi performans verecek şekilde üretmiş ama yazılımcılar yüzünden bu performanstan yararlanamıyor olabiliriz. İşte bu yüzden AMD ye bazı noktalarda hak verdim...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
İlk nesil FX lerden daha pahalıya çıkacak olsa da 2 aya kalmadan indirim gelir.
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Wilson Fisk 6 yıl
piyasada satılmakta olan güncel modeller ile kıyaslandığında %15 daha verimli olduğunu söyledi.

Modül merkezli paylaşımlı birim dağıtımını esas alan Bulldozer mimarisinin rafine edilerek daha olgun bir hale getirildiği işlemciler, yine Berry'nin açıklamalarına göre %7 daha yüksek frekans değeri sunacak olan ikinci nesil FX işlemciler, buna bağlı olarak %7 daha fazla IPC


benim buradan anladigim %15 daha az yakacakmis %7 oc'li ve %7 daha fazla IPC.bu IPC dedikleri fx'in phenomII'den tokat yemesine sebep olan sey ama ramlerdeki cl5 cl9 gibi dongu olayi midir tek cekirdek basarimi midir cok da irdelemedim.yavasca duzeltiyorlar iste mimariyi basamak basamak daha pahali filan olmaz.esas performans streamroller ile gelecek dedi zaten adamlar cok da abarti bisi beklemeyin yani.8150 aldiniz neyinize yetmedi oyun icin gereksiz kuvvetli.batan geminin mallari diye 250'den satmaya baslasalar intel etsiz cig kofte zinciri isine girer tukkani kapatip.
saka bir yana 400'u 8150'ye verecegime indirim mindirim 460'a 3570 alayim diyor insanlar.fiyat onemli yani yoksa performans diye elestirmeyin adamlari ki isi bilen adam 324 liraya 8120 alir.
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grafman09 6 yıl en beğenilen
İşi oyun olan çocuklara bu kadar pahalı, iddalı işlemci ne gerek?? Bu sadece bizim ülkemizde olur, gösteriş meraklısıyız.. Sözü edilen i7 işlemci ile fx 8150 arasında %15 performans farkı varmış,, bu farkı bugüne kadar gözüyle gören oldumu çok merak ediyorum.. iki işlemcide oyunlarda, ve uygulamalarda aynı performansı verirken.. birine 700 tl ödüyoruz, diğerine 400 tl.. fps değerleri ile render sonuçlarına bakın, arada fark yok,, diğer testler benim için boşş..
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WinteR 6 yıl
AMd'nin modüler yapısının tabutuna son çividir bu, AMD Piledriver için %20-30 deniliyordu önceki sene, AMD %30 diyorsa bu %15 ancak olur demiştim, şimdi o bile değil, %7 frakans arttırıyorsun ki o %15 getirisi oluyor, mimari farkı %7... son kullanıcı için bence bu konu çokda sorun değil, asıl mesele güç tüketimi, işlemcim yavaş olabilir, ama hem yavaş hem daha fazla tüketiyorsa gerek yok. AAA+ gibi enerj değerlendirme ölçümleri de uygulanmalı..
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Krauser DMC 6 yıl
Intel 3770k ile performans ve fiyat olarak rekabet edebilecek bir işlemci yapmadıkça AMD müşterisini kaybetmeye devam edecek. Olan yine kullanıcıya olacak. AMD fiyat/performans ünvanını kaybetti, geriye sadece fiyat kaldı.
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ThbrK 6 yıl
Bakalım,çıkınca göreceğiz.
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metin abi 52 6 yıl
8350 ,4 ghz mi.
iyimiş yahu.

bi tanede ben alayım o zaman.
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3DFF 6 yıl
8350 yi beliyorum inşallah alacağım 8350 yi. ilk 4 ghz işlemci olacak kendileri.
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MxFxOx 6 yıl
corei7 den iyi olmasada olur.Büyük farklar sözkonusu olmasa AMD geçecem ancak iş sadece performansda bitmiyor yazılım yönü bakımından da AMD geride çekirdekler AMD'yi kurtarmadı açıkcası
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