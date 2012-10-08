AMD, ikinci nesil FX işlemci ailesindeki performans gelişimlerini anlattı

Masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemciailesini kısa bir önce kullanıma sunan AMD, yüksek performans segmentine konumlandırdığı FX işlemci ailesini de yenileye hazırlanıyor. Bulldozer mimarisini temel alan mevcut FX modellerinden farklı olarak yeni işlemci ailesi, Piledriver kod adını kullanan ve ilk defa Trinity Fusion işlemcileriyle piyasaya giriş yapan geliştirilmiş Bulldozer tasarımına sahip olacak.

Vishera adıyla da anılan yeni FX modellerinin performansı için piyasayada dolaşan çok sayıda iddia ve mühendislik örneği işlemcilere ait çeşitli test sonuçları olmakla birlikte AMD tarafında performansa yönelik kaydadeğer en somut açıklama, Brent Berry'den geldi. Tiger Direct TV'ye konuşan Brent, ikinci nesil FX işlemci ailesinin, piyasada satılmakta olan güncel modeller ile kıyaslandığında %15 daha verimli olduğunu söyledi.

Modül merkezli paylaşımlı birim dağıtımını esas alan Bulldozer mimarisinin rafine edilerek daha olgun bir hale getirildiği işlemciler, yine Berry'nin açıklamalarına göre %7 daha yüksek frekans değeri sunacak olan ikinci nesil FX işlemciler, buna bağlı olarak %7 daha fazla IPC başarımı yani döngü başına komut performansı gösterecek.

Performans anlamında bir takım kazanımlar sağlayacak olan Piledriver tasarımı ile AMD'nin rekabetçiliği bir nebze gelişecek olsa bile Intel tarafından Core i7-39xx serisi uzunca bir süre daha rakipsiz kalacak gibi görünüyor. Kaldı ki yeni işlemcilerin, Intel Core i7-3770K gibi modelleri geçmesi de açıklanan veriler doğrultusundaeğer AMD bir sürpriz yapamaz ise pek mümkün görünmüyor. Tüm bunlara ek olarak yeni işlemciler, geriye dönük olarak mevcut anakartlar ile uyumlu olacak ve çarpan kilitleri açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddia sergileyecekler. Konuşulan fiyatlar dikkate alındığında, AMD'nin platform bazında komple güncelleme maliyeti açısından iddialı olma üzerine gitmesi de muhtemel.