AMD, ikinci nesil FX işlemci ailesindeki performans gelişimlerini anlattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemciailesini kısa bir önce kullanıma sunan AMD, yüksek performans segmentine konumlandırdığı FX işlemci ailesini de yenileye hazırlanıyor. Bulldozer mimarisini temel alan mevcut FX modellerinden farklı olarak yeni işlemci ailesi, Piledriver kod adını kullanan ve ilk defa Trinity Fusion işlemcileriyle piyasaya giriş yapan geliştirilmiş Bulldozer tasarımına sahip olacak.
Vishera adıyla da anılan yeni FX modellerinin performansı için piyasayada dolaşan çok sayıda iddia ve mühendislik örneği işlemcilere ait çeşitli test sonuçları olmakla birlikte AMD tarafında performansa yönelik kaydadeğer en somut açıklama, Brent Berry'den geldi. Tiger Direct TV'ye konuşan Brent, ikinci nesil FX işlemci ailesinin, piyasada satılmakta olan güncel modeller ile kıyaslandığında %15 daha verimli olduğunu söyledi.
Modül merkezli paylaşımlı birim dağıtımını esas alan Bulldozer mimarisinin rafine edilerek daha olgun bir hale getirildiği işlemciler, yine Berry'nin açıklamalarına göre %7 daha yüksek frekans değeri sunacak olan ikinci nesil FX işlemciler, buna bağlı olarak %7 daha fazla IPC başarımı yani döngü başına komut performansı gösterecek.
Performans anlamında bir takım kazanımlar sağlayacak olan Piledriver tasarımı ile AMD'nin rekabetçiliği bir nebze gelişecek olsa bile Intel tarafından Core i7-39xx serisi uzunca bir süre daha rakipsiz kalacak gibi görünüyor. Kaldı ki yeni işlemcilerin, Intel Core i7-3770K gibi modelleri geçmesi de açıklanan veriler doğrultusundaeğer AMD bir sürpriz yapamaz ise pek mümkün görünmüyor. Tüm bunlara ek olarak yeni işlemciler, geriye dönük olarak mevcut anakartlar ile uyumlu olacak ve çarpan kilitleri açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddia sergileyecekler. Konuşulan fiyatlar dikkate alındığında, AMD'nin platform bazında komple güncelleme maliyeti açısından iddialı olma üzerine gitmesi de muhtemel.
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Esasında AMD nin yaptığı işlemci belki de olduğundan çok çok daha hızlı çalışabilir. Gerek yeni teknoloji olduğundan olsun gerekse oyun veya programların bir çoğunun hâlâ eski teknolojiyi kullanıyor olmasından dolayı olsun (örneğin çok çekirdek kullanamaması gibi) AMD nin işlemcilerinde Uyuyan Performansın uyanmadığını ve gücün kullanılamadığını görüyorum.
Örnek vermek gerekirse testte A8 3870 işlemcisiyle ve Intel'in Pentium G630 işlemcisiyle 2011 yılında kurulan 2 sistemi 2012 yılında tekrar işletim sistemi ve aynı yazılımların yeni sürümlerini kurarak test ettikleri görülüyor.
tomshardware.com/... ve tomshardware.com/... adresinden
bakabilirsiniz.
AMD li sistem Winrar 4.1 ile 2 dakika 2 saniyede yaptığı işlemi Open CL kullanılarak yapmasıyla 2 katından da daha hızlı yani 51 saniyede bitiriyor. %100 den bile fazla bir performans artışı söz konusu.
Aynı şekilde verdiğim linklerde Photoshop CS6 ile yapılan testlerde 2011 ve 2012 de yapılan iki ayrı testte AMD nin A8 3870 işlemcisi 2011 de kurulan sistemde 16 Mb lık bir resme 6 tane filtreyi 6 dakika 31 saniyede uygularken 2012 de Open CL desteğiyle testi 4 dakika 1 saniyede uygulayabilmiş. Bunda da %50 den fazla hız kazanma söz konusu.
Yine 2011 de Winzip Pro 15.5 ile yapılan testte 2 dakika 41 saniyede yaptığı dosya sıkıştırmasını, 2012 de Winzip Pro 16.5 ile 1 dakika 29 saniyede bitirerek %81 e yakın bir sıçrama gerçekleştirmiş.
Burada işlemcide resmen yerine göre %51 ile %100 oranında kullanılmayan uyuyan bir performans var. Bu yazılımları AMD yapacak değil.
Winrar veya Photoshop, AMD nin değil. AMD bu işlemciyi iyi performans verecek şekilde üretmiş ama yazılımcılar yüzünden bu performanstan yararlanamıyor olabiliriz. İşte bu yüzden AMD ye bazı noktalarda hak verdim...