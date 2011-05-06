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AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, 200 doların üzerinde bir modeli kaldı

8 yıl
42,2b
1
96
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, 200 doların üzerinde bir modeli kaldı
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Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini Haziran ayında duyurmaya hazırlanan AMD, ürün gamına eklediği yeni modellere ek olarak mevcut işlemcilerin fiyatlarında da indirime gitti. Hemen her fiyat segmenti için fiyat ayarlaması yapan AMD'de, son güncellemeler sonrasında 200 doların üzerinde fiyata sahip sadece tek bir modelin olduğu görülüyor.

AMD'nin ürün gamındaki en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1100T Black Edition, 205$'a çekilirken, duyurusu yeni yapılan dört çekirdekli Phenom II 980 Black Edition ise 185 dolar seviyesinden sunuluyor. 3.7GHz'de çalışan Phenom II X4 980 Black Edition aynı zamanda saat hızı en yüksek AMD işlemci olma özelliğini de taşıyor.

Oluşan son fiyatlar çerçevesinde AMD'nin sunduğu en düşük fiyatlı Phenom II işlemci, 90$ seviyesindeki fiyatlarıyla çift çekirdekli Phenom II X2 555 ve Phenom II X2 560 oldu. Dört çekirdekli modeller arasında 105$ ile Phneom II X4 840 ve 165 dolar ile 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T kendi gruıplarının en düşük fiyatlı temsilcileri oldular.

AMD'nin Enerji Verimli Phenom II ailesi içinse herhangi bir model güncellemesi yapılmadığından en düşük fiyalı model olarak Phenom II X4 905e yerini korudu.

AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, 200 doların üzerinde bir modeli kaldı
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Cremiesto 8 yıl en beğenilen
AMD seni seviyorum 3... sende olmasan :(
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peters 8 yıl
pc toplayacaklar için iyi haber.
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IronFist_InFlames 8 yıl
@jiddi

Intelde satsın o zaman 100 - 150 $ seviyesinde 4 çekirdekli 3.0 ghz işlemci onu alalım. Diğer bir taraftan Intel'in elektrik sarfiyatına bakarsak 130W elektrik tüketiyor Şuan için Sandy Bridge işlemciler 95W güç tüketiyor. Bulldozer işlemciler çok daha gelişmiş bir teknoloji ürünü olduğunu düşünürsek daha düşük güç tüketimi ile şuankinden daha performanslı işlemciler üreteceğini düşünüyorum bunu ilerleyen zamanda öğrenicez. Çok yakıyor diyorsunda Acaba Ekran kartı ne kullanıyorsun kasanda kaç tane fan var modifikasyon olarak kasana neler kurdun bi sor kendine sonra deki benim kasamda en çok gücü işlemci tüketiyor ondan sonra yaz. Açıkçası eleştirini amaçsız buldum.
@jiddiIntelde satsın o zaman 100 - 150 $ seviyesinde 4 çekirdekli 3.0 ghz işlemci onu alalım. Diğer bir taraftan Intel'in elektrik sarfiyatına bakarsa...
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rizas 7 yıl
Arkadaşlar boşa konuşuyorsunuz amd olmasa bugün herkes mecburi istikamet intelin kazığını yiyor olacaktı. İlk aldığım amd athlon 1800+ işlemci idi ve o zamnalar intelin aynı performanstaki işlemcisinin yarı fiyatınaydı. insanoğlu nankör , intel tekeldi. iyi varsın amd diyorum ve hatta başka firmalarında çıkmasını istiyorum . koskoca dünyada neden sadece 2 firma var mesela japonlar nasıl işlemci üretemiyor anlamıyorum . ama şunu biliyorum bugün Atatürk yaşasaydı Türkiye işlemci üretiyor olabilirdi. Çünkü en çılgın Türk Atatürk :)
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rtsbora 7 yıl
öff ya hala yok indirim. dalga mı geçiyorlar?
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DISTURBED 7 yıl
arkadaşlar x4 955 alıcam fıatlara yansımadımı ındırımler?
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rtsbora 7 yıl
ben birkaç gün önce amd türkiye ofisi ile yine görüştüm. geçen hafta pazartesi (16 mayıs) distribütörlere yeni fiyatları yolladıklarını söyledi. yakın zamanda mağazalara yansır dedi. neden hala yansımadı ben de anlamıyorum. sistem kurucam indirimi bekliyorum.
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_ilhan_ 8 yıl
geçen sene 69 tl ye aldığım athlon II x4 630 uzunca bi süre idare eder. phenom x4&x6 fiyatları da çok iyi görünüyor ama ben yinede almayı düşünen arkadaşlara bulldozer i beklesinler derim. yada hiç beklemeden intel alın. yanında kına da gönderiyorlarmış :)
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GUERRA 8 yıl

_ilhan_

geçen sene 69 tl ye aldığım athlon II x4 630 uzunca bi süre idare eder. phenom x4&x6 fiyatları da çok iyi görünüyor ama ben yinede almayı düşünen arkadaşlara bulldozer i beklesinler derim. yada hiç beklemeden intel alın. yanında kına da gönderiyorlarmış :)



69 tl ye x4 630 nereden aldın?
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x_tol 8 yıl
2010 ağustos ayında indirimle 330 liraya x4 965 c3 almıştım. Son gelen indirimlerin yansıması ve bulldozerlerlerin geşiyle üç ay sonra 150 liraya satamayacağız galiba bu işlemcileri.
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IronFist_InFlames 8 yıl

x_tol

2010 ağustos ayında indirimle 330 liraya x4 965 c3 almıştım. Son gelen indirimlerin yansıması ve bulldozerlerlerin geşiyle üç ay sonra 150 liraya satamayacağız galiba bu işlemcileri.



Zaten gayet makul fiyata almışsın zaman farkını göz önünde bulundurursan bulldozer çıksında o zaman bakarız durumlara aynı işlemci bende de var 2. el pazarına girersen 150 Tl ye satmak çok zor olur ama çevrendeki kişilere bildirirsen bu tip işlemci bakan 150 Tl ye satabilirsinde ;) Zaman gösterecek neler olucak ama benim fikrim o işlemcinin 2. elde 150 Tl rahat gideri olur ;)
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timramon 8 yıl
@IronFist_InFlames Kardeşim intelin yeni 3 boyutlu transistör teknolojisinden haberin yok galiba .) AMD buldozer ile kısa süreliğine piyasada kalır IVY ler gelsinde nasıl olsa Sandy anakartlar da çalışacak. AMD gibi yok pin büyük, yok pin küçük, deliği küçük, çalışır ama verimli olmaz muhabbeti olacağını sanmıyorum.
Buldozerin çıkmasına şunun şurasında ne kaldı? Hala herkes "acaba eski anakartlarımızla buldozerleri kullanabilecez mi?" sorusuna takılmış durumda. İntel çok iyi çalışıyor yeni teknolojilerini iyi bütçeler ayırarak tanıtıyor. Geçenlerde Vatana gittim bir baktım intel proşürü. PC den hiç anlamayan bir insana anlatır gibi hangi işlemcinin ne işe yaradığını anlatmışlar. AMD bunları yapamaz. Çünki F/P işlemciler üretiyor ama F/P ile olacak işler değil bunlar. BENCE!
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Guest-BADE5B8A0 8 yıl
Almak için bekle biraz indirim türkiyeye yansıyınca alırsın
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sadtneverdie 8 yıl
hem bulldozer e stok eritme hem Sandy Bridge e karşı güçlenmek için yapılmış bir hamle olmuş. Bir taşla 2 kuş :)
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IgorStravinsky 8 yıl
tamda phenom II 955 alcaktım ha
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NowOrN3wer 8 yıl
Amd bilgisayar topliyicaktim eylulde falan super bi haber =D
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Towarscke 8 yıl
Athlon x2 6400+ CNQ acikken 1ghz ve 1 volt olur. isil gucu 20watt'tir. Piyasadan kalktiktan sonra bu islemcinin yerini dolduran Athlon II x2 260 CNQ acikken 800mhz ve 1volt olur. isil gucu 9watt.
Phenom II x4 940 CNQ acikken 800mhz ve 1volt olur. isil gucu 23watt'tir.
Phenom II 1100T CNQ acikken 800mhz ve 1volt olur. isil gucu 15watt'tir.
Bunlar bosta TDP degerleridir..

dilenirse extreme.outervision.com/... adresinden bakabilirsiniz..

Core i7 2600K Speedstep acikken 1.6ghz olur ve voltaj 1,0 olur.. Bu durumda yaydigi isi miktari 26watt'tir.
Core i5 2500K Speedstep acikken 1.6ghz olur ve voltaj 1,0 olur.. Bu durumda yaydigi isi miktari 27watt'tir.

Bu baglamda ilgili intel islemcilerin bostayken daha fazla isi yaydiklari ortadadir.. ama daha once soylemis oldugum gibi yuvarlak ve disa dogru incelen kanatli aluminyum ortasi bakirli sogutucular ve kismen AMD'nin stok sogutucularina gore daha genis yaprakli ve ebat olarak daha buyuk fanlari bulunmasindan dolayi daha iyi sogutulurlar.. Bu da size soba degilmis gibi hissettirir.. ama normalde ilgili Intel islemciler daha fazla isi yayarlar...

Gerisi sizin seciminizdir.. Kimseye zorla AMD veya Intel aldirmiyoruz.. Onerisini verdigimiz urunlerin cesitli kistaslari var.. Atiyorum adam 4 cekirdekten fazla multitask yapiyor ve kasilmak istemiyor.. Parasi eger Intel'in 6 cekirdekli islemcisine yetiyorsa arkadaslar onerisini yapiyor zaten ama parasi yeterli degilse, AMD oneriyoruz. veya mesela onerisini aldigi sistemlerin maliyeti ile AMD tarafinda daha iyi bir sistem kurulabiliyorsa, onerisini yapiyoruz.. Intel'in testleri guzel. ona diyecek hic bisey yok.. ama Intel islemci ile kurdugun sistemde bitane 6950 ekran karti takabiliyorsan ve bu ekran kartinin "X" oyunundaki performansi 50fps ise, ayni fiyattan AMD islemci ile kuracagin sistemde duruma gore 2 adet 6950 ekran karti oluyor.. ve kusura bakma onda da hic yoktan 80fps aliniyor.. isin komigi ikisi ayni fiyata.. daha sonra da daha iyi bir islemci ile bu ekran kartlarindan alacagin performansi hesaba katmiyorum bile.. yanina kar kaliyor..
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Guest-BADE5B8A0 8 yıl
paran varsa intel alırsın, aklın varsa amd
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jiddi 8 yıl
@Towarscke
Sözlerinize katılıyorum ve fakat kullandığınız sistemlerin yük altında ve/veya boşta kaç watt enerji harcadıklarına dair veri mevcut mu ? Bugün bunlar ölçülebilen değerler olduğu için şu var bu var demekten ziyade bu ölçülmüş değerleri konuşabiliriz sanırım. "Soba gibi" diyenler ısındığı için diyor olabilirler belki ama benim bu terimi kullanmamdaki amaç elektrik sobalarının bildiğiniz gibi bir diğer önemli özelliklerinin yüksek watt değerleri olmalarıdır, yani aslında belirtmek istediğim husus yüksek TDP değerleridir. Ayrıca "konusu açılmışken" tabiri sebebi ile bugün o anda bu haberi görüp de yazdım, amacım AMD kötüdür yada iyidir gibi bir görüş belirtmek değildi. Sonuçta ben paramın hakkını veren en iyi ürünü isteyen bir "tüketiciyim". Şimdi herhangi birisi konu olan ürünlerin satıcısı olmadıktan sonra geçip de karşımıza üründen yana bir tarzda konuşuyor ise bu yaptığına ne dersiniz ? :) Bana göre mevcut yada yeni çıkacak her işlemci ailesinde x _d _ k yarışına giren arkadaşlarımızın yaptığı şeyin hiçbir pozitif manası yok. Bu ürünleri üretenler bile ürettikleri ürünleri eleştiriyor, eksik yönlerini araştırıyor, geliştiriyorlarken biz üretenden de öte savunucusu, yandaşı, fanatiği olabiliyorsak vay halimize ! :) Sözüm ne AMD'ye ne de INTEL'e ulaşmaz tabi ki amma satın aldığım yada alacağım bir ürünün özelliklerine bakıp beğenip beğenmediğim yönlerini eleştirmem kadar doğal ne olabilir ? Diğer yandan bu ürünleri sanki büyük bir yanlış etmişizcesine savunanların yaptıklarına ne demeli ? Ne diyorsunuz, merak ediyorum doğrusu. Şöyle düşünerek mi eleştirime savunur pozisyona geçip cevap veriyorsunuz "Kardeşim almışsın (yada alacaksın) ne güzel işlemciyi ucuza daha ne dırdır ediyorsun" ?! :) Eğer böyle yada benzer bir temel var ise, bu durumda sizin de bir tüketici olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ayrıca belirtmeliyim ki başlanbıçta @Towarscke kullanmış olmam sebebi ile tüm bu cevabın size verilmiş olduğunu düşünmeyiniz lütfen. Sizin düşüncelerinizi paylaşmanız neticesinde konunun detaylanması sebebi ile açıklamamı yaptım, sözüm burada belirttiğim tavırları sergileyen herkesedir.
-
Sistem tam yükte enerji tüketimi
Intel Core i7-2600K - 149 W
AMD Phenom II X4 955 - 195 W
AMD Phenom II X6 1075T - 206 W
-
Görsel Yaratım: 3DS Max 2010
Intel Core i7-2600K - 181 sn.
AMD Phenom II X6 1075T - 208 sn.
AMD Phenom II X4 955 - 266 sn.
- - - -
Kısaca baktım şimdi, daha detaylı incelemek isteyen olur ise
donanim.thgtr.com/...
ve
donanim.thgtr.com/...
dahasını da bu linklerden bulabilirsiniz elbette...
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