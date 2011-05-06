AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, 200 doların üzerinde bir modeli kaldı

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini Haziran ayında duyurmaya hazırlanan AMD, ürün gamına eklediği yeni modellere ek olarak mevcut işlemcilerin fiyatlarında da indirime gitti. Hemen her fiyat segmenti için fiyat ayarlaması yapan AMD'de, son güncellemeler sonrasında 200 doların üzerinde fiyata sahip sadece tek bir modelin olduğu görülüyor.

AMD'nin ürün gamındaki en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1100T Black Edition, 205$'a çekilirken, duyurusu yeni yapılan dört çekirdekli Phenom II 980 Black Edition ise 185 dolar seviyesinden sunuluyor. 3.7GHz'de çalışan Phenom II X4 980 Black Edition aynı zamanda saat hızı en yüksek AMD işlemci olma özelliğini de taşıyor.

Oluşan son fiyatlar çerçevesinde AMD'nin sunduğu en düşük fiyatlı Phenom II işlemci, 90$ seviyesindeki fiyatlarıyla çift çekirdekli Phenom II X2 555 ve Phenom II X2 560 oldu. Dört çekirdekli modeller arasında 105$ ile Phneom II X4 840 ve 165 dolar ile 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T kendi gruıplarının en düşük fiyatlı temsilcileri oldular.

AMD'nin Enerji Verimli Phenom II ailesi içinse herhangi bir model güncellemesi yapılmadığından en düşük fiyalı model olarak Phenom II X4 905e yerini korudu.