AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, 200 doların üzerinde bir modeli kaldı

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini Haziran ayında duyurmaya hazırlanan AMD, ürün gamına eklediği yeni modellere ek olarak mevcut işlemcilerin fiyatlarında da indirime gitti. Hemen her fiyat segmenti için fiyat ayarlaması yapan AMD'de, son güncellemeler sonrasında 200 doların üzerinde fiyata sahip sadece tek bir modelin olduğu görülüyor.
AMD'nin ürün gamındaki en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1100T Black Edition, 205$'a çekilirken, duyurusu yeni yapılan dört çekirdekli Phenom II 980 Black Edition ise 185 dolar seviyesinden sunuluyor. 3.7GHz'de çalışan Phenom II X4 980 Black Edition aynı zamanda saat hızı en yüksek AMD işlemci olma özelliğini de taşıyor.
Oluşan son fiyatlar çerçevesinde AMD'nin sunduğu en düşük fiyatlı Phenom II işlemci, 90$ seviyesindeki fiyatlarıyla çift çekirdekli Phenom II X2 555 ve Phenom II X2 560 oldu. Dört çekirdekli modeller arasında 105$ ile Phneom II X4 840 ve 165 dolar ile 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T kendi gruıplarının en düşük fiyatlı temsilcileri oldular.
AMD'nin Enerji Verimli Phenom II ailesi içinse herhangi bir model güncellemesi yapılmadığından en düşük fiyalı model olarak Phenom II X4 905e yerini korudu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Intelde satsın o zaman 100 - 150 $ seviyesinde 4 çekirdekli 3.0 ghz işlemci onu alalım. Diğer bir taraftan Intel'in elektrik sarfiyatına bakarsak 130W elektrik tüketiyor Şuan için Sandy Bridge işlemciler 95W güç tüketiyor. Bulldozer işlemciler çok daha gelişmiş bir teknoloji ürünü olduğunu düşünürsek daha düşük güç tüketimi ile şuankinden daha performanslı işlemciler üreteceğini düşünüyorum bunu ilerleyen zamanda öğrenicez. Çok yakıyor diyorsunda Acaba Ekran kartı ne kullanıyorsun kasanda kaç tane fan var modifikasyon olarak kasana neler kurdun bi sor kendine sonra deki benim kasamda en çok gücü işlemci tüketiyor ondan sonra yaz. Açıkçası eleştirini amaçsız buldum.