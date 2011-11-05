AMD kritik pozisyonlardaki bazı yöneticilerini de işten çıkarıyor

Global işgücünün yaklaşık %10'una karşılık gelen 1400 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanan AMD, şirketin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan başarılı bazı yöneticilerini de işten çıkarıyor. AMD'nin GPU dönüşümünde en büyük paylardan birine sahip olan ve özellikle RV770 başarısının arkasındaki isimlerden biri olan Carrell Killebrew de işten çıkarılacak isimler arasında yer alıyor. AMD'nin GPU Bölümü'nde Ürün Planlama Müdürü olarak çalışan Killebrew, şirketin gelecek yıllarda nasıl GPU'lar sunması gerektiğini planlayan yönetici olarak görev yapıyor.

AMD GPU Bölümü'nün son birkaç yıldaki başarılı performansında söz sahibi olan Killebrew ile birlikte sektörün saygın isimlerinden biri olan Patrick "Pat"Moorhead (Pazarlama Başkan Yardımcısı) ve Dave Kroll (Halk İlişkiler Başkanı) gibi isimler de işten çıkarma operasyonunun vurduğu yöneticiler arasında yer alıyor. İşine son verilecek 1400 çalışanının yarıdan fazlasının pazarlama bölümünden olacağı bildirilirken, Fusion Ekibi'nde kritik pozisyonuna sahip kimi mühendislerin de şirketle yolları ayrılacak. Sene başında şirket ile yolları ayrılan Dirk Meyer sonrasında, yakın zamanda Rick Bergman da AMD'den ayrılmıştı.