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AMD kritik pozisyonlardaki bazı yöneticilerini de işten çıkarıyor

7 yıl
13,4b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Global işgücünün yaklaşık %10'una karşılık gelen 1400 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanan AMD, şirketin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan başarılı bazı yöneticilerini de işten çıkarıyor. AMD'nin GPU dönüşümünde en büyük paylardan birine sahip olan ve özellikle RV770 başarısının arkasındaki isimlerden biri olan Carrell Killebrew de işten çıkarılacak isimler arasında yer alıyor. AMD'nin GPU Bölümü'nde Ürün Planlama Müdürü olarak çalışan Killebrew, şirketin gelecek yıllarda nasıl GPU'lar sunması gerektiğini planlayan yönetici olarak görev yapıyor.
AMD GPU Bölümü'nün son birkaç yıldaki başarılı performansında söz sahibi olan Killebrew ile birlikte sektörün saygın isimlerinden biri olan Patrick "Pat"Moorhead (Pazarlama Başkan Yardımcısı) ve Dave Kroll (Halk İlişkiler Başkanı) gibi isimler de işten çıkarma operasyonunun vurduğu yöneticiler arasında yer alıyor. İşine son verilecek 1400 çalışanının yarıdan fazlasının pazarlama bölümünden olacağı bildirilirken, Fusion Ekibi'nde kritik pozisyonuna sahip kimi mühendislerin de şirketle yolları ayrılacak. Sene başında şirket ile yolları ayrılan Dirk Meyer sonrasında, yakın zamanda Rick Bergman da AMD'den ayrılmıştı. 

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redoracle 7 yıl en beğenilen
Erdi beyi çıkarmasınlarda,sonra kimden alırız amd haberlerini herhesten önce:)))
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virtue051 7 yıl
hangi kurumdasin hocam ?
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birkin 7 yıl
OverClocKing arkadasa katililiyorum pazari istedigi gibi yoneten intel intel gercekten bu pazarda nvidia yi istemez rahat olun amd batmaz intel batirmaz
HAHIRLI BAYRAMLAR
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setek01 7 yıl
OverClocK1ng
AMD batarsa Intel başka birisine daha x86 lisansı vermek zorunda kalacağı ve bu duruma nVidianın balıklama dalacağını bildiği için batmasına zaten Intel izin vermez. Para falan verir. Yoksa nVidia lisans alırsa bu konuda çok başarılı olacağı için (benim düşüncem) süper CPU lar yapıp Inteli bile zor duruma sokabilir. Intelde bunu istemeyeceği için izin vermez.Para ve güç Intelin elinde. İstediğini çıkarır istediğini indirir işte.Bu arada herkese iyi bayramlar arkadaşlar...

Aslında sen de bunu isterdin değil mi Hocam. Nvidia CEO'su şeytan gibi adam zaten. Böyle bir şeye bence kalkışmazdı. Eğer AMD batarsa Radeon markası da İntel'e geçebilirdi mesela. İntel Radeon HD9970.....
Sağlıklı ve uzun ömürlü nice bayramlara inşallah
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sahafiec 7 yıl
bazıları dünyanın global bir krizde olduğunu hala farketmemiş olsa gerek ki bu tür bir habere bukadar anlamsız ve saçma yorumlar yapmakta.

hem doğa afetleri, hem Yunanistan krizi hemde bankaların durumu teknoloji sektörünü feci etkiliyor.

tabii anlayana, boş laf sallayanlar zaten hep aynı sözde kahramanlar...
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Rainbow6 7 yıl
AMD nin en buyuk hatasi zamaninda cok ilerideyken c2d islemciler yuzunden panikleyip yalan dolanla kendi musterisini kandirip daha sonrada kacirmasi .. eger musterilerini bekletmeseydi ve performans beklentisini durustce aciklasaydi su an farkli bi satis grafiginde olurdu ... birde amd yi kurtaran ati nin kendisidir ati den elde ettigi gelirlerle bu gune kadar islemcilerini fonladi simdi bu birimi elden geciriyor halbuki intelin zamaninda yaptigi gibi islemci departmanini elden gecirmsi lazim zaten intel ekran karti piyasasina da iyice yerlesmek istiyor simdi oradan cikan muhendisleri kapacaktir .. islemcilerde guclu grafikle gelirse intel amd nin elinde bisey kalmaz
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ayzer 7 yıl
önceden amd için söylediklerimi şirket onaylar nitelikte...
5-8 sene bir işlemci tasarla 2500 le anca mücadele etsin..hemde 8 çekirdekle.
bunu bir bedeli olmalıydı...şimdi fatura çıkıyor. win8 ile 2.nesil buldozerle her sene %10 artış verecek cpu larla hiçbir yere gidemez amd. düşünün 2014 yılında ancak intelin şimdiki 6 çekirdekli işlemcisini yakalayacak...
intel ivy sonrası 2 sene işlemci çıkarmasa yine 1 numara olmayı garantilemiş.bu nasıl iştir??
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ra1dz 7 yıl
bilgisayar piyasasında asla hiçbir firma tekel olmamalı.bu tüketiciye kesinlikle yarar sağlamaz.rekabet olmazsa kalite olmaz.rakip firma olmazsa fiyatları düşünmek bile istemiyorum.dayan amd(marka önemli değil x firmasıda diyebiliriz) dayan...
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müntekim 7 yıl
Fusion pazarlamayı becemereyen pazarlamacıları çıkar bu tamam, bulldozerdeki mühendisleri çıkar onuda anladıkta , fusion yapan mühendislerin hatası neydiki.
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OverClocK1ng 7 yıl
AMD batarsa Intel başka birisine daha x86 lisansı vermek zorunda kalacağı ve bu duruma nVidia'nın balıklama dalacağını bildiği için batmasına zaten Intel izin vermez. Para falan verir. Yoksa nVidia lisans alırsa bu konuda çok başarılı olacağı için (benim düşüncem) süper CPU lar yapıp Intel'i bile zor duruma sokabilir. Intel'de bunu istemeyeceği için izin vermez.
Para ve güç Intel'in elinde. İstediğini çıkarır istediğini indirir işte.
Bu arada herkese iyi bayramlar arkadaşlar...
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m_blue 7 yıl
yenerbalcı
WinteR Gemi batıyor..
batsın yoksa amd sayesinde soket manyağı oluruz 1156 - 1366 - 1155 ... amd yenilik ve görüntü olsun diye işlemci çıkartırsan önümüzdeki 5 yıl unutsun intel amd nin batmasına kesinlikle izin vermez

Arkadaş Haklı soket manyağı olduk :D 1155 1156 1366 ve 2011
Bende intel ve nvidia kullanısıyım ama amd nin batmasını bende istemem. Neden derseniz piyasada sadece intel ve nvidia ürünleri olursa yandık fiyatlar alır başını gider. :D:D Rekabet diye birşey kalmaz önceden x2 örnek 9800gx2 yada 4870 x2 gibi ekran kartları 1200 yada 1300 lira olurdu şimdi dolar yukarıda olduğu için böyle fiyat yüksek ama asdece nvidia ve intel pazarda olsa fiyatları kendileri belirler yeni ürünler bu kadar sık çıkmaz.
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proyuris 7 yıl
Ticari mantıkla düşündüğümde İntel hem tekel olup cezalar yememek için hemde insanlara kişisel tatmin vermek için AMD nin batmasına izin vermeyecektir. AMD kullandığım zamanlar arkadaşlarım intel işlemcileriyle hava atıyordu. AMD olmazsa bu kişisel tatmini nasıl sağlayacaklar?
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demircibu 7 yıl
@.45 ACP arkadaşı işten çıkarmasınlarda
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NowOrN3wer 7 yıl
black_flood
boşversenize amd artık bitikleri oynuyor. 64 bit işlemciyi ilk üreten geliştiren bir firma gerçek 128 bit işlemci üretmedi üreteceğini söylemesine karşın hadi 128 bit i geçtim gerçek 64 bit işlemcilerin hepsini terk edip adamlar 32 bit işlemciye döndüler sadece kendi içinde 128 bit haberleşme özelliğine sahip bir ütün ürettiler. sadece komu setleri ile x64 uzantısına sahip özellikleri işleyecek şekilde tasarlandı.HTC inşallah dediği gibi sözünde dururda İNTEL ve NVİDİA tekeline gerçekten karşı koyabilir.amd buldozer x86 ile bitmiştir artık yeni bir defter açsınlar. i7 2600K ile bile başa baş olacak windows 8 dahi gelse buldozer % 1 daha yüksek güce sahip olacak olsa kaç yazar.

htc sözü demişşiniz htc ne sözü verdi hocam gerçekten merak ettim çok az takip ediyorum siteyi
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