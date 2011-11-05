AMD kritik pozisyonlardaki bazı yöneticilerini de işten çıkarıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Global işgücünün yaklaşık %10'una karşılık gelen 1400 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanan AMD, şirketin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan başarılı bazı yöneticilerini de işten çıkarıyor. AMD'nin GPU dönüşümünde en büyük paylardan birine sahip olan ve özellikle RV770 başarısının arkasındaki isimlerden biri olan Carrell Killebrew de işten çıkarılacak isimler arasında yer alıyor. AMD'nin GPU Bölümü'nde Ürün Planlama Müdürü olarak çalışan Killebrew, şirketin gelecek yıllarda nasıl GPU'lar sunması gerektiğini planlayan yönetici olarak görev yapıyor.
AMD GPU Bölümü'nün son birkaç yıldaki başarılı performansında söz sahibi olan Killebrew ile birlikte sektörün saygın isimlerinden biri olan Patrick "Pat"Moorhead (Pazarlama Başkan Yardımcısı) ve Dave Kroll (Halk İlişkiler Başkanı) gibi isimler de işten çıkarma operasyonunun vurduğu yöneticiler arasında yer alıyor. İşine son verilecek 1400 çalışanının yarıdan fazlasının pazarlama bölümünden olacağı bildirilirken, Fusion Ekibi'nde kritik pozisyonuna sahip kimi mühendislerin de şirketle yolları ayrılacak. Sene başında şirket ile yolları ayrılan Dirk Meyer sonrasında, yakın zamanda Rick Bergman da AMD'den ayrılmıştı.
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HAHIRLI BAYRAMLAR
Aslında sen de bunu isterdin değil mi Hocam. Nvidia CEO'su şeytan gibi adam zaten. Böyle bir şeye bence kalkışmazdı. Eğer AMD batarsa Radeon markası da İntel'e geçebilirdi mesela. İntel Radeon HD9970.....
Sağlıklı ve uzun ömürlü nice bayramlara inşallah
hem doğa afetleri, hem Yunanistan krizi hemde bankaların durumu teknoloji sektörünü feci etkiliyor.
tabii anlayana, boş laf sallayanlar zaten hep aynı sözde kahramanlar...
5-8 sene bir işlemci tasarla 2500 le anca mücadele etsin..hemde 8 çekirdekle.
bunu bir bedeli olmalıydı...şimdi fatura çıkıyor. win8 ile 2.nesil buldozerle her sene %10 artış verecek cpu larla hiçbir yere gidemez amd. düşünün 2014 yılında ancak intelin şimdiki 6 çekirdekli işlemcisini yakalayacak...
intel ivy sonrası 2 sene işlemci çıkarmasa yine 1 numara olmayı garantilemiş.bu nasıl iştir??
Para ve güç Intel'in elinde. İstediğini çıkarır istediğini indirir işte.
Bu arada herkese iyi bayramlar arkadaşlar...
Arkadaş Haklı soket manyağı olduk :D 1155 1156 1366 ve 2011
Bende intel ve nvidia kullanısıyım ama amd nin batmasını bende istemem. Neden derseniz piyasada sadece intel ve nvidia ürünleri olursa yandık fiyatlar alır başını gider. :D:D Rekabet diye birşey kalmaz önceden x2 örnek 9800gx2 yada 4870 x2 gibi ekran kartları 1200 yada 1300 lira olurdu şimdi dolar yukarıda olduğu için böyle fiyat yüksek ama asdece nvidia ve intel pazarda olsa fiyatları kendileri belirler yeni ürünler bu kadar sık çıkmaz.
htc sözü demişşiniz htc ne sözü verdi hocam gerçekten merak ettim çok az takip ediyorum siteyi
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