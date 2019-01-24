AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte

AMD son dönemde işlemci pazarına yaptığı geri dönüş ile piyasadaki rekabeti kızıştırıp donanım severleri sevindirse de son gelen haberlere göre yıllar önceki FX işlemcileri firmanın peşini bırakmıyor. Zamanında performans konusunda sert eleştirilere maruz kalan firma bu kez de çekirdek sayısı nedeniyle açılan davanın devam etmesi ile karşı karşıya.
FX işlemcilerinin çıkış yaptığı dönemde firmanın başını ağrıtan, özellikle de Phenom II modellerinden bile daha düşük IPC performansı ile de şiddetlenen bu tartışmalar bu sefer resmi bir kimliğe bürünerek gündeme geldi.
Pazardan aldım 8 tane eve geldim 4 taneAslına bakarsak dava yeni değil. 2015 yılında açılan dava o dönemde AMD'nin davayı reddetmesiyle kapanan davada hakimin geçtiğimiz günlerde firmanın talebini reddetmesiyle yeniden gündeme gelmiş durumda. Bildiğiniz üzere FX 8150 dünyanın ilk 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olarak satışa sunulmuştu.
Tahminler
Tarafların 5 Şubat’ta bir araya geleceği dava konusunda şu an için kesin bir şey söylemek güç ancak 2 öngörüde bulunabiliriz. Birincisi AMD’nin tarafların iddasını kabul edip yüklü miktarda para cezasını ödemesi, diğeri ise firmanın kendini kanıtlaması. İkisi de olası duruyor ancak firma kendisini ispatlayabilir mi derseniz AMD bunun için basit bir çok izlekli kayar nokta testi yaparak FX yongalarının kalbindeki modüllerine çekirdek denilerek basite indirgenemeyeceği sonucunu jürilere sunabilir.
Yonganın kalbindekilere bakarsakTabi diğer taraftan her ne kadar söz konusu modüller içerisinde yer alan 2 çekirdeğin kendisine ait tamsayı hesaplama birimi, yük-depolama birimi, 16 KB’lık L1 veri önbelleği ve diğer birimleri bulunsa da aslında ortak kullanılan bir çok ünite var.
https://www.techpowerup.com/251758/bulldozer-core-count-debate-comes-back-to-haunt-amd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Burda önemli olan tamamen mimari.
Üstüne üstlük Fx için üretilmiş anakartların birçoğu çöp. Çoğu Phenomlardan devşirme anakartlar. Stabil değiller, voltaj dalgalanmaları ve dropların önüne geçilmiyor. Heleki auto ayarlarda sapıtan birçok 970 ve 990 kullanmışımdır.
Intel Turkiye'ye sesleniyorum; bu tur haberler icin teknoloji medyasina para yigip ''anti amd'' algisi olusturmaya harcayacaginiz parayi yeni bir islemci mimarisi icin harcayin, every cent counts...
İşlemcileri anakarta gömerek belki daha değişik tasarımlar çıkartabilirler. Küçücük yere daha çok transistör koymak için transistörleri küçültmeye uğraşıyorlar. Belki bukadar çok çeşit olmaz ama Zaten işlemciyi değiştirince anakartıda değiştiriyorsun genelde
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