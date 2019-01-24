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AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte

Son dönemde Ryzen işlemcileriyle piyasada sert rüzgarlar estiren AMD’nin başı görünüşe göre FX modelleriyle dertte. Firmaya FX işlemcilerin çekirdek sayısına dair açılan davanın detayları haberimizde.
3 ay
16,3b
1
39
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD
AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte
son dönemde işlemci pazarına yaptığı geri dönüş ile piyasadaki rekabeti kızıştırıp donanım severleri sevindirse de son gelen haberlere göre yıllar önceki FX işlemcileri firmanın peşini bırakmıyor. Zamanında performans konusunda sert eleştirilere maruz kalan firma bu kez de çekirdek sayısı nedeniyle açılan davanın devam etmesi ile karşı karşıya.

FX işlemcilerinin çıkış yaptığı dönemde firmanın başını ağrıtan, özellikle de Phenom II modellerinden bile daha düşük IPC performansı ile de şiddetlenen bu tartışmalar bu sefer resmi bir kimliğe bürünerek gündeme geldi.

Pazardan aldım 8 tane eve geldim 4 tane 

Aslına bakarsak dava yeni değil. 2015 yılında açılan dava o dönemde AMD'nin davayı reddetmesiyle kapanan davada hakimin geçtiğimiz günlerde firmanın talebini reddetmesiyle yeniden gündeme gelmiş durumda. Bildiğiniz üzere FX 8150 dünyanın ilk 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olarak satışa sunulmuştu.

Tahminler 

Tarafların 5 Şubat’ta bir araya geleceği dava konusunda şu an için kesin bir şey söylemek güç ancak 2 öngörüde bulunabiliriz. Birincisi AMD’nin tarafların iddasını kabul edip yüklü miktarda para cezasını ödemesi, diğeri ise firmanın kendini kanıtlaması. İkisi de olası duruyor ancak firma kendisini ispatlayabilir mi derseniz AMD bunun için basit bir çok izlekli kayar nokta testi yaparak FX yongalarının kalbindeki modüllerine çekirdek denilerek basite indirgenemeyeceği sonucunu jürilere sunabilir.

Yonganın kalbindekilere bakarsak

Tabi diğer taraftan her ne kadar söz konusu modüller içerisinde yer alan 2 çekirdeğin kendisine ait tamsayı hesaplama birimi, yük-depolama birimi, 16 KB’lık L1 veri önbelleği ve diğer birimleri bulunsa da aslında ortak kullanılan bir çok ünite var.
AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte
 
2 çekirdeğin aynı tek dallı tahmin motorunu, komut alımını, çözme devresini, tek kayar nokta hesaplama ünitesini, önbellek kontrolcüsünü, bir adet 64 KB’lık komut belleğini ve aynı mikrokod bellek alanının yanı sıra ortak 2 MB’lık L2 önbelleği kullanması ise davacıların dayanak noktasını oluşturan birimler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sonucu kestirmek oldukça güç. Haklı tarafın kim olduğunu zaman gösterecek. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.techpowerup.com/251758/bulldozer-core-count-debate-comes-back-to-haunt-amd Yorum Yaz
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Wilson Fisk 3 ay en beğenilen
fx8'ler 4 çekirdek olsa bf1 oynatmayacağını biliyoruz.öyle oc moc 1060'a yetmeyeceğini biliyoruz.4'se bile 4+4 yani şimdi 2600'ün 6+6 olması gibi ama bu hard HT ve böyle olunca 8 çekirdek de denebilir yarısı sanal değil hepsi fiziksel ama yarısı daha güçsüz.intelin son çıkardığı 9700k doğal 8 çekirdek ama doğal değil bu bi acayip diye de dava açılmaz.adam değişik bir teknolojiyle çift doğal çekirdek yapar ama 16 çekirdek gibi ve performansında çalışır böyle bağnazlık var mı bu teknoloji doğal çekirdek değil diye?
fx8'ler 4 çekirdek olsa bf1 oynatmayacağını biliyoruz.öyle oc moc 1060'a yetmeyeceğini biliyoruz.4'se bile 4+4 yani şimdi 2600'ün 6+6 olması gibi ama bu hard H...
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Mutlak.Sıfır 3 ay DH Misafiri
2 tane Amd işlemci ne ama? Halen daha Core 2 Duo kullanıp Amd Ryze 2600'e geçsem ben de "Pc kullanmıyormuşum" derim.
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Whippoorwill 3 ay
AMD'ye değil Intel ve üreticilere sorarsanız daha uygun olur.
1 Yanıt Yanıtla +14
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BirDost9999 2 ay
AMD devrim yapmaya devam ederken intel sürekli aynı işlemcileri pişirmeye devam ediyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kaptan69 3 ay
yıllardır fx 4300 kullanıyorum hiç üzmedi 10 numara 5 yıldız ,30 yıldırda pc işindeyim nokta...
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ruzgarnufel 3 ay
Fx serisinde çuvallandığı zaten bir gerçek. Bu mimari ve bu TDP ile birde 8 fiziksel çekirdek olsaydı zaten kasaya klima bağlardık.
Burda önemli olan tamamen mimari.
Üstüne üstlük Fx için üretilmiş anakartların birçoğu çöp. Çoğu Phenomlardan devşirme anakartlar. Stabil değiller, voltaj dalgalanmaları ve dropların önüne geçilmiyor. Heleki auto ayarlarda sapıtan birçok 970 ve 990 kullanmışımdır.
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agent1453 3 ay
Metro 2033 Redux'ta denediğim FX 4300'ü çıkarıp eski Athlon x2 250'nin 2-3 fps fazla vermesi şaşırtmıştı beni.
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kenbalx 3 ay
Çekirdeklerdeki ortak kullanılan kısımlar demişler. Bunlar intel yada cep telefonundaki (misal Samsung A9 da 2,2 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core 4+4 ) işlemcilerdede yokmu.
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wolferto 3 ay
intel ve windows ozamanlar coklu çekirdeğe önem verip uygulamalari oyunlari buna optimize olarak çıkaracaklar hissiyati yaratip amd yi gaza getirdi amd erken davrandi fakat öyle birşey olmadi taki dx 12 ye kadar fxlerin gercek performasini gördük kimseye guvenmeyecegini anlayinca hem tekli hem coklu cekirdekte performansi arttirmak icin ryzen i cikardilar yetmedi daha kucuk zar alaninada yogunlastilar.intel sen kac senedir ne yaptinbiyerlerin tutustu i 9 cikardin taraftarinizi kaybetmemek icinde sesiz kalamazdiniz ryzenin yukselisi bizi tedirgin etmiyor gbi aciklamalar
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ilkerinanç 3 ay
AMD Intelin canını fena sıkmış demekki.
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Steelo 3 ay
Aşağıda ki video da fx 8350 (500 lira) ryzen 5 1400 (1100 lira) aynı performansı veriyor 6 senedir kullanıyorum.
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kingocd 3 ay Steelo
Testing Games driver hataları varken test yapıyordu apularla, ki yaptıkları testler de her zaman güvenilir kaynaklara göre farklı çıkıyordu benim araştırdığım zamanlar. Paul's Hardware olur, Gamers Nexus olur, Bitwit olur doğru düzgün kaynaklara bakın her zaman.
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BirDost9999 2 ay Steelo
R5 1400 daha iyi ikiside 4 çekirdekli 8 izlekli. aklı olan Ryzen alır ve pişman olmaz. FX-8350'den kurtulmak için can atıyorum. DH FX serisini incelerken bütün editörler bu işlemciyi beğenmedikleri surat ifadesinden belli oluyordu. bu işlemciler hakkında iyi birşey demiyorlardı sadece FP olarak iyi olduğunu söylüyorlardı gerçi FX serisi FP'da yetirmişti Phenom II FP olarak kurtarıyordu. Phenom II'de kötü FX serisi dahada kötü o bir gerçek :) ben intel'ci değilim ben AMD'ci değilim sadece gerçekleri söylüyorum. hangisi iyise onu seçiyorum. iki şirket babamın malı değil. R5 1400 serisinin daha iyi olmasının sebebi şudur yüksek IPC performansına sahip olması düşük saat hızıyla daha verimli çalışıyor 14 Nm FinFet'e sahip güncel yep yeni sıfır Zen mimarisine sahip olmasıdır. benim gibi işlemciden anlayan adam gidipte FX serisi almaz Ryzen alır geçer. FX serisinin IPC performansının çok düşük olması yüzünden özellikle online oyunlarda darboğaz ile lag yapıyordu tek izlek performansı çok kötü DX12 8 çekirdeği kullandığı zaman i7 ile bu şekilde yarışıyor bu yönü iyi. Ryzen'lerde intel'lerde bu sorunlar yok ikisinin IPC performansı çok iyi tek izlek performansıda çok iyi online oyunlarda darboğaz ile lag yapmıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Rahmetli olmus, uzerine toprak atilmis, hatta 40'i coktan cikmis bir islemci, haberin ve altinda donen tartismanin pek bir degeri yok. Isi biraz daha ilerletip malum haber sitesi gibi ''AMD islemci alanlar yandi!'' seklinde baslik atip altina da ''fotograflari icin tiklayiniz'' linki verseydiniz.
Intel Turkiye'ye sesleniyorum; bu tur haberler icin teknoloji medyasina para yigip ''anti amd'' algisi olusturmaya harcayacaginiz parayi yeni bir islemci mimarisi icin harcayin, every cent counts...
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kenbalx 3 ay DH Misafiri
Çinliler via ları hortlatacak diye haber çıkmıştı. Yapsalarda abd tekelinden çıksa işlemciler.
İşlemcileri anakarta gömerek belki daha değişik tasarımlar çıkartabilirler. Küçücük yere daha çok transistör koymak için transistörleri küçültmeye uğraşıyorlar. Belki bukadar çok çeşit olmaz ama Zaten işlemciyi değiştirince anakartıda değiştiriyorsun genelde
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ONY86 3 ay
agağalar size r5 1600+b350 vereyim tatlıya bağlayalım dese yeridir :)
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