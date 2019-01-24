AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte

Pazardan aldım 8 tane eve geldim 4 tane

Tahminler

Tarafların 5 Şubat’ta bir araya geleceği dava konusunda şu an için kesin bir şey söylemek güç ancak 2 öngörüde bulunabiliriz. Birincisi AMD’nin tarafların iddasını kabul edip yüklü miktarda para cezasını ödemesi, diğeri ise firmanın kendini kanıtlaması. İkisi de olası duruyor ancak firma kendisini ispatlayabilir mi derseniz AMD bunun için basit bir çok izlekli kayar nokta testi yaparak FX yongalarının kalbindeki modüllerine çekirdek denilerek basite indirgenemeyeceği sonucunu jürilere sunabilir.

Yonganın kalbindekilere bakarsak

https://www.techpowerup.com/251758/bulldozer-core-count-debate-comes-back-to-haunt-amd

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son dönemde işlemci pazarına yaptığı geri dönüş ile piyasadaki rekabeti kızıştırıp donanım severleri sevindirse de son gelen haberlere göre yıllar öncekifirmanın peşini bırakmıyor. Zamanında performans konusunda sert eleştirilere maruz kalan firma bu kez de çekirdek sayısı nedeniyle açılan davanın devam etmesi ile karşı karşıya.FX işlemcilerinin çıkış yaptığı dönemde firmanın başını ağrıtan, özellikle deperformansı ile de şiddetlenen bu tartışmalar bu sefer resmi bir kimliğe bürünerek gündeme geldi.Aslına bakarsak dava yeni değil.dava o dönemde AMD'nin davayı reddetmesiyle kapanan davada hakimin geçtiğimiz günlerde firmanın talebini reddetmesiyle yeniden gündeme gelmiş durumda. Bildiğiniz üzereolarak satışa sunulmuştu.Tabi diğer taraftan her ne kadar söz konusu modüller içerisinde yer alan 2 çekirdeğin kendisine ait tamsayı hesaplama birimi, yük-depolama birimi, 16 KB’lık L1 veri önbelleği ve diğer birimleri bulunsa da aslında ortak kullanılan bir çok ünite var.2 çekirdeğin aynı tek dallı tahmin motorunu, komut alımını, çözme devresini, tek kayar nokta hesaplama ünitesini, önbellek kontrolcüsünü, bir adetkomut belleğini ve aynı mikrokod bellek alanının yanı sıra ortak 2 MB’lık L2 önbelleği kullanması ise davacıların dayanak noktasını oluşturan birimler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla. Haklı tarafın kim olduğunu zaman gösterecek. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.