AMD tablet bilgisayar için hazırladığı Fusion Z-01 işlemcisinin satışına başladı

Henüz yeni bir tepe yöneticisi atayamayan ancak bir önceki yönetici Dirk Meyer ile strateji uyuşmazlığı nedeniyle yollarını ayıran AMD, gelecekte akıllı cihazlara daha fazla yoğunlaşmayı hedefliyor. İşte bu hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan AMD, tablet bilgisayarlar için hazırladığı ilk işlemcisinin satışına başladı.
Kod adı Desna olan ve Fusion-Z Serisi altında lanse edilen Z-01 kod adlı yeni Fusion işlemcisi, AMD'nin birinci öncelik olarak tablet bilgisayarları hedef aldığı ilk işlemci olarak dikkat çekiyor. Bobcat mimarisini temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci 1GHz'de çalışıyor ve Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor.
Sahip olduğu entegre grafik birimi DirectX 11 desteği sunan ve başta yüksek tanımlı videolar olmak üzere Adobe Flash, Internet Explorer ve Microsoft Office gibi çok sayıda uygulama için donanımsal hızlandırma yapabilen işlemci, x86 tabanlı mikroişlemci mimarisini temel aldığından hem Linux hem de Windows işletim sistemlerini çalıştırabiliyor.
Yüksek çoklu ortam deneyimi sunmak üzere hazırlanan işlemci, Computex 2011 Fuarı'nda da kendine yer buldu. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, WindPad 110W adını verdiği Windows işletim sistemli 10.1-inç tabletinde Fusion Z-01 işlemcisine yer verirken, AMD'nin asıl hedefinin Windows 8'li tabletler olduğu tahmin ediliyor.
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normalde masaüstünde kullandığın windows u da hafifletebilirsin.. bir sürü yolu yöntemi var. öyle gereksiz gördüğünüz kod yığınları var ya onları çalıştırmak, işletmek zorunda değilsiniz..
hatta ben ne istiyorum biliyormusunuz? Fusion işlemcili bir tablet alıp üzerinde xp çalıştırmak istiyorum.. hatta belki windows 2000 bile olabilir.. Temel olarak x86 kodlarımı çalıştırabilsin isterim. O anlamda ARM tabletler de çalışmayacak tonla milyonlarca programı çalıştırabilme özgürlüğüne sahip olurum.. bunun avantajlarını bir düşünün.
"İşlemci x86 mimarisine ait olduğu için sadece windows yüklü tablet için kullanılacak demektir" gibi bir yorum bence çok yanlış olmuş. Çıkınca bakın insanlar bununla neler yapacaklar.. takip edin yeter..
Bazı noktalarda iletişim eksikliği olduüunu farkettim. Öncelikle şunu söyliyim bende normal masa üstü bilgisayarımda çalıştırabildiğim tüm programları herkes gibi bir tablette çalıştırabilmek isterim. Ama windows kullanım itibari ile klavye ve mouse ile en rahat kullanılabilmek için tasarlanmış. örneğin bir dosya menüsüne gidip oradan açılan alt menüden başka menülere geçmek vesaire dokunmatik ekranlarda rahat yapılabilecek şeyler değil. Tabletlerin özelliği yada şöyle söyliyim bugünkü tablet bilgisayarlarda gördüğümüz ve tablet bilgisayarlar için özel olarak geliştirilmiş işletim sismleri (android3,ios,webos vs.) dokunmatik ekranlara göre insan elinin parmaklarının en rahat kullanabileceği şekilde düşünülerek tasarlanmış. windowsun en büyük eksikliği bu ergonomiyi verememeleridir. bir tablette windows işletim sisteminde çok sıkıntı çekersiniz ve zaman zaman yapacağınız işler için klavye yada mouse kullanım ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Windows 8 in tabler için geliştirilecek sürümü de tıpkı android gibi parmak dokunuşları ile en rahat kullanım için tasarlanacak olması. arm üzerinde çalışacak ve masaüstü platfomundan çokta fazla bir farkı olmayacak bir windows da olacak ama o daha çok düşük güç tüketimli sunucular için tasarlanacak tabletler için wp7'deki gibi ayrı bir işletim sistemi tasarlanacak bu noktayı karıştırmayın. windowsu ne kadar hafifletsenizde o kullanım şekli sizi mutlaka biryerlerde sınırlandıracaktır. Benim şimdiye kadarki dokunmatik ekranda kullandığım windows tecrübem bana bunu söylüyor. hiç ergonomik bir tarafı yok.. dokunmatiği bırakır klavye ve mouse ile kullanmayı tercih edersiniz emin olun. çünkü işletim sistemi şimdiye kadar hep o şekilde tasarlandı.
Bir tablet bilgisayarda kullandığınız menüler butonların büyüklükleri menülerin tasarımları farklı dizayn edilmeli.. siz kalkıpta klavye ve mouse ile kullanılmak için tasarlanmış bir işletim sistemini tablete yüklerseniz aynı verimi alamazsınız. Artı tabletlerin arka planda çalıştırdığı programlarla windowsunkini karşılaştırmıyorum bile aynı o kod fazlalıklarından tekrardan bahsetmeye bile gerek yok.. şayet bir android 3 işletim sistemli bir tablet ile windows yüklü bir tableti yanyana koyup kullanırsanız ne demek istediğimi rahat anlarsınız..
Ama diyelim önceki mesajımda da dediğim gibi işiniz gereği bazı özel programlar vesaire kullanıyorsunuzdur yada müşterilere windows ortamında yaptığınız çizimleri yada çalışmalarınızın sunumunu yapacaksınızdır ve profesyonel olarak bunu işinizle ilgili kullanacaksınızdır o zaman bu tablet büyük bir nimet olur sizin için..
Söylediklerimi daha iyi anlayabilmen için microsoft ne üzerinde yıllardır çalışmış aşağıdaki yazıyı okuyunca beni daha iyi anlayacaksındır umarım;
donanimhaber.com/...
nedeni çok basit.. bugünkü windows en iyi güçlü sistemlerde çalışmak için tasarlanmaktadır. notebooklarda bile bir işlemci 35W sınırında dolaşmakta.. sadece işlemci için gereken güç.. hani dersen mobilitede notebooklar ne işe yarıyor önceden cevabını vereyim dedim. windows bir tablet için çok fazla gereksiz kod yığını barındırmakta.. çünkü masaüstü sistemlerde hep olabilecek maximum faydaya göre tasarlanmıştır. ama tablet bilgisayarlarda çoğu servis gereksizdir. öyle olmasaydı microsoft neden windows 8in ayrıyeten tablet sürümünü çıkarıyor? çünkü daha sadece daha kullanıcı dostu bir arayüzle daha hafif bir windows gereksinimi vardır tabletler için bu yüzden çıkarıyor.
Ha tabiki profesyonelsinizdir, sahada mimari çizim programlarınız vesaire lazım olacaktır yada daha spesifik mühendislik programlarınız vardır o zaman çok çok güzel bir imkan sunar bu tablet size.. ama ev kullanıcıları için bu windows bir tabletlere göre "şahsi fikrim" çok ağır kaçar...