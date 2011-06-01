AMD tablet bilgisayar için hazırladığı Fusion Z-01 işlemcisinin satışına başladı

Henüz yeni bir tepe yöneticisi atayamayan ancak bir önceki yönetici Dirk Meyer ile strateji uyuşmazlığı nedeniyle yollarını ayıran AMD, gelecekte akıllı cihazlara daha fazla yoğunlaşmayı hedefliyor. İşte bu hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan AMD, tablet bilgisayarlar için hazırladığı ilk işlemcisinin satışına başladı.

Kod adı Desna olan ve Fusion-Z Serisi altında lanse edilen Z-01 kod adlı yeni Fusion işlemcisi, AMD'nin birinci öncelik olarak tablet bilgisayarları hedef aldığı ilk işlemci olarak dikkat çekiyor. Bobcat mimarisini temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci 1GHz'de çalışıyor ve Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor.

Sahip olduğu entegre grafik birimi DirectX 11 desteği sunan ve başta yüksek tanımlı videolar olmak üzere Adobe Flash, Internet Explorer ve Microsoft Office gibi çok sayıda uygulama için donanımsal hızlandırma yapabilen işlemci, x86 tabanlı mikroişlemci mimarisini temel aldığından hem Linux hem de Windows işletim sistemlerini çalıştırabiliyor.

Yüksek çoklu ortam deneyimi sunmak üzere hazırlanan işlemci, Computex 2011 Fuarı'nda da kendine yer buldu. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, WindPad 110W adını verdiği Windows işletim sistemli 10.1-inç tabletinde Fusion Z-01 işlemcisine yer verirken, AMD'nin asıl hedefinin Windows 8'li tabletler olduğu tahmin ediliyor.