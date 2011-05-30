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AMD tablet bilgisayarlar için Desna kod adlı Fusion-Z Serisi işlemcilerini hazırlıyor

7 yıl
10,5b
1
2
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tablet bilgisayarlar için Desna kod adlı Fusion-Z Serisi işlemcilerini hazırlıyor
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlara daha fazla yoğunlaşmak isteyen ve bu noktada vizyon uyuşmazlığı nedeniyle eski tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını da ayıran AMD, Fusion platformunun tabletlere özel yeni versiyonu üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere AMD, netbook'lar ve notebook'lar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu geçtiğimiz Ocak ayında pazara sunmuş ve aradan geçen süre zarfında yüksek satış performansı göstererek beş milyondan fazla Fusion işlemcisi satmayı başarmıştı. Belirttiğimiz gibi birinci öncelik olarak düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar için hazırlanan Brazos platformunu, tablet bilgisayarlarında kullanan ilk üretici Acer olmuş ve firma yakın zamanda ülkemiz pazarına da sunduğu Iconia Tab W500 isimli Windows 7 tabletinde, AMD'nin 5 Watt TDP'li Fusion C-50 varyasyonuna yer vermişti.

ARM tabanlı çözümler ve Intel'in Oak Trail kod adlı tabletlere dönük Atom platformun güç tüketim değerleri dikkate alındığında yük altındaki 5 Watt TDP değerinin rekabetçi olduğunu söylemek zor. Yeni yeni olgunlaşan pazardaki fırsatları kaçırmak istemeyen AMD, tabletlere özel daha düşük güç tüketimli Fusion işlemci serisi için kolları sıvamış durumda. Desna kod adını taşıyan Fusion-Z serisi işlemciler ile tabletleri hedef almaya hazırlanan AMD, yeni işlemcileriyle  "ultimate HD" tabletlerin hazırlanabileceğini belirtiyor. Fusion Z serisi işlemcilerdeki DirectX 11 destekli entegre grafik biriminin, Adobe Flash ve Internet Explorer 9 olmak üzere yaygın olarak kullanılan pek çok uygulama için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olduğuna dikkat çeken firmanın ağırlıklı olarak Windows 8 işletim sistemli tabletleri hedef alacağı tahmin ediliyor. Mevcut Fusion işlemcileri gibi Bobcat mimarisini temel alacak tablet odaklı yeni Fusion işlemcilerinde AMD'nin güç tüketimini ne derece aşağı çekeceği ve bunu nelerden feragat ederek gerçekleştireceği ise henüz bilinmiyor.

AMD tablet bilgisayarlar için Desna kod adlı Fusion-Z Serisi işlemcilerini hazırlıyor
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OverClocK1ng 7 yıl
Valla resimdeki yazılara bakılırsa işlemci gücü biraz daha düşük ama donanımsal HD video ve Flash hızlandırma daha ön planda tutularak pil ömrü uzatılması hedeflenmişe benziyor.
Zaten Desna'da ne biçim isimse, Celeron gibi. Yumuşak, Kız ismi gibi bir şey.
Oysa ki Korrrrr, Buldozeeeerr. Nası Oturaklı isimler. Ağır abi.

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Ac1DBuRN 7 yıl
ARM'yi es gecip x86 ile bir sorti yapacak, başarı durumuna gore ARM'yi öncelikler listesinde nereye konumlandiracagina bakacaktir.
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