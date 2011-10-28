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AMD üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelirler artıyor

7 yıl
15b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta tepe yöneticisi olmak üzere üst kademede önemli değişiklikler yapan AMD, özellikle Fusion işlemci ailesinin elde ettiği satış başarısı sayesinde finansal anlamda güçlenmeye başladı. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesiyle performans beklentilerini karşılamakta sıkıntılar yaşayan üstelik GlobalFoundries cephesinde 32nm için bir takım üretim problemleriyle uğraşmak durumunda kalan AMD, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre %4, bir önceki çeyreğe göre ise %7 artış ile 1.69 milyar dolar gelir elde eden AMD, ikinci çeyrekte 61 milyon dolar olan faaliyet karını da 97 milyon dolara çıkartmayı başardı. 
 Üçünvü çeyrekte AMD'nin gelirlerinde İşlem Grubu'nun katkısı büyük oldu. Ortalama işlemci satış fiyatını arttıran ve Fusion sayesinde mobil işlemci satışlarını yükseltmeyi başaran şirkette sunucu işlemcilerinin satış performansı da artış gösterdi. Grafik Bölümü de %10 gelir artışı kaydeden AMD cephesinde, Bulldozer işlemci ailesinin fiyat odaklı agresif konumlandırması ve tatil sezonun yaklaşıyor olması sayesinde gelirlerin %3 daha artıması tahmin ediliyor. 

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7Mhz 7 yıl en beğenilen
spaydix

BULLDOZER ALAN VARMIDIR ACABA MERAK EDİYORUM

Yok. Hepsi numune olarak dağıtılmış, üzerlerinde de "Numunedir satılamaz" yazıyormuş.
spaydixBULLDOZER ALAN VARMIDIR ACABA MERAK EDİYORUMYok. Hepsi numune olarak dağıtılmış, üzerlerinde de "Numunedir satılamaz"...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
insanlar artık toplama OEM bilgisayar sistemleriyle uğraşmak istemiyor
al tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyor
bu açıdan AMD ve ATi nin birleşmesi insanlara güven veriyor
ama diğer taraftan intel kendi HD ekran kartı yaparım düşünceleri
ve diğer taraftan Nvidia x86 emulasyonu için yaptığı çalışmaların duyulması
son kullanıcılar açısında kafalarda soru işaretlerinden başka hiç bir işe yaramıyor !
dahası ben bile eski PC de HD 3000 serisi ekran kartım var ve yeni çıkan her sürücüde
HD 3000 için hiç bir yeni özellik olmasa bile güncel 6000 7000 sistemlerinde kullanılan mimarının temelleri
HD 2000 lere kadar dayandığı için aslında geçmişten gelen bir bug u düzeltirken
aslında tüm eski sistemleri geri uyumlu bir şekilde güncellemesi bile
tek kelime ile artı puan
ama nvidia da öyle değil yenilik adı altında farklı farklı mimarilerde geliştirdiği ekran kartları yüzünden
ekran kartı modeline özel farklı sürücüler çıkmakta özellikle eski ve yakında eskiyecek ekran kartı sahibi olacak tüm kullanıcılar bu nvidia'nın güncellenmeyen ekran kartı drv sorunları yüzünden eli mecbur yeni nesil ekran kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor.
burada yaptığım yorumları
hem ati(amd) hemde nvidia ekran kartlarını kullanmış ve gerçekten tarafsız bir şekilde yorum yapabilecekler benim buradaki sözlerimi onaylayabilirler.
insanlar artık toplama OEM bilgisayar sistemleriyle uğraşmak istemiyoral tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyorbu açıdan AMD ve ATi nin birleşme...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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SEO-Uzmanı 7 yıl
Just In Time
@setek01, ben zaten arkadaşın şu yazıyı görünceye kadar okudum sonra bıraktım. aradaki tüm bakır bağlantılar bunun üzerinde olunca haliyle performans berbat oluyor dahası anakart içinde ekstradan drv bios işin içine giriyor bu açıdan

kandansatör daha doğru bir ifadeyle kapasitörün osilaskopta yarattığı dalga boyunu bile bilmeden konuşun konuşmak kolay ! asıl hata bende herkezin anlayacağı bir dilde olayı anlatmaya çalışmam hataydı '!
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setek01 7 yıl
Önce karşındakine hitap ederken o sana en azından Sayın Hocam diye hitap etmişse Hacı Hoca Bro Kardeş gibi sıfatları kullanmadan önce bir de bak profili açıkmı bu adamın yaşı kaç diye. Üslub düzgün olmadıktan sonra ne yazasan yaz. Yazdığında kimsenin bilmediği
çok menem birşey değildir. Aksine biraz forumu araştır daha fazlasını da öğrenirsin....
Bak bir de böyle bir bitişi var bu mesajın:
SAYGILAR........
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theyapici 7 yıl
sağlam revizyonla gelirse mantıklı da olursa neden amd alınmasın ki
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aydogdu1453 7 yıl
amd reyiz.Adam akıllı fx işlemcilere revizyon yapın.Anakartıma uygun bios gelir gelmez hemencecik fx işlemciyte geçecem ama önce beklenen f/p 'nin gelmesi lazım.
Yoksa İntel başkan yine kesemizden juvalla alacajak.Sonra da Nvidia gelir.Alın lan benden kepler.Yin gari der.F/P akar.Sempatizanlar bakar.
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setek01 7 yıl
erencexor

insanlar artık toplama OEM bilgisayar sistemleriyle uğraşmak istemiyor al tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyor bu açıdan AMD ve ATi nin birleşmesi insanlara güven veriyorama diğer taraftan intel kendi HD ekran kartı yaparım düşünceleri ve diğer taraftan Nvidia x86 emulasyonu için yaptığı çalışmaların duyulması son kullanıcılar açısında kafalarda soru işaretlerinden başka hiç bir işe yaramıyor !dahası ben bile eski PC de HD 3000 serisi ekran kartım var ve yeni çıkan her sürücüdeHD 3000 için hiç bir yeni özellik olmasa bile güncel 6000 7000 sistemlerinde kullanılan mimarının temelleriHD 2000 lere kadar dayandığı için aslında geçmişten gelen bir bug u düzeltirken aslında tüm eski sistemleri geri uyumlu bir şekilde güncellemesi bile tek kelime ile artı puan ama nvidia da öyle değil yenilik adı altında farklı farklı mimarilerde geliştirdiği ekran kartları yüzündenekran kartı modeline özel farklı sürücüler çıkmakta özellikle eski ve yakında eskiyecek ekran kartı sahibi olacak tüm kullanıcılar bu nvidianın güncellenmeyen ekran kartı drv sorunları yüzünden eli mecbur yeni nesil ekran kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor.burada yaptığım yorumları hem ati(amd) hemde nvidia ekran kartlarını kullanmış ve gerçekten tarafsız bir şekilde yorum yapabilecekler benim buradaki sözlerimi onaylayabilirler.


Bir tane 5870 alayım dedim. Bir yerde 350 Tl'ye sıfır buldum. Bir kaç gün önce araştırdım. En son 6870'i 2 hafta önce satmıştım 11.9 yüklüydü ve sözde BF3 beta için 11.10 preview da indirdim ama hikaye çıktı. Oyun çıkacağı gün Nvidia 336 shader 560'a bile -TI olmayanı- %11 up driver yayınladı. 5870'e en son 11.2 ile destek verilmiş ondan sonra 6000 serisi için hep. İyi de bu kart DX11 değil mi peki?

El-insaf sayın hocam. Yazılım konusunda Nvida'yı ağıza alırken bir destur deyiniz. Ben ucuz bulurum AMD alırım. HD6870 sıfırı 350 Tl'ye neden almayayım.
HD6950 650 TL iken modlama yapmayım kalsın. Zaten getirisinden fazla götürüsü olur ama onunla aynı performansı olan 5870'i 350 Tl'ye neden almayayım. Ancak iş yazılım desteğine gelince 10 yıl sonrada bir şey değişmez. Efendiler bir de forumda Bulldozer'in uyumlu yazılım olmadığından performansını ortaya koyamadığını iddia ediyorlar. Yazılımlar belli hocam. İntel bu yazılım performansını arttıran işlemci yapıyorda sen 1 yıldır spekülasyondan başka ne yapıyorsun. 2Ç'de 90 milyon USD kazanmış iyi inşallah daha iyi olurda rekabet olur ama o rakamı intel bir gemi yükü maldan zaten kazanır.
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SEO-Uzmanı 7 yıl setek01
setek01

Bir tane 5870 alayım dedim. Bir yerde 350 Tl'ye sıfır buldum. Bir kaç gün önce araştırdım. En son 6870'i 2 hafta önce satmıştım 11.9 yüklüydü ve sözde BF3 beta için 11.10 preview da indirdim ama hikaye çıktı. Oyun çıkacağı gün Nvidia 336 shader 560'a bile -TI olmayanı- %11 up driver yayınladı. 5870'e en son 11.2 ile destek verilmiş ondan sonra 6000 serisi için hep. İyi de bu kart DX11 değil mi peki?

El-insaf sayın hocam. Yazılım konusunda Nvida'yı ağıza alırken bir destur deyiniz. Ben ucuz bulurum AMD alırım. HD6870 sıfırı 350 Tl'ye neden almayayım.
HD6950 650 TL iken modlama yapmayım kalsın. Zaten getirisinden fazla götürüsü olur ama onunla aynı performansı olan 5870'i 350 Tl'ye neden almayayım. Ancak iş yazılım desteğine gelince 10 yıl sonrada bir şey değişmez. Efendiler bir de forumda Bulldozer'in uyumlu yazılım olmadığından performansını ortaya koyamadığını iddia ediyorlar. Yazılımlar belli hocam. İntel bu yazılım performansını arttıran işlemci yapıyorda sen 1 yıldır spekülasyondan başka ne yapıyorsun. 2Ç'de 90 milyon USD kazanmış iyi inşallah daha iyi olurda rekabet olur ama o rakamı intel bir gemi yükü maldan zaten kazanır.


hacı sende çok acele etmişsin
çünkü en son çıkan ekran kartlarının drvlarının tam oturması için aradan bir 6-9 ay geçmesi gerek
dahası 1000lerce farklı anakart ve bunların biosuydu şusuydu busuydu derken %100 performans almayı etkileyen bir dünya ıvır zıvır var !

bakın XBOX ve PS3 nasıl canavar gibi çalışıyor tüm sistem bir birine uyumlu parçalardan meydana geliyor ve hepsi %100 uyumlu bir şekilde standart bir hızda çalışıyor.

ama ekran kartı anakart ram hdd cpu ayrı ayrı alınırsaki

zaten konu edilen haber fuzyon işlemcisinin pazar başarısı üzerinde ama sizin sorunuzu
OEM tarzı mevcut farklı marka model sözüm ona soket uyumlu parçaların ne derece uyumlu olacağı noktası

düşünüki GPU üzerinde süper iletken malzeme var ama ana kartında piyasanın orta kalite tabi edilen bakır temas noktaları üzerinde dahası kondansatörlerin etrafa yaydığı anlık parazitlerle saniyenin milyonda 1inde 1000lerce hata yı işlemci düzeltmeye çalışıyor uzun lafın kısası haklısın toplama OEM parçalarla bu iş olmaz

gidiyorsun 200$CPU ya veriyorsun 300$ ekran kartına anakart 100$ ve aradaki tüm bakır bağlantılar bunun üzerinde olunca
haliyle performans berbat oluyor dahası anakart içinde ekstradan drv bios işin içine giriyor bu açıdan

CPU+GPU şu an için istenilen performans vermiyor bunun sebebi ise amd şu an için anakart üretmiyor olması
ama günü gelince eskiden nasıl amiga var ise amd de bunun gibi olacak sabit sistem olması performansı sabitler
ama açıkcası zaten güncel bir sistem kullanacağım diyen biri 5 yılda bir tüm OEM parçaları yenilemiyormu !?

şu an için AMD den mucize beklemek anlamsız ! ama paranızla rezil olmayacağınız en iyi donanım ürünü AMD de :)
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arseniCem 7 yıl
tamamgelirler artmışta sektör ortalamasına göre durum ne acaba?

ve tahminimce amd 4. çeyrekten gelir kaybı yaşayabilir. buldozer sebebiyle.
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highgen 7 yıl
buldozer fusion başarısını fena baltalayacak gibi son çeyrek rakamları çok düşük gelebilir tabi B3 revizyonlarıyla beklenen performans değerlerine ulaşırsa yine de durum genel oranı arttırabilir.
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merich 7 yıl
Jinnet
erencexor insanlar artık toplama OEM bilgisayar sistemleriyle uğraşmak istemiyor al tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyor bu açıdan AMD ve ATi nin birleşmesi insanlara güven veriyor ama diğer taraftan intel kendi HD ekran kartı yaparım düşünceleri ve diğer taraftan Nvidia x86 emulasyonu için yaptığı çalışmaların duyulması son kullanıcılar açısında kafalarda soru işaretlerinden başka hiç bir işe yaramıyor ! dahası ben bile eski PC de HD 3000 serisi ekran kartım var ve yeni çıkan her sürücüde HD 3000 için hiç bir yeni özellik olmasa bile güncel 6000 7000 sistemlerinde kullanılan mimarının temelleri HD 2000 lere kadar dayandığı için aslında geçmişten gelen bir bug u düzeltirken aslında tüm eski sistemleri geri uyumlu bir şekilde güncellemesi bile tek kelime ile artı puan ama nvidia da öyle değil yenilik adı altında farklı farklı mimarilerde geliştirdiği ekran kartları yüzünden ekran kartı modeline özel farklı sürücüler çıkmakta özellikle eski ve yakında eskiyecek ekran kartı sahibi olacak tüm kullanıcılar bu nvidianın güncellenmeyen ekran kartı drv sorunları yüzünden eli mecbur yeni nesil ekran kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor. burada yaptığım yorumları hem ati(amd) hemde nvidia ekran kartlarını kullanmış ve gerçekten tarafsız bir şekilde yorum yapabilecekler benim buradaki sözlerimi onaylayabilirler.
Haklısın keyifle okudum

Çok güzel bi yorum olmuş, haklısın. amd driver konusunda geçmişe göre bakılırsa çok ilerleme kaydetti. artık her yeni çıkan oyun için ayda bir yeni driver, her hafta yeni bir uygulama profili yayınlıyorlar.
İşlemci tarafına bakarsak bulldozer beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama bu işlemcilerin asıl performansı 8 çekirdek destekleyen uygulamaların yaygınlaşmasıyla daha belirgin bir hal alacaktır.
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WinteR 7 yıl
Planlanandan düşük geldi, AMD %10 düşünüyordu,verimlilik sorunları sebebiyle %10'luk gelir beklentisini %4-6'ya indirmişlerdi, Fusion gibi bir ürün ardından parlak değil bence, Buldozer malum.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
insanlar artık toplama OEM bilgisayar sistemleriyle uğraşmak istemiyor
al tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyor
bu açıdan AMD ve ATi nin birleşmesi insanlara güven veriyor
ama diğer taraftan intel kendi HD ekran kartı yaparım düşünceleri
ve diğer taraftan Nvidia x86 emulasyonu için yaptığı çalışmaların duyulması
son kullanıcılar açısında kafalarda soru işaretlerinden başka hiç bir işe yaramıyor !
dahası ben bile eski PC de HD 3000 serisi ekran kartım var ve yeni çıkan her sürücüde
HD 3000 için hiç bir yeni özellik olmasa bile güncel 6000 7000 sistemlerinde kullanılan mimarının temelleri
HD 2000 lere kadar dayandığı için aslında geçmişten gelen bir bug u düzeltirken
aslında tüm eski sistemleri geri uyumlu bir şekilde güncellemesi bile
tek kelime ile artı puan
ama nvidia da öyle değil yenilik adı altında farklı farklı mimarilerde geliştirdiği ekran kartları yüzünden
ekran kartı modeline özel farklı sürücüler çıkmakta özellikle eski ve yakında eskiyecek ekran kartı sahibi olacak tüm kullanıcılar bu nvidia'nın güncellenmeyen ekran kartı drv sorunları yüzünden eli mecbur yeni nesil ekran kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor.
burada yaptığım yorumları
hem ati(amd) hemde nvidia ekran kartlarını kullanmış ve gerçekten tarafsız bir şekilde yorum yapabilecekler benim buradaki sözlerimi onaylayabilirler.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Jinnet 7 yıl
erencexor

insanlar artık toplama OEM bilgisayar sistemleriyle uğraşmak istemiyor
al tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyor
bu açıdan AMD ve ATi nin birleşmesi insanlara güven veriyor

ama diğer taraftan intel kendi HD ekran kartı yaparım düşünceleri
ve diğer taraftan Nvidia x86 emulasyonu için yaptığı çalışmaların duyulması
son kullanıcılar açısında kafalarda soru işaretlerinden başka hiç bir işe yaramıyor !

dahası ben bile eski PC de HD 3000 serisi ekran kartım var ve yeni çıkan her sürücüde
HD 3000 için hiç bir yeni özellik olmasa bile güncel 6000 7000 sistemlerinde kullanılan mimarının temelleri
HD 2000 lere kadar dayandığı için aslında geçmişten gelen bir bug u düzeltirken
aslında tüm eski sistemleri geri uyumlu bir şekilde güncellemesi bile
tek kelime ile artı puan

ama nvidia da öyle değil yenilik adı altında farklı farklı mimarilerde geliştirdiği ekran kartları yüzünden

ekran kartı modeline özel farklı sürücüler çıkmakta özellikle eski ve yakında eskiyecek ekran kartı sahibi olacak tüm kullanıcılar bu nvidia'nın güncellenmeyen ekran kartı drv sorunları yüzünden eli mecbur yeni nesil ekran kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor.

burada yaptığım yorumları
hem ati(amd) hemde nvidia ekran kartlarını kullanmış ve gerçekten tarafsız bir şekilde yorum yapabilecekler benim buradaki sözlerimi onaylayabilirler.


Haklısın keyifle okudum
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HoLY.oNE 7 yıl SEO-Uzmanı
erencexor
insanlar artık toplama OEM bilgisayar sistemleriyle uğraşmak istemiyor
al tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyor
bu açıdan AMD ve ATi nin birleşmesi insanlara güven veriyor
ama diğer taraftan intel kendi HD ekran kartı yaparım düşünceleri
ve diğer taraftan Nvidia x86 emulasyonu için yaptığı çalışmaların duyulması
son kullanıcılar açısında kafalarda soru işaretlerinden başka hiç bir işe yaramıyor !
dahası ben bile eski PC de HD 3000 serisi ekran kartım var ve yeni çıkan her sürücüde
HD 3000 için hiç bir yeni özellik olmasa bile güncel 6000 7000 sistemlerinde kullanılan mimarının temelleri
HD 2000 lere kadar dayandığı için aslında geçmişten gelen bir bug u düzeltirken
aslında tüm eski sistemleri geri uyumlu bir şekilde güncellemesi bile
tek kelime ile artı puan
ama nvidia da öyle değil yenilik adı altında farklı farklı mimarilerde geliştirdiği ekran kartları yüzünden
ekran kartı modeline özel farklı sürücüler çıkmakta özellikle eski ve yakında eskiyecek ekran kartı sahibi olacak tüm kullanıcılar bu nvidia'nın güncellenmeyen ekran kartı drv sorunları yüzünden eli mecbur yeni nesil ekran kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor.
burada yaptığım yorumları
hem ati(amd) hemde nvidia ekran kartlarını kullanmış ve gerçekten tarafsız bir şekilde yorum yapabilecekler benim buradaki sözlerimi onaylayabilirler.


saka mi yapiosun nvidia fx serisine bile destek verior halen?
1 Yanıt Yanıtla +2
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spaydix 7 yıl
BULLDOZER ALAN VARMIDIR ACABA MERAK EDİYORUM
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7Mhz 7 yıl
spaydix

BULLDOZER ALAN VARMIDIR ACABA MERAK EDİYORUM

Yok. Hepsi numune olarak dağıtılmış, üzerlerinde de "Numunedir satılamaz" yazıyormuş.
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şoray uzun yolda 7 yıl spaydix
spaydix

BULLDOZER ALAN VARMIDIR ACABA MERAK EDİYORUM

8150 yi bilmemede 4100 alınası durmuyor.
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