AMD üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelirler artıyor

Başta tepe yöneticisi olmak üzere üst kademede önemli değişiklikler yapan AMD, özellikle Fusion işlemci ailesinin elde ettiği satış başarısı sayesinde finansal anlamda güçlenmeye başladı. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesiyle performans beklentilerini karşılamakta sıkıntılar yaşayan üstelik GlobalFoundries cephesinde 32nm için bir takım üretim problemleriyle uğraşmak durumunda kalan AMD, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre %4, bir önceki çeyreğe göre ise %7 artış ile 1.69 milyar dolar gelir elde eden AMD, ikinci çeyrekte 61 milyon dolar olan faaliyet karını da 97 milyon dolara çıkartmayı başardı.

Üçünvü çeyrekte AMD'nin gelirlerinde İşlem Grubu'nun katkısı büyük oldu. Ortalama işlemci satış fiyatını arttıran ve Fusion sayesinde mobil işlemci satışlarını yükseltmeyi başaran şirkette sunucu işlemcilerinin satış performansı da artış gösterdi. Grafik Bölümü de %10 gelir artışı kaydeden AMD cephesinde, Bulldozer işlemci ailesinin fiyat odaklı agresif konumlandırması ve tatil sezonun yaklaşıyor olması sayesinde gelirlerin %3 daha artıması tahmin ediliyor.