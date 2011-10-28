AMD üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelirler artıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Başta tepe yöneticisi olmak üzere üst kademede önemli değişiklikler yapan AMD, özellikle Fusion işlemci ailesinin elde ettiği satış başarısı sayesinde finansal anlamda güçlenmeye başladı. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesiyle performans beklentilerini karşılamakta sıkıntılar yaşayan üstelik GlobalFoundries cephesinde 32nm için bir takım üretim problemleriyle uğraşmak durumunda kalan AMD, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre %4, bir önceki çeyreğe göre ise %7 artış ile 1.69 milyar dolar gelir elde eden AMD, ikinci çeyrekte 61 milyon dolar olan faaliyet karını da 97 milyon dolara çıkartmayı başardı.
Üçünvü çeyrekte AMD'nin gelirlerinde İşlem Grubu'nun katkısı büyük oldu. Ortalama işlemci satış fiyatını arttıran ve Fusion sayesinde mobil işlemci satışlarını yükseltmeyi başaran şirkette sunucu işlemcilerinin satış performansı da artış gösterdi. Grafik Bölümü de %10 gelir artışı kaydeden AMD cephesinde, Bulldozer işlemci ailesinin fiyat odaklı agresif konumlandırması ve tatil sezonun yaklaşıyor olması sayesinde gelirlerin %3 daha artıması tahmin ediliyor.
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Yok. Hepsi numune olarak dağıtılmış, üzerlerinde de "Numunedir satılamaz" yazıyormuş.
al tak %100 uyumlu çalışacak sistemler istiyor
bu açıdan AMD ve ATi nin birleşmesi insanlara güven veriyor
ama diğer taraftan intel kendi HD ekran kartı yaparım düşünceleri
ve diğer taraftan Nvidia x86 emulasyonu için yaptığı çalışmaların duyulması
son kullanıcılar açısında kafalarda soru işaretlerinden başka hiç bir işe yaramıyor !
dahası ben bile eski PC de HD 3000 serisi ekran kartım var ve yeni çıkan her sürücüde
HD 3000 için hiç bir yeni özellik olmasa bile güncel 6000 7000 sistemlerinde kullanılan mimarının temelleri
HD 2000 lere kadar dayandığı için aslında geçmişten gelen bir bug u düzeltirken
aslında tüm eski sistemleri geri uyumlu bir şekilde güncellemesi bile
tek kelime ile artı puan
ama nvidia da öyle değil yenilik adı altında farklı farklı mimarilerde geliştirdiği ekran kartları yüzünden
ekran kartı modeline özel farklı sürücüler çıkmakta özellikle eski ve yakında eskiyecek ekran kartı sahibi olacak tüm kullanıcılar bu nvidia'nın güncellenmeyen ekran kartı drv sorunları yüzünden eli mecbur yeni nesil ekran kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor.
burada yaptığım yorumları
hem ati(amd) hemde nvidia ekran kartlarını kullanmış ve gerçekten tarafsız bir şekilde yorum yapabilecekler benim buradaki sözlerimi onaylayabilirler.