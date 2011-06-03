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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD yeni ekran kartını gösterdi; Radeon HD E6760

7 yıl
19,4b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD gömülü sistemler için hazırladığı Radeon HD E6760 isimli yeni ekran kartını, Computex 2011'deki tanıtımlar çerçevesinde katılımcıların beğenisine sundu. AMD tabanlı ekran kartlarının geleneksel tasarım anlayışı dikkate alındığında özellikle olağandışı baskılı devre tasarımıyla öne çıkan kart, farklı bazı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, biri 6pin diğeri ise 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörü ile geliyor ve PCIe slotundan gelen güç te dikkate alındığında toplamda sağlanan güç miktarının 300 Watt civarında olduğunu söylemek mümkün.

Radeon HD 6700 serisinin tüketici versiyonlarından farklı olarak üzerinde iki adet Crossfire X konnektörü bulunan kart, 6 adet görüntü konnektörüne sahip. Arka panelinde iki adet DVI konnektörü bulunan kartın üst kısmına ise üç adet HDMI ve bir adet DVI konnektörüne yer verildiğini ve bu sayede çoklu monitör desteğinin sağlandığını görüyoruz.

Özel bazı uygulamalar için geliştirilen Radeon HD E6760 modelinin gizemli bir yanı da yok değil. Bu sınıftaki bir GPU için oldukça uzun bir baskılı devre tasarımına ve 300 Watt'lık yüksek güç kapasitesine sahip olan kartın daha çok casionalardaki elektronik oyun makinelerinde, medikal görüntüleme sistemlerinde ve dijital işratleme uygulamalarında kullanılması bekleniyor.


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dennjS 7 yıl en beğenilen
http://www.amd.com/tr/products/embedded/graphics-processors/Pages/radeon-e6760-discrete-gpu.aspx

http://www.amd.com/tr/products/embedded/graphics-processors/Pages/radeon-e6760-pci.aspx

http://www.amd.com/tr/products/embedded/graphics-processors/Pages/radeon-e6760-mxm-v3-0.aspx

ultrason, radar ve video görüntüleme uygulamaları,kumar oyunları, atari ve dijital uyarı sistemleri.
http://www.amd.com/tr/products/embedded/graphics-processors/Pages/radeon-e6760-discrete-gpu.aspxhttp://www.amd.com/tr/products/embedded/...
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence de kartın büyük olmasının ve çok güç gerektirmesinin sebebi de budur zaten. Üzerindeki çıkışlar ve farklı kullanım alanı. Dikkat ederseniz üzerinden iç kısma bile 3 tane HDMI ve 1 de DVI çıkış var artı sağ altta da konnektör bağlanabilecek bir soketi falan daha var. Normal ekran kartı değil zaten.
Bence de kartın büyük olmasının ve çok güç gerektirmesinin sebebi de budur zaten. Üzerindeki çıkışlar ve farklı kullanım alanı. Dikkat ederseniz üzerinden iç kı...
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Yanıtla +6
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crowland 7 yıl
sdbz
Beyler, şu sağ üst taraftaki selülit kremi reklamı sizde ne gibi duygular uyandırıyor ?

:D ....
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alpa07 7 yıl
Kıbırıstaki kumathaneme lazım bi tene hemen alayım
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sdbz 7 yıl
Beyler, şu sağ üst taraftaki selülit kremi reklamı sizde ne gibi duygular uyandırıyor ?
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napolyon94 7 yıl
bu ne yav?
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OverClocK1ng 7 yıl
Hobar
Benim anlamadığım nokta. güç tüketimi fazla ise soğutucusunun büyük olması gerekmez miydi? o kadar çektiği elektrik nereye gidiyor?

Güç tüketimi, ekran kartının GPU su fazla güç çektiği için değil, üzerindeki fazladan çıkışlar ve bazı ek özellikler yüzünden dolayı yüksek olabilir.
Bu yüzden GPU soğutucusunun daha büyük olmasına gerek yok. Zaten GPU çok yüksek olsaydı kartın adı 6760 değil 6960 falan olurdu. Yani GPU çok yüksek değil ama kartın üzerindeki çıkışlar, portlar ve konnektörler yüzünden güç tüketimi fazla...
Yanıtla +3
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devrimdoga 7 yıl
Casper yaşadı.Kasada o kadar güçlü ekran kartı var ki bunu sığdırmak için yeni kasa yaptık ve yeni güç kaynakları ürettik.Üstelik 6 monitör desteği ile oyunların keyfine en üst düzeyde varın !
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Hobar 7 yıl
Benim anlamadığım nokta. güç tüketimi fazla ise soğutucusunun büyük olması gerekmez miydi? o kadar çektiği elektrik nereye gidiyor?
Yanıtla +2
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence de kartın büyük olmasının ve çok güç gerektirmesinin sebebi de budur zaten. Üzerindeki çıkışlar ve farklı kullanım alanı. Dikkat ederseniz üzerinden iç kısma bile 3 tane HDMI ve 1 de DVI çıkış var artı sağ altta da konnektör bağlanabilecek bir soketi falan daha var. Normal ekran kartı değil zaten.
Yanıtla +6
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dennjS 7 yıl en beğenilen
http://www.amd.com/tr/products/embedded/graphics-processors/Pages/radeon-e6760-discrete-gpu.aspx

http://www.amd.com/tr/products/embedded/graphics-processors/Pages/radeon-e6760-pci.aspx

http://www.amd.com/tr/products/embedded/graphics-processors/Pages/radeon-e6760-mxm-v3-0.aspx

ultrason, radar ve video görüntüleme uygulamaları,kumar oyunları, atari ve dijital uyarı sistemleri.
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