AMD yeni ekran kartını gösterdi; Radeon HD E6760

AMD gömülü sistemler için hazırladığı Radeon HD E6760 isimli yeni ekran kartını, Computex 2011'deki tanıtımlar çerçevesinde katılımcıların beğenisine sundu. AMD tabanlı ekran kartlarının geleneksel tasarım anlayışı dikkate alındığında özellikle olağandışı baskılı devre tasarımıyla öne çıkan kart, farklı bazı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, biri 6pin diğeri ise 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörü ile geliyor ve PCIe slotundan gelen güç te dikkate alındığında toplamda sağlanan güç miktarının 300 Watt civarında olduğunu söylemek mümkün.

Radeon HD 6700 serisinin tüketici versiyonlarından farklı olarak üzerinde iki adet Crossfire X konnektörü bulunan kart, 6 adet görüntü konnektörüne sahip. Arka panelinde iki adet DVI konnektörü bulunan kartın üst kısmına ise üç adet HDMI ve bir adet DVI konnektörüne yer verildiğini ve bu sayede çoklu monitör desteğinin sağlandığını görüyoruz.

Özel bazı uygulamalar için geliştirilen Radeon HD E6760 modelinin gizemli bir yanı da yok değil. Bu sınıftaki bir GPU için oldukça uzun bir baskılı devre tasarımına ve 300 Watt'lık yüksek güç kapasitesine sahip olan kartın daha çok casionalardaki elektronik oyun makinelerinde, medikal görüntüleme sistemlerinde ve dijital işratleme uygulamalarında kullanılması bekleniyor.