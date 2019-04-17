Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu

Atari VCS konsoluna hayat verecek olan Ryzen R1000 entegre yonga seti çift çekirdekli işlemci ve 192 Shader birimine sahip Vega 3 ile segmentinde ortalama bir performans amaçlıyor.
1 ay
3,9b
1
5
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl ilk nesil Ryzen işlemci ve Vega grafik birimi ile donattığı entegre Ryzen V1000 yonga çözümünü duyuran AMD bu yıl Ryzen R1000 adını verdiği yeni bir seri daha duyurdu. Yeni seri maliyete odaklanıyor.

Ryzen R1000 özellikleri

Ryzen R1000 çözümünde 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli bir Ryzen işlemci yer alıyor. İşlemci 2.6GHz taban hızı ve 3.5GHz turbo hıza sahip. 192 Shader birimine sahip Vega 3 ise 1.2GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü"

Bazı kaynaklar çözümün Ryzen 2 tabanlı olduğunu belirtse de 14nm üretim sürecine vurgu yapılması ilk neslin temel alındığını gösteriyor. Zaten V1000 çözümünden daha iyi olmadığı ifade edilmişti. Seride iki model var ve sadece saat frekansları biraz farklı. 15W-25W arasında değişen termal tasarım gücü fansız sistemlerde 12W seviyesine de inebiliyor.

DDR4-2400 bellek desteği sunan yonga ayrıca iki adet 10Gb Ethernet portu da barındırıyor. Yine 3 adede kadar 4K ekranlara çıkış verebiliyor. Bu çözümün ilk müşterisi Atari VCS konsolu oldu. Bilindiği üzere Atari VCS konsolu bir donanım güncellemesi kararı alarak önümüzdeki aylara ertelenmişti.

Ryzen R1000 yüksek performans ve güçlü multimedya özelliklerini uygun fiyatlı bir pakette birleştiriyor. Ryzen V1000 ise 8 çekirdeğe ve Vega 11 birimine kadar ölçeklenebiliyordu. Ryzen V1000 hali hazırda Çinli bir el konsolunda kullanılıyor. Atari VCS bu bakımdan biraz daha zayıf bir donanım sahip olacak diyebiliriz.

 

https://www.tomshardware.com/news/amd-r1000-embedded-soc-gaming,39082.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atarlı.ergen 1 ay en beğenilen
adamlar 50 sene önce bu işlere başlamış biz o zamanlar darbe yapıp başkan asma peşindeydik aklımız hile hurdaya çalışıyor biz seçimlerde nasıl hile yaparım nasıl darbe yaparım diye düşünürken adamlar teknolojide uçtu.
adamlar 50 sene önce bu işlere başlamış biz o zamanlar darbe yapıp başkan asma peşindeydik aklımız hile hurdaya çalışıyor biz seçimlerde nasıl hile yaparım nası...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 ay
sabit ram'li bir sistem getirsin !
güncelleriz güncelleriz diyoruz da
hiç bir şey yapamadan yıllar geçiyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C0MPUTER 1 ay
Bir de karşılaştırma var...
kaynak: 3dmark.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atarlı.ergen 1 ay en beğenilen
adamlar 50 sene önce bu işlere başlamış biz o zamanlar darbe yapıp başkan asma peşindeydik aklımız hile hurdaya çalışıyor biz seçimlerde nasıl hile yaparım nasıl darbe yaparım diye düşünürken adamlar teknolojide uçtu.
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 1 ay atarlı.ergen
Son 5 senede de değişen bir şey yok. Bugünden itibaren bazı şeyler değişmeye başlayacak gibi. Umutlan biraz atarlı ergen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 1 ay atarlı.ergen
evet Ezan Turkce okunuyordu, Dunyanin en buyuk derdi idi bu. Amerikan dolarlari ile "ama yol yabiyordu" ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor 1 ay Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı 1 ay Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü 1 ay Facebook, Siri'ye rakip bir sanal asistan geliştiriyor 1 ay GTX 1650’nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdı 1 ay ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı 1 ay Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 ay Dünyada 3d yazıcıyla üretilen ilk kalp duyuruldu 1 ay AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır? 1 ay Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı 1 ay NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek 1 ay CRISPR-Cas3 ile virüsleri ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor 1 ay Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım 1 ay 20 bin saat videoya dayanan SanDisk High Endurance microSD kart serisi bu ay satışta 1 ay Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor 1 ay OnePlus 7'nin yeni görselleri 6T'ye bir hayli benzediğini ortaya koydu 1 ay Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor 1 ay Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler 1 ay Honor 20i tanıtıldı: Üç arka kamera, 32 MP ön kamera, şık tasarım 1 ay Intel yapay zekaya yönelik yeni bir şirket satın aldı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu Sonraki Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek 1 ay Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı 1 ay Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun 1 ay Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak 1 ay Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate 1 ay Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir 1 ay Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek 1 ay Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir 1 ay Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı 1 ay 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu 1 ay Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı 1 ay İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek 1 ay Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak 1 ay Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik 1 ay Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü 1 ay MacOS 10.15 güncellemesi, iPad'i harici ekran olarak kullanmaya izin verebilir 1 ay Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor 1 ay Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor! 1 ay Araştırmacılar beyin ve bağırsak kök hücreleri arasında yeni bir bağlantı keşfetti 1 ay İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim