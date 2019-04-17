AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu

Geçen yıl ilk nesil Ryzen işlemci ve Vega grafik birimi ile donattığı entegre Ryzen V1000 yonga çözümünü duyuran AMD bu yıl Ryzen R1000 adını verdiği yeni bir seri daha duyurdu. Yeni seri maliyete odaklanıyor.

Ryzen R1000 özellikleri

Ryzen R1000 çözümünde 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli bir Ryzen işlemci yer alıyor. İşlemci 2.6GHz taban hızı ve 3.5GHz turbo hıza sahip. 192 Shader birimine sahip Vega 3 ise 1.2GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

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Bazı kaynaklar çözümün Ryzen 2 tabanlı olduğunu belirtse de 14nm üretim sürecine vurgu yapılması ilk neslin temel alındığını gösteriyor. Zaten V1000 çözümünden daha iyi olmadığı ifade edilmişti. Seride iki model var ve sadece saat frekansları biraz farklı. 15W-25W arasında değişen termal tasarım gücü fansız sistemlerde 12W seviyesine de inebiliyor.

DDR4-2400 bellek desteği sunan yonga ayrıca iki adet 10Gb Ethernet portu da barındırıyor. Yine 3 adede kadar 4K ekranlara çıkış verebiliyor. Bu çözümün ilk müşterisi Atari VCS konsolu oldu. Bilindiği üzere Atari VCS konsolu bir donanım güncellemesi kararı alarak önümüzdeki aylara ertelenmişti.

Ryzen R1000 yüksek performans ve güçlü multimedya özelliklerini uygun fiyatlı bir pakette birleştiriyor. Ryzen V1000 ise 8 çekirdeğe ve Vega 11 birimine kadar ölçeklenebiliyordu. Ryzen V1000 hali hazırda Çinli bir el konsolunda kullanılıyor. Atari VCS bu bakımdan biraz daha zayıf bir donanım sahip olacak diyebiliriz.