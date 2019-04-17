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Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü

Taban frekansında çalışırken 35W seviyesinde termal tasarım gücünü koruyabilen yeni dokuzuncu nesil işlemciler göründü. Şimdilik seride 9 adet işlemci bulunuyor.
1 ay
3,5b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü

14nm üretim sürecinde yaşadığı yetersizlik sorunlarından dolayı Intel’in işlemci üretiminde kademe kademe ilerlediği herkesin malumu. Dokuzuncu nesil Intel işlemciler de üst seviyeden başlayarak yavaş yavaş farklı segmentlere göre piyasaya çıkıyor. Şimdi sıra 35W grubunda.

35W serisi neler?

Bazı perakende sitelerinde ortaya çıkan satış sayfaları toplamda 9 işlemciden oluşan yeni serinin 15 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Bilgilere göre işlemciler şu şekilde sıralanıyor:

Intel Core i9-9900T-8 çekirdek/12 izlek-2.1GHz taban hız-455 Pound

Intel Core i7-9700T-8 çekirdek/8 izlek-2.0GHz taban hız-338 Pound

Intel Core i5-9600T-6 çekirdek/6 izlek-2.3GHz taban hız

Intel Core i5-9400T-6 çekirdek/6 izlek-1.8GHz taban hız

Intel Core i3-9300T-4 çekirdek/4 izlek-3.2GHz taban hız

Intel Core i3-9100T-4 çekirdek/4 izlek-3.1GHz taban hız

Intel Pentium G5600T-2 çekirdek/4 izlek-3.3GHz taban hız

Intel Pentium G5420T-2 çekirdek/4 izlek-3.2GHz taban hız

Intel Pentium G4930T-2 çekirdek/2 izlek-3.0GHz taban hız

Ayrıca Bkz. "Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor"

İşlemcilerin hepsi 35W termal tasarım gücüne sahip yani taban hızda olması beklenen termal güç 35W. Bununla birlikte genelde Intel işlemciler taban hızın üzerine çıkmayı sağlayan turbo teknolojisi ile geliyor. Bu bakımdan 35W değerinin geçilmesi muhtemel. Zaten Intel’in bu tarz işlemcileri bu nedenle ilginç bulunuyor.

 

https://www.anandtech.com/show/14214/intel-9th-generation-core-35w-cpus-launch-may-15th-kikatek Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
işlemcilerde watt değeri full yükdeki değerler diye biliyorum.
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bluedevil866 1 ay
intel kerizlerini iyi silkeliyor. bir apple degil tabi.
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heyysanadiyom 1 ay
Intel Core i9-9900T-8 çekirdek/12 izlek-2.1GHz taban hız
arkadaşlar 2.1GHz hız ne anlama geliyor? Şimdiki 9900K'dan ne farkı var anlayamadım , iyi mi kötü mü performans olarak?
1 Yanıt Yanıtla
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Mukarnas 1 ay heyysanadiyom
9900k tabiki cok daha performansli... hiz ne kadar yüksek olursa o kadar performans demek, bu islemciler biraz farkli amaclarla üretiliyor.
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ipli jeton 1 ay
i3'lere 4 çekirdeğe çıkmış. Ofisler
için güzel haber.
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bahner 1 ay
İşlemci yükte kaç watt çekiyor? Önemli olanı yükteki oranlar.
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