Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü

14nm üretim sürecinde yaşadığı yetersizlik sorunlarından dolayı Intel’in işlemci üretiminde kademe kademe ilerlediği herkesin malumu. Dokuzuncu nesil Intel işlemciler de üst seviyeden başlayarak yavaş yavaş farklı segmentlere göre piyasaya çıkıyor. Şimdi sıra 35W grubunda.

35W serisi neler?

Bazı perakende sitelerinde ortaya çıkan satış sayfaları toplamda 9 işlemciden oluşan yeni serinin 15 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Bilgilere göre işlemciler şu şekilde sıralanıyor:

Intel Core i9-9900T-8 çekirdek/12 izlek-2.1GHz taban hız-455 Pound

Intel Core i7-9700T-8 çekirdek/8 izlek-2.0GHz taban hız-338 Pound

Intel Core i5-9600T-6 çekirdek/6 izlek-2.3GHz taban hız

Intel Core i5-9400T-6 çekirdek/6 izlek-1.8GHz taban hız

Intel Core i3-9300T-4 çekirdek/4 izlek-3.2GHz taban hız

Intel Core i3-9100T-4 çekirdek/4 izlek-3.1GHz taban hız

Intel Pentium G5600T-2 çekirdek/4 izlek-3.3GHz taban hız

Intel Pentium G5420T-2 çekirdek/4 izlek-3.2GHz taban hız

Intel Pentium G4930T-2 çekirdek/2 izlek-3.0GHz taban hız

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İşlemcilerin hepsi 35W termal tasarım gücüne sahip yani taban hızda olması beklenen termal güç 35W. Bununla birlikte genelde Intel işlemciler taban hızın üzerine çıkmayı sağlayan turbo teknolojisi ile geliyor. Bu bakımdan 35W değerinin geçilmesi muhtemel. Zaten Intel’in bu tarz işlemcileri bu nedenle ilginç bulunuyor.