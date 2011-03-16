AMD yeni nesil Bulldozer işlemcilerini 11 Haziran'da lanse edecek

AMD'nin Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerinin çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler geldi. İlk olarak Nisan ayında çıkacağı konuşulan ancak daha sonra ortaya çıkan Eylül 2010 tarihli AMD dökümanında, Amerika'daki E3 fuarı ile aynı dönemde yani Haziran ayının ilk haftasında lanse edileceği bilgisi yer alan Bulldozer işlemcileri için çok daha net bir bilgi elimize ulaştı. Anakart üreticilerindne elde ettiğimiz yeni bilgilere göre yol haritasında yeni bir güncelleme ya da değişiklik olmadığı takdirde AMD'nin geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer işlemcileri 11 Haziran'da lanse edilecek.

AMD'nin yeni işlemcileri için hazırlanan 9 serisi anakartlar ise Mayıs ayında hazır olacak. Soket AM3 formundaki mevcut işlemciler de 9 serisi anakartlarla uyumlu olacağı için, üreticilerin Haziran ayında yani Bulldozer işlemciler çıkmadan önce yeni anakartları satışa sunmaları beklenebilir. 11 Haziran olarak geçen lansman tarihi öncesinde Tayvan'da düzenlenecek Computex 2011 fuarı da büyük önem kazanmış durumda zira donanım dünyası için en büyük etkinliklerden birisi olan Computex'de, AMD'nin Bulldozer işlemcilerle çalışan demo sistemleri ve anakart üreticilerinin yeni modelleri katılımcıların beğenisine sunulacak.