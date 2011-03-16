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AMD yeni nesil Bulldozer işlemcilerini 11 Haziran'da lanse edecek

8 yıl
46,5b
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32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerinin çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler geldi. İlk olarak Nisan ayında çıkacağı konuşulan ancak daha sonra ortaya çıkan Eylül 2010 tarihli AMD dökümanında, Amerika'daki E3 fuarı ile aynı dönemde yani Haziran ayının ilk haftasında lanse edileceği bilgisi yer alan Bulldozer işlemcileri için çok daha net bir bilgi elimize ulaştı. Anakart üreticilerindne elde ettiğimiz yeni bilgilere göre yol haritasında yeni bir güncelleme ya da değişiklik olmadığı takdirde AMD'nin geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer işlemcileri 11 Haziran'da lanse edilecek.

AMD'nin yeni işlemcileri için hazırlanan 9 serisi anakartlar ise Mayıs ayında hazır olacak. Soket AM3 formundaki mevcut işlemciler de 9 serisi anakartlarla uyumlu olacağı için, üreticilerin Haziran ayında yani Bulldozer işlemciler çıkmadan önce yeni anakartları satışa sunmaları beklenebilir. 11 Haziran olarak geçen lansman tarihi öncesinde Tayvan'da düzenlenecek Computex 2011 fuarı da büyük önem kazanmış durumda zira donanım dünyası için en büyük etkinliklerden birisi olan Computex'de, AMD'nin Bulldozer işlemcilerle çalışan demo sistemleri ve anakart üreticilerinin yeni modelleri katılımcıların beğenisine sunulacak.


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ßy Emre 7 yıl
fiyatı ne olacak acaba ?
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DH Misafiri 7 yıl
Yeni Bulldozer işlemciler 16 Mb Cache ile geliyor ve 3-4-6-8 çekirdekli çeşitli modelleri var. Yukarda da belirtildiği gibi 4 kanal bellek desteği var (AM3+). Bulldozer Fx serisinde Zambezi kod adlı 8 tane model var. Ayrıca 32 nm üretim tekniği ve 1866 Mhz ram desteği ile geliyor.
FX-8150 (8 Çekirdek, 3.6(4.2 Turbo)Ghz, 8 Mb L2, 8 Mb L3, 125W TDP
FX-8120 (8 Çekirdek, 3.1(4.0 Turbo)Ghz, 8 Mb L2, 8 Mb L3, 125W TDP
FX-8100 (8 Çekirdek, 2.8(3.7 Turbo)Ghz, 8 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-6120 (6 Çekirdek, TBD(TBD), 6 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
Fx-6100 (6 Çekirdek, 3.3(3.9 Turbo)Ghz, 6 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-4120 (4 Çekirdek, TDB(TDB), 4 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-4100 (4 Çekirdek, 3.6(3.8 Turbo)Ghz, 4 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-3150 (3 Çekirdek, 3.6(4.2 Turbo)Ghz, 3 Mb L2, 8 Mb L3, 80W TDP
Dileğimiz biran önce Bulldozer Fx serisini Türkiye raflarında görmek :)
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ferdinec 7 yıl
örneğin fx-6100 6 çekirdek işlemciyle x6 1055t arasında nekadar fark vardır derecelendirme olarak
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DH Misafiri 8 yıl
amd eğer inteli bitirirse var ya isterse işlemcisi 3000$ olsun yine alacağım yeter intelin bizi sömürdüğü...
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GUERRA 8 yıl
bu işlemcinin oc potansiyeli ve fiyatı hakkında bir kaynak var mı? i5 2500k gibi olur ve ucuz olursa yaşadık gitti.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
DH Misafiri

amd eğer inteli bitirirse var ya isterse işlemcisi 3000$ olsun yine alacağım yeter intelin bizi sömürdüğü...


Öyle birşey çok zor. Yani Intel' in işi bir Bulldozer ile bitmez.
Masaüstü' nü geçtim, Sunucu olsun Dizüstü olsun bu pazarda çok ilerde AMD' den. Açıklanan pazar paylarına bakın anlarsınız.
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DH Misafiri 8 yıl
su inteli kötüleyip sanki babasının malıymış gibi amd'yi savunanları anlamıyorum. hele yukarda biri de demis ki hadi amd bitir su inteli :D yahu o firmalardan biri batarsa sen en dandik işlemciiyi 2 katı fiyatına alırsın çünkü tekel olur o firma. tekel demek 0 rekabet demek. cahil cahil yazmayın şuraya
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murattt06 8 yıl

DH Misafiri

su inteli kötüleyip sanki babasının malıymış gibi amd'yi savunanları anlamıyorum. hele yukarda biri de demis ki hadi amd bitir su inteli :D yahu o firmalardan biri batarsa sen en dandik işlemciiyi 2 katı fiyatına alırsın çünkü tekel olur o firma. tekel demek 0 rekabet demek. cahil cahil yazmayın şuraya


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furkant1 8 yıl
AMD iyi yolda ;)
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fx57 8 yıl
@Batuist, Birinci nesil Bulldozer işlemcilerinde entegre grafik birimi bulunmuyor. Aynı zamanda mikroişlemci mimarisi ile yapıda kullanılacak grafik biriminin aynı anda geliştirilmiesi gibi genel geçer bir kural bulunmuyor. Örneğin, Haziran ayında çıkacak üst seviye Fusion - kod adlı L1ano- işlemcileri Phenom II mimarisini temel alıyor ancak Radeon HD 6000 serisi GPU ile geliyorlar.
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Batuist 8 yıl

fx57

@Batuist, Birinci nesil Bulldozer işlemcilerinde entegre grafik birimi bulunmuyor. Aynı zamanda mikroişlemci mimarisi ile yapıda kullanılacak grafik biriminin aynı anda geliştirilmiesi gibi genel geçer bir kural bulunmuyor. Örneğin, Haziran ayında çıkacak üst seviye Fusion - kod adlı L1ano- işlemcileri Phenom II mimarisini temel alıyor ancak Radeon HD 6000 serisi GPU ile geliyorlar.




@.45 ACP açıklama güzeldi..
benim aklım fusiona gitti..

ama sanki onun içinde böyle açıklamalar yapılıyordu sanırım oradan çağrışım yapmış olmalı, yanılıyorda olabilirim

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Batuist 8 yıl
5 yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden işlemcinin içerisinde son 1 yıldır anca çalışmaları başlamış olabilecek bir gpu var?? yada habere göre aslında AMDnin 6 serisi gpuları 5 yıl öncede vardı ama çaktırmıyordu... :)
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Wilson Fisk 8 yıl
bulldozerde gpu yok sen fusiondan bahsediyorsun.6000 serisi gpu yeni degil 2900 mimarisi ve ati satilmadan cok once baslamis bir projeydi hayata gecirememisler yani 5 sene once ayni mimari gpu projesi vardi ama simdiki gibi degildi.amdnin atiyi isteme sebeplerinin basinda geliyordu fikirleri vardi ama gpu uretme imkanlari yoktu.bu 5 yildir yapiliyor olayi avatarin 14 senede yapilmasi hikayesine benziyor fikir var ama teknik imkan yok.5 senedir yapiyorlar diye haril haril surekli sample cikarip test ediyorlar degil 5 yil once 32nm yoktu 90nm bile daha yeniydi.5 senede bunu mu yapmislar diyenler cikacak alet ciktiginda ama cikan 5 yildir ugrasilan bir islemci degil bir mimaridir 2900 ciktiginda da millet bu ne dedi ama hala kullaniyoruz.
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DH Misafiri 8 yıl
@FIRARISTT kaynağınızı çok merak ettim, sayfayı yazabilirmisiniz?
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Firaristt 8 yıl
@honneur chip teki bir konuda vardi bende onu belirttim.
HD6990 bana göre alinasi bir kart değil yinede. Incelediğim testlerde gürültü konusuna dikkat çekiyorlar sürekli, güç tüketimi çift karttan daha iyi ancak tek fan ile soğutmak için incelemelerdeki en büyük sorunlardan birisi olan gürültünün kaynaği olarak gösteriliyor, ancak kart bizzat kullanmadan ses konusu belki biraz muallakta kalacak ancak mantiken o tür bir karti tek fan ile soğutmak haliyle ses yapar... cf daha fazla güç tüketiyor ancak daha sessiz oluyorlar. Anakarti uyumlu olmayanlar için iyi bir seçim tabiki.özellikle donanimhaber'in incelemesini bekliyorum.bu yaz bende yeni sistem toplamayı düşünüyorum ama duruma göre HD6990 veya HD6970 cf almayı düşünüyorum..yazdıklarım da internete baktiğım incelemeler doğrultusunda edindiğim bilgilere göre şekillendi..
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honneur 8 yıl
@firaristt hocam işlemci daha çıkmadıki tablosu olsun. Yoksa çıktıda bizim haberimiz mi yok? Kaynak verebilirmisin
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