AMD yeni nesil Bulldozer işlemcilerini 11 Haziran'da lanse edecek

AMD'nin Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerinin çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler geldi. İlk olarak Nisan ayında çıkacağı konuşulan ancak daha sonra ortaya çıkan Eylül 2010 tarihli AMD dökümanında, Amerika'daki E3 fuarı ile aynı dönemde yani Haziran ayının ilk haftasında lanse edileceği bilgisi yer alan Bulldozer işlemcileri için çok daha net bir bilgi elimize ulaştı. Anakart üreticilerindne elde ettiğimiz yeni bilgilere göre yol haritasında yeni bir güncelleme ya da değişiklik olmadığı takdirde AMD'nin geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer işlemcileri 11 Haziran'da lanse edilecek.
AMD'nin yeni işlemcileri için hazırlanan 9 serisi anakartlar ise Mayıs ayında hazır olacak. Soket AM3 formundaki mevcut işlemciler de 9 serisi anakartlarla uyumlu olacağı için, üreticilerin Haziran ayında yani Bulldozer işlemciler çıkmadan önce yeni anakartları satışa sunmaları beklenebilir. 11 Haziran olarak geçen lansman tarihi öncesinde Tayvan'da düzenlenecek Computex 2011 fuarı da büyük önem kazanmış durumda zira donanım dünyası için en büyük etkinliklerden birisi olan Computex'de, AMD'nin Bulldozer işlemcilerle çalışan demo sistemleri ve anakart üreticilerinin yeni modelleri katılımcıların beğenisine sunulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
FX-8150 (8 Çekirdek, 3.6(4.2 Turbo)Ghz, 8 Mb L2, 8 Mb L3, 125W TDP
FX-8120 (8 Çekirdek, 3.1(4.0 Turbo)Ghz, 8 Mb L2, 8 Mb L3, 125W TDP
FX-8100 (8 Çekirdek, 2.8(3.7 Turbo)Ghz, 8 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-6120 (6 Çekirdek, TBD(TBD), 6 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
Fx-6100 (6 Çekirdek, 3.3(3.9 Turbo)Ghz, 6 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-4120 (4 Çekirdek, TDB(TDB), 4 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-4100 (4 Çekirdek, 3.6(3.8 Turbo)Ghz, 4 Mb L2, 8 Mb L3, 95W TDP
FX-3150 (3 Çekirdek, 3.6(4.2 Turbo)Ghz, 3 Mb L2, 8 Mb L3, 80W TDP
Dileğimiz biran önce Bulldozer Fx serisini Türkiye raflarında görmek :)
Öyle birşey çok zor. Yani Intel' in işi bir Bulldozer ile bitmez.
Masaüstü' nü geçtim, Sunucu olsun Dizüstü olsun bu pazarda çok ilerde AMD' den. Açıklanan pazar paylarına bakın anlarsınız.
@.45 ACP açıklama güzeldi.. benim aklım fusiona gitti.. ama sanki onun içinde böyle açıklamalar yapılıyordu sanırım oradan çağrışım yapmış olmalı, yanılıyorda olabilirim
HD6990 bana göre alinasi bir kart değil yinede. Incelediğim testlerde gürültü konusuna dikkat çekiyorlar sürekli, güç tüketimi çift karttan daha iyi ancak tek fan ile soğutmak için incelemelerdeki en büyük sorunlardan birisi olan gürültünün kaynaği olarak gösteriliyor, ancak kart bizzat kullanmadan ses konusu belki biraz muallakta kalacak ancak mantiken o tür bir karti tek fan ile soğutmak haliyle ses yapar... cf daha fazla güç tüketiyor ancak daha sessiz oluyorlar. Anakarti uyumlu olmayanlar için iyi bir seçim tabiki.özellikle donanimhaber'in incelemesini bekliyorum.bu yaz bende yeni sistem toplamayı düşünüyorum ama duruma göre HD6990 veya HD6970 cf almayı düşünüyorum..yazdıklarım da internete baktiğım incelemeler doğrultusunda edindiğim bilgilere göre şekillendi..