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AMD yeni nesil işlemcileri için FX markasını resmi olarak duyurdu

7 yıl
17,3b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak 31 Aralık'ta yayınladığımız haberde*, AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileriyle birlikte bir döneme damgasını vuran FX markasını yeniden hayata geçireceğini dünyada ilk defa duyurmuştuk. Aradan geçen süre zarfında çeşitli dökümanlar ve ortaya çıkan bir takım görseller, Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin yolda olduğunu doğrularken, resmi açıklama bugün yapıldı ve beş yıllık uzun bir aradan sonra FX markası yeni nesil işlemci ve platformlar için yeniden can buldu.

AMD tarafından E3 Fuarı'nda yapılan açıklamada sadece yeni markanın yeniden doğruşuna değinildi ve herhangi bir işlemci tanıtımı yapılmadı. 60-90 gün içerisinde pazara sunulması beklenen yeni nesil Bulldozer FX işlemci ailesi ilk etapta sekiz çekirdekli iki, altı ve dört çekirdekli de birer model olmak üzere dört modelden oluşacak ancak son çeyrekte bu modellere daha yüksek hızlarda çalışan dört yeni model daha eklenecek. FX markasının duyurusuna ek olarak AMD, Deus Ex: Human Revolution oyunun HD3D teknolojisine (AMD'nin 3D Stereoscopic teknolojisi) doğal destek sunacağını ve ayrıca Bioware'in Dragon Age II, Creative Assembly'nin Shogun 2: Total War ile Codemasters'ın DiRT 3 oyunlarının Eyefinity ve Dual Grappics teknolojilerine destek sunduklarını belirtti.

* İlgili haberin linki; https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-ozune-donuyor-FX-serisi-Bulldozer-tabanli-islemcilerle-yeniden-doguyor.htm


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yelkowan 7 yıl en beğenilen
İşlemciden çok haberlerinin konuşulduğu model olarak tarihe geçebileçek seri...
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mertxxxkan 7 yıl
bence de çook harbi işlemci olcak :)
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artenis 7 yıl
Önceki haber dolayısı ile FX ölü doğacak iletisi verildi AMD tarafından (2011 son üretim ) - umarız olmaz :(
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fukox 7 yıl
amd batıyooor!
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alpa07 7 yıl
ne varsa eskilerde var
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Batuist 7 yıl
bence fx model ismi olarak karizmatik duruyor. athlon ise phenom isminin çok üzerinde bir markaydı. bir zamanlar intele nal toplattığı zamanlar athlon ismi anılınca akla hep iyi-daha iyi gelirdi. ama phenom ismi aynı etkiyi yaratmak bir kenara etki bile edemedi. fx ile beraber athlon isminide tekrardan şaha kaldırmasını isterdim. athlon zamanlarında bugünkünden çok daha fazla sempatim vardı AMDye..
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Hobar 7 yıl
FX adıyla geliyorsa üst seviye performans verme olasılığı yüksek bence.
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mo0rfin 7 yıl
Belli ki işler hiç iyi gitmiyor. İnşallah bundan sonra işini düzgün yaparsın AMD, bir çok insanın hayallerini yıktın
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sadtneverdie 7 yıl
60-90 gun nedir arkadaş ? koca şirket 1 ay ne olacağını bilmez mi?
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rodri 7 yıl
vay bee şubat ayında bir ay bekleyip bulldozerli sistem kurarsın diye tavsiyeler alıyodum, en iyi phenom 2 serisi ;)
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shadowosman 7 yıl
AMD fena dağıttı bu saatden sonra 3dfx leri bile mezarından çıkartsa yapacağı bişi kalmadı buldozer çıkıcağını açıkla beklet beklet beklet sonra şu tarihde çıkıcak ondan 6 ay sonra 2012 başında bunu çıkartıcaz 6 ay için işlemcimi alınır ayda 6 aylık satış için işlemcimi üretilir adamlar elinde kalanları yada başarısız olarak ürettiklerini satıcaklar bence AMD fena çuvalladı bu bi gerçek tüm sistem toplama hevesimin içine etti ne çıkartıcaksa çıkartsın ama bir an önce çıkartsın
AMD haberleri okumaktan sıkıldım gidicem fuarı basıcam nerde aln işlemciler diyip basıcam gıtlağına :D
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yelkowan 7 yıl en beğenilen
İşlemciden çok haberlerinin konuşulduğu model olarak tarihe geçebileçek seri...
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