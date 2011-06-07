AMD yeni nesil işlemcileri için FX markasını resmi olarak duyurdu

Donanimhaber.com olarak 31 Aralık'ta yayınladığımız haberde*, AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileriyle birlikte bir döneme damgasını vuran FX markasını yeniden hayata geçireceğini dünyada ilk defa duyurmuştuk. Aradan geçen süre zarfında çeşitli dökümanlar ve ortaya çıkan bir takım görseller, Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin yolda olduğunu doğrularken, resmi açıklama bugün yapıldı ve beş yıllık uzun bir aradan sonra FX markası yeni nesil işlemci ve platformlar için yeniden can buldu.

AMD tarafından E3 Fuarı'nda yapılan açıklamada sadece yeni markanın yeniden doğruşuna değinildi ve herhangi bir işlemci tanıtımı yapılmadı. 60-90 gün içerisinde pazara sunulması beklenen yeni nesil Bulldozer FX işlemci ailesi ilk etapta sekiz çekirdekli iki, altı ve dört çekirdekli de birer model olmak üzere dört modelden oluşacak ancak son çeyrekte bu modellere daha yüksek hızlarda çalışan dört yeni model daha eklenecek. FX markasının duyurusuna ek olarak AMD, Deus Ex: Human Revolution oyunun HD3D teknolojisine (AMD'nin 3D Stereoscopic teknolojisi) doğal destek sunacağını ve ayrıca Bioware'in Dragon Age II, Creative Assembly'nin Shogun 2: Total War ile Codemasters'ın DiRT 3 oyunlarının Eyefinity ve Dual Grappics teknolojilerine destek sunduklarını belirtti.

* İlgili haberin linki; https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-ozune-donuyor-FX-serisi-Bulldozer-tabanli-islemcilerle-yeniden-doguyor.htm