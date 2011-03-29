AMD yeni nesil oyun konsollarını Fusion için ideal alanlardan birisi olarak görüyor

Pazar lideri üç farklı oyun konsolundan ikisi için grafik işlem üniteleri sağlayan AMD, Fusion platformunun yeni nesil konsollar için ideal zemini oluşturabileceğini belirtiyor. AMD'den Neal Robinson'ın açıklamarına bakılırsa, netbook ve giriş seviyesi notebook'lar için hazırlanan Brazos platformu geçtiğimiz Ocak ayında lanse edilen ve yüksek performanslı notebook'lar ile orta segment masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan L1ano tabanlı Lynx platformu Haziran-Temmuz döneminde pazara sunulacak Fusion platformu, ölçeklenebilir yapısı ile oyun konsolları da dahil olmak üzere pek çok farklı alanda kullanıma olanak tanıyor.

Microsoft Xbox360 ve Nintendo Wii'nin GPU tedarikçisi olan AMD, bu alandaki varlığını arttırmak istiyor ve Fusion platformunun konsollara yönelik özelleştirilmiş versiyonunu hazırlayabileceğinin sinyallerini veriyor. AMD'nin yanı sıra Nvidia ve Intel'in de bu alandaki ilgisi artıyor. Sony PlayStation 3'ün GPU sağlayıcısı olan Nvidia, diğer konsollara girmenin planlarını yaparken, Intel'in de x86 tabanlı yeni tasarım çözümleriyle konsolları hedeflediği uzun süredir bilinmekte.

Xbox 360 Slim ile birlikte SoC tasarımına yönelik olarak ciddi bir güncelleme yapan AMD'nin Microsoft ile anlaşma imzaladığı ve yeni nesil Xbox oyun konsolu için de GPU sağlayacağı belirtilmişti. Öte taraftan son günlerde çıkan bazı haberlere göre üçüncü nesil Xbox oyun konsolunun 2015 öncesinde çıkmayacağı iddia ediliyor. Kinect ile birlikte kimilerine göre yeni bir konsolu havası kazanan Xbox 360'ın dört yıl daha rekabetçi olup olamayacağını kestirmek zor olmakla birlikte daha yakın bir tarihte yenilenmesi daha güçlü bir ihtimal olarak düşünülüyor. AMD'nin diğer müşterisi olan Nintendo cephesinde yeni güncellemenin bu sene geleceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Wii oyun konsolunun HD grafik desteği sunan yani GPU güncellemesi de içeren yeni versiyonunun Haziran ayında yapılacak E3 Fuarı'nda lanse edilmesi bekleniyor.

Sony cephesinde ise PlayStation 4 haberleri uzun süredir tartışılmakla birlikte henüz netleşmiş herhangi bir detay bulunmuyor. Ancal PlayStation 3'ten farklı olarak yeni oyun konsolunda Sony'nin grafik işlemci tercihinde değişiklik yaparak ve Nvidia yerine, Imagination firmasının çok çekirdekli tasarıma sahip yeni nesil PowerVR GPU'sunu kullanabileceği iddia ediliyor. Aslına bakılırsa bu iddiayı güçlendiren bir gelişme de yaşandı. Sony'nin NGP olarak isimlendirdiği yeni nesil taşınabilir oyun konsolunda PowerVR firmasının dört çekirdekli grafik işlem birimine yer verildiği resmi olarak açıklanmıştı.

Görüldüğü üzere yeni nesil konsollar, oyun endüstrisi kadar yarıiletken üreticicileri arasndaki rekabeti de arttıracak. Mevcut tablo itibariyle AMD'nin en azından mevcut müşterilerini yani Microsoft ve Nintendo'yu kaybetmeyeceği düşünülüyor ancak Sony cephesindeki durum tam olarak bilinmiyor. Nvidia'nın bu alandaki varlığını arttırmak istediği bilinirken, Intel'in de Sony ile görüştüğü iddia edilmiş hatta son kullanıcı odaklı çalışmaları askıya alınan Larrabee mimarisini oyun konsollarına taşımak istediği öne sürülmüştü. Tabii bu iddialarla birlikte yukarıda da belirttiğimiz gibi Imagination firmasının PowerVR GPU tasarımları da Sony için güçlü bir seçenek olarak gösteriliyor.