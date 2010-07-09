AMD yeşil ışık yaktı, giriş seviyesindeki ekran kartları da GDDR5 bellek kullanmaya başladı

AMD-ATi, giriş seviyesindeki ekran kartları için GDDR5 bellek kullanımına yeşil ışık yaktı. Firmadan gelen onay ile birlikte, ekran kartı üreticileri GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 ve Radeon HD 5570 modellerini pazara sürerken, ortaya ilginç te bir tablo çıktı. Zira Radeon HD 5550 modeli, DDR2, DDR3, GDDR5 gibi mevcut bellek seçeneklerinin tamamına sahip olan ilk model olarak dikkat çekiyor. GDDR5 bellek kullanımına ek olarak yine AMD'den gelen onay ile birlikte, giriş seviyesindeki ekran kartlarında da Eyefinity teknolojisi ile üçlü monitör desteği sunulmaya başlandı. Nvidia cephesinde henüz DirectX 11 destekli giriş seviyesi ekran kartı bulunmazken, AMD cephesindeki güncellemenin farklı bir amaca hizmet ettiği düşünülüyor.

Gelen bilgilere göre AMD, Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler öncesinde, giriş seviyesindeki ekran kartlarının performans seviyesini aşamalı olarak yukarı çekmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Fusion işlemcilerinde, DirectX 11 destekli entegre grafik birimi olacak ve AMD'den yapılan açıklamalarına göre, entegre grafik birimi DirectX 11 destekli oyunları, kabul edilebilir FPS değerleriyle (AMD, DX11 destekli AvP oyununun akıcı bir şekilde oynanabildiğini açıklamıştı) oynatabilecek. Tabi gelişmeler böyle olunca, giriş seviyesindeki ekran kartlarının geleceği tartışılır olmuştu zira Fusion işlemcilerinin en az Radeon HD 5400 seviyesinde grafik performansı sunacağı endüstriyel kaynakların, üzerinde hemfikir olduğu detaylar arasında yer alıyor.

İşte tüm bu gelişmelerde yola çıkılarak, Radeon HD 5500 serisindeki GDDR5 bellek güncellemesinin arkasında yatan en önemli neden olarak AMD'nin performans seviyesini yukarı taşımak istemesi ve Fusion işlemcilerinden sonra da giriş seviyesindeki ekran karrtlarına, doğru fiyat konumlandırması ile devam etmek istemesi gösteriliyor.