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AMD yeşil ışık yaktı, giriş seviyesindeki ekran kartları da GDDR5 bellek kullanmaya başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, giriş seviyesindeki ekran kartları için GDDR5 bellek kullanımına yeşil ışık yaktı. Firmadan gelen onay ile birlikte, ekran kartı üreticileri GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 ve Radeon HD 5570 modellerini pazara sürerken, ortaya ilginç te bir tablo çıktı. Zira Radeon HD 5550 modeli, DDR2, DDR3, GDDR5 gibi mevcut bellek seçeneklerinin tamamına sahip olan ilk model olarak dikkat çekiyor. GDDR5 bellek kullanımına ek olarak yine AMD'den gelen onay ile birlikte, giriş seviyesindeki ekran kartlarında da Eyefinity teknolojisi ile üçlü monitör desteği sunulmaya başlandı. Nvidia cephesinde henüz DirectX 11 destekli giriş seviyesi ekran kartı bulunmazken, AMD cephesindeki güncellemenin farklı bir amaca hizmet ettiği düşünülüyor.

Gelen bilgilere göre AMD, Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler öncesinde, giriş seviyesindeki ekran kartlarının performans seviyesini aşamalı olarak yukarı çekmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Fusion işlemcilerinde, DirectX 11 destekli entegre grafik birimi olacak ve AMD'den yapılan açıklamalarına göre, entegre grafik birimi DirectX 11 destekli oyunları, kabul edilebilir FPS değerleriyle (AMD, DX11 destekli AvP oyununun akıcı bir şekilde oynanabildiğini açıklamıştı) oynatabilecek. Tabi gelişmeler böyle olunca, giriş seviyesindeki ekran kartlarının geleceği tartışılır olmuştu zira Fusion işlemcilerinin en az Radeon HD 5400 seviyesinde grafik performansı sunacağı endüstriyel kaynakların, üzerinde hemfikir olduğu detaylar arasında yer alıyor.

İşte tüm bu gelişmelerde yola çıkılarak, Radeon HD 5500 serisindeki GDDR5 bellek güncellemesinin arkasında yatan en önemli neden olarak AMD'nin performans seviyesini yukarı taşımak istemesi ve Fusion işlemcilerinden sonra da giriş seviyesindeki ekran karrtlarına, doğru fiyat konumlandırması ile devam etmek istemesi gösteriliyor.


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ayzer 9 yıl
@Batuist in yorumuna aynen katılıyorum güzel açıklamış.
amd 5400 seviyesinde fusion çıkarırsa rekabette zayıf olabilir.bence en az 5500 seviyelerinde olmalı onboard gpusu. çünkü -tahminimce- 6 ay sonra 6000 serisi geldiğinde önceki nesil zayıf kalacaktır...
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carloska 9 yıl
zamanında yapsalar ne olurduki.. rekabet olmayınca istedikleri gibi yönlediriyorlar piyasayı.. hala 4770 seviyesinde 5670 çıkacak diye bekliyoruz saf saf
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Highminded 9 yıl
PRO GAMER!
2GB GDDR5 BELLEK DESTEKLEYEN* EKRAN KARTLI PRO GAMER'LARLA 3D OYUNLARDA DA PERFORMANSIN DORUK NOKTASINA ULAŞIN RAKİPSİZ OLUN :DDD
*RADEON HD5400
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_DeAtH-NoTe_ 9 yıl
Süpermiş


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DH Misafiri 9 yıl
Casper gibi firmalara gün doğdu
PRO GAMER" =D
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Batuist 9 yıl
belkide giriş seviyesi ekran kartları sadece işlemcilerin içerisinde kalır ve orta ve üst segment kalır.. çünkü giriş seviyesi bir kart alacağıma entegre gpulu bir sistem alırım daha iyi.. sonuçta ikisinde de oyun oynayamayacaksam neden fazladan para veriyim.. artı fazlada güç tüketim değerleri gibi ekstralarıda düşünmek lazım.... tabi bunun için sanırım en az iki seneye ihtiyaç var..
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M@U 9 yıl
Durum bize Nvidia'nın giriş seviyesi Fermi'leri ile ilgili bir fikir verebilir mi acaba?
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mehmetgirgin 9 yıl
giriş seviyesi kartların kalite standardı yükseldi.teşekkürler amd
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mobylette 9 yıl
resimdeki soğutucu şu üst uç kartlardaki cafcaflı ve absürd soğutuculardan daha sade ve şık duruyor.
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Master_Evil 9 yıl
şu minnacık kartın bile hdmi çıkışı var
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1mpossible 9 yıl
şimdi ne gerek var gibi yorumlar yazmaya başlanır.
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vidoko 9 yıl
fiyatlar da değişme olacakmı olursa fark nekadar olur..:)
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gamershell 9 yıl
Çok değişeceğini düşünmüyorum fiyatların

ve AMD'yi ayakta alışlıyorum
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IgorStravinsky 9 yıl

vidoko

fiyatlar da değişme olacakmı olursa fark nekadar olur..:)

e haliyle olur
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