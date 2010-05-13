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AMD Vision 2010 Prömiyeri: AMD, firma tarihinin en büyük etkinlikerinden birini gerçekleştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Fransa'nın Nis kentinde firma tarihinin en büyük etkinliklerinden birini yaparak, Vision platformundaki yenilikleri, değişen firma stratejisini ve yakın gelecek için planlanan teknolojileri basınla paylaştı. Türkiye'den internet sitesi olarak sadece Donanimhaber.com'un yer aldığı bu etkinlik kapsamında hem çok özel bilgilere ulaştık hem de AMD'nin organizasyon kapsamındaki en üst temsilcisi olarak, firmanın iki numaralı ismi ve başkan yardımcısı Nigel Dessau ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Çok az yere röportaj veren Nigel Dessau'yu video röportaja ikna etmenin yanı sıra içinde bulunduğumuz EMEA bölgesi için, teknik konulardan sorumlu en kıdemli isim diyebileceğimiz Sasa Marinkovic ile de özel bir söyleşi gerçekleştirdik. AMD'nin adeta mini bir teknoloji fuarı havası yarattığı bu çok özel etkinlikteki tüm gelişmeleri "AMD Vision 2010 Prömiyeri" haber dizimizde sizlerle paylaşacağız.


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hikmetg 9 yıl
Donanım Haber ekibini ben de kutlarım. Ciddi bir başarı.
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575m 9 yıl
Merak ettim doğrusu röportajı.Bakalım ne gibi yenilikler var. Umarım videolu olur. İyi çalışmalar dilerim
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CeFurkan 9 yıl
bakalim neler gelecek

hd 6xxx serisi ile ilgili acaba bilgiler de gelebilir mi
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hooper 9 yıl
4 gözle bekliyoruz (:
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CrySystem 9 yıl
takipteyiz...
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