AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer dünyanın en büyük dizüstü, en büyük ikinci masaüstü PC üreticisi

AMD'nin Vision 2010 etkinliğinde konuşan Acer kıdemli başkan yardımcısı Gianpiero Morbello, küresel bilgisayar pazarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın ilk çeyrek 2010 sonuçları üzerine konuşan Morbello, doğru markalandırma ve farklı fiyat segmentleri için doğru ürün konumlandırması sayesinde hızlı bir şekilde büyüdüklerini söyledi. Açıklanan rakamlara göre ilk çeyrek itibariyle dizüstü bilgisayar pazarında birinci, masaüstü bilgisayar tarafında ise ikinci büyük üretici olmayı başardıklarını vurgulayan Morbello, hedeflerinin mevcut durumu daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Kriz döneminde yatırımları kesmediklerini ve özellikle araştırma-geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Morbello, krizi fırsata döndürecek pazarları hedef aldıklarını ve bu sebeple akıllı telefon dünyasına ciddi yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Özelleştirilmiş kullanıcı ara birimleri için Çin'de yeni bir yazılım geliştirme merkezi açıktıklarını da söyleyen Morbello, yüksek teknoloji bilgisine sahip tüketici grupları için Acer markasını, daha düşük teknoloji bilgisine sahip kullanıcılar için Packard Bell ve Gateway ile satın alma bütçesi dar müşteriler için de eMachines markasını konumlandırdıklarını, lokasyon ve bölge bazında marka ayrımına giderek büyüme sağladıklarını belirtti. Morbello ayrıca HD Devrimi'ne ortak olduklarını, AMD Vision 2010 tabanlı yeni ürünlerle rekabette güçlü olacaklarını söyledi.