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AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer dünyanın en büyük dizüstü, en büyük ikinci masaüstü PC üreticisi

9 yıl
12b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer dünyanın en büyük dizüstü, en büyük ikinci masaüstü PC üreticisi
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AMD'nin Vision 2010 etkinliğinde konuşan Acer kıdemli başkan yardımcısı Gianpiero Morbello, küresel bilgisayar pazarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın ilk çeyrek 2010 sonuçları üzerine konuşan Morbello, doğru markalandırma ve farklı fiyat segmentleri için doğru ürün konumlandırması sayesinde hızlı bir şekilde büyüdüklerini söyledi. Açıklanan rakamlara göre ilk çeyrek itibariyle dizüstü bilgisayar pazarında birinci, masaüstü bilgisayar tarafında ise ikinci büyük üretici olmayı başardıklarını vurgulayan Morbello, hedeflerinin mevcut durumu daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Kriz döneminde yatırımları kesmediklerini ve özellikle araştırma-geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Morbello, krizi fırsata döndürecek pazarları hedef aldıklarını ve bu sebeple akıllı telefon dünyasına ciddi yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Özelleştirilmiş kullanıcı ara birimleri için Çin'de yeni bir yazılım geliştirme merkezi açıktıklarını da söyleyen Morbello, yüksek teknoloji bilgisine sahip tüketici grupları için Acer markasını, daha düşük teknoloji bilgisine sahip kullanıcılar için Packard Bell ve Gateway ile satın alma bütçesi dar müşteriler için de eMachines markasını konumlandırdıklarını, lokasyon ve bölge bazında marka ayrımına giderek büyüme sağladıklarını belirtti. Morbello ayrıca HD Devrimi'ne ortak olduklarını, AMD Vision 2010 tabanlı yeni ürünlerle rekabette güçlü olacaklarını söyledi.

AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer dünyanın en büyük dizüstü, en büyük ikinci masaüstü PC üreticisi
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AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer dünyanın en büyük dizüstü, en büyük ikinci masaüstü PC üreticisi
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DH Misafiri 9 yıl
İki yıla yakın oldu.., Acer 6530G (AMD çift çekirdekli) modeli hala sapasağlam.. Bir arkadaşıma da iki ay kadar önce yine AMD işlemcili başka bir Acer aldık o da memnun..
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DH Misafiri 9 yıl
Sayin 1337
Zaten sizin acer almaniza acerin ihtiyaci yok!!!Ancak koskoca firmayi bu sekilde lutfen karalamayin!
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hapocod 9 yıl
resimde masaüstülerini çok abartmışlar
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Inalough 9 yıl

DH Misafiri

Sayin 1337



Zaten sizin acer almaniza acerin ihtiyaci yok!!!Ancak koskoca firmayi bu sekilde lutfen karalamayin!

Tecrübe yediğiniz kazıkların bileşkesidir derler ya. O biçim anlayın işte
Yoksa işim gücüm yok acer ı karalama kampanyası mı başlatıyorum durduk yere. biraz mantıklı olun. yaşımız 15 değil bizim aynen tecrübeyle sabittir. ben almam tavsiye de etmem üstüne basarak görüşümü bir milyon kere daha yazabilirim buraya. 0 laptop alıcaksın 1 ay sonra ısınma problemi başlıcak. hdd kafa atıcak. adam gibi format atamıcaksın. notebook u buzdolabına koyup format attığımızı hatırlarım efendi. uzaktan bakıpta yorum yapmıyorum ben. ha bir daha tekrar ediyorum belki artık eskisi kadar berbat ürünler çıkarmıyordur ama sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali neyse fazla uzatmayayım iyice sinirlerim zıplıyor.
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Inalough 9 yıl
Gökten zeplinle :) inse almam da tavsiye etmem de başka marka alın ucuz diye alıyor insanlar ömrü kısa oluyor. ha belki değişmiştir belki son bir bilemedin iki senedir ortalamanın üstünde ürünler çıkartıyordur ama benim için acer bitmiştir daha da almam :)
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DH Misafiri 9 yıl
ben kullanıorum 1,5 senedir hiç problem görmedim. üstüne su döküldü sildim kuruladım çalışırken yere düştü hdd bad sektör oldu değiştirdim halen kullanmaktayım 2920z
Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
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Chris Brown 9 yıl
Toshibadan aldıgınız 2500TL lik pc yi acer size 1500tl ye veriyor.
Ben sorun yaşamadım hiç,sadece tasarımlar biraz daha iddialı olabilir.
Destekliyorum adamları. En azından Exper gibi lg pc lere marka basmıyor.
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Inalough 9 yıl
St Batuhan bugüne kadar attığı kazıklar ne olacak? Başına gelseydi kusardın sende buraya birşeyler. Yorumlara bakıncada biraz anlarsın memnun olmayan ne kadar insan var. Biraz hafif bir eleştiri yapmışım yukarda öfkemi bi bilsen Acer'a... bildiğiniz kalitesiz bu Acer herkesede bağıra bağıra tercih etmemeleri için önerme yapabilirim. Başka marka mı yok lütfen yaa!!
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St Batuhan 9 yıl
Acıkcası acer cidden iyi bir firma bana göre de ve bu kadar büyük basarı düslemiyordum onlar acısından. Direk olarak cok dandik falan diyenleri de kınıyorum acıkcası zira son durumlarını bilmeden yorum yapmak biraz yanlıs :)
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koxp94 9 yıl
kaliteye biraz daha önem vermeli Acer, memnun olmayan çok insan tanıyorum
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Blackcap 9 yıl
çok dandik bi marka bu acer performans sıfır
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Batuist 9 yıl
bu markayı sevemedim gitti... bence adını değiştirsin..
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Inalough 9 yıl
Son yıllarda bir değişiklik olduysa bilmem 2005 - 2007 arasında 3 tane notebook alan oldu şirkette üçüde birbirinden berbat ısınma problemleride cabası. Standına bile uğramam mağazalarda...
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