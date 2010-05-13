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AMD Vision 2010 Prömiyeri: Packard Bell'den AMD tabanlı HD netbook hazırladı

9 yıl
10,8b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tarafından Fransa'nın Nis kentinde düzenlenen Vision 2010 etkinliğinde, Acer ile birlikte Packard Bell de HD netbook modelini sergiledi. Bir Acer iştiraki olan firma, Dot A adını verdiği yeni netbook modelinde, AMD'nin yeni nesil ultra-ince platformunu kullanıyor ve ultra-taşınabilir netbook konsepti çerçevesinde yüksek tanımlı video deneyimi vaad ediyor.

Packard Bell Dot A, AMD'nin V serisi V105 işlemcisinden güç alıyor. 1.2GHz'de çalışan ve 9 Watt güç çeken işlemciye 1GB bellek ve 160GB sabit disk eşlik ediyor. Ekran kartı olarak ATi Radeon HD 4200 serisi entegre grafik birimine sahip olan netbook, bu sayede HD videoları sorunsuzca oynatabildiği gibi HDMI ara birimi üzerinden HDTV'lere de aktarabiliyor.

Packard Bell tarafından yakında satışa sunulması beklenen dot A için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Byrad 8 yıl
Amd intel kavgası yapanlar artık amd yeniliklerini görünce yorumlarda kısmen azalmış :)
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e.rar 9 yıl
hadi bismillah!!yapcak bu aralar bişeyler amd.kilitlendim bea.anasayfa resmen amd reklam geçidi gibi olmuş.8-10 tane haber var.maşşallah :D explorerı açıp kapadım hep amd logosu görünce takıldı sandım.arada yazıları okumalıyım(:
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hapocod 9 yıl
güzel netbook
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sabotaj1023 9 yıl
hadi bakalım şimdi işler değişmeye başladı. atom netbooklar geri kalacak gibi gözüküyor.
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