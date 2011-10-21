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AMD'de teknoloji grubu ve araştırma-geliştirme çalışmaları yeni bir isme emanet edildi

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz aylarda yeni tepe yöneticisini atayarak Dirk Meyer'den boşalan koltuğu dolduran AMD'de beklenen gelişme olarak üst yönetim kademesinde değişiklikler yaşanmaya başladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre daha önce Cisco'da Silikon Mühendisliği'nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan ayrıca Apple ve IBM bünyesindeki çalışmalarıyla da tanınan Mark Papermaster, kıdemli başkan yardımcısı ve teknolojiden sorumlu üst yönetici olarak atanırken, aynı zamanda yeni oluşturulan Teknoloji ve Mühendislik Grubu'nu da başına getirildi.
AMD'deki tüm mühendislik çalışmaları ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin başına getirilen Papermaster'ın, rekabetin arttığı bir dönemde şirketin temel iş alanı olan teknoloji üzerine gelecek stratejilerinin belirlenmesi, yenilikçi fikirlerin üretilmesi ve faaliyet gösterilen diğer alanlarda şirketin yol haritasının belirlenmesinde etkin rol oynayacak.  AMD'nin şu anki idari şemasında Araştırma-Geliştirme'den sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Chekib Akrout'un da Mark Papermaster'a rapor vereceği ifade ediliyor. Bu arada merak edenler için Papermaster'ın Teksas Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldığını, Vermot Üniversitesi'nde de elektrik mühendisliği üzerine yüksek lisansı programını tamamladığını not düşelim.

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ezimuse 7 yıl
Umarım ki AMD'nin yeni yöneticisi ile piyasa daha rekabetçi olur.
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highgen 7 yıl
birşeylerin ters gittiği belliydi
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cagataykoroglu 7 yıl
AMD'nin şu anki idari şemasında Araştırma-Geliştirme'den sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Chekib Akrout'un da Mark Papermaster'a rapor vereceği ifade ediliyor.
Daha söze gerek yok.
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: Solitude
Görevi devralan arkadaş eğer birşeylere yön verecekse bunu ivedilikle yapmalıdır.

En adam akıllı, mantıklı ve doğru bulduğum yorum.
Artık bundan sonra başka yoruma gerek bile yok yani...
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theyapici 7 yıl
en sonunda birşeylerin ters gittiğini onlarda anladı
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Solitude 7 yıl
Görevi devralan arkadaş eğer birşeylere yön verecekse bunu ivedilikle yapmalıdır.
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